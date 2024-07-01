Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора
У понеділок, 1 липня, заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, щодо якого розслідують можливе незаконне збагачення, звільнили.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Нагадаємо, у травні журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповідалося, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.
У червні ЗМІ також повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
Водночас генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.
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Не пристало четким пацанам на предьявы каких-то фраеров ответ держать
чи звільнено Дєвушку з посади дєвушкі екс-зам. прокурора? 😂👍
до речі, питання до Дєвушкі залишилось:
"откуда дєньгі, Зін ?" 👿
https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ В 2023 году почти 6 500 госслужащих задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях
Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.
Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
Депутат накрав грошей - звільнили (з фракції).
Суддя напідпитку вбив нацгвардійця - звільнили.
-поділився
-в Монако
Генерального прокурора.
А так - поїде коханкою до обдристовича....
яйцазакон не пускает...