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Новини
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Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора

Дмитро Вербицький звільнений з посади заступника Костіна

У понеділок, 1 липня, заступника генпрокурора Дмитра Вербицького, щодо якого розслідують можливе незаконне збагачення, звільнили.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"Генеральний прокурор Андрій Костін 01.07.2024 підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, у травні журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповідалося, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

У червні ЗМІ також повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Водночас генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав незаконним звільнення голови Рахункової палати Пацкана у 2023 році

Автор: 

звільнення (2688) Офіс Генпрокурора (3273) Вербицький Дмитро (13)


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Топ коментарі
+19
За результатами розслідування журналістів Вербицького звільнили з посади .Тобто цим підтвердженно що влада Зеленського це гниле корупційне болото і ця влада НЕ ЗДАТНА самоочищуватись . Пошана журналістам і ганьба силовим структурам які через кругову поруку вже однозначно профнепридатні .
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01.07.2024 12:19
+15
Шоб два рази не вертатись і Костіна заразом
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01.07.2024 12:14
+14
Водночас генпрокурор Андрій Костін , щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та https://biz.censor.net/news/3495386/nabu_pochalo_rozsliduvaty_zbagachennya_zastupnyka_genprokurora_verbytskogoстосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.
======

Не пристало четким пацанам на предьявы каких-то фраеров ответ держать
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01.07.2024 12:15
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Шоб два рази не вертатись і Костіна заразом
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01.07.2024 12:14 Відповісти
Тут три варіанти - або заслужена пенсія з усім накраденим на блакитному узбережжі, або за рік почесне поновлення на посаді з виплатою всіх зарплат, премій і недоотриманих хабарів, або комплексний варіант із 1 і 2 пунктів...
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01.07.2024 12:16 Відповісти
ставлю на другий... 😕
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01.07.2024 12:19 Відповісти
мразота
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01.07.2024 12:50 Відповісти
За вкрадених сотень мільйонів чомусь не садять, а за дві пачки сигарет - запросто.
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01.07.2024 12:54 Відповісти
Як медики кажуть - здорових людеи немає - є недообстежені
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01.07.2024 12:24 Відповісти
Водночас генпрокурор Андрій Костін , щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та https://biz.censor.net/news/3495386/nabu_pochalo_rozsliduvaty_zbagachennya_zastupnyka_genprokurora_verbytskogoстосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.
======

Не пристало четким пацанам на предьявы каких-то фраеров ответ держать
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01.07.2024 12:15 Відповісти
а Дєвушку ?

чи звільнено Дєвушку з посади дєвушкі екс-зам. прокурора? 😂👍

до речі, питання до Дєвушкі залишилось:
"откуда дєньгі, Зін ?" 👿
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01.07.2024 12:18 Відповісти
В спортлото виграла!!!

https://www.slidstvo.info/articles/ludomaniia-na-derzhsluzhbi-iaki-vyhrashi-u-kazyno-deklaruiut-ukrainski-posadovtsi/ В 2023 году почти 6 500 госслужащих задекларировали более 156 млн грн (!) выигрышей в онлайн-казино, лотереях и беттинговых компаниях

Самый большой выигрыш - почти 44 млн грн - указала в своей декларации Ольга Худик, полицейская патрульной полиции в Ивано-Франковской области.

Кроме самих чиновников в онлайн-казино играют и их дети. Роман Светличный (судья из Ровенской области) за 2023 год задекларировал аж три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 000 грн.
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01.07.2024 12:33 Відповісти
Все, на фронт теперь...
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01.07.2024 12:18 Відповісти
Ага, буде боротись з омарами в Ніцці. )
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01.07.2024 12:51 Відповісти
Цікаво - в України є посол на Мальдівах?
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01.07.2024 12:19 Відповісти
За результатами розслідування журналістів Вербицького звільнили з посади .Тобто цим підтвердженно що влада Зеленського це гниле корупційне болото і ця влада НЕ ЗДАТНА самоочищуватись . Пошана журналістам і ганьба силовим структурам які через кругову поруку вже однозначно профнепридатні .
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01.07.2024 12:19 Відповісти
Звільнили? Взагалi-то за власним бажанням
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01.07.2024 12:24 Відповісти
Тепер він не має ніякого відношення до прокуратури. Така й буде відповідь журналістам --- Звертайтеся в Лігу сексуальних реформ.!
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01.07.2024 13:14 Відповісти
Особливо бісить оце жорстоке покарання для покидьків - "звільнили".
Депутат накрав грошей - звільнили (з фракції).
Суддя напідпитку вбив нацгвардійця - звільнили.
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01.07.2024 12:26 Відповісти
Якщо зам брав то носив ген а ген вище це ще з часів срср сістема ти або в системі або сидиш або не працюєш
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01.07.2024 12:26 Відповісти
А арестовать майно до получения доказательств законности его получения?
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01.07.2024 12:27 Відповісти
ой, як сумно, але в них вже стільки того майна, та ще й зв'язки.... що вони можуть жити та не тужити разом зі своєю дівчиною ще років 50...
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01.07.2024 12:28 Відповісти
Такі дівчат міняють кожних 2-3 роки, як машини.
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01.07.2024 12:49 Відповісти
Через півроку вирине десь в набу, назк, беб чи іншій конторі, а поки в адвокати до Вані і Резнікова
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01.07.2024 12:29 Відповісти
Тепер йому робота не заважае займатися перепродажем авто))))))))
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01.07.2024 12:34 Відповісти
украв
-поділився
-в Монако
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01.07.2024 12:35 Відповісти
гівно не тоне. з часом спливе в якійсь хлбній "правоохоронній структурі"
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01.07.2024 12:36 Відповісти
Незаконно збагатився і звільнився за власним бажанням.Вільна каса.
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01.07.2024 12:39 Відповісти
А тюрма і воші коли?
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01.07.2024 12:39 Відповісти
Вільна людина тепер купить собі будиночок десь в Словенії і буде насолоджуватись життям за награбоване бабло а всю Україну мати в дупі як поступили вже багато багато його "папєрєдніків"!
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01.07.2024 12:49 Відповісти
Ну, да. Потрібен якийсь аналог МОССАДу з повернення награбованих активів в Україну, а грабіжників гумусом в екосистему (можна за місцем проживання)...
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01.07.2024 13:00 Відповісти
Теперь Вербицкий будет примериваться к мундиру
Генерального прокурора.
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01.07.2024 13:09 Відповісти
Якби преЗедент був "янетряпка", то при звільненні цій гниді вручили б повістку, бойову - щоб не чухнув.
А так - поїде коханкою до обдристовича....
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01.07.2024 13:15 Відповісти
Зекомарілія може максимум звільнити чиновника,і відправити послом на якісь теплі острова або в європу.Потужно!
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01.07.2024 13:42 Відповісти
а ну тепер все ок, через півроку призначать на іншу посаду або поновиться на цій. Дякуємо!!
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01.07.2024 14:02 Відповісти
Призначать послом в одну із мікрокраїн - недаремно Зелєбоба туди їздив, бо зашкварених все більше, а пристоювати їх кудись потрібно
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01.07.2024 14:19 Відповісти
А дальше яйца закон не пускает...
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01.07.2024 14:41 Відповісти
От же ж звірі які... Знову застосували вищу міру покарання для корупціонерів - звільнення. Просто нелюди якісь...
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01.07.2024 14:49 Відповісти
 
 