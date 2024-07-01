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Новости Борьба с коррупцией
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Уволился с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию для сохранения репутации прокуратуры, - Вербицкий

дмитро,вербицький

Уволенный с должности заместителя генпрокурора Дмитрий Вербицкий сообщил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я подал на имя генерального прокурора заявление об увольнении меня с административной должности по собственному желанию", - сказал Вербицкий, комментируя сообщение об увольнении с должности заместителя генпрокурора.

По его словам, такое решение аргументировано тем, что негативная информация в СМИ, которая касается его, сказывается и на имидже органов прокуратуры в целом.

"Осознавая важность сохранения репутации государственного органа, который я представляю, считаю свое решение правильным", - отметил Вербицкий.

Он также подчеркнул: "Готов и дальше защищать свою честь и профессиональную репутацию. Ожидаю завершения служебного расследования и проверки НАПК, которые должны поставить точку в этом вопросе".

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Что предшествовало?

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

Автор: 

Вербицкий (77) Офис Генпрокурора (2491)


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Топ комментарии
+13
Це як влаштуватися сторожем на скад,обікрасти його,всю ніч виносити з ноьго майно,а потім звільнитися через втому.І вуаля-репутація врятована.@баний сором.
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01.07.2024 18:27
+12
через два місяці, поновиться з компенсацією!
схема відпрацьована!
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01.07.2024 18:23
+11
Не забудь усі виплати отримати, ще й мабуть у відпустку не ходив років 20?
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01.07.2024 18:19
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От для чого "дурачка" включати. Був би чистий - хрін би звільнився.
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01.07.2024 18:17 Ответить
через два місяці, поновиться з компенсацією!
схема відпрацьована!
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01.07.2024 18:23 Ответить
Хрін би звільнився і тоді коли мог би зам'яти справу. А тут вже зробили пропозицію від якої неможливо було відмовитися
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01.07.2024 18:27 Ответить
Клоун.
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01.07.2024 18:18 Ответить
Не забудь усі виплати отримати, ще й мабуть у відпустку не ходив років 20?
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01.07.2024 18:19 Ответить
І чкурне на ''курорти'' витрачати зароблене ''непосильною працею''.
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01.07.2024 18:21 Ответить
от бачите, як на тупій губатій жабі спалитися?
то ж, думайте головою, а не сракою, перш ніж, обрати!
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01.07.2024 18:22 Ответить
Якщо буде слідство, тоді можливо можно буде говорити про репутацію, хоча, не повернути того, чого давно немає
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01.07.2024 18:22 Ответить
Це як влаштуватися сторожем на скад,обікрасти його,всю ніч виносити з ноьго майно,а потім звільнитися через втому.І вуаля-репутація врятована.@баний сором.
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01.07.2024 18:27 Ответить
Для чого вони всі повально звільняються?
Щоб гайнути за кордон
Біженцями.
Стільки накрали, як в останній день Помпеї.
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01.07.2024 18:29 Ответить
І кого він хоче ввести в оману дешевою заявою?
А прокуратура та честь і рядом не стояли! Згадаймо хоча б негідників, які представляють прокуратуру на татаровсько-єрмаківському судилищі над Червінським.
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01.07.2024 18:29 Ответить
Для відновлення репутації треба якраз хвилин 5-10 повісити за шию, а потім звільнятися за недієздатністю
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01.07.2024 18:31 Ответить
зєлєнська мафія бессмертна..?
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01.07.2024 18:34 Ответить
Вона завершилася, ще 21 травня ц. р.! Тепер лише, якісь ТВО ПУ…
Рішення КСУ від 2014, треба виконувати! року….https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
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01.07.2024 18:54 Ответить
Для збереження репутації прокуратури? Дякую, я ще такого анекдоту не чув ...
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01.07.2024 18:45 Ответить
На роже написано що бандюк,вот с Ка хитрожопа,накосив та звалив ,там таких пацюків море
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01.07.2024 18:47 Ответить
Він теж розуміє, що отримають в ГПУ посадові особи, за злочинну БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ стосовно безкарності привладних осіб з урядового кварталу95, винних у смерті тисяч Українців, з 2019 року по 2024 рік, та зокрема за здачу території України окупантам з московії!!
Стаття 28 ККУ не скасована, як і інші такі ж статті щодо відповідальності керівників ЦОВВ за безпеку України!!
Вчасно дав дьору…. Костін, глибоко зхвильований??
Кари привладним особам, за бездіяльність з 2019 року, та невиконання ними, положень Конституції України щодо безпеки України!!
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01.07.2024 18:52 Ответить
Репутація прокуратури в будь-якому разi не змiнилася б
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01.07.2024 19:11 Ответить
Прокурорів на заміну вистачає? Не має мобілізації до прокуратури?
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01.07.2024 21:14 Ответить
********* який патріот прокуратури
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01.07.2024 23:25 Ответить
Репутации уже нет, если у вас такая коррупция.
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02.07.2024 00:26 Ответить
 
 