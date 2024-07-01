Уволился с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию для сохранения репутации прокуратуры, - Вербицкий
Уволенный с должности заместителя генпрокурора Дмитрий Вербицкий сообщил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня я подал на имя генерального прокурора заявление об увольнении меня с административной должности по собственному желанию", - сказал Вербицкий, комментируя сообщение об увольнении с должности заместителя генпрокурора.
По его словам, такое решение аргументировано тем, что негативная информация в СМИ, которая касается его, сказывается и на имидже органов прокуратуры в целом.
"Осознавая важность сохранения репутации государственного органа, который я представляю, считаю свое решение правильным", - отметил Вербицкий.
Он также подчеркнул: "Готов и дальше защищать свою честь и профессиональную репутацию. Ожидаю завершения служебного расследования и проверки НАПК, которые должны поставить точку в этом вопросе".
Что предшествовало?
Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.
В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.
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схема відпрацьована!
то ж, думайте головою, а не сракою, перш ніж, обрати!
Щоб гайнути за кордон
Біженцями.
Стільки накрали, як в останній день Помпеї.
А прокуратура та честь і рядом не стояли! Згадаймо хоча б негідників, які представляють прокуратуру на татаровсько-єрмаківському судилищі над Червінським.
Рішення КСУ від 2014, треба виконувати! року….https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-14#Text
Стаття 28 ККУ не скасована, як і інші такі ж статті щодо відповідальності керівників ЦОВВ за безпеку України!!
Вчасно дав дьору…. Костін, глибоко зхвильований??
Кари привладним особам, за бездіяльність з 2019 року, та невиконання ними, положень Конституції України щодо безпеки України!!