Уволился с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию для сохранения репутации прокуратуры, - Вербицкий

Уволенный с должности заместителя генпрокурора Дмитрий Вербицкий сообщил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня я подал на имя генерального прокурора заявление об увольнении меня с административной должности по собственному желанию", - сказал Вербицкий, комментируя сообщение об увольнении с должности заместителя генпрокурора.

По его словам, такое решение аргументировано тем, что негативная информация в СМИ, которая касается его, сказывается и на имидже органов прокуратуры в целом.

"Осознавая важность сохранения репутации государственного органа, который я представляю, считаю свое решение правильным", - отметил Вербицкий.

Он также подчеркнул: "Готов и дальше защищать свою честь и профессиональную репутацию. Ожидаю завершения служебного расследования и проверки НАПК, которые должны поставить точку в этом вопросе".

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Что предшествовало?

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024-м году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.