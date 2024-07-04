Вербицкий до сих пор продолжает работать прокурором в Офисе Генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Уволенный приказом генпрокурора Украины Андрея Костина с должности заместителя генерального прокурора Дмитрий Вербицкий продолжает занимать должность прокурора Офиса Генерального прокурора.
Об этом говорится в ответе на информационный запрос издания "Коммерсант украинский", информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас Вербицкий Д.А. имеет статус прокурора Офиса Генерального прокурора", - отметили в ОГП.
В ведомстве при этом не уточнили, соответствует ли действительности информация о якобы намерениях руководства Офиса Генпрокурора переназначить Вербицкого на другую админдолжность в органах прокуратуры.
Там сообщили лишь то, что "в Департамент кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора заявлений Вербицкого Д.А. о назначении на любую должность в органах прокуратуры Украины (по состоянию именно на 03.07.24 г.) не поступало".
Сейчас, как добавили в ОГП, назначенное приказом Генпрокурора служебное расследование в отношении Вербицкого и легальности согласования его состояния еще продолжается.
Что предшествовало?
Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.
В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.
1 июля Дмитрия Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора. Вербицкий заявил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.
С июля НАПК сообщило, что во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.
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брати хабарі
прокурором
Тепер нікого не можливо буде позбутися, *****, бо навіть як подохнуть зомбачий камбек нам збацають.
Той Вербицький не сам же крав - долю немалу віддавав "наверх".
Тим більше це та банда "правоохоронців", які самі інших карати повинні за злочини ...
Ого! Заступник генерального прокурора? Майже 29 млн? Грн?
Хоч би не смішили людей