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Новости
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Вербицкий до сих пор продолжает работать прокурором в Офисе Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

вербицький

Уволенный приказом генпрокурора Украины Андрея Костина с должности заместителя генерального прокурора Дмитрий Вербицкий продолжает занимать должность прокурора Офиса Генерального прокурора.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос издания "Коммерсант украинский", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Вербицкий Д.А. имеет статус прокурора Офиса Генерального прокурора", - отметили в ОГП.

В ведомстве при этом не уточнили, соответствует ли действительности информация о якобы намерениях руководства Офиса Генпрокурора переназначить Вербицкого на другую админдолжность в органах прокуратуры.

Там сообщили лишь то, что "в Департамент кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора заявлений Вербицкого Д.А. о назначении на любую должность в органах прокуратуры Украины (по состоянию именно на 03.07.24 г.) не поступало".

Сейчас, как добавили в ОГП, назначенное приказом Генпрокурора служебное расследование в отношении Вербицкого и легальности согласования его состояния еще продолжается.

Відповідь Офісу Генпрокурора на запит по Вербицькому

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволился с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию для сохранения репутации прокуратуры, - Вербицкий

Что предшествовало?

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

1 июля Дмитрия Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора. Вербицкий заявил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.

С июля НАПК сообщило, что во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.

Автор: 

Вербицкий (77) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+12
А ДЕ ПОДЛЯКІВСЬКІ? все ок? На новину про Залужного як на мед мухи ЗЕлені срати налетіли
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04.07.2024 19:46 Ответить
+9
Вербицький й досі продовжує
брати хабарі
прокурором
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04.07.2024 19:43 Ответить
+8
Хто б сумнівався. Кругова порука - закон воровської зеленої шайки.
Той Вербицький не сам же крав - долю немалу віддавав "наверх".
Тим більше це та банда "правоохоронців", які самі інших карати повинні за злочини ...
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04.07.2024 19:58 Ответить
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Вербицький й досі продовжує
брати хабарі
прокурором
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04.07.2024 19:43 Ответить
"СН" - свині(суки) народа !
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04.07.2024 20:30 Ответить
А ДЕ ПОДЛЯКІВСЬКІ? все ок? На новину про Залужного як на мед мухи ЗЕлені срати налетіли
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04.07.2024 19:46 Ответить
він костіна на буй послав, чи що ?
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04.07.2024 19:49 Ответить
він про Костіна слішкам многа знає
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04.07.2024 19:51 Ответить
...ну тіпа з посади - це не з органів прокурватури.Є такий нюанс, типу зі служби вцілому не звільнено. Вобшим шпаринка для начальства
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04.07.2024 20:13 Ответить
73% зробили усіх, і себе у тому числі, разом!
Тепер нікого не можливо буде позбутися, *****, бо навіть як подохнуть зомбачий камбек нам збацають.
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04.07.2024 19:53 Ответить
Хто б сумнівався. Кругова порука - закон воровської зеленої шайки.
Той Вербицький не сам же крав - долю немалу віддавав "наверх".
Тим більше це та банда "правоохоронців", які самі інших карати повинні за злочини ...
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04.07.2024 19:58 Ответить
ермак с зеленским до сих пор правят ,хотя срок закончился и что? Дятлы,вы все президенты!
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04.07.2024 20:31 Ответить
влада в Україні - мафіозна зграя
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04.07.2024 20:34 Ответить
ТИ ЙОГО У ДВЕРІ , А ВОНО У ВІКНО !!!
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04.07.2024 21:24 Ответить
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04.07.2024 21:39 Ответить
Він же первий помощнік Костіна, а такими кадрами не розкидуються. Буде як у друга Хрипатого поца Галустяна - понять і простіть.
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04.07.2024 22:01 Ответить
В нас немає корупції ,тл все російське іпсо !
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04.07.2024 22:45 Ответить
в Украине прокуратура это продажная девка бандитского государства.
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04.07.2024 23:25 Ответить
"незаконне збагачення на майже 29 млн грн"
Ого! Заступник генерального прокурора? Майже 29 млн? Грн?
Хоч би не смішили людей
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05.07.2024 09:54 Ответить
 
 