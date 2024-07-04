Вербицкий до сих пор продолжает работать прокурором в Офисе Генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Уволенный приказом генпрокурора Украины Андрея Костина с должности заместителя генерального прокурора Дмитрий Вербицкий продолжает занимать должность прокурора Офиса Генерального прокурора.

Об этом говорится в ответе на информационный запрос издания "Коммерсант украинский", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас Вербицкий Д.А. имеет статус прокурора Офиса Генерального прокурора", - отметили в ОГП.

В ведомстве при этом не уточнили, соответствует ли действительности информация о якобы намерениях руководства Офиса Генпрокурора переназначить Вербицкого на другую админдолжность в органах прокуратуры.

Там сообщили лишь то, что "в Департамент кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора заявлений Вербицкого Д.А. о назначении на любую должность в органах прокуратуры Украины (по состоянию именно на 03.07.24 г.) не поступало".

Сейчас, как добавили в ОГП, назначенное приказом Генпрокурора служебное расследование в отношении Вербицкого и легальности согласования его состояния еще продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уволился с должности заместителя генпрокурора по собственному желанию для сохранения репутации прокуратуры, - Вербицкий

Что предшествовало?

Напомним, в мае журналисты обнародовали расследование, в котором рассказывалось, что заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в доме в элитном коттеджном городке "Конек" в Киеве, который его племянник приобрел по доверенности от одесского бизнесмена за более чем 2 миллиона гривен - что в соответствии с рыночными ценами является заниженной в 6 раз стоимостью.

В июне СМИ также сообщили, что девушка Дмитрия Вербицкого Кристина Ильницкая в 2024 году стала обладательницей элитного имущества на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

В то же время генпрокурор Андрей Костин не пришел в Верховную Раду, чтобы ответить на вопросы народных депутатов относительно расследования журналистов "Схемы" и НАБУ относительно незаконного обогащения своего заместителя Дмитрия Вербицкого.

1 июля Дмитрия Вербицкого уволили с должности заместителя генпрокурора. Вербицкий заявил, что написал заявление об увольнении во избежание негативного влияния на работу прокуратуры.

С июля НАПК сообщило, что во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Дмитрия Вербицкого, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн.