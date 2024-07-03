НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 29 млн грн у ексзаступника генпрокурора Вербицького
Національне агентство з питань запобігання корупції під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.
Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:
- автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
- автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
- автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
- будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
- квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн;
Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).
"Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування", - повідомили в НАЗК.
Що передувало?
Нагадаємо, у травні журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповідалося, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.
У червні ЗМІ також повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.
Водночас генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.
1 липня заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу прокуратури.
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І Порше в нього один з найдешевших, бо зазвичай в таких жінки гоняють на Каенах!!
Разница - закопана, в ячейках, в золотых слитках, пропита, прожрата, прогуляна и т.п.
і взагалі це все вороже ІПСО.
Врагі акружилі са всєх старон!
Це гроші, із жінчиного ФОПа, або її родини…
Ну, самі подумайте, звідки, у чесного прокурорського, аж з Генпрокуратури, і стільки грошви та майнових статків??
Костін, рябошапка, луценко, ярема, махніцкий, пшонка, піскун, литвак, потебенько, та ще з тесяток таких, можуть ЗАПРИСЯГТИСЯ, що такого злочину у ГПУ …., як кажуть в Україні
« Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що?» (с)!! А присяги, там усякі, то для отих йолопів з Ради доброчесності, та дурнів і ЗМІ з марафону імені єрмака…
З них, в Офісі Генерального прокурора 1934.
Якщо КОЖНОГО потрусити - ще на один Держ Бюджет назбирати можливо!
Дивує одне як нашій державі ще дають кошти.