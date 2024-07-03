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Новини Боротьба з корупцією
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НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 29 млн грн у ексзаступника генпрокурора Вербицького

НАЗК про заступника генпрокурора Вербицького

Національне агентство з питань запобігання корупції під час моніторингу способу життя виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України Дмитра Вербицького, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Зокрема, НАЗК встановило, що за дорученням службовця пов’язані з ним особи набули таких необґрунтованих активів:

  • автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн;
  • автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн;
  • автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн;
  • будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн;
  • будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн;
  • квартира та земельна ділянка в Анталії (Туреччина) вартістю 3,9 млн грн;

Крім того, не встановлено законних джерел походження готівкових коштів службовця на понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether (USDT).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У дівчини заступника генпрокурора з економічних питань з’явився маєток та Porsche за 52 мільйони, – розслідування. ВIДЕО

"Матеріали стосовно колишнього заступника Генерального прокурора направлено до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування", - повідомили в НАЗК.

Що передувало?

Нагадаємо, у травні журналісти оприлюднили розслідування, в якому розповідалося, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в будинку в елітному котеджному містечку "Коник" у Києві, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень – що відповідно до ринкових цін є заниженою у 6 разів вартістю.

У червні ЗМІ також повідомили, що дівчина Дмитра Вербицького Христина Ільницька у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Водночас генпрокурор Андрій Костін не прийшов у Верховну Раду, щоб відповісти на запитання народних депутатів щодо розслідування журналістів "Схеми" та НАБУ стосовно незаконного збагачення свого заступника Дмитра Вербицького.

1 липня заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу прокуратури.

Читайте: Незаконне збагачення: НАБУ почало розслідування щодо заступника генпрокурора Вербицького

Автор: 

НАЗК (1694) Вербицький Дмитро (13)


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Топ коментарі
+12
НАЗК, а без журналістів та їхніх рохзслідувань ніяк, нє?!
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03.07.2024 17:21 Відповісти
+9
генпрокуратура? там усіх за сраку можна брати без винятку 😁
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03.07.2024 17:22 Відповісти
+6
У Прокуратурі працює 14846 співробітників.
З них, в Офісі Генерального прокурора 1934.
Якщо КОЖНОГО потрусити - ще на один Держ Бюджет назбирати можливо!
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03.07.2024 17:39 Відповісти
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О, та там у всіх зелених можна таке ж знайти!
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03.07.2024 17:21 Відповісти
українські правоохоронні органи - це типу, "журнал форбс"! вони виявляють активи і потім друкують рейтинг українських можновладців! і на цьому, все
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03.07.2024 17:42 Відповісти
до речі, судячі з авто, це ще й якийсь бідний, бо зазвичай в них найдорожчі Лексусы - позашляховики - GX або LX! а в цього якісь дешеві хетчбеки

І Порше в нього один з найдешевших, бо зазвичай в таких жінки гоняють на Каенах!!
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03.07.2024 17:48 Відповісти
НАЗК, а без журналістів та їхніх рохзслідувань ніяк, нє?!
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03.07.2024 17:21 Відповісти
В назк ж не професіонали працюють , а куми , брати , свати .
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03.07.2024 17:59 Відповісти
Ну якщо так, то вони повинні самі на себе скласти корупційні протоколи за конфлікт інтересів за ст.172-7 КУпАП та самі себе направити до суду за цими протоколами. Тоді будуть в офіціалі корумповані антикорупціонери
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03.07.2024 18:10 Відповісти
генпрокуратура? там усіх за сраку можна брати без винятку 😁
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03.07.2024 17:22 Відповісти
Ознаки? - це иого обприщило?
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03.07.2024 17:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI Но, позвольте, как же он служил в очистке?!
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03.07.2024 17:28 Відповісти
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03.07.2024 17:40 Відповісти
2 дні для подання доказів законності доходів - немає, все конфісковується - такий має бути закон.
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03.07.2024 17:32 Відповісти
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03.07.2024 17:33 Відповісти
Сумму смело можно умножать на десять!
Разница - закопана, в ячейках, в золотых слитках, пропита, прожрата, прогуляна и т.п.
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03.07.2024 17:33 Відповісти
І...?
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03.07.2024 17:33 Відповісти
Що і..? В лотерею виграв!
і взагалі це все вороже ІПСО.
Врагі акружилі са всєх старон!
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03.07.2024 18:30 Відповісти
Дивно, він ЗЛИДНЯ!!
Це гроші, із жінчиного ФОПа, або її родини…

Ну, самі подумайте, звідки, у чесного прокурорського, аж з Генпрокуратури, і стільки грошви та майнових статків??

Костін, рябошапка, луценко, ярема, махніцкий, пшонка, піскун, литвак, потебенько, та ще з тесяток таких, можуть ЗАПРИСЯГТИСЯ, що такого злочину у ГПУ …., як кажуть в Україні
« Я ніколи нікому нічого, Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, | Та хіба ж то не можна, чи що?» (с)!! А присяги, там усякі, то для отих йолопів з Ради доброчесності, та дурнів і ЗМІ з марафону імені єрмака…
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03.07.2024 17:33 Відповісти
ну той що? він вже ніхто й зовуть його ніяк..., заплатить штраф 3400 й все... за цей час він вже встиг все оформити на тещиного кота...
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03.07.2024 17:33 Відповісти
Це ж скільки дронів можна було купити !!
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03.07.2024 17:38 Відповісти
У Прокуратурі працює 14846 співробітників.
З них, в Офісі Генерального прокурора 1934.
Якщо КОЖНОГО потрусити - ще на один Держ Бюджет назбирати можливо!
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03.07.2024 17:39 Відповісти
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03.07.2024 18:18 Відповісти
поки журналісти не виявили, НАЗК нічого не могло побачити. Скільки ще таких, кого НАЗК 'не бачить'?
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03.07.2024 17:48 Відповісти
підкинули! в рамках іпсо ))
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03.07.2024 18:10 Відповісти
Традиція у нас така, змагання хто більше зможе придбати майна за період роботи, й потім виставити усіх дурнями та піти з роботи за власним бажанням. Традиції зварича невмирущі.
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03.07.2024 18:12 Відповісти
З цією командою зелених аватарів вже давно всім зрозуміло і нічого не дивує. За 5 років жодного вироку суду. Треба із судової практики взагалі вилучити поняття внесення завдатку та пожиттєво заборонити займати посади в державних органах, цим звільненим за власним бажанням.
Дивує одне як нашій державі ще дають кошти.
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03.07.2024 19:15 Відповісти
И МЫ ХОТИМ С ЭТИМИ УРОДАМИ ПОПАСТЬ В ЕС И НАТО ? ХРЕН ! ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ ВСЁ ПРОСРЕШЬ СО СВОЕЙ СВИТОЙ !
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03.07.2024 21:40 Відповісти
 
 