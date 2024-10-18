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Вінницький лікар МСЕК Власюк придбав 13 квартир і три Tesla. Елітну нерухомість у центрі Києва оформив на дружину-пенсіонерку, - ЗМІ

Лікар-терапевт МСЕК у Вінниці Віктор Власюк має 13 квартир

У Вінниці лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою володіє 13 квартирами, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у центрі Києва. Його начальниця - очільниця МСЕК Юлія Даниленко придбала кілька квартир, 25 земельних ділянок та 104 квадрати комерційної нерухомості.

Про це йдеться в розслідуванні OBOZ.UA, передає Цензор.НЕТ.

Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко

Зазначається, що за 2023 рік Даниленко задекларувала зарплату в розмірі 221 тис. грн за весь рік. Також купу нерухомості, чоловіка, сина, а також будинок площею 196,7 квадрата, 25 земельних ділянок та велике комерційне приміщення.

"Чоловік Даниленко – директор із забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго", тож родина добре розуміється у питаннях альтернативного енергопостачання. Як зазначено на сайті "Вінницяобленерго", Сергій Даниленко працює в енергетиці вже впродовж 30 років", - пишуть журналісти.

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Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко

Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами площами 57,7 та 70,4 квадрата в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею 48,1 кв. м в іншій багатоповерхівці. І це лише офіційна частина статків родини – те, що потрапило до декларації.

Родина Даниленко має елітний автопарк: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. При цьому свою Tesla жінка придбала всього за 58,4 тис. грн чотири роки тому, що дорівнює 2 тис. доларів.

Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко

Даниленко - начальниця лікаря МСЕК Власюка

Журналісти-розслідувачі встановили, що Даниленко офіційно є співвласницею ТОВ "Сонячні фермери", а повноправним партнером у товаристві є її підлеглий - лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк. Згідно з реєстром YouControl, Власюку належить 37,5% підприємства.

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Статки лікаря-терапевта МСЕК Віктора Власюка

Власюк, як стверджує видання, лікар не простий. Він був попередником Даниленко на посаді, очолював МСЕК з 2002-го до 2014-го.

Лікар-терапевт МСЕК у Вінниці Віктор Власюк має 13 квартир

Власюк нині обіймає посаду лікаря-терапевта, отримує по 16,7 тис. грн на місяць, а також отримує дохід від генерації струму — лише офіційно він додатково отримав від енергокомпанії 1,1 млн грн. Ще 990 тис. – від підприємницької діяльності. У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, 83 тис. від ТОВ і ще 840 тис. – від підприємницької діяльності.

Однак такі доходи ніяк не пояснюють наявність 13 елітної нерухомості, серед яких елітні апартаменти площею 260 квадратів у самому центрі Києва та трьох дорогих автівок.

Також читайте: Голова НАЗК Павлущик про декларацію голови Хмельницької МСЕК Крупи: Ми не могли подивитися, що лежить у тумбочці 

Статки лікаря-терапевта МСЕК Віктора Власюка

В автопарку терапевта і його дружини-пенсіонерки одразу три Tesla: дві Tesla Model S та одна Tesla Model Y.

"Найдорожчий з апартаментів офіційно оформлений на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській. Площа такого житла – 260 квадратів. Вартість квадратного метра в цьому історичному будинку – близько 3 тис. доларів. Квартира площею 260 квадратів може коштувати до 780 тис. доларів. І це лише одна з 13 квартир", - додає видання.

Також читайте: ДБРівець Говорущак із родиною за кілька років придбали нерухомості й автівок на 35 млн грн, - "Слідство.Інфо". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінниця (627) корупція (4702) лікарі (1289) незаконне збагачення (196) МСЕК (103)


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Топ коментарі
+55
Така хня по всій Україні. Однак хрипатий лише очолив цю хню
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18.10.2024 09:56 Відповісти
+52
Можна не сумніватись це майже в кожному обласному центрі таке ,корупція під час війни це злочин ,може це треба було сказати "найвеличнішому" під час виступу в ВР де представляв так званий "план перемоги".
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18.10.2024 09:56 Відповісти
+52
Чому цих підарасів викривають журналісти, а не спеціально для цього створені органи?
Я не помилився, це такі самі підари як і русня, бо вони грають за одну команду.
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18.10.2024 10:23 Відповісти
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Треба перевірити всіх лікарів МСЕК на наявність власних літаків. Не здивуюсь, якщо якась пенсіонерка-дружина лікаря матиме пару Embraer для коротких вильотів за круасанами до Франції.

Чесно кажучи, не дивуюсь, що західні країни стали менше донатити. Зі своїми зарплатами в 3-4 тисячі євро, західні лікарі виглядають на фоні наших, як студенти.
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18.10.2024 13:43 Відповісти
на фоні всіх наших прикоритних, європейські платники податків відчувають себе лохами
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18.10.2024 13:48 Відповісти
Час рахувати депутатів отримавших інвалідність.
Я навіть знаю партійність.

Сподіваюсь прокурори мають на сьогодні не аби який стимул розкопати все до ядра землі аби представити повний список по всій країні всіх.депутатів «інвалідів», всіх помічників «інвалідів» депутатів і членів родини цього союзу меча і орала на ниві корупції. Це в їх інтересах, да і взагалі має бути цікаво на скількі в цій справі інвалідізації їх обігнали депутати і лікарі.
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18.10.2024 13:48 Відповісти
Мсек - це золоте дно. Особливо зараз.
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18.10.2024 13:50 Відповісти
Ото нехай шурує на фронт і захищає накрадене!
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18.10.2024 14:04 Відповісти
Сподіваюсь представники робочої групи по бюджету відсотків на 70% уріжуть зарплату всім без виключення лікарям - членам МСК і ВЛК!
За новим підходом до планування бюджету від Ніни Южаніної фракція «ЄС» - «один за всіх і всі за одного!», і так по ланцюжку для всіх в кого в структурах є шахраї, корупціонери, зрадники, колаборанти, «інваліди» та укривачі реальних статків аж до всього складу верховної ради! Економіка має бути економною, а за кількох порушників закону нехай відповідає весь трудовий колектив.
Пані Южаніна, не підведіть. І нічого якщо в вас не буде зарплати, натомість ви доведете, що справедливість понад усе, а то алазвердієвих вже греблю гати, весь склад ВР має всім складом за це відвості. Як так не догледіли, не попередили, нічого не зробили аби шахраїв, корупціонерів, приховувачів доходів в раді не було. А мали б день і ніч один за одним наглядати і куди треба інформувати!
Сподіваюсь на вашу послідовність.в цьому питанні!
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18.10.2024 14:06 Відповісти
Какие молодцы все в семью. Просто мечта любой жены. Мужчина с доходом желаемым
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18.10.2024 14:32 Відповісти
Саме тому я звалив з цього "раю" в 2020 році.
І ще раз підкреслю, з такою корупцією в України немає майбутнього!
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18.10.2024 14:59 Відповісти
Знаю ,як Вам там добре, маю купу родини. Хоть працюєте як прокляті,але і маєте на завтрашній день. Вдачі Вам і Вашій родині.
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18.10.2024 16:33 Відповісти
А в чатах самостверджуєтесь? Уговарюєте себе, що набагато краще живете за кордоном?
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18.10.2024 22:27 Відповісти
А я не встиг звалити про що дуже шкодую, але після війни зразу валю з цього пекла, маю Канадську візу до жовтня 2026 року, також беру участь в розіграші Грін Карти до США. Зараз служу в Дпсу, всю зарплату, премії, бойові перевожу в долари - уже близько 35 000 назбирав за 2 роки служби. Як тільки закінчиться війна і відкрить кордони зразу валю без оглядки. По доброму завидую вам, хоч комусь пощастило
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19.10.2024 15:17 Відповісти
тепер квартири прийдется ОП віддати, пацан к успіеху шол ніефортонунуло
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18.10.2024 15:07 Відповісти
Один з його синів працює радинком зе в ОПі. Якщо Ви про це. Ворон ворону глаз нє виклює.
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19.10.2024 18:57 Відповісти
Щось я зовсім,не второпала, я маю пенсію, совієтьску 1350+ Українську 1350, і не маю таких апартаментів ,як та пані, то деж вона заробила на ті тесли,не іначе десь на трассах. Щоб ви курва всі були на 9 колі аду,як ви маєте,так ви і згубите.
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18.10.2024 16:29 Відповісти
Народ сам несе хабарі, а потім жаліється на корупцію.
Етот народ нєпобєдім.
Пояснення: корупцію ніколи не перемогти, але треба зменшити вікна можливостей для корупції.
Наприклад, на державній посаді не можна бути одночасно і на пенсії і отримувати зарплату. більше ніж півроку.
Ці МСЕК брали хабарі 30 років, але тільки тепер масово.
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18.10.2024 16:41 Відповісти
Це очільники прокуратур народ?
А може скалічений безрукий або безногий воїн ЗСУ, який проходить сім кіл пекла, щоб отримати статус не придатного народ?
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19.10.2024 18:46 Відповісти
Усі як один, гребуть під себе. Раніше було модно гроші закатувати в трохлітрові банки, і ховати на городі. Ці вже доросли до недвіги, більш молоді в крипті.
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18.10.2024 16:54 Відповісти
Ударник корупційної праці.
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18.10.2024 17:12 Відповісти
от же сцуки ...
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18.10.2024 18:33 Відповісти
дроны такие явно не делали и не скидывались (и даже и не задумывались на секунду, наверное). было бы свободное обращение с оружием - может хоть чего-то полезного бы нашли
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18.10.2024 20:08 Відповісти
Ну вот у врача зп выше чем у европейских даже, вам же обещали богатство при Зеленском так вот оно
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18.10.2024 21:28 Відповісти
Теперішня огидна влада слуг-злодіїв та хабарників зробила себе повноправними власниками всього народу і майна, яке належить українцям. До цього крали безрозмірно, а зараз без страху та совісті. За будь-яке покарання-застава. Чим більше вкрав чи взяв хабарів, тим вигідніше всім-починаючи від прокурора і закінчуючи адвокатами. ВР в цьому перший винуватець, що допустила цей закон, бо самі депутати є порушниками закону і жоден з них не є білим та пухнастим, як всі прокурори, судді та слідчі, митники та податківці і решта наволочі, що наживається на хабарях та обкраданні держави Україна, а фактично нас-українців. Тільки мабуть самосуд може врятувати від цієї погані Україну. Тому й не бачити нам вступу до ЄС як кінчика свого вуха(хіба -що в дзеркалі).
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18.10.2024 22:11 Відповісти
Треба як в США: помірні соціальні податки та комуналка тільки на єдине помешкання для власника.

Всі інші по кратно більшим бізнес-тарифам!
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18.10.2024 22:12 Відповісти
кого захищають наші Воїни?
мусорів-інвалідів? лікарів -підорів
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18.10.2024 22:55 Відповісти
Достатньо повернути закон створений при Порошенко про конфіскацію майна незрозумілого походження і не треба буде підвищувати податки тим хто і так немає за що жити.
Пс. Закон був скасований Головою КС Тупіцким, що потім після початку війни втік з Уа.
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19.10.2024 00:02 Відповісти
Больных на фронт, здоровым - инвалидность!
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19.10.2024 07:24 Відповісти
А мы работяг бусифицируем
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19.10.2024 08:10 Відповісти
Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?"
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19.10.2024 09:20 Відповісти
Що за гвалт?
Я так розумію - не довольні ті хто живе на одну зарплатню та нічого не краде?
Так таким нічого робити в Україні.
Або шукайте таке місце де можливо красти з бюджета - або ви невдахи та лохи.
Приєднуйтесь до більшості та живіть в своє задоволення.
І забудьте про війну, погану погоду та голодних свиней в хліву.
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19.10.2024 09:47 Відповісти
А ти неправий Васько! І знаєш чому? А тому що - Бог не фраєр
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19.10.2024 19:57 Відповісти
Казали наче що і Залужний пішов на пенсію за інвалідністю.
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19.10.2024 11:52 Відповісти
Браво!!!!
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19.10.2024 14:31 Відповісти
Мля, який я дурень, чому я після школи до медінституту не пішов? Зараз би сидів собі у якому-небудь МСЕКу- гомосеку терапевтом чи окулістом, отримував би собі потихеньку по півмільйона баксів на рік і горя б собі не знав… так ні - політех, політех, ну і смокчі тепер товсту зелену чупа-чупу!!!
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19.10.2024 15:27 Відповісти
не розхитуйте човна кричить не своім голосом масейчук-каломойськая і відправляє свого сина в європу щоб тцк не постукало в двері потім з серйозним ***** разом з плинським . мазур . гончаровою і прочою ******* розказує в марахвоні про найвеличнішого лідора всєго прагрєсівного чєловєчєства як він хоче в нату а його не беруть
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19.10.2024 16:31 Відповісти
а с виду на лоха похож этот милионер Корейка)))
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19.10.2024 20:35 Відповісти
Зеленські , зробіть щось з цими гнидами...бо буде біда.
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20.10.2024 02:25 Відповісти
ОДА , міські ради, МСЕКИ, ПФУ - повинні дати видати данні про свої достатки. Звідки у них тойоти , маєтки , гроші, навіть у районних центрах.
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20.10.2024 02:30 Відповісти
Про які 5 пунктів може йти мова?
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20.10.2024 02:32 Відповісти
Досягнення Зе банди, нам скоро повернуть візовий режим, країна перетворюється на бандитську державу.
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20.10.2024 11:23 Відповісти
Труна не має карманів. Хіба ж лікарі цього не знають?
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20.10.2024 11:34 Відповісти
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