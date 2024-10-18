Вінницький лікар МСЕК Власюк придбав 13 квартир і три Tesla. Елітну нерухомість у центрі Києва оформив на дружину-пенсіонерку, - ЗМІ

У Вінниці лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою володіє 13 квартирами, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у центрі Києва. Його начальниця - очільниця МСЕК Юлія Даниленко придбала кілька квартир, 25 земельних ділянок та 104 квадрати комерційної нерухомості.

Про це йдеться в розслідуванні OBOZ.UA, передає Цензор.НЕТ.

Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко

Зазначається, що за 2023 рік Даниленко задекларувала зарплату в розмірі 221 тис. грн за весь рік. Також купу нерухомості, чоловіка, сина, а також будинок площею 196,7 квадрата, 25 земельних ділянок та велике комерційне приміщення.

"Чоловік Даниленко – директор із забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго", тож родина добре розуміється у питаннях альтернативного енергопостачання. Як зазначено на сайті "Вінницяобленерго", Сергій Даниленко працює в енергетиці вже впродовж 30 років", - пишуть журналісти.

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Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами площами 57,7 та 70,4 квадрата в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею 48,1 кв. м в іншій багатоповерхівці. І це лише офіційна частина статків родини – те, що потрапило до декларації.

Родина Даниленко має елітний автопарк: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. При цьому свою Tesla жінка придбала всього за 58,4 тис. грн чотири роки тому, що дорівнює 2 тис. доларів.

Даниленко - начальниця лікаря МСЕК Власюка

Журналісти-розслідувачі встановили, що Даниленко офіційно є співвласницею ТОВ "Сонячні фермери", а повноправним партнером у товаристві є її підлеглий - лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк. Згідно з реєстром YouControl, Власюку належить 37,5% підприємства.

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Статки лікаря-терапевта МСЕК Віктора Власюка

Власюк, як стверджує видання, лікар не простий. Він був попередником Даниленко на посаді, очолював МСЕК з 2002-го до 2014-го.

Власюк нині обіймає посаду лікаря-терапевта, отримує по 16,7 тис. грн на місяць, а також отримує дохід від генерації струму — лише офіційно він додатково отримав від енергокомпанії 1,1 млн грн. Ще 990 тис. – від підприємницької діяльності. У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, 83 тис. від ТОВ і ще 840 тис. – від підприємницької діяльності.

Однак такі доходи ніяк не пояснюють наявність 13 елітної нерухомості, серед яких елітні апартаменти площею 260 квадратів у самому центрі Києва та трьох дорогих автівок.

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В автопарку терапевта і його дружини-пенсіонерки одразу три Tesla: дві Tesla Model S та одна Tesla Model Y.

"Найдорожчий з апартаментів офіційно оформлений на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській. Площа такого житла – 260 квадратів. Вартість квадратного метра в цьому історичному будинку – близько 3 тис. доларів. Квартира площею 260 квадратів може коштувати до 780 тис. доларів. І це лише одна з 13 квартир", - додає видання.

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