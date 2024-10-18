Вінницький лікар МСЕК Власюк придбав 13 квартир і три Tesla. Елітну нерухомість у центрі Києва оформив на дружину-пенсіонерку, - ЗМІ
У Вінниці лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк разом зі своєю дружиною-пенсіонеркою володіє 13 квартирами, серед яких елітна нерухомість площею 260 квадратів у центрі Києва. Його начальниця - очільниця МСЕК Юлія Даниленко придбала кілька квартир, 25 земельних ділянок та 104 квадрати комерційної нерухомості.
Про це йдеться в розслідуванні OBOZ.UA, передає Цензор.НЕТ.
Голова МСЕК у Вінниці Юлія Даниленко
Зазначається, що за 2023 рік Даниленко задекларувала зарплату в розмірі 221 тис. грн за весь рік. Також купу нерухомості, чоловіка, сина, а також будинок площею 196,7 квадрата, 25 земельних ділянок та велике комерційне приміщення.
"Чоловік Даниленко – директор із забезпечення діяльності АТ "Вінницяобленерго", тож родина добре розуміється у питаннях альтернативного енергопостачання. Як зазначено на сайті "Вінницяобленерго", Сергій Даниленко працює в енергетиці вже впродовж 30 років", - пишуть журналісти.
Окрім великого будинку, у Даниленко також є у власності квартира у Вінниці площею 49 квадратів і 104 квадрати комерційної нерухомості. Чоловік володіє квартирами площами 57,7 та 70,4 квадрата в одній із Вінницьких новобудов. А також квартирою площею 48,1 кв. м в іншій багатоповерхівці. І це лише офіційна частина статків родини – те, що потрапило до декларації.
Родина Даниленко має елітний автопарк: Tesla Model3, Mitsubishi Pajero та Mitsubishi Outlander. При цьому свою Tesla жінка придбала всього за 58,4 тис. грн чотири роки тому, що дорівнює 2 тис. доларів.
Даниленко - начальниця лікаря МСЕК Власюка
Журналісти-розслідувачі встановили, що Даниленко офіційно є співвласницею ТОВ "Сонячні фермери", а повноправним партнером у товаристві є її підлеглий - лікар-терапевт МСЕК Віктор Власюк. Згідно з реєстром YouControl, Власюку належить 37,5% підприємства.
Статки лікаря-терапевта МСЕК Віктора Власюка
Власюк, як стверджує видання, лікар не простий. Він був попередником Даниленко на посаді, очолював МСЕК з 2002-го до 2014-го.
Власюк нині обіймає посаду лікаря-терапевта, отримує по 16,7 тис. грн на місяць, а також отримує дохід від генерації струму — лише офіційно він додатково отримав від енергокомпанії 1,1 млн грн. Ще 990 тис. – від підприємницької діяльності. У ТОВ "Сонячні фермери" офіційно працевлаштована і його дружина-пенсіонерка. Торік вона заробила від енергокомпанії 541 тис. грн, 83 тис. від ТОВ і ще 840 тис. – від підприємницької діяльності.
Однак такі доходи ніяк не пояснюють наявність 13 елітної нерухомості, серед яких елітні апартаменти площею 260 квадратів у самому центрі Києва та трьох дорогих автівок.
В автопарку терапевта і його дружини-пенсіонерки одразу три Tesla: дві Tesla Model S та одна Tesla Model Y.
"Найдорожчий з апартаментів офіційно оформлений на дружину Власюка, пенсіонерку Оксану Бланар. Це шестикімнатна квартира в центрі столиці, на вул. Інститутській. Площа такого житла – 260 квадратів. Вартість квадратного метра в цьому історичному будинку – близько 3 тис. доларів. Квартира площею 260 квадратів може коштувати до 780 тис. доларів. І це лише одна з 13 квартир", - додає видання.
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Чесно кажучи, не дивуюсь, що західні країни стали менше донатити. Зі своїми зарплатами в 3-4 тисячі євро, західні лікарі виглядають на фоні наших, як студенти.
Я навіть знаю партійність.
Сподіваюсь прокурори мають на сьогодні не аби який стимул розкопати все до ядра землі аби представити повний список по всій країні всіх.депутатів «інвалідів», всіх помічників «інвалідів» депутатів і членів родини цього союзу меча і орала на ниві корупції. Це в їх інтересах, да і взагалі має бути цікаво на скількі в цій справі інвалідізації їх обігнали депутати і лікарі.
За новим підходом до планування бюджету від Ніни Южаніної фракція «ЄС» - «один за всіх і всі за одного!», і так по ланцюжку для всіх в кого в структурах є шахраї, корупціонери, зрадники, колаборанти, «інваліди» та укривачі реальних статків аж до всього складу верховної ради! Економіка має бути економною, а за кількох порушників закону нехай відповідає весь трудовий колектив.
Пані Южаніна, не підведіть. І нічого якщо в вас не буде зарплати, натомість ви доведете, що справедливість понад усе, а то алазвердієвих вже греблю гати, весь склад ВР має всім складом за це відвості. Як так не догледіли, не попередили, нічого не зробили аби шахраїв, корупціонерів, приховувачів доходів в раді не було. А мали б день і ніч один за одним наглядати і куди треба інформувати!
Сподіваюсь на вашу послідовність.в цьому питанні!
І ще раз підкреслю, з такою корупцією в України немає майбутнього!
Етот народ нєпобєдім.
Пояснення: корупцію ніколи не перемогти, але треба зменшити вікна можливостей для корупції.
Наприклад, на державній посаді не можна бути одночасно і на пенсії і отримувати зарплату. більше ніж півроку.
Ці МСЕК брали хабарі 30 років, але тільки тепер масово.
А може скалічений безрукий або безногий воїн ЗСУ, який проходить сім кіл пекла, щоб отримати статус не придатного народ?
Всі інші по кратно більшим бізнес-тарифам!
мусорів-інвалідів? лікарів -підорів
Пс. Закон був скасований Головою КС Тупіцким, що потім після початку війни втік з Уа.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории подправить?"
Я так розумію - не довольні ті хто живе на одну зарплатню та нічого не краде?
Так таким нічого робити в Україні.
Або шукайте таке місце де можливо красти з бюджета - або ви невдахи та лохи.
Приєднуйтесь до більшості та живіть в своє задоволення.
І забудьте про війну, погану погоду та голодних свиней в хліву.