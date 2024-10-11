Голова НАЗК Павлущик про декларацію голови Хмельницької МСЕК Крупи: Ми не могли подивитися, що лежить у тумбочці

Готівка, виявлена під час обшуку у голови Хмельницької МСЕК, та дані про її активи за кордоном дали підстави для проведення повторної повної перевірки її декларації.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"У нас здійснювалася повна перевірка її декларації (голови Хмельницької МСЕК, - ред.), яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Але та готівка, що була виявлена в неї під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це, по суті, нововиявлені обставини. Ми ж не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана в декларації. НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці", - сказав він.

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Павлущик зауважив, що отримана під час розслідування інформація дала підстави Агентству для проведення повторної повної перевірки.

"Повторна перевірка декларації голови Хмельницької МСЕК відбуватиметься за загальною процедурою. Порядок повної перевірки передбачає 120 днів, може бути продовжений на строк не більше 60 днів, тобто до 180 днів загалом. Середні терміни проведення перевірки сягають від 60 до 120 днів. У цьому конкретному випадку ми перевіряємо відомості, які не були перевірені раніше, - нововиявлені факти, які стали підставою для проведення повторної повної перевірки", - сказав він.

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Павлущик додав, що йдеться про отримання інформації з реєстрів, баз даних, від публічного та приватного сектору через запити, від банків, а також пояснень від певних осіб і аналіз цієї інформації.

Голова НАЗК нагадав, що відомство перевіряє декларації за ризик-орієнтованим підходом.

"Ми фізично не можемо перевірити понад 1,8 млн декларацій, які є станом на зараз. Тож фахівці НАЗК працюють із деклараціями, відібраними за ризик-орієнтованим підходом. Кожній декларації присвоюється рейтинг ризику за допомогою логічного та арифметичного контролю. Ті, які мають найвищий показник рейтингу ризику, передаються уповноваженій особі для проведення повної перевірки", - зазначив він.

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.