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Голова НАЗК Павлущик про декларацію голови Хмельницької МСЕК Крупи: Ми не могли подивитися, що лежить у тумбочці

Обшук у голови Хмельницької МСЕК Крупи

Готівка, виявлена під час обшуку у голови Хмельницької МСЕК, та дані про її активи за кордоном дали підстави для проведення повторної повної перевірки її декларації.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв'ю Главкому, передає Цензор.НЕТ.

"У нас здійснювалася повна перевірка її декларації (голови Хмельницької МСЕК, - ред.), яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Але та готівка, що була виявлена в неї під час обшуку правоохоронцями, а також дані про активи за кордоном – це, по суті, нововиявлені обставини. Ми ж не могли перевіряти її готівку поза межами інформації, яка була надана в декларації. НАЗК не могло прийти і подивитися, що лежить в її тумбочці", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Павлущик зауважив, що отримана під час розслідування інформація дала підстави Агентству для проведення повторної повної перевірки.

"Повторна перевірка декларації голови Хмельницької МСЕК відбуватиметься за загальною процедурою. Порядок повної перевірки передбачає 120 днів, може бути продовжений на строк не більше 60 днів, тобто до 180 днів загалом. Середні терміни проведення перевірки сягають від 60 до 120 днів. У цьому конкретному випадку ми перевіряємо відомості, які не були перевірені раніше, - нововиявлені факти, які стали підставою для проведення повторної повної перевірки", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Павлущик додав, що йдеться про отримання інформації з реєстрів, баз даних, від публічного та приватного сектору через запити, від банків, а також пояснень від певних осіб і аналіз цієї інформації.

Голова НАЗК нагадав, що відомство перевіряє декларації за ризик-орієнтованим підходом.

"Ми фізично не можемо перевірити понад 1,8 млн декларацій, які є станом на зараз. Тож фахівці НАЗК працюють із деклараціями, відібраними за ризик-орієнтованим підходом. Кожній декларації присвоюється рейтинг ризику за допомогою логічного та арифметичного контролю. Ті, які мають найвищий показник рейтингу ризику, передаються уповноваженій особі для проведення повної перевірки", - зазначив він.

Арешт керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Автор: 

електронне декларування (1469) незаконне збагачення (196) Павлущик Віктор (8)


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Топ коментарі
+26
Голова НАЗК Павлущик - брехливе зелене мурло.
Може в тумбочку і не зазирнути - але українську і закордонну нерухомість побачити без мікроскопу можна?
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11.10.2024 22:14
+22
Зі свої "тумбочки" вже все сховав?
В декларації одні бомжі, а самі живуть в лакшері, це матеріал для телемарафоного гівна?
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11.10.2024 22:06
+20
Півроку перевіряти декларації??? Це абсурд і знущання над здоровим глуздом!
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11.10.2024 22:07
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Ось така крупа, малята..
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11.10.2024 22:05 Відповісти
Зі свої "тумбочки" вже все сховав?
В декларації одні бомжі, а самі живуть в лакшері, це матеріал для телемарафоного гівна?
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11.10.2024 22:06 Відповісти
Півроку перевіряти декларації??? Це абсурд і знущання над здоровим глуздом!
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11.10.2024 22:07 Відповісти
до нього був новіков - тихо пішов лісом теж...жінка в Норвегії сидить 2 роки...
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11.10.2024 22:44 Відповісти
від 60 до 120 днів.

Скоріш за все це процес. Крім того, на одного працівника не одна декларація.
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11.10.2024 23:37 Відповісти
та ясне діло, як ви щє в декларацію змогли зазирнути
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11.10.2024 22:11 Відповісти
Краще би розказали басню про банківську таємницю ще
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11.10.2024 22:24 Відповісти
Та ладно.
А подивитися чи росходи відповідають доходам теж не могли?

Не повірю, що ця тьотя їздила трамваєм, жила у хрущовці та їла кефір та булочку.
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11.10.2024 22:12 Відповісти
саме так і було, вона підробляла водієм трамваю...
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11.10.2024 22:14 Відповісти
Як подивитись усі видатки ?

У неї чоловік ще той перець.
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11.10.2024 23:40 Відповісти
Чому не віриш? Один вагон коштує півтора мільйони євро. Могла б і на трамваї...
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12.10.2024 06:33 Відповісти
Так у них не в тумбочке тоже миллионы - у всех на виду.
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11.10.2024 22:13 Відповісти
Голова НАЗК Павлущик - брехливе зелене мурло.
Може в тумбочку і не зазирнути - але українську і закордонну нерухомість побачити без мікроскопу можна?
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11.10.2024 22:14 Відповісти
Але ти ж дегенерат, який пише про те, на чому не розуміється. Ти знаєш, що в декларацію подаються відомості, які стосуються твоїх доходів/права власності і членів твоєї сім'ї. В даному випадку, члени твоєї сім'ї це не просто мати/батько, а ті, з ким ти ведеш спільний побут (проживаєш разом більше трьох місяців (якщо не помиляюсь) протягом звітного періоду.
Наводжу приклад, я живу в Києві, мої батьки в Черкасах. Я декларую: свої доходи, свої видатки (зокрема оренду квартири), свої цінні папери (у мене були військові облігації), доходи своєї дівчини (бо у нас спільний побут, хоча ми і не в шлюбі), батьків (їхню нерухомість, доходи, автомобілі) своїх я не декларую, бо ми не живемо разом і я ним не користуюсь (в розумінні закону "про запобігання корупції)

Очевидно, що якщо нерухомість зареєстрована на батька, який не вказаний в декларації, то яким чином НАЗК його перевірить? По базам прав власності на нерухоме майно або транспортні засоби "б'ється" те майно, яке зареєстровано на неї. Що там у папки-мамки це вже треба цілеспрямовано шукати, бо про їхню власність вона не має повідомляти.
Якби ти хоча б раз заповнював декларацію ьи би знав, або вмів би читати і розуміти написане. Але ти просто висрав своє "важне мнєніє" і переконаний, що от ти то точно знаєш як воно працює
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18.10.2024 10:26 Відповісти
Таке враження, що отой Павлущик - твій кум...
Кинувся його захищати, як скажений пес на кістку.
НАЗК - Національне Агентство Запобігання Корупції. Запобігання - це слово тобі знайоме? Ну, ти ж, звісно не дегенрат - то маєш знати... І декларації - це тільки частина їхньої роботи. А переписування твого накраденого на папу-маму-брата - Колю охоронника - теж частина їхньої роботи. Сподіваюся, що ти своє накрадене сховав більш надійно...
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18.10.2024 12:13 Відповісти
Там же не тільки нал був. Там ще багато зареєстрованого майна і в Україні, і за кордоном на мільйони. Теж не бачили?
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11.10.2024 22:14 Відповісти
Досить піаритись на цій стадії. Пропіаритесь після судового вироку. А то ще якийсь прокурор забере речдоки і перестане виходити на роботу. Чому ні? Прецедент існує.
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11.10.2024 22:14 Відповісти
Це просто супер. Декларації перевіряються наобум. Звичайно корупціонери будуть лише багатіти і ніколи не нести не те що відповідальності, а навіть збитки. Латинська Америка відпочиває. Тобто насправді грошей налом і не налом завались. Яке може бути збільшення податків? Яке ще може бути збільшення видатків на отих перевіряльників? Вони працюють наугад. За що взагалі за це платити.? Хоч би в інтерв'ю про це не казали. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:19 Відповісти
фахівці НАЗК працюють із деклараціями, відібраними за ризик-орієнтованим підходом. Кожній декларації присвоюється рейтинг ризику за допомогою логічного та арифметичного контролю.

Джерело:

З її офіційної ЗП будуть знімати усі підвищені податки.
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11.10.2024 23:43 Відповісти
Зрозуміло що деклараціями ніхто толком не перевіряє. Оця якоби перевірка це насправді не перевірка. Для того щоб перевірити наприклад голову МСЕК треба брати на перевірку декларації як родини так і оточення в комплексі. Отоді буде щось схоже на виявлення незрозумілого збагачення. Ха ха ха.
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12.10.2024 08:50 Відповісти
Декларанти повинні вказувати в своїх деклараціях майно і своє і співмешканців.
От вона на цьому теж залетіла. У неї тепер 3 статті - недекларування, незаконне збагачення, корупція.
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12.10.2024 16:32 Відповісти
Ми не могли подивитися, що лежить у тумбочці
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11.10.2024 22:20 Відповісти
квадробобер?
знаємо ми таких...
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11.10.2024 22:36 Відповісти
о,ще і ці тепер захотять "доляху"))
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11.10.2024 22:20 Відповісти
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11.10.2024 22:21 Відповісти
Знущається із колеги, що не знала про існування крипто валюти.
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11.10.2024 22:27 Відповісти
Не пойняв, що нерухомість в Україні та закордоном теж у тумбочці лежала, чи десять елітних авто..
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11.10.2024 22:29 Відповісти
Це традиція давня. Для держави ти живеш на зарплату, а в реальності все по-іншому.
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11.10.2024 22:30 Відповісти
Головне що потік грошей був настільки сильний , що вони просто не встигали все витратити. Він же не від марсіан йшов той потік грошей.
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11.10.2024 22:31 Відповісти
Такий потік в кожній галузі. І напевно війна для них усіх вигідна. Солдати хай там якось і далі возяться. Бо якщо ці потоки пустити на дрони скажімо то війна може піти в іншому руслі. Більше дронів , менше мобілізації. Більше дронів, більше мертвих кацапів. Зменшення мобілізації їм нікому не вигідне. Люди думають що то тцк погане. А насправді це погані оці мсеки, влк, броні і інше. Тцк це ширма для населення і інструмент в руках оцих організаторів індустрій які так чи інакше пов'язані з мобілізацією. МСЕК як показує практика ніяк не відстає від воєнкомів. Ха ха ха.
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11.10.2024 22:54 Відповісти
Прикол в тому, що про ці гроші вона забула. Все сховала, а про ці забула. І ще злі язики кажуть, що це частина місцевого партійного збору, який мав іти наверх, в общак, для виборчої компанії.
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11.10.2024 22:33 Відповісти
Загляни під кущик -
Там сидить павлущик!
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11.10.2024 22:38 Відповісти
Можливо, це була політична антиреклама, але запам'яталася. Майже 30 років тому балотувався в депутати від нашого округу відомий поет Дмитро Павличко.

Так увесь райцентр був обклеєний листівками з текстом, - "На городі груша-дичка, голосуйте за Павличка!"

Ну, наших вєлікоразумних виборців це аж ніяк не вразило, і вони вчергове обрали тоді якогось "потужного господарника" із безрозмірними запасами пакетів гречки.
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11.10.2024 23:22 Відповісти
Ця заява для тупих зебілів. Який сенс вводити декларування, якщо нема методів перевірки достовірності даних?
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11.10.2024 22:44 Відповісти
Методи перераховані. Залишилось перевірити.
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11.10.2024 23:45 Відповісти
До сраки всі ці антикорупційні органи, коли мусорок купує нові тачки в салоні, а ніякої автоматичної підозри це не викликає.
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11.10.2024 22:45 Відповісти
НАЗК- це непотрібна структура і додаткове ярмо на шиях платників податків. Сам голова НАЗК заявляє про неспроможність своєї структури провести якісну перевірку. Це ганьба його та його підлеглих, які скоріше всього за гроші просто не помічають порушень та невідповідностей способу життя та офіційних доходів чиновників. Якщо коротко: "Ворон ворону око не виклює". При цій владі майбутнє України під великим питанням.
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11.10.2024 22:49 Відповісти
9-ть елітних авто і 30-ть об'єктів нерухомості теж в тумбочці лежали,чи вони були записані не на родичів,а на сусідів?
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11.10.2024 22:50 Відповісти
Навіщо оремий орган утримувати за наші гроші, якщо 90% інформації в декларації вже внесена в інші реєстри?
Квартири, автомобілі, гроші в банках, все вже зареєстроване. Нахіба цілий дублюючий орган.
А саме отакі випадки незаконного збагачення чомусь не входять в поле зору НАЗК.
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11.10.2024 22:59 Відповісти
Ну внесені, і що ? Як це організує вилов корпів ??
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11.10.2024 23:47 Відповісти
Цена не я. Мені підкинули
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11.10.2024 23:01 Відповісти
Почув новину за Крупу, якийсь МСЕК. Думаю що воно таке? Набрав в гуглі, ага, це та контора що вирішує хто інвалід, а хто ні. Дак вони, ці крупи, віками таким чином наживались, Чорнобиль для них був як щастя.
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11.10.2024 23:13 Відповісти
Черговий локшинатор...
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11.10.2024 23:17 Відповісти
Слід зазирнути у тумбочку Віктора Павлущика. У буцигарні зір у Павлущика значно поліпшиться. В"язниця - найкращий офтальмолог.
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11.10.2024 23:17 Відповісти
Тобто сам підтвердив, що ця контора марна.
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11.10.2024 23:19 Відповісти
Нагадало старий, як світ анігдот про "дєньгі в тумбочкє".
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11.10.2024 23:39 Відповісти
Останнє слово дається підсудному: не винен, пан суддя…, ну що ж, ви вільні… навіщо то НАЗК, поки незрозуміло…, хто ж буде в декларації розказувати про свої ліві гроші, це абсурд, задача НАЗК виявляти невідповідність способу життя цій грьобаній декларації…, а цей пан прикидається вінико
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11.10.2024 23:40 Відповісти
Тим не менш, помиляються. У багатьох чиновників декларації по кілька метрів, чи десятків метрів.

Завдання НАЗК визначені.

Там є вакансії, до речі. Мабуть.
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11.10.2024 23:50 Відповісти
Цікаво,а декларації працівників ОПи не планують перевірити?? Може вони голодують?? Чи ще якось допомогти їм ще більше "любити" Україну ....
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12.10.2024 00:03 Відповісти
Врет и не зеленеет.
Не надо заглядывать ни в какую тумбочку.
Достаточно посмотреть электронный реестр недвижимости. И все будет как на блюдечке.
Есть даже бесплатный сайт проверки наличия всего недвижимого имущества:
https://opendatabot.ua/ru/open/real-estate-registry
Наверное боится себя засветить...
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12.10.2024 00:17 Відповісти
А на..уя нам тоді така служба, яка нічогоне може?
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12.10.2024 00:26 Відповісти
С коррупционеров кормиться.
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12.10.2024 09:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x5nUXlHf9vg Ганебний закон про податки!
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12.10.2024 06:08 Відповісти
А як тоді орган по боротьбі з корупцією збирається боротися з нею, з корупцією?
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12.10.2024 06:24 Відповісти
Як ці потвори брехливі брешуть без сорому...придумали ці декларації а потім заставили усіх навіть на держпідприємствах їх робити,щоб за кількістю приховати покидьків , які крадуть мілліонами...
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12.10.2024 07:00 Відповісти
" Кожній декларації присвоюється рейтинг ризику за допомогою логічного та арифметичного контролю. Ті, які мають найвищий показник рейтингу ризику, передаються уповноваженій особі для проведення повної перевірки" У нас здійснювалася повна перевірка її декларації (голови Хмельницької МСЕК, - ред.), яка, до речі, була відібрана як така, що мала найвищий показник рейтингу ризику на дату відбору. Джерело:
І хто ж та особа, що здійснювала перевірку може і в неї треба перевірити її декларацію і статки?
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12.10.2024 07:02 Відповісти
У держсужбовцив миллионы баксов в кошельках крутилось от хабарей,а эти типа не заметили - конечно верим.
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12.10.2024 07:31 Відповісти
ТЕПЛОВИЗОРОМ НЕОБХОДИМО БЫЛО СМОТРЕТЬ !!!
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12.10.2024 07:43 Відповісти
Хіба ваша функція-перевіряти тумбочки? А купа нерухомості в Україні та за кордоном, готелі корпоративні права на десятки мільйонів, парк автомобілів - це теж в тумбочках від НАЗК заховано? Якщо народу розказують про тумбочки, то за кого нас мають?
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12.10.2024 08:56 Відповісти
А как назвать тех, кто коррупционеров выбирает.
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12.10.2024 09:08 Відповісти
Та ладно, в какого чинушу властьпридержащего ни плюнь - в коррупционера попадешь.
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12.10.2024 08:59 Відповісти
А нах... ці контролери, з їх захмарними зарплатами, які нічого не бачать і не знають.
Можуть правда вжарити сантехніка Миколу, який продав б/у кран на ОЛХ
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12.10.2024 11:44 Відповісти
 
 