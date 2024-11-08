Керівниця однієї з районних МСЕК на Кіровоградщині вимагала 2 000 дол. у паралізованого воїна. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
"За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди та повідомлено про підозру керівниці однієї з районних МСЕК комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи", яка також є депутаткою міськради (ч. 1 ст. 368 КК України)", - ідеться в повідомленні.
Як діяла зловмисниця?
За даними слідства, підозрювана обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, якого внаслідок отриманого поранення визнано непридатним до військової служби, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.
Грошова винагорода становила 2 тисячі доларів США.
За матеріалами СБУ, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.
Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.
Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу.
Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря.
Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Корупція у МСЕК
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.
Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.
Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.
Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.
Нагадаємо, 4 листопада Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
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Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.
- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он…
Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
- Что ж это такое? Ведь я машинально."
Знайомий з військової прокуратури розказував про одну справу, яку вів його колега. Розслідував він справу стосовно одного високопоставленого військовослужбовця. Закінчив слідство і знайомив звинуваченого з матеріалами справи. Докази були "залізобетонні"... Під час "перекуру потягло того на "відвертість"... Він і каже слідчому:
- Знаєш... Перший раз брав - було незручно... На десятий, коли не давали - наче чогось не вистачало...
Багато-багато років тому мій покійний батько поставив мені питання з підковиркою: "Сину, а скажи но мені, чому зображають смерть в вигляді кістяка, одягнену в драний балахон з щербатою іржавою косою?"
Подивившись на мій розгублений вигляд, батько сам відповів, - Бо вона хабарів не бере! -
Система своїх не здає, а якщо і здає, то тільки в тих випадках, коли індивід "закрисив" в системи, або його потрібно відкинути, як ящірка відкидає свій хвіст, щоб відвести проблеми від самої "ящірки", а потім витягнуть, якщо не скурвиться і нічого не ляпне на систему.
Висновок: якщо вона в системі,то їй боятися нічого - витягнуть.
Ну і третє. Якщо зелень казав, що ненавидить бандитів, то як воно в дзеркало дивиться?
ледь не тритина всіх прокурорів старше 40 має 2 групу інвалідності. У мене все.
Від якої політсили, соромлюсь спитати?.
на жаль це можно в цьмоу випадку сказати
" ... Увидев проходившего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:
- Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! - И, обернувшись к Берлаге, добавил: - Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!"