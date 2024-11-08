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Керівниця однієї з районних МСЕК на Кіровоградщині вимагала 2 000 дол. у паралізованого воїна. ФОТО

На Кіровоградщині викрито на хабарі керівницю МСЕК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди та повідомлено про підозру керівниці однієї з районних МСЕК комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи", яка також є депутаткою міськради (ч. 1 ст. 368 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Як діяла зловмисниця?

За даними слідства, підозрювана обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, якого внаслідок отриманого поранення визнано непридатним до військової служби, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

Грошова винагорода становила 2 тисячі доларів США.

На Кіровоградщині викрито на хабарі керівницю МСЕК

За матеріалами СБУ, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Нагадаємо, 4 листопада Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Автор: 

хабар (4752) МСЕК (104) Кіровоградська область (586)


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Топ коментарі
+24
Вбити суку..
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08.11.2024 17:47 Відповісти
+14
Це ******* вже зовсім ґрунт під ногами втратили. Я ще розумію зі здорового щось вимагати за встановлення групи, но з каліки, тім паче з воїн… ******* наглухо.
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08.11.2024 18:18 Відповісти
+12
Синдром Шура Балаганова .
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08.11.2024 17:46 Відповісти
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От, блін! На такій дрібничці попалась!
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08.11.2024 17:38 Відповісти
Синдром Шура Балаганова .
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08.11.2024 17:46 Відповісти
" ...Держите! Да вот же он стоит!

Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.

- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он…

Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

- Что ж это такое? Ведь я машинально."
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08.11.2024 17:49 Відповісти
Не дивуйся... "Апетит приходить під час їди..."
Знайомий з військової прокуратури розказував про одну справу, яку вів його колега. Розслідував він справу стосовно одного високопоставленого військовослужбовця. Закінчив слідство і знайомив звинуваченого з матеріалами справи. Докази були "залізобетонні"... Під час "перекуру потягло того на "відвертість"... Він і каже слідчому:
- Знаєш... Перший раз брав - було незручно... На десятий, коли не давали - наче чогось не вистачало...
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08.11.2024 18:04 Відповісти
Дійсно, декому важко втриматись від спокуси взяти "на лапу", коли навкруги суцільна корупція.
Багато-багато років тому мій покійний батько поставив мені питання з підковиркою: "Сину, а скажи но мені, чому зображають смерть в вигляді кістяка, одягнену в драний балахон з щербатою іржавою косою?"
Подивившись на мій розгублений вигляд, батько сам відповів, - Бо вона хабарів не бере! -
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08.11.2024 18:26 Відповісти
абсолютний рішала
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08.11.2024 21:09 Відповісти
Вбити суку..
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08.11.2024 17:47 Відповісти
Це не ****. Це дияволиця...
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08.11.2024 17:52 Відповісти
І нічого не бояться ! А чому ?!
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08.11.2024 18:01 Відповісти
А ні одного не мочканули. Українці - це нація з безмежною толерантністю. Безмежною як Космос...
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08.11.2024 18:04 Відповісти
Не плутай толерантність з безхребетністю.
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08.11.2024 20:14 Відповісти
Відповідь на диво проста, - СИСТЕМА! -.
Система своїх не здає, а якщо і здає, то тільки в тих випадках, коли індивід "закрисив" в системи, або його потрібно відкинути, як ящірка відкидає свій хвіст, щоб відвести проблеми від самої "ящірки", а потім витягнуть, якщо не скурвиться і нічого не ляпне на систему.
Висновок: якщо вона в системі,то їй боятися нічого - витягнуть.
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08.11.2024 18:12 Відповісти
Не треба вбивати. Достатньо буде паралічу. Повного.
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08.11.2024 18:09 Відповісти
Вбивати не можна в жодному разі - хай покаже , де сховала гроши ...
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08.11.2024 18:22 Відповісти
В мене два питання. Як ще й досі ніхто замість хабаря не поклав жодній тварюці до ліфона гранату? Друге питання: шо, зелена пошесть, сциш дозволяти громадянам зброю?
Ну і третє. Якщо зелень казав, що ненавидить бандитів, то як воно в дзеркало дивиться?
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08.11.2024 17:55 Відповісти
це сутність цих мсеків, вони все одно будуть вимагати за здавалось би очевидні речі..., встановлення інвалідності очевидному інваліду.... тільки прокурори можуть отримати фейкову інвалідність безстроково, тому що вони знають ціни, а звичайні люди, справжні інваліди, будуть вимушені годувати цих ненажерливих кровопивць, яких породила сама система...
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08.11.2024 17:58 Відповісти
Ну заблюрити пику сучкині то святе...
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08.11.2024 18:02 Відповісти
Цю гниду мають скажені собаки роздерти на шматки й виплюнути!
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08.11.2024 18:02 Відповісти
А вони не можуть по іншому , вони роками брали хабар , у справжніх хворих , і не справжніх .
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08.11.2024 18:05 Відповісти
Коли вони вже нажеруться? Нічого святого немають!
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08.11.2024 18:07 Відповісти
це ж якою слугою урода треба бути щоб вимагати гроші у військового
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08.11.2024 18:09 Відповісти
Хтось здивований? Я ні.
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08.11.2024 18:09 Відповісти
Пораненим воїнам потрібно видавати і дозволяти носити особисту зброю (штатну , яку використовували під час бойових дій) в медичних закладах і на вулиці при самообороні....
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08.11.2024 18:14 Відповісти
Це ******* вже зовсім ґрунт під ногами втратили. Я ще розумію зі здорового щось вимагати за встановлення групи, но з каліки, тім паче з воїн… ******* наглухо.
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08.11.2024 18:18 Відповісти
Цікаво, а хоч одного крупиного прокурора перепровірили на інвалідність, чи так, погомоніли і все?
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08.11.2024 18:20 Відповісти
90% самі несуть, і в МСЕК, і в ТЦК, ще й благають взяти, а потім, отримавши липову довідку, верещать про корупцію.
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08.11.2024 18:24 Відповісти
Що є то є...
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08.11.2024 18:53 Відповісти
якраз ті хто заносить взятки в тцк та мсек ніколи про корупції не верещать, вона їх влаштовує.
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08.11.2024 18:27 Відповісти
Паралізованому воїну 2 групу дають тільки за хабар.
ледь не тритина всіх прокурорів старше 40 має 2 групу інвалідності. У мене все.
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08.11.2024 18:30 Відповісти
Прокурвори теж за хабар...або за обіцянку закрити очі на хабарі...але ж чі мсековці - гніди ті ще...
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08.11.2024 18:39 Відповісти
за кришу скоріше, всі ж прекрасно розуміють що про корупцію яка творилась у мсеках, не тільки під час війни та каденції клоуна, знали всі, від чергового сільського мусора до судді та генрокурора області.
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08.11.2024 18:47 Відповісти
яка також є депутаткою міськради Джерело:
Від якої політсили, соромлюсь спитати?.
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08.11.2024 18:41 Відповісти
Поки в країні будуть Крупи, країна під загрозой Крутів.
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08.11.2024 18:46 Відповісти
Et tu, Brute? (с лат. - «И ты, Брут?») - по легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращённые к своему убийце - Марку Юнию Бруту.

на жаль це можно в цьмоу випадку сказати
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08.11.2024 18:46 Відповісти
Ага!
" ... Увидев проходившего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:

- Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! - И, обернувшись к Берлаге, добавил: - Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!"
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08.11.2024 19:40 Відповісти
Нічого не бояться: ні Бога, ні людської помсти. І нічого їх не бере. Хіба напалм?
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08.11.2024 18:50 Відповісти
То что наши чинуши моральные уроды не удивляет, но то что военный или его родные при самой такой просьбе не проломил ей голову вызывает шок.
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08.11.2024 19:19 Відповісти
Якщо затримували прокурори-інваліди, то дуже скоро ця **** опиниться на волі.
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08.11.2024 19:48 Відповісти
В таких случаях нужно разрешить воякам против таких ***** реализовывать приговор на месте!
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08.11.2024 19:50 Відповісти
Чесно кажучи вже дивно чому такі тварі ще живі.Ну цей воїн не мав змоги, здоров'я йому і одужання,так він і не перший з кого тягнуть.Може хоч пару гіпократів відчують на собі 'подяку' від побратимів
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08.11.2024 20:21 Відповісти
Бо строки, звільнення іх не страшить, гроші є,відмажуться,і далі будуть жити
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08.11.2024 20:23 Відповісти
Вдруг кто не в курсе это почти везде происходит, даже если тебе положена инвалидность все равно хотят взятку
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08.11.2024 21:19 Відповісти
Поки таких стріляти не почнуть - порядку не буде. Але ж ми вельми демократична країна, навіть у часи війни, і про права людини щодо таких от осіб дуже й дуже пильно дбаємо...
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09.11.2024 08:46 Відповісти
 
 