Керівниця однієї з районних МСЕК на Кіровоградщині вимагала 2 000 дол. у паралізованого воїна. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито на одержанні неправомірної вигоди та повідомлено про підозру керівниці однієї з районних МСЕК комунального закладу "Кіровоградське обласне бюро медико-соціальної експертизи", яка також є депутаткою міськради (ч. 1 ст. 368 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Як діяла зловмисниця?

За даними слідства, підозрювана обіцяла колишньому військовослужбовцю ЗСУ, якого внаслідок отриманого поранення визнано непридатним до військової служби, сприяти у встановленні ІІ групи інвалідності безстроково.

Грошова винагорода становила 2 тисячі доларів США.

За матеріалами СБУ, посадовиця вимагала 2 тис. доларів США від пораненого воїна ЗСУ за пожиттєве встановлення йому другої групи інвалідності.

Як встановило розслідування, український захисник отримав тяжке поранення у ході боїв за Часів Яр навесні 2023 року. Тоді уламки російської керованої авіабомби поранили військового, після чого ліву сторону його тіла паралізувало.

Утім, очільниця МСЕК все одно вимагала хабар від військово за оформлення статусу.

Правоохоронці задокументували злочинну діяльність посадовиці і затримали її "на гарячому", коли вона отримувала всю суму хабаря.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Корупція у МСЕК

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

Нагадаємо, 4 листопада Кабінет міністрів України подав у Верховну Раду законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.