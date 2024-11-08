Руководительница одной из районных МСЭК в Кировоградской области требовала 2 000 дол. у парализованного воина. ФОТО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры разоблачена на получении неправомерной выгоды и извещена о подозрении руководительнице одной из районных МСЭК коммунального учреждения "Кировоградское областное бюро медико-социальной экспертизы", которая также является депутатом горсовета (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Как действовала злоумышленница?
По данным следствия, подозреваемая обещала бывшему военнослужащему ВСУ, который в результате полученного ранения признан непригодным к военной службе, способствовать в установлении II группы инвалидности бессрочно.
Денежное вознаграждение составляло 2 тысячи долларов США.
Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Коррупция в МСЭК
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.
Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.
После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.
Напомним, 4 ноября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
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Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:
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- Знаєш... Перший раз брав - було незручно... На десятий, коли не давали - наче чогось не вистачало...
Багато-багато років тому мій покійний батько поставив мені питання з підковиркою: "Сину, а скажи но мені, чому зображають смерть в вигляді кістяка, одягнену в драний балахон з щербатою іржавою косою?"
Подивившись на мій розгублений вигляд, батько сам відповів, - Бо вона хабарів не бере! -
Система своїх не здає, а якщо і здає, то тільки в тих випадках, коли індивід "закрисив" в системи, або його потрібно відкинути, як ящірка відкидає свій хвіст, щоб відвести проблеми від самої "ящірки", а потім витягнуть, якщо не скурвиться і нічого не ляпне на систему.
Висновок: якщо вона в системі,то їй боятися нічого - витягнуть.
Ну і третє. Якщо зелень казав, що ненавидить бандитів, то як воно в дзеркало дивиться?
ледь не тритина всіх прокурорів старше 40 має 2 групу інвалідності. У мене все.
Від якої політсили, соромлюсь спитати?.
на жаль це можно в цьмоу випадку сказати
" ... Увидев проходившего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:
- Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! - И, обернувшись к Берлаге, добавил: - Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!"