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Руководительница одной из районных МСЭК в Кировоградской области требовала 2 000 дол. у парализованного воина. ФОТО

На Кіровоградщині викрито на хабарі керівницю МСЕК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Кировоградской областной прокуратуры разоблачена на получении неправомерной выгоды и извещена о подозрении руководительнице одной из районных МСЭК коммунального учреждения "Кировоградское областное бюро медико-социальной экспертизы", которая также является депутатом горсовета (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как действовала злоумышленница?

По данным следствия, подозреваемая обещала бывшему военнослужащему ВСУ, который в результате полученного ранения признан непригодным к военной службе, способствовать в установлении II группы инвалидности бессрочно.

Денежное вознаграждение составляло 2 тысячи долларов США.

На Кіровоградщині викрито на хабарі керівницю МСЕК

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Коррупция в МСЭК

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

10 октября Александр Крупа - сын Татьяны Крупы, уволился по собственному желанию с должности начальника Управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что осуществит повторную полную проверку декларации руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

16 октября главред издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал информацию о том, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ. В частности, журналист привел перечень имен всех прокуроров и описал примененную преступную схему.

Цензор.НЕТ также опубликовал перечень из 30 руководителей областных прокуратур, которые получают самые большие пенсии.

После скандала президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО, по результатам которого генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку, а Кабмин утвердил план реформирования МСЭК.

Также читайте: У руководительницы Хмельницкой МСЭК Крупы нашли еще $590 тыс. в польском банке, - СМИ

Напомним, 4 ноября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Автор: 

взятка (6196) МСЭК (87) Кировоградская область (646)


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Топ комментарии
+24
Вбити суку..
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08.11.2024 17:47 Ответить
+14
Це ******* вже зовсім ґрунт під ногами втратили. Я ще розумію зі здорового щось вимагати за встановлення групи, но з каліки, тім паче з воїн… ******* наглухо.
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08.11.2024 18:18 Ответить
+12
Синдром Шура Балаганова .
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08.11.2024 17:46 Ответить
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От, блін! На такій дрібничці попалась!
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08.11.2024 17:38 Ответить
Синдром Шура Балаганова .
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08.11.2024 17:46 Ответить
" ...Держите! Да вот же он стоит!

Все повернули головы. К месту происшествия, задыхаясь от любопытства, стали пробиваться любители. Остап увидел ошеломленное лицо Балаганова. Бортмеханик еще и сам не понимал, что случилось, а его уже держали за руку, в которой крепко была зажата грошовая дамская сумочка с мелкой бронзовой цепочкой.

- Бандит! - кричала женщина. - Только отвернулась, а он…

Обладатель пятидесяти тысяч украл сумочку, в которой были черепаховая пудреница, профсоюзная книжка и один рубль семьдесят копеек денег. Вагон остановился. Любители потащили Балаганова к выходу. Проходя мимо Остапа, Шура горестно шептал:

- Что ж это такое? Ведь я машинально."
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08.11.2024 17:49 Ответить
Не дивуйся... "Апетит приходить під час їди..."
Знайомий з військової прокуратури розказував про одну справу, яку вів його колега. Розслідував він справу стосовно одного високопоставленого військовослужбовця. Закінчив слідство і знайомив звинуваченого з матеріалами справи. Докази були "залізобетонні"... Під час "перекуру потягло того на "відвертість"... Він і каже слідчому:
- Знаєш... Перший раз брав - було незручно... На десятий, коли не давали - наче чогось не вистачало...
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08.11.2024 18:04 Ответить
Дійсно, декому важко втриматись від спокуси взяти "на лапу", коли навкруги суцільна корупція.
Багато-багато років тому мій покійний батько поставив мені питання з підковиркою: "Сину, а скажи но мені, чому зображають смерть в вигляді кістяка, одягнену в драний балахон з щербатою іржавою косою?"
Подивившись на мій розгублений вигляд, батько сам відповів, - Бо вона хабарів не бере! -
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08.11.2024 18:26 Ответить
абсолютний рішала
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08.11.2024 21:09 Ответить
Вбити суку..
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08.11.2024 17:47 Ответить
Це не ****. Це дияволиця...
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08.11.2024 17:52 Ответить
І нічого не бояться ! А чому ?!
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08.11.2024 18:01 Ответить
А ні одного не мочканули. Українці - це нація з безмежною толерантністю. Безмежною як Космос...
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08.11.2024 18:04 Ответить
Не плутай толерантність з безхребетністю.
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08.11.2024 20:14 Ответить
Відповідь на диво проста, - СИСТЕМА! -.
Система своїх не здає, а якщо і здає, то тільки в тих випадках, коли індивід "закрисив" в системи, або його потрібно відкинути, як ящірка відкидає свій хвіст, щоб відвести проблеми від самої "ящірки", а потім витягнуть, якщо не скурвиться і нічого не ляпне на систему.
Висновок: якщо вона в системі,то їй боятися нічого - витягнуть.
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08.11.2024 18:12 Ответить
Не треба вбивати. Достатньо буде паралічу. Повного.
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08.11.2024 18:09 Ответить
Вбивати не можна в жодному разі - хай покаже , де сховала гроши ...
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08.11.2024 18:22 Ответить
В мене два питання. Як ще й досі ніхто замість хабаря не поклав жодній тварюці до ліфона гранату? Друге питання: шо, зелена пошесть, сциш дозволяти громадянам зброю?
Ну і третє. Якщо зелень казав, що ненавидить бандитів, то як воно в дзеркало дивиться?
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08.11.2024 17:55 Ответить
це сутність цих мсеків, вони все одно будуть вимагати за здавалось би очевидні речі..., встановлення інвалідності очевидному інваліду.... тільки прокурори можуть отримати фейкову інвалідність безстроково, тому що вони знають ціни, а звичайні люди, справжні інваліди, будуть вимушені годувати цих ненажерливих кровопивць, яких породила сама система...
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08.11.2024 17:58 Ответить
Ну заблюрити пику сучкині то святе...
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08.11.2024 18:02 Ответить
Цю гниду мають скажені собаки роздерти на шматки й виплюнути!
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08.11.2024 18:02 Ответить
А вони не можуть по іншому , вони роками брали хабар , у справжніх хворих , і не справжніх .
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08.11.2024 18:05 Ответить
Коли вони вже нажеруться? Нічого святого немають!
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08.11.2024 18:07 Ответить
це ж якою слугою урода треба бути щоб вимагати гроші у військового
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08.11.2024 18:09 Ответить
Хтось здивований? Я ні.
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08.11.2024 18:09 Ответить
Пораненим воїнам потрібно видавати і дозволяти носити особисту зброю (штатну , яку використовували під час бойових дій) в медичних закладах і на вулиці при самообороні....
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08.11.2024 18:14 Ответить
Це ******* вже зовсім ґрунт під ногами втратили. Я ще розумію зі здорового щось вимагати за встановлення групи, но з каліки, тім паче з воїн… ******* наглухо.
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08.11.2024 18:18 Ответить
Цікаво, а хоч одного крупиного прокурора перепровірили на інвалідність, чи так, погомоніли і все?
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08.11.2024 18:20 Ответить
90% самі несуть, і в МСЕК, і в ТЦК, ще й благають взяти, а потім, отримавши липову довідку, верещать про корупцію.
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08.11.2024 18:24 Ответить
Що є то є...
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08.11.2024 18:53 Ответить
якраз ті хто заносить взятки в тцк та мсек ніколи про корупції не верещать, вона їх влаштовує.
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08.11.2024 18:27 Ответить
Паралізованому воїну 2 групу дають тільки за хабар.
ледь не тритина всіх прокурорів старше 40 має 2 групу інвалідності. У мене все.
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08.11.2024 18:30 Ответить
Прокурвори теж за хабар...або за обіцянку закрити очі на хабарі...але ж чі мсековці - гніди ті ще...
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08.11.2024 18:39 Ответить
за кришу скоріше, всі ж прекрасно розуміють що про корупцію яка творилась у мсеках, не тільки під час війни та каденції клоуна, знали всі, від чергового сільського мусора до судді та генрокурора області.
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08.11.2024 18:47 Ответить
яка також є депутаткою міськради Джерело:
Від якої політсили, соромлюсь спитати?.
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08.11.2024 18:41 Ответить
Поки в країні будуть Крупи, країна під загрозой Крутів.
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08.11.2024 18:46 Ответить
Et tu, Brute? (с лат. - «И ты, Брут?») - по легенде, последние слова Юлия Цезаря, обращённые к своему убийце - Марку Юнию Бруту.

на жаль це можно в цьмоу випадку сказати
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08.11.2024 18:46 Ответить
Ага!
" ... Увидев проходившего мимо санитара, Кай Юлий Старохамский визгливо закричал:

- Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! - И, обернувшись к Берлаге, добавил: - Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице!"
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08.11.2024 19:40 Ответить
Нічого не бояться: ні Бога, ні людської помсти. І нічого їх не бере. Хіба напалм?
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08.11.2024 18:50 Ответить
То что наши чинуши моральные уроды не удивляет, но то что военный или его родные при самой такой просьбе не проломил ей голову вызывает шок.
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08.11.2024 19:19 Ответить
Якщо затримували прокурори-інваліди, то дуже скоро ця **** опиниться на волі.
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08.11.2024 19:48 Ответить
В таких случаях нужно разрешить воякам против таких ***** реализовывать приговор на месте!
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08.11.2024 19:50 Ответить
Чесно кажучи вже дивно чому такі тварі ще живі.Ну цей воїн не мав змоги, здоров'я йому і одужання,так він і не перший з кого тягнуть.Може хоч пару гіпократів відчують на собі 'подяку' від побратимів
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08.11.2024 20:21 Ответить
Бо строки, звільнення іх не страшить, гроші є,відмажуться,і далі будуть жити
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08.11.2024 20:23 Ответить
Вдруг кто не в курсе это почти везде происходит, даже если тебе положена инвалидность все равно хотят взятку
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08.11.2024 21:19 Ответить
Поки таких стріляти не почнуть - порядку не буде. Але ж ми вельми демократична країна, навіть у часи війни, і про права людини щодо таких от осіб дуже й дуже пильно дбаємо...
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09.11.2024 08:46 Ответить
 
 