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По реке и через горы: на Закарпатье заблокировали два канала незаконной переправки военнообязанных в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Раховском районе Закарпатской области ликвидированы две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одна из преступных схем функционировала в пределах села Деловое. Полицейские провели ряд мероприятий и установили, что к ее организации причастен житель Донецкой области. Фигурант подыскивал желающих покинуть пределы государства и за 8000 долларов помогал им в этом.

На Закарпатті заблокували два канали для ухилянтів

"В услуги злоумышленника входило поселение клиента в дом, проведение инструктажа и перевозка его через блокпосты в пределах района к месту незаконного пересечения границы. По схеме фигуранта, при подъезде к реке военнообязанный должен был выскочить из автомобиля и, без каких-либо средств защиты и спецкостюмов, прыгнуть в водоем, чтобы переплыть его и убежать в Румынию", - рассказали в полиции.

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На Закарпатті заблокували два канали для ухилянтів
На Закарпатті заблокували два канали для ухилянтів

Злоумышленника задержали на "горячем" во время очередной попытки переправить по такой схеме очередного военнообязанного. У него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и деньги, полученные преступным путем. Мужчину задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

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Еще один канал незаконного пересечения госграницы Украины разоблачили полицейские Рахова в селе Богдан. Согласно схеме злоумышленников, военнообязанным проводили инструктаж и предоставляли необходимые геолокации на онлайн-картах для успешного побега. В дальнейшем клиентов на квадроциклах подвозили в горы, откуда они уже самостоятельно должны были покинуть пределы государства.

На Закарпатті заблокували два канали для ухилянтів

Во время обработки оперативной информации фигурантов, причастных к незаконной переправке, правоохранители поймали в городе Рахов. Они как раз транспортировали клиентов в село Богдан для незаконного побега. У злоумышленников изъяли автомобиль, квадроцикл и 8 мобильных телефонов, которые свидетельствуют о причастности их к преступлению. Фигуранты задержаны в административном порядке.

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На Закарпатті заблокували два канали для ухилянтів

Как сообщается, сейчас решается вопрос о сообщении всем злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. По делу продолжается досудебное расследование и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.

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За содеянное злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

Автор: 

граница (5268) Нацполиция (16458) уклонисты (829) Закарпатская область (2584)


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вуйки красавці!
торгівля людьми найприбутковіша справа на планеті!
ми ще не переплюнули американо мексиканський кордон?
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09.11.2024 17:16 Ответить
ну реально - всім іменованим хто в темі "держзрадникам",ой тьфу держслужюовцям , та іншим посіпакам можна, а іншим що,"закон"...
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09.11.2024 17:21 Ответить
Ніхто не може заважати тцк і мсекам
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09.11.2024 17:17 Ответить
Нігуя собі екстрим! Оце, я розумію, жага до життя
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09.11.2024 17:19 Ответить
а що е Рішення / Вирок "суду".... - ніхто і ніщо не може трактуватись на власний розсуд...- можливо люди організовували похід по "гриби" , та огляд місцевих краевидів...
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09.11.2024 17:19 Ответить
Переселенець з Донецької області переправляє військовозобов'язаних на Закарпатті. Сюр якийсь.
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09.11.2024 18:15 Ответить
Яйцеголового с баклановим фесбешних теж спіймали
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09.11.2024 18:51 Ответить
А що є закон про заборону виїзду? Не незаконного а не постановного.
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10.11.2024 04:32 Ответить
 
 