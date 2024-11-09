По реке и через горы: на Закарпатье заблокировали два канала незаконной переправки военнообязанных в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Раховском районе Закарпатской области ликвидированы две схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одна из преступных схем функционировала в пределах села Деловое. Полицейские провели ряд мероприятий и установили, что к ее организации причастен житель Донецкой области. Фигурант подыскивал желающих покинуть пределы государства и за 8000 долларов помогал им в этом.

"В услуги злоумышленника входило поселение клиента в дом, проведение инструктажа и перевозка его через блокпосты в пределах района к месту незаконного пересечения границы. По схеме фигуранта, при подъезде к реке военнообязанный должен был выскочить из автомобиля и, без каких-либо средств защиты и спецкостюмов, прыгнуть в водоем, чтобы переплыть его и убежать в Румынию", - рассказали в полиции.

Смотрите также: Пятеро нарушителей в двухместной лодке пытались преодолеть Тису, мужчины заплатили переправщикам от $8 до 11 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО





Злоумышленника задержали на "горячем" во время очередной попытки переправить по такой схеме очередного военнообязанного. У него изъяли транспортное средство, мобильный телефон и деньги, полученные преступным путем. Мужчину задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.

Смотрите также: Нарушитель с раненой рукой убегал от пограничников и собирался переплыть Тису, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Еще один канал незаконного пересечения госграницы Украины разоблачили полицейские Рахова в селе Богдан. Согласно схеме злоумышленников, военнообязанным проводили инструктаж и предоставляли необходимые геолокации на онлайн-картах для успешного побега. В дальнейшем клиентов на квадроциклах подвозили в горы, откуда они уже самостоятельно должны были покинуть пределы государства.

Во время обработки оперативной информации фигурантов, причастных к незаконной переправке, правоохранители поймали в городе Рахов. Они как раз транспортировали клиентов в село Богдан для незаконного побега. У злоумышленников изъяли автомобиль, квадроцикл и 8 мобильных телефонов, которые свидетельствуют о причастности их к преступлению. Фигуранты задержаны в административном порядке.

Читайте также: Схема выезда военнообязанных мужчин через систему "Шлях" заблокирована во Львовской области

Как сообщается, сейчас решается вопрос о сообщении всем злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. По этим фактам открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. По делу продолжается досудебное расследование и устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной схеме.

Смотрите также: За $2 тыс. на резиновой лодке в Молдову: На берегу Днестра задержаны двое мужчин, - Госпогранслужба. ФОТО

За содеянное злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.