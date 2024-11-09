Пятеро нарушителей в двухместной лодке пытались преодолеть Тису, мужчины заплатили переправщикам от $8 до 11 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали на Тисе пятерых мужчин, которым переправщики пообещали беспрепятственное пересечение границы.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером во время патрулирования наряд заметил группу лиц, которые быстро двигались в сторону границы с Венгрией. Злоумышленников догнали когда те уже пытались сесть в лодку. Плавсредство оказалось слишком маленьким для всех желающих в него попасть, а потому некоторые из мужчин даже попытались прыгнуть в холодную реку, чтобы самостоятельно переплыть ее", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пограничники помогли мужчинам выбраться из воды. Их задержали, доставили в подразделение, где мужчины смогли согреться и высушить свою одежду. Нарушителями оказались жители Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской областей.
Выяснилось, что за помощь в незаконном пересечении границы каждый из мужчин заплатил неизвестным лицам от 8 до 11 тысяч долларов. Переправщики заверили их, что это будет безопасный способ, а после получения всей суммы средств сообщили, что придется переплывать Тису. Далее неизвестный принес двухместную резиновую лодку и указал, в каком направлении река.
Сообщается, что в отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
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Постіна статя доходу прикордоників з родичами на лохах.
А дебілів все не меншає.
Ось так і тут, як втриматись від спокуси продати двомісний:" гумовий човен і вказала(ти), у якому напрямку річка" за мінімум 40000$ ще й повідомити знайомому прикордоннику про це для просування по службовій драбині?
Непоганий бізнес, краще за біткойн
Йде доларів в ОПу потік...
Мільярди ще дають піндоси
Та США свої бабоси.
А ви намилились втікати,
Невже повісток уникати?
Колись робив так Боневтік
Чотири штуки має лік.
Живіть в своїй країні мрій,
Це сталося за ваших дій.
Біжіть на Схід, а не Європу,
Чи краще спасти свою жо..у!!!