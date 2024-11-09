Пятеро нарушителей в двухместной лодке пытались преодолеть Тису, мужчины заплатили переправщикам от $8 до 11 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали на Тисе пятерых мужчин, которым переправщики пообещали беспрепятственное пересечение границы.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером во время патрулирования наряд заметил группу лиц, которые быстро двигались в сторону границы с Венгрией. Злоумышленников догнали когда те уже пытались сесть в лодку. Плавсредство оказалось слишком маленьким для всех желающих в него попасть, а потому некоторые из мужчин даже попытались прыгнуть в холодную реку, чтобы самостоятельно переплыть ее", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, пограничники помогли мужчинам выбраться из воды. Их задержали, доставили в подразделение, где мужчины смогли согреться и высушить свою одежду. Нарушителями оказались жители Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской областей.

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Выяснилось, что за помощь в незаконном пересечении границы каждый из мужчин заплатил неизвестным лицам от 8 до 11 тысяч долларов. Переправщики заверили их, что это будет безопасный способ, а после получения всей суммы средств сообщили, что придется переплывать Тису. Далее неизвестный принес двухместную резиновую лодку и указал, в каком направлении река.

Сообщается, что в отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.