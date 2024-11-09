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Пятеро нарушителей в двухместной лодке пытались преодолеть Тису, мужчины заплатили переправщикам от $8 до 11 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали на Тисе пятерых мужчин, которым переправщики пообещали беспрепятственное пересечение границы.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером во время патрулирования наряд заметил группу лиц, которые быстро двигались в сторону границы с Венгрией. Злоумышленников догнали когда те уже пытались сесть в лодку. Плавсредство оказалось слишком маленьким для всех желающих в него попасть, а потому некоторые из мужчин даже попытались прыгнуть в холодную реку, чтобы самостоятельно переплыть ее", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Нарушитель с раненой рукой убегал от пограничников и собирался переплыть Тису, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Затримано п'ятьох порушників кордону

Как отмечается, пограничники помогли мужчинам выбраться из воды. Их задержали, доставили в подразделение, где мужчины смогли согреться и высушить свою одежду. Нарушителями оказались жители Николаевской, Днепропетровской, Черкасской и Закарпатской областей.

Смотрите: Пограничники сбросами с дронов уничтожают блиндажи оккупантов под Волчанском. ВИДЕО

Выяснилось, что за помощь в незаконном пересечении границы каждый из мужчин заплатил неизвестным лицам от 8 до 11 тысяч долларов. Переправщики заверили их, что это будет безопасный способ, а после получения всей суммы средств сообщили, что придется переплывать Тису. Далее неизвестный принес двухместную резиновую лодку и указал, в каком направлении река.

Затримано п'ятьох порушників кордону

Сообщается, что в отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренное ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Госпогранслужба (6420) граница (5268) уклонисты (829)


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Топ комментарии
+10
Ото закарпатські цигани розважаються на ідіотах-ухилянтах
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09.11.2024 13:49
+9
Все по О. Генрі.
Постіна статя доходу прикордоників з родичами на лохах.
А дебілів все не меншає.
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09.11.2024 13:52
+9
Викликає повагу. Заплатити 8-11 тис. доларів, щоб без тяганини швиденько потрапити у ЗСУ.
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09.11.2024 14:01
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Ото закарпатські цигани розважаються на ідіотах-ухилянтах
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09.11.2024 13:49 Ответить
Порушники, зловмисники і жодного разу не "ухилянти"... Шось в лісі здохло не менше лося..
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09.11.2024 13:49 Ответить
Nice business!
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09.11.2024 13:49 Ответить
Но позвольте...Это уже не бизнес,а банальный грабеж.
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09.11.2024 14:31 Ответить
Все по О. Генрі.
Постіна статя доходу прикордоників з родичами на лохах.
А дебілів все не меншає.
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09.11.2024 13:52 Ответить
Імена двух серед тих хто у човні точно всім відомі "********" і "********" 🤣
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09.11.2024 13:53 Ответить
Переправники більше б людеи в човен накидали - шоб зразу кінці в воду
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09.11.2024 13:54 Ответить
Тиса ріка мрії
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09.11.2024 13:56 Ответить
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09.11.2024 14:33 Ответить
Ну і лохи, на наступний раз питайте в депутатів таких як куня, вони розкажуть кому і скільки нести.
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09.11.2024 13:57 Ответить
Порушникам інкримінують запізнення на свято Купала.
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09.11.2024 13:59 Ответить
Викликає повагу. Заплатити 8-11 тис. доларів, щоб без тяганини швиденько потрапити у ЗСУ.
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09.11.2024 14:01 Ответить
по вартості рафтінг вже обігнав парапланеризм.
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09.11.2024 14:04 Ответить
Дякуючи популяризаторам данного виду спорту.
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09.11.2024 14:36 Ответить
ще не все втрачено. Зовсім нещодавно мені через олх вдалось продати на Франківщину свою "малінку", яку я не міг продати років десять ))
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09.11.2024 14:45 Ответить
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09.11.2024 16:11 Ответить
складно було доставити до Закарпаття із компасом та вказівкою у яку сторону р.Тиса, за 300 мертвих Франклінів?
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09.11.2024 18:02 Ответить
не складно, ця штука помістилась у коробку від планшета.
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09.11.2024 20:12 Ответить
Сцикопіхота, як і мафія, вічна!
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09.11.2024 14:13 Ответить
Доки не будуть вибори з наступною посадкою з конфіскацією майна зерьмачка, опи і слуг, люди будуть тікати . 2. Ухилянт - термін з єпломарафону . А це ст 161 ККУ. Поділ людей . 3. Ухилянти в рот хібали нафронтників. 4 Всіх. синків суддів, депутатів , прокурорів, тцкшників особливо самих тцкшників та ментів на передок. З тижневою підготовкою , як зараз роблять пдри простим людям
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09.11.2024 14:16 Ответить
Совість гризе?
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09.11.2024 14:42 Ответить
Мамку твою, нафротниік хібаний?
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09.11.2024 14:54 Ответить
Такие лодки с ухилянтами надо с использованием фпв топить вместе с этими ублюдками что бы стали не ухилянтами, а уплывантами. Честно я радуюсь новости про утопленника в Тисе больше чем видосикам с мертвой кацапней.
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09.11.2024 15:21 Ответить
Німець під процесі , ваш а думка дуже неважлива для нас. Залишайтесь на лінії. Нафронтникі хібані, доки не буде рішення суду що всі українці- ухилянти
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09.11.2024 15:34 Ответить
Країна мрії хрінпіду. *******.
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09.11.2024 14:23 Ответить
Та ну! Відео на спектакль похоже.
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09.11.2024 14:44 Ответить
Є така думка в США, що афроамериканців ************ до розповсюдження наркотиків білі, саме тим, що кожному хто вештається край дороги (звичне явище для "безробітних"), пропонують гроші за це...
Ось так і тут, як втриматись від спокуси продати двомісний:" гумовий човен і вказала(ти), у якому напрямку річка" за мінімум 40000$ ще й повідомити знайомому прикордоннику про це для просування по службовій драбині?
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09.11.2024 14:45 Ответить
Такий човен новий коштує 150 єнотів, 40к ділим на 150 = х250
Непоганий бізнес, краще за біткойн
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09.11.2024 14:48 Ответить
ану коліться- це ви їм його підігнали, що так впевнено стверджуєте? З латками та веслами чи без, оцінювали?
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09.11.2024 17:55 Ответить
Один дебіл ще й рукою махає, оптиміст, чи засланий козачок?
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09.11.2024 14:45 Ответить
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09.11.2024 14:47 Ответить
Класика, жаль що підор Гойда її написав, але, як кажуть, із пісні слов не викинеш.
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09.11.2024 14:51 Ответить
В Україні нехватає коштів на закупку озброєння і в той же час ухилянти платять великі гроші для перетину кордону. Чому не прийняти закон, що за спробу незаконного перетину кордону штраф 10 тисяч доларів? З'являється і гроші в бюджеті і дурнів поменшає...
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09.11.2024 14:49 Ответить
за спробу незаконного перетину кордону штраф 10 тисяч доларів та перекопка контрольно-слідовой смуги державного кордону між Угорщиною та Україною. Довжина кордону - 136,7 кілометрів.
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09.11.2024 17:34 Ответить
Не пощастило!
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09.11.2024 14:52 Ответить
Шоколад не виноват, пацан к успеху шел, не повезло, не фартануло
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09.11.2024 14:56 Ответить
За такі гроші я б переплив човном океан, не те що якусь там Тису !
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09.11.2024 15:57 Ответить
Дивіться Вова ваш не втік,
Йде доларів в ОПу потік...
Мільярди ще дають піндоси
Та США свої бабоси.

А ви намилились втікати,
Невже повісток уникати?
Колись робив так Боневтік
Чотири штуки має лік.

Живіть в своїй країні мрій,
Це сталося за ваших дій.
Біжіть на Схід, а не Європу,
Чи краще спасти свою жо..у!!!
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09.11.2024 20:30 Ответить
 
 