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Пограничники сбросами с дронов уничтожают блиндажи оккупантов под Волчанском. ВИДЕО

Пилоты разведывательно-ударной группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" под Волчанском нанесли огневое поражение по местам сосредоточения захватчиков - блиндажам, окопным линиям, а также складам со строительными материалами для возведения фортификаций.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6642) Харьковщина (5577) дроны (4209) Волчанск (419)


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155 мм туди б.....
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07.11.2024 19:39 Ответить
 
 