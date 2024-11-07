Пограничники сбросами с дронов уничтожают блиндажи оккупантов под Волчанском. ВИДЕО
Пилоты разведывательно-ударной группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" под Волчанском нанесли огневое поражение по местам сосредоточения захватчиков - блиндажам, окопным линиям, а также складам со строительными материалами для возведения фортификаций.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показать весь комментарий07.11.2024 19:39 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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