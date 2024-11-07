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Новости
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Пограничников пытались подкупить более 1250 раз на общую сумму почти 15 млн грн за время действия военного положения, - Госпогранслужба

Прикордонники припинили 1253 спроби надання хабаря

С начала действия в Украине военного положения пограничники пресекли 1253 попытки предоставления неправомерной выгоды на почти 15 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"1253 попытки предоставления неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 миллионов гривен пресекли пограничники с начала введения в Украине правового режима военного положения. В октябре пресечено 38 таких попыток на общую сумму более 530 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во всех случаях правоохранители отказались от предложенной неправомерной выгоды. О каждом из таких правонарушений осуществлено соответствующее информирование представителей Нацполиции.

Также смотрите: Чиновница Центральной МСЭК задержана во время получения 2000 долларов взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

взятка (6195) Госпогранслужба (6642) граница (5312)


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Топ комментарии
+5
1250 "намагалися"...
А 8 мільйонів ВДАЛОСЯ...
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07.11.2024 15:58 Ответить
+2
Можливо тут помилка, і це з початку цього місяця? Та й то не повірю... 15 млн...
Занадто грубо нам тут брешуть.
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07.11.2024 16:16 Ответить
+2
та в середньому по 12000 грн, або €273 за один підкуп? )))) ясний пентіум, за таку пропозицію вони будуть не тільки непідкупні, а ще й на місці пристрелити можуть, за образу чесного звання ))))
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07.11.2024 16:21 Ответить
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1250 "намагалися"...
А 8 мільйонів ВДАЛОСЯ...
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07.11.2024 15:58 Ответить
Цікаво, а скількі разів підкупили?
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07.11.2024 16:01 Ответить
Не цінують наших погранців - підсовують якісь крихти зі столу
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07.11.2024 16:02 Ответить
щось мало
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07.11.2024 16:04 Ответить
Можливо тут помилка, і це з початку цього місяця? Та й то не повірю... 15 млн...
Занадто грубо нам тут брешуть.
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07.11.2024 16:16 Ответить
та в середньому по 12000 грн, або €273 за один підкуп? )))) ясний пентіум, за таку пропозицію вони будуть не тільки непідкупні, а ще й на місці пристрелити можуть, за образу чесного звання ))))
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07.11.2024 16:21 Ответить
на підступах застрелять за образу гідності
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07.11.2024 16:40 Ответить
Це Зельониє ведуть статистику того, скільки разів сума не влаштувала прикордонників?
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07.11.2024 16:21 Ответить
Я зараз заплачу від такої чудової новини! Враховуючи, що ЖОДЕН!!! автобус не виїде і не в'їде з України без хабара. А якщо ще й посилки в багажу = тут уже новий прайс підключається... Для справки всяким "фахівцям" - розцінки - якщо все добре, ніяких вантажів - 500 - 1000 грн, залежно від зміни. Якщо 2 - 3 куба посилок - від 250 евро...
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07.11.2024 16:24 Ответить
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07.11.2024 16:30 Ответить
парахуйте, це 300 баксів за спробу, хто ж буде ризикувати?
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07.11.2024 17:15 Ответить
Усі одіозні виїхали, нікого не затримано. Чим вихваляється, тим що не випустили лохів?
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07.11.2024 17:48 Ответить
 
 