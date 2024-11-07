Пограничников пытались подкупить более 1250 раз на общую сумму почти 15 млн грн за время действия военного положения, - Госпогранслужба
С начала действия в Украине военного положения пограничники пресекли 1253 попытки предоставления неправомерной выгоды на почти 15 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"1253 попытки предоставления неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 миллионов гривен пресекли пограничники с начала введения в Украине правового режима военного положения. В октябре пресечено 38 таких попыток на общую сумму более 530 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что во всех случаях правоохранители отказались от предложенной неправомерной выгоды. О каждом из таких правонарушений осуществлено соответствующее информирование представителей Нацполиции.
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А 8 мільйонів ВДАЛОСЯ...
Занадто грубо нам тут брешуть.