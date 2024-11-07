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Прикордонників намагалися підкупити понад 1250 разів на загальну суму майже 15 млн грн за час дії воєнного стану, - Держприкордонслужба

Прикордонники припинили 1253 спроби надання хабаря

Від початку дії в Україні воєнного стану прикордонники припинили 1253 спроби надання неправомірної вигоди на майже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"1253 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 15 мільйонів гривень припинили прикордонники з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану. У жовтні припинено 38 таких спроб на загальну суму понад 530 тисяч гривень у національній та іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в усіх випадках правоохоронці відмовилися від запропонованої неправомірної вигоди. Про кожне з таких правопорушень здійснено відповідне інформування представників Нацполіції.

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Автор: 

хабар (4752) Держприкордонслужба ДПСУ (6210) кордон (4838)


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Топ коментарі
+5
1250 "намагалися"...
А 8 мільйонів ВДАЛОСЯ...
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07.11.2024 15:58 Відповісти
+2
Можливо тут помилка, і це з початку цього місяця? Та й то не повірю... 15 млн...
Занадто грубо нам тут брешуть.
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07.11.2024 16:16 Відповісти
+2
та в середньому по 12000 грн, або €273 за один підкуп? )))) ясний пентіум, за таку пропозицію вони будуть не тільки непідкупні, а ще й на місці пристрелити можуть, за образу чесного звання ))))
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07.11.2024 16:21 Відповісти
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1250 "намагалися"...
А 8 мільйонів ВДАЛОСЯ...
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07.11.2024 15:58 Відповісти
Цікаво, а скількі разів підкупили?
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07.11.2024 16:01 Відповісти
Не цінують наших погранців - підсовують якісь крихти зі столу
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07.11.2024 16:02 Відповісти
щось мало
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07.11.2024 16:04 Відповісти
Можливо тут помилка, і це з початку цього місяця? Та й то не повірю... 15 млн...
Занадто грубо нам тут брешуть.
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07.11.2024 16:16 Відповісти
та в середньому по 12000 грн, або €273 за один підкуп? )))) ясний пентіум, за таку пропозицію вони будуть не тільки непідкупні, а ще й на місці пристрелити можуть, за образу чесного звання ))))
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07.11.2024 16:21 Відповісти
на підступах застрелять за образу гідності
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07.11.2024 16:40 Відповісти
Це Зельониє ведуть статистику того, скільки разів сума не влаштувала прикордонників?
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07.11.2024 16:21 Відповісти
Я зараз заплачу від такої чудової новини! Враховуючи, що ЖОДЕН!!! автобус не виїде і не в'їде з України без хабара. А якщо ще й посилки в багажу = тут уже новий прайс підключається... Для справки всяким "фахівцям" - розцінки - якщо все добре, ніяких вантажів - 500 - 1000 грн, залежно від зміни. Якщо 2 - 3 куба посилок - від 250 евро...
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07.11.2024 16:24 Відповісти
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07.11.2024 16:30 Відповісти
парахуйте, це 300 баксів за спробу, хто ж буде ризикувати?
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07.11.2024 17:15 Відповісти
Усі одіозні виїхали, нікого не затримано. Чим вихваляється, тим що не випустили лохів?
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07.11.2024 17:48 Відповісти
 
 