Прикордонників намагалися підкупити понад 1250 разів на загальну суму майже 15 млн грн за час дії воєнного стану, - Держприкордонслужба
Від початку дії в Україні воєнного стану прикордонники припинили 1253 спроби надання неправомірної вигоди на майже 15 мільйонів гривень.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"1253 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 15 мільйонів гривень припинили прикордонники з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану. У жовтні припинено 38 таких спроб на загальну суму понад 530 тисяч гривень у національній та іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в усіх випадках правоохоронці відмовилися від запропонованої неправомірної вигоди. Про кожне з таких правопорушень здійснено відповідне інформування представників Нацполіції.
Топ коментарі
+5 Small Jerboa
показати весь коментар07.11.2024 15:58 Відповісти Посилання
+2 Ярослав Кийко
показати весь коментар07.11.2024 16:16 Відповісти Посилання
+2 Fjall_Raven
показати весь коментар07.11.2024 16:21 Відповісти Посилання
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А 8 мільйонів ВДАЛОСЯ...
Занадто грубо нам тут брешуть.