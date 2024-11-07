Прикордонників намагалися підкупити понад 1250 разів на загальну суму майже 15 млн грн за час дії воєнного стану, - Держприкордонслужба

Від початку дії в Україні воєнного стану прикордонники припинили 1253 спроби надання неправомірної вигоди на майже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"1253 спроби надання неправомірної вигоди на загальну суму майже 15 мільйонів гривень припинили прикордонники з початку введення в Україні правового режиму воєнного стану. У жовтні припинено 38 таких спроб на загальну суму понад 530 тисяч гривень у національній та іноземній валюті", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в усіх випадках правоохоронці відмовилися від запропонованої неправомірної вигоди. Про кожне з таких правопорушень здійснено відповідне інформування представників Нацполіції.

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