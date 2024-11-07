Чиновница Центральной МСЭК задержана во время получения 2000 долларов взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Заместитель главврача за 2 тысячи долларов обещала способствовать военнообязанному в получении II группы инвалидности. Она задержана во время получения взятки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора на получении неправомерной выгоды разоблачили заместителя главного врача ГУ "ЦМСЕК МЗ Украины". Ей сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины).
Что совершила чиновница МСЕК?
По данным следствия, заместитель главного врача за 2 тыс долларов США обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности. Это давало бы основания для снятия его с воинского учета. Она убеждала мужчину, что уже не впервые решала подобные "вопросы" и знает как это сделать.
Правоохранители задержали чиновницу в порядке ст. 208 УПК во время получения денег.
Что изъяли во время обысков?
Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.
Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
нищебродка
Пані заступниця зголосила "смішну ціну" виключно з милосердя, бо вже і так "фсьо імєєт".
а вони такі гумористи з питань інвалідності
За 10 мл доларів не питають нічого і , як виявилось, навіть немає механізму їх конфіскації. А тому Крупа звільниться але залишиться зі своїми важко заробленими статками.
А ТОМУ ЧОМУ НЕ КРАСТИ ТА НЕ БРАТИ ХАБАРІ ДАЛІ.
За весь час незалежної України ЖОДЕН солідний хабарник (тобто ті хто брали десятки та сотні тисяч) не сіли і , більше того, всі залишили свої здобутки при собі. Так, деяку мілкоту закрили. Але то їх вина -нічого красти так, що і поділитися нічим.
З.І. "Свята " людина вона..
Одні несуть, інші беруть.
Поки не буде виключений людський фактор через цифровізацію - цей жах продовжуватиметься.
Можна звісно прокурорам з інвалідністю, але це навіть не смішно...
Тому люди й несуть гроші оцим виродкам. Лікарям, суддям, прокурорам, поліцаям.
А ті в свою чергу покривають одне одного.
пройти всі процедури до мсека це як пройти десять кругів пекла шо з паперами, шо з лікарнями і обстеженнями ...маже займати пів-року..а потім тобі приходиш а вони тобі : " ну і шо ви ж до нас не не на візку приїхали , ходите ж самостійно..." ((
Он суддям вже давно справи "розписує" генератор випадкових чисел, але справи дивним чином потрапляють до "потрібного" судді...
маю надію, що чорти їм дрова жаліти не будуть!
- ви нам дайте ще трошки попрацювати і зарплата нам не потрібна
Знают, что наказания не будет.
Зеленский, это так ты борешься с коррупцией, что она уже открыто плюет и на законы и на тебя?