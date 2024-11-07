Чиновница Центральной МСЭК задержана во время получения 2000 долларов взятки, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Заместитель главврача за 2 тысячи долларов обещала способствовать военнообязанному в получении II группы инвалидности. Она задержана во время получения взятки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора на получении неправомерной выгоды разоблачили заместителя главного врача ГУ "ЦМСЕК МЗ Украины". Ей сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 с. 369-2 УК Украины).

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Что совершила чиновница МСЕК?

По данным следствия, заместитель главного врача за 2 тыс долларов США обещала способствовать военнообязанному гражданину в получении II группы инвалидности. Это давало бы основания для снятия его с воинского учета. Она убеждала мужчину, что уже не впервые решала подобные "вопросы" и знает как это сделать.

Правоохранители задержали чиновницу в порядке ст. 208 УПК во время получения денег.

Что изъяли во время обысков?

Во время обысков у нее изъяли почти 20 тыс. долларов США, документы по оформлению инвалидности, медицинскую документацию, личные дела и другие доказательства преступной деятельности.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения.

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