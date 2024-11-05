Мільйони доларів та дві коробки прикрас: ВАКС арештував частину майна очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Вищий антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це йдеться в ухвалі ВАКС, передає Суспільне.

Зокрема, під арешт потрапили готівка в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети.

ВАКС наклав арешт на $3,17 млн, 140 тисяч євро і 1,27 млн грн, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Також арештували $93 тис. і 2 тисячі євро, які знайшли на початку жовтня у її робочому кабінеті. Крім готівки, суд арештував і інше майно:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Також суд арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки.

За рішенням суду наклали арешти ще й на проєктну документацію будівництва-реконструкції дискоклубу у парку імені М.Чекмана та журнали виконаних робіт.

Що відомо про корупцію у МСЕК

Нагадаємо, 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Як виявилося, йдеться про Тетяну Крупу, яка також є депутаткою Хмельницької облради від "Слуги народу". Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Крупу затримали та повідомили їй про підозру у незаконному збагаченні, а 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

10 жовтня Олександр Крупа – син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Згодом слідство знайшло у голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи ще $590 тисяч на рахунках в польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Її чоловік Володимир також зберігав кошти у польських банках, на його рахунках виявили 11,3 тис. євро і $1,2 млн. Всі ці кошти вони не декларували.

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Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

16 жовтня головред видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Цензор.НЕТ також опублікував перелік із 30 керівників обласних прокуратур, які отримують найбільші пенсії.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.