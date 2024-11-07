Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання 2000 доларів хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Заступниця головлікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному в отриманні ІІ групи інвалідності. Її затримано під час одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України". Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України).

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Що скоїла посадовиця МСЕК?

За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тис доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні "питання" і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Що вилучили під час обшуків?

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис. доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.

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