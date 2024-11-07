Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання 2000 доларів хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Заступниця головлікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному в отриманні ІІ групи інвалідності. Її затримано під час одержання хабаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України". Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України).
Що скоїла посадовиця МСЕК?
За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тис доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні "питання" і знає як це зробити.
Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.
Що вилучили під час обшуків?
Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис. доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.
Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.
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нищебродка
Пані заступниця зголосила "смішну ціну" виключно з милосердя, бо вже і так "фсьо імєєт".
а вони такі гумористи з питань інвалідності
За 10 мл доларів не питають нічого і , як виявилось, навіть немає механізму їх конфіскації. А тому Крупа звільниться але залишиться зі своїми важко заробленими статками.
А ТОМУ ЧОМУ НЕ КРАСТИ ТА НЕ БРАТИ ХАБАРІ ДАЛІ.
За весь час незалежної України ЖОДЕН солідний хабарник (тобто ті хто брали десятки та сотні тисяч) не сіли і , більше того, всі залишили свої здобутки при собі. Так, деяку мілкоту закрили. Але то їх вина -нічого красти так, що і поділитися нічим.
З.І. "Свята " людина вона..
Одні несуть, інші беруть.
Поки не буде виключений людський фактор через цифровізацію - цей жах продовжуватиметься.
Можна звісно прокурорам з інвалідністю, але це навіть не смішно...
Тому люди й несуть гроші оцим виродкам. Лікарям, суддям, прокурорам, поліцаям.
А ті в свою чергу покривають одне одного.
пройти всі процедури до мсека це як пройти десять кругів пекла шо з паперами, шо з лікарнями і обстеженнями ...маже займати пів-року..а потім тобі приходиш а вони тобі : " ну і шо ви ж до нас не не на візку приїхали , ходите ж самостійно..." ((
Он суддям вже давно справи "розписує" генератор випадкових чисел, але справи дивним чином потрапляють до "потрібного" судді...
маю надію, що чорти їм дрова жаліти не будуть!
- ви нам дайте ще трошки попрацювати і зарплата нам не потрібна
Знают, что наказания не будет.
Зеленский, это так ты борешься с коррупцией, что она уже открыто плюет и на законы и на тебя?