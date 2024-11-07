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Посадовицю Центральної МСЕК затримано під час одержання 2000 доларів хабаря, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Заступниця головлікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному в отриманні ІІ групи інвалідності. Її затримано під час одержання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора на одержанні неправомірної вигоди викрито заступницю головного лікаря ДЗ "ЦМСЕК МОЗ України". Їй повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 с. 369-2 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мільйони доларів та дві коробки прикрас: ВАКС арештував частину майна очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи

Що скоїла посадовиця МСЕК?

За даними слідства, заступниця головного лікаря за 2 тис доларів США обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Це надавало б підстави для зняття його з військового обліку. Вона переконувала чоловіка, що вже не вперше вирішувала подібні "питання" і знає як це зробити.

Правоохоронці затримали посадовицю у порядку ст. 208 КПК під час отримання грошей.

Що вилучили під час обшуків?

Під час обшуків у неї вилучили майже 20 тис. доларів США, документи щодо оформлення інвалідності, медичну документацію, особові справи та інші докази злочинної діяльності.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід.

Також дивіться: Схема з фальшивими інвалідностями: підозру оголосили ще чотирьом лікарям з Рівного. ФОТОрепортаж

Затримано посадовицю Центральної МСЕК
Затримано посадовицю Центральної МСЕК

Автор: 

хабар (4752) Офіс Генпрокурора (3309) МСЕК (104)


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Топ коментарі
+9
2 тищі?
нищебродка
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07.11.2024 11:58 Відповісти
+8
ви про неї нічого не знаєте, хіба можна так про людину... може в неї палац, або 3, 5 квартир та 6 люксових авто..., а ви ображаєте незнайому вам людину...
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07.11.2024 12:01 Відповісти
+8
Демпінг буде покарано
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07.11.2024 12:05 Відповісти
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2 тищі?
нищебродка
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07.11.2024 11:58 Відповісти
ви про неї нічого не знаєте, хіба можна так про людину... може в неї палац, або 3, 5 квартир та 6 люксових авто..., а ви ображаєте незнайому вам людину...
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07.11.2024 12:01 Відповісти
Цілком погоджуюся.
Пані заступниця зголосила "смішну ціну" виключно з милосердя, бо вже і так "фсьо імєєт".
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07.11.2024 12:27 Відповісти
Курочка по зёрнышку...
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07.11.2024 12:03 Відповісти
Сосе...
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07.11.2024 12:14 Відповісти
Мабуть за хлібом вискочила а гаманець вдома забула, та зателефонуфала 1 зі списку в 10000 чоловік кому потрібна група й він швидко їй їх притарабанив.
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07.11.2024 12:20 Відповісти
2 группа за 2т? Что то дешево... Учитывая, что их скоро ликвидируют, там цены должны подскочить были значительно.
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07.11.2024 12:04 Відповісти
це стандартна такса для "леваків" на 2 групу до війни була в Києві. Як зараз - вже не в курсі.
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07.11.2024 12:27 Відповісти
Демпінг буде покарано
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07.11.2024 12:05 Відповісти
Напевно була використана схема: "подсадная утка"....
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07.11.2024 12:07 Відповісти
ну так прокурори ж
а вони такі гумористи з питань інвалідності
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07.11.2024 12:10 Відповісти
А у сховищі "вєщьдоков" більше не було. Та й не може бути...
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07.11.2024 12:30 Відповісти
Наверное Зе опять созовет РНБО, А Ермак скажет, что коррупция не только у нас.
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07.11.2024 12:07 Відповісти
Ніяк їх не можуть розігнати
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07.11.2024 12:12 Відповісти
А ці все гребуть, в чотири руки, без перерви на обід...
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07.11.2024 12:16 Відповісти
Ну так "зробимо їх ще раз" нічого не нагадує?
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07.11.2024 12:20 Відповісти
МСЕК працював нелегально
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07.11.2024 12:19 Відповісти
соромлюсь спитати, посадовиця це та, що в червоному на фото?
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07.11.2024 12:20 Відповісти
У в'язниці у неї буде інша спеціальність, перекваліфікується, буде щось шити.
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07.11.2024 12:20 Відповісти
За 30 кубів дров будуть питать документи а якщо їх немає, то конфіскація і в кутузку.

За 10 мл доларів не питають нічого і , як виявилось, навіть немає механізму їх конфіскації. А тому Крупа звільниться але залишиться зі своїми важко заробленими статками.

А ТОМУ ЧОМУ НЕ КРАСТИ ТА НЕ БРАТИ ХАБАРІ ДАЛІ.

За весь час незалежної України ЖОДЕН солідний хабарник (тобто ті хто брали десятки та сотні тисяч) не сіли і , більше того, всі залишили свої здобутки при собі. Так, деяку мілкоту закрили. Але то їх вина -нічого красти так, що і поділитися нічим.
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07.11.2024 12:23 Відповісти
по божески)
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07.11.2024 12:25 Відповісти
Мсеківцям брати хабарі ЗАРАЗ? Коли шухер триває? Ідіоти.
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07.11.2024 12:28 Відповісти
Сила звички - пам'ятаєте Шуру Балаганова і лапатник у трамваї - Остап Ібрагімович, я не хотів, само вийшло.
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07.11.2024 12:44 Відповісти
Ні, вони не ідіоти. Воно просто знають, що їм нічого за то не буде. Хіба звільнять з посади, і то в гіршому випадку
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07.11.2024 12:46 Відповісти
в 2021 за группу з реально хворої людини по 2к на рило кожному члену комсії запросили ...
З.І. "Свята " людина вона..
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07.11.2024 12:29 Відповісти
Це ж не зеленський заставляв її?
Одні несуть, інші беруть.
Поки не буде виключений людський фактор через цифровізацію - цей жах продовжуватиметься.
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07.11.2024 12:29 Відповісти
поясність як реально хворій людині отримати групу якщо комісія приймає рішення тільки за гроші ?
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07.11.2024 12:31 Відповісти
Хто з цим не стикався, той не зрозуміє. І скаржитися в такому випадку нема кому.
Можна звісно прокурорам з інвалідністю, але це навіть не смішно...
Тому люди й несуть гроші оцим виродкам. Лікарям, суддям, прокурорам, поліцаям.
А ті в свою чергу покривають одне одного.
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07.11.2024 12:49 Відповісти
бо вони думають що отримати групу це прийшов , приніс карточку або заключення і маєш..
пройти всі процедури до мсека це як пройти десять кругів пекла шо з паперами, шо з лікарнями і обстеженнями ...маже займати пів-року..а потім тобі приходиш а вони тобі : " ну і шо ви ж до нас не не на візку приїхали , ходите ж самостійно..." ((
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07.11.2024 13:17 Відповісти
Цифровізація, кажете?
Он суддям вже давно справи "розписує" генератор випадкових чисел, але справи дивним чином потрапляють до "потрібного" судді...
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07.11.2024 12:37 Відповісти
це "боже" чудо....
маю надію, що чорти їм дрова жаліти не будуть!
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07.11.2024 12:54 Відповісти
А что вы хотели,другу группу и бесплатно,а может вам еще на рояле пальцами сыграть?
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07.11.2024 12:52 Відповісти
це нескінченне - допоки немає покарання
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07.11.2024 13:06 Відповісти
Як це можливо!! Вона ж, лехторат зеленського...
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07.11.2024 13:20 Відповісти
Як в анекдоті
- ви нам дайте ще трошки попрацювати і зарплата нам не потрібна
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07.11.2024 13:59 Відповісти
Их ловят, а они продолжают брать.
Знают, что наказания не будет.
Зеленский, это так ты борешься с коррупцией, что она уже открыто плюет и на законы и на тебя?
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07.11.2024 14:22 Відповісти
Боже, які ж вони кінчені, приблизно 100% "посадовців". Кожен же день в новинах "обшуки, затримання, арешти коштів". Але ні - кінчені ненажери просто продовжують красти. І навіть особливо не ховають накрадене - продовжують зберігати на робочих місцях та вдома. Клепки не вистачає навіть награбоване ховати...
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07.11.2024 15:36 Відповісти
Ви представляєте яка в Україні корупція та як посадові особи не бояться покарання
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07.11.2024 16:27 Відповісти
 
 