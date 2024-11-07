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Прикордонники скидами з дронів знищують бліндажі окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО

Пілоти розвідувально-ударної групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанськом нанесли вогневе ураження по місцях зосередження загарбників – бліндажах, окопних лініях, а також складах з будівельними матеріалами для зведення фортифікацій.

Відповідне відео опублікувано в телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники FPV-дроном атакували ворожу БМП поблизу Вовчанська. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6210) Харківщина (6054) дрони (5032) Вовчанськ (448)


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155 мм туди б.....
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07.11.2024 19:39 Відповісти
 
 