Прикордонники скидами з дронів знищують бліндажі окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО
Пілоти розвідувально-ударної групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" під Вовчанськом нанесли вогневе ураження по місцях зосередження загарбників – бліндажах, окопних лініях, а також складах з будівельними матеріалами для зведення фортифікацій.
Відповідне відео опублікувано в телеграм-каналі ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Luk Viktor
показати весь коментар07.11.2024 19:39 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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