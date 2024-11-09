П’ятеро порушників у двомісному човні намагалися подолати Тису, чоловіки заплатили переправникам від $8 до 11 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали на Тисі п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері під час патрулювання наряд помітив групу осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. Зловмисників наздогнали коли ті вже намагалися сісти у човен. Плавзасіб виявився замалим для усіх бажаючих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути у холодну річку, щоб самотужки переплисти її", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, прикордонники допомогли чоловікам вибратися з води. Їх затримали, доставили на підрозділ, де чоловіки змогли зігрітися та висушити свій одяг. Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.

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З’ясувалося, що за допомогу в незаконному перетинанні кордону кожен із чоловіків заплатив невідомим особам від 8 до 11 тисяч доларів. Переправники запевнили їх, що це буде безпечний спосіб, а після отримання всієї суми коштів повідомили, що доведеться перепливати Тису. Далі невідома особа принесла двомісний гумовий човен і вказала, у якому напрямку річка.

Повідомляється, що стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.