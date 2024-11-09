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П’ятеро порушників у двомісному човні намагалися подолати Тису, чоловіки заплатили переправникам від $8 до 11 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали на Тисі п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Учора ввечері під час патрулювання наряд помітив групу осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. Зловмисників наздогнали коли ті вже намагалися сісти у човен. Плавзасіб виявився замалим для усіх бажаючих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути у холодну річку, щоб самотужки переплисти її", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порушник із пораненою рукою тікав від прикордонників і збирався переплисти Тису, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Затримано п'ятьох порушників кордону

Як зазначається, прикордонники допомогли чоловікам вибратися з води. Їх затримали, доставили на підрозділ, де чоловіки змогли зігрітися та висушити свій одяг. Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.

Також дивіться: П’ятьох чоловіків, які заплатили переправникам від 8 до 17 тис. дол., затримали на березі Тиси. ВІДЕО+ФОТО

З’ясувалося, що за допомогу в незаконному перетинанні кордону кожен із чоловіків заплатив невідомим особам від 8 до 11 тисяч доларів. Переправники запевнили їх, що це буде безпечний спосіб, а після отримання всієї суми коштів повідомили, що доведеться перепливати Тису. Далі невідома особа принесла двомісний гумовий човен і вказала, у якому напрямку річка.

Затримано п'ятьох порушників кордону

Повідомляється, що стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) ухилянти (905)


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Топ коментарі
+10
Ото закарпатські цигани розважаються на ідіотах-ухилянтах
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09.11.2024 13:49
+9
Все по О. Генрі.
Постіна статя доходу прикордоників з родичами на лохах.
А дебілів все не меншає.
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09.11.2024 13:52
+9
Викликає повагу. Заплатити 8-11 тис. доларів, щоб без тяганини швиденько потрапити у ЗСУ.
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09.11.2024 14:01
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Ото закарпатські цигани розважаються на ідіотах-ухилянтах
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09.11.2024 13:49 Відповісти
Порушники, зловмисники і жодного разу не "ухилянти"... Шось в лісі здохло не менше лося..
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09.11.2024 13:49 Відповісти
Nice business!
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09.11.2024 13:49 Відповісти
Но позвольте...Это уже не бизнес,а банальный грабеж.
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09.11.2024 14:31 Відповісти
Все по О. Генрі.
Постіна статя доходу прикордоників з родичами на лохах.
А дебілів все не меншає.
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09.11.2024 13:52 Відповісти
Імена двух серед тих хто у човні точно всім відомі "********" і "********" 🤣
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09.11.2024 13:53 Відповісти
Переправники більше б людеи в човен накидали - шоб зразу кінці в воду
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09.11.2024 13:54 Відповісти
Тиса ріка мрії
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09.11.2024 13:56 Відповісти
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09.11.2024 14:33 Відповісти
Ну і лохи, на наступний раз питайте в депутатів таких як куня, вони розкажуть кому і скільки нести.
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09.11.2024 13:57 Відповісти
Порушникам інкримінують запізнення на свято Купала.
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09.11.2024 13:59 Відповісти
Викликає повагу. Заплатити 8-11 тис. доларів, щоб без тяганини швиденько потрапити у ЗСУ.
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09.11.2024 14:01 Відповісти
по вартості рафтінг вже обігнав парапланеризм.
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09.11.2024 14:04 Відповісти
Дякуючи популяризаторам данного виду спорту.
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09.11.2024 14:36 Відповісти
ще не все втрачено. Зовсім нещодавно мені через олх вдалось продати на Франківщину свою "малінку", яку я не міг продати років десять ))
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09.11.2024 14:45 Відповісти
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09.11.2024 16:11 Відповісти
складно було доставити до Закарпаття із компасом та вказівкою у яку сторону р.Тиса, за 300 мертвих Франклінів?
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09.11.2024 18:02 Відповісти
не складно, ця штука помістилась у коробку від планшета.
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09.11.2024 20:12 Відповісти
Сцикопіхота, як і мафія, вічна!
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09.11.2024 14:13 Відповісти
Доки не будуть вибори з наступною посадкою з конфіскацією майна зерьмачка, опи і слуг, люди будуть тікати . 2. Ухилянт - термін з єпломарафону . А це ст 161 ККУ. Поділ людей . 3. Ухилянти в рот хібали нафронтників. 4 Всіх. синків суддів, депутатів , прокурорів, тцкшників особливо самих тцкшників та ментів на передок. З тижневою підготовкою , як зараз роблять пдри простим людям
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09.11.2024 14:16 Відповісти
Совість гризе?
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09.11.2024 14:42 Відповісти
Мамку твою, нафротниік хібаний?
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09.11.2024 14:54 Відповісти
Такие лодки с ухилянтами надо с использованием фпв топить вместе с этими ублюдками что бы стали не ухилянтами, а уплывантами. Честно я радуюсь новости про утопленника в Тисе больше чем видосикам с мертвой кацапней.
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09.11.2024 15:21 Відповісти
Німець під процесі , ваш а думка дуже неважлива для нас. Залишайтесь на лінії. Нафронтникі хібані, доки не буде рішення суду що всі українці- ухилянти
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09.11.2024 15:34 Відповісти
Країна мрії хрінпіду. *******.
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09.11.2024 14:23 Відповісти
Та ну! Відео на спектакль похоже.
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09.11.2024 14:44 Відповісти
Є така думка в США, що афроамериканців ************ до розповсюдження наркотиків білі, саме тим, що кожному хто вештається край дороги (звичне явище для "безробітних"), пропонують гроші за це...
Ось так і тут, як втриматись від спокуси продати двомісний:" гумовий човен і вказала(ти), у якому напрямку річка" за мінімум 40000$ ще й повідомити знайомому прикордоннику про це для просування по службовій драбині?
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09.11.2024 14:45 Відповісти
Такий човен новий коштує 150 єнотів, 40к ділим на 150 = х250
Непоганий бізнес, краще за біткойн
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09.11.2024 14:48 Відповісти
ану коліться- це ви їм його підігнали, що так впевнено стверджуєте? З латками та веслами чи без, оцінювали?
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09.11.2024 17:55 Відповісти
Один дебіл ще й рукою махає, оптиміст, чи засланий козачок?
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09.11.2024 14:45 Відповісти
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09.11.2024 14:47 Відповісти
Класика, жаль що підор Гойда її написав, але, як кажуть, із пісні слов не викинеш.
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09.11.2024 14:51 Відповісти
В Україні нехватає коштів на закупку озброєння і в той же час ухилянти платять великі гроші для перетину кордону. Чому не прийняти закон, що за спробу незаконного перетину кордону штраф 10 тисяч доларів? З'являється і гроші в бюджеті і дурнів поменшає...
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09.11.2024 14:49 Відповісти
за спробу незаконного перетину кордону штраф 10 тисяч доларів та перекопка контрольно-слідовой смуги державного кордону між Угорщиною та Україною. Довжина кордону - 136,7 кілометрів.
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09.11.2024 17:34 Відповісти
Не пощастило!
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09.11.2024 14:52 Відповісти
Шоколад не виноват, пацан к успеху шел, не повезло, не фартануло
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09.11.2024 14:56 Відповісти
За такі гроші я б переплив човном океан, не те що якусь там Тису !
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09.11.2024 15:57 Відповісти
Дивіться Вова ваш не втік,
Йде доларів в ОПу потік...
Мільярди ще дають піндоси
Та США свої бабоси.

А ви намилились втікати,
Невже повісток уникати?
Колись робив так Боневтік
Чотири штуки має лік.

Живіть в своїй країні мрій,
Це сталося за ваших дій.
Біжіть на Схід, а не Європу,
Чи краще спасти свою жо..у!!!
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09.11.2024 20:30 Відповісти
 
 