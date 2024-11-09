П’ятеро порушників у двомісному човні намагалися подолати Тису, чоловіки заплатили переправникам від $8 до 11 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Прикордонники відділу "Вилок" Мукачівського загону затримали на Тисі п’ятьох чоловіків, яким переправники пообіцяли безперешкодний перетин кордону.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Учора ввечері під час патрулювання наряд помітив групу осіб, які швидко рухалися у бік кордону з Угорщиною. Зловмисників наздогнали коли ті вже намагалися сісти у човен. Плавзасіб виявився замалим для усіх бажаючих у нього потрапити, а тому дехто з чоловіків навіть спробував стрибнути у холодну річку, щоб самотужки переплисти її", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, прикордонники допомогли чоловікам вибратися з води. Їх затримали, доставили на підрозділ, де чоловіки змогли зігрітися та висушити свій одяг. Порушниками виявилися жителі Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської та Закарпатської областей.
З’ясувалося, що за допомогу в незаконному перетинанні кордону кожен із чоловіків заплатив невідомим особам від 8 до 11 тисяч доларів. Переправники запевнили їх, що це буде безпечний спосіб, а після отримання всієї суми коштів повідомили, що доведеться перепливати Тису. Далі невідома особа принесла двомісний гумовий човен і вказала, у якому напрямку річка.
Повідомляється, що стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Наразі встановлюється коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
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Постіна статя доходу прикордоників з родичами на лохах.
А дебілів все не меншає.
Ось так і тут, як втриматись від спокуси продати двомісний:" гумовий човен і вказала(ти), у якому напрямку річка" за мінімум 40000$ ще й повідомити знайомому прикордоннику про це для просування по службовій драбині?
Непоганий бізнес, краще за біткойн
Йде доларів в ОПу потік...
Мільярди ще дають піндоси
Та США свої бабоси.
А ви намилились втікати,
Невже повісток уникати?
Колись робив так Боневтік
Чотири штуки має лік.
Живіть в своїй країні мрій,
Це сталося за ваших дій.
Біжіть на Схід, а не Європу,
Чи краще спасти свою жо..у!!!