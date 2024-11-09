Річкою та горами: На Закарпатті заблокували два канали незаконного переправлення військовозобов’язаних до Румунії. ФОТОрепортаж
У Рахівському районі Закарпатської області ліквідовано дві схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, одна зі злочинних схем функціонувала в межах села Ділове. Поліцейські провели низку заходів та встановили, що до її організації причетний житель Донеччини. Фігурант підшукував охочих покинути межі держави та за 8000 доларів допомагав їм у цьому.
"У послуги зловмисника входило поселення клієнта в будинок, проведення інструктажу та перевезення його через блокпости в межах району до місця незаконного перетину кордону. За схемою фігуранта, при під’їзді до річки військовозобов’язаний мав вискочити з авто та, без будь-яких засобів захисту і спецкостюмів, стрибнути у водойму, щоб перепливти її та втекти до Румунії", - розповіли в поліції.
Зловмисника затримали на "гарячому" під час чергової спроби переправити за такою схемою чергового військовозобов’язаного. У нього вилучили транспортний засіб, мобільний телефон та гроші, отримані злочинним шляхом. Чоловіка затримали у процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Ще один канал незаконного перетину держкордону України викрили поліцейські Рахова у селі Богдан. Згідно зі схемою зловмисників, військовозобов’язаним проводили інструктаж та надавали необхідні геолокації на онлайн-картах для успішної втечі. Надалі клієнтів на квадроциклах підвозили в гори, звідки вони вже самостійно мали покинути межі держави.
Під час опрацювання оперативної інформації фігурантів, причетних до незаконного переправлення, правоохоронці впіймали у місті Рахів. Вони саме транспортували клієнтів до села Богдан для незаконної втечі. У зловмисників вилучили автомобіль, квадроцикл та 8 мобільних телефонів, які свідчать про причетність їх до злочину. Фігурантів затримано в адміністративному порядку.
Як повідомляється, нині вирішується питання щодо повідомлення усім зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів. За цими фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, тобто незаконне переправлення осіб через державний кордон України. У справі триває досудове розслідування та встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочинної схеми.
За скоєне зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.
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торгівля людьми найприбутковіша справа на планеті!
ми ще не переплюнули американо мексиканський кордон?
"держзрадникам",ой тьфу держслужюовцям , та іншим посіпакам можна, а іншим що,"закон"...