УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11693 відвідувача онлайн
Новини Фото
6 062 22

На Волині затримано начальника РТЦК та СП, який за $3000 робив військовозобов’язаних непридатними в "Оберіг". ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили посадовця районного ТЦК на Волині під час отримання 3000 доларів хабаря. Таку суму начальник відділення забезпечення вимагав з чоловіків призовного віку за сприяння в ухиленні від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Офісу Генпрокурора і Нацполіції

Встановлено, що за ці гроші військовозобов’язаним "заднім числом" робили військово-облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажували дані про непридатність в "Оберіг".

Начальник ТЦК та ще один чоловік отримали від двох військовозобов’язаних 6 тисяч доларів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Резерв+" планують перетворити на загальний рекрутинговий центр, що замінить ТЦК, - Умєров 

Начальник РТЦК на Волині вимагав хабарі з військовозобов'язаних

Поліцейські затримали їх обох під час передачі неправомірної вигоди від посередника посадовцю, і провели 19 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання й роботи. За результатами слідчі вилучили 60 тис. доларів та 170 тис. гривень, а також боєприпаси.

Обом чоловікам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди — ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухопутні війська про події в Щасливому: Чоловік, у якого стріляли, перед цим вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати 

Начальник РТЦК на Волині вимагав хабарі з військовозобов'язаних
Начальник РТЦК на Волині вимагав хабарі з військовозобов'язаних

Автор: 

хабар (4702) Нацполіція (15164) Офіс Генпрокурора (3249) ТЦК та СП (570) Волинська область (863)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
риба гниє з голови. який батько такий син - який кнур такий і свин. який Зеля така і шляхта уродзонна придворна
показати весь коментар
20.11.2024 18:14
+4
Як на мене, то не потрібно писати працівники РТЦК та СП, а правильно буде писати Зеленський, бьо вся влада виключно в його руках, від Президентської та урядової, до парламентської, від великих міст і до останнього маленького села через військові-цивільні адміністрації.
показати весь коментар
20.11.2024 18:32
+3
В них там чорна п'ятниця, чи що!?
показати весь коментар
20.11.2024 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
риба гниє з голови. який батько такий син - який кнур такий і свин. який Зеля така і шляхта уродзонна придворна
показати весь коментар
20.11.2024 18:14 Відповісти
Нищеброд .... !!!
Чи то на кишенькові витрати взяв? На каву ...
показати весь коментар
20.11.2024 18:14 Відповісти
В них там чорна п'ятниця, чи що!?
показати весь коментар
20.11.2024 18:16 Відповісти
готовляться до розформування....
показати весь коментар
20.11.2024 18:17 Відповісти
багатії закінчуються, такса знижується, але верхнім упирям це не подобається і вони вирішили покарати того, хто демпінгує. долбойоби, одним словом.
показати весь коментар
20.11.2024 18:18 Відповісти
Ніхто не може демпінгувати!
показати весь коментар
20.11.2024 18:18 Відповісти
Ето для тех кто с пеной у рта доказывает что ТЦК и принятые так называемые законы о мобилизации работают на благо обороны. Скорее они работают на свой карман и уже стали мультимиллионерами.
показати весь коментар
20.11.2024 18:19 Відповісти
Быть такого не может. Это ИПСО. Вы бы еще придумали что ТЦК и СП людей на улицах хватают. На что только не идут кацапы чтобы сорвать мобилизацию.
показати весь коментар
20.11.2024 18:23 Відповісти
Як на мене, то не потрібно писати працівники РТЦК та СП, а правильно буде писати Зеленський, бьо вся влада виключно в його руках, від Президентської та урядової, до парламентської, від великих міст і до останнього маленького села через військові-цивільні адміністрації.
показати весь коментар
20.11.2024 18:32 Відповісти
Демпинговал, вот и повязали 🤣
показати весь коментар
20.11.2024 18:33 Відповісти
Ну цей прям робін гуд з такими розцінками коли в голосеевскому ртцк по 19
показати весь коментар
20.11.2024 18:36 Відповісти
так то на багатих селах, а там що є
показати весь коментар
21.11.2024 17:02 Відповісти
це прикре виключення таких у країні в якій іде війна одиниці, ну максимум тисяч 15 не більше а всі остальні кришталево не підкупні.
показати весь коментар
20.11.2024 18:51 Відповісти
Це все кацапське ІПСО. Там самі святі люди працюють.
показати весь коментар
20.11.2024 18:51 Відповісти
Местные разборки за хлебное место.
Их было трое. Ухилянт, посредник и начальник ТЦК. Кто сдал? Подставил посредник, ему на остальных класть. А те двое много теряют.
А чтоб наверняка.
Не отвертелись в деле появились боеприпасы.
показати весь коментар
20.11.2024 18:54 Відповісти
ухилянт, ясне діло, підставний.
показати весь коментар
21.11.2024 17:03 Відповісти
Треба вже якийсь контроль над цінами запровадити...
показати весь коментар
20.11.2024 19:04 Відповісти
У крупы сім мільйонів дуляров знайшли, конфіскувати ніяк на роботі поновили В цього три знайшли, посадять
показати весь коментар
20.11.2024 20:34 Відповісти
О, так трьошка це ще по-божеськи
показати весь коментар
21.11.2024 13:31 Відповісти
Власть может дать открытый публичный ответ - может ли она остановить или прекратить этот всем известный и почти легальный способ зарабатывания огромных бабок, которых катастрофически не хватает не только военным, но и пенсионерам и ВПО??? После 4 октября, когда раскрыли этот гнойник в Хмельницкой МСЭК, практически ничего не изменилось - каждый день информация, что число миллионеров в МСЭК, ТЦК и местных администрациях продолжает увеличиваться, никто никого и ничего не боится!!!
показати весь коментар
22.11.2024 11:28 Відповісти
Таких половина. Це легко в Оберезі прослідкувати.
показати весь коментар
22.11.2024 15:35 Відповісти
 
 