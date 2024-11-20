На Волині затримано начальника РТЦК та СП, який за $3000 робив військовозобов’язаних непридатними в "Оберіг". ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили посадовця районного ТЦК на Волині під час отримання 3000 доларів хабаря. Таку суму начальник відділення забезпечення вимагав з чоловіків призовного віку за сприяння в ухиленні від мобілізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужби Офісу Генпрокурора і Нацполіції.

Встановлено, що за ці гроші військовозобов’язаним "заднім числом" робили військово-облікові документи про проходження комісії ВЛК і завантажували дані про непридатність в "Оберіг".

Начальник ТЦК та ще один чоловік отримали від двох військовозобов’язаних 6 тисяч доларів.

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Поліцейські затримали їх обох під час передачі неправомірної вигоди від посередника посадовцю, і провели 19 санкціонованих обшуків за місцями їх проживання й роботи. За результатами слідчі вилучили 60 тис. доларів та 170 тис. гривень, а також боєприпаси.

Обом чоловікам повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди — ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Їм загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи.

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