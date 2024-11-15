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Сухопутні війська про події в Щасливому: Чоловік, у якого стріляли, перед цим вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати

Сухопутні війська прокоментували стрілянину в Щасливому на Київщині

У стрілянині у селі Щасливе на Київщині був присутній працівник "Муніципальної варти", якого вдарили й він вистрілив з травматичної зброї.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, у складі групи оповіщення були військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади.

"Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення... Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади", - зазначили в командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стрілянину в Щасливому влаштував представник ДФТГ, відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція 

Версія події від Сухопутних військ

Там розповіли, що під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

"Пасажир цього ж авто вибіг з нього, вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив із травматичної зброї", - проінформували у пресслужбі.

У результаті події потерпілих немає, а чоловік втік у невідомому напрямку. Всю відому на цей час інформацію перевіряють.

"Ми вкотре просимо усі медіаплатформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", - додали у Сухопутних військах.

Читайте також: Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій 

Сухопутні війська прокоментували стрілянину в Щасливому на Київщині

Стрілянина в Щасливому на Київщині

Нагадаємо, раніше у мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

У Міністерстві оборони вивчають інформацію про застосування зброї працівником ТЦК у Щасливому на Київщині.

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе. Там кажуть, що представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному.

Дивіться також: У Хусті на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК та кинув димову шашку. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4002) стрілянина (1777) ЗСУ (7492) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+33
В офіційну брехню вже ніхто не вірить!
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15.11.2024 20:59
+33
А якого біса, працівник "Муніципальної варти" , у військовій формі ?
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15.11.2024 20:59
+32
Відкриваю закон, і жодного повноваження "муніципальної варти". Хто це, що це? Чому у них зброя? Чому відкривають стрільбу?
Якісь напудрені, броньовані тітушки вирішили погратись? То хай оцей стрілок на Донбас відправиться, там мішеней ***** достобіса
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15.11.2024 21:21
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какого хера полиция, ау клименко, что с Монастырским, лазит с тэцэкунами?
какого хера лазят какие то муниципалы с тэцэкунами ?
кличковская муниципальная варта, каие у этих гндонов функции. ваши рыла тоже запомнят.
любая охрфирма, связавшись с нелегалами, измажет своё е бало в зелёном го вне
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15.11.2024 22:18 Відповісти
В кармані в нього і наркотики вже найшли ?! не дивно як в Тисі гинуть люли !
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15.11.2024 22:23 Відповісти
Виправдання тцкашників нагадують щось подібне з кримінально-фарсової короткометражки "Нєчаянно" (2014). https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ

Там на Новий рік п'яний кацап зарубав бабусю-сусідку. Просто так.
А коли його запитали, навіщо він це зробив, то він відповів, - "Так она сама мєня спровоцировала, - повернулась ко мнє спіной, а в углу топор стоял..."

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15.11.2024 22:35 Відповісти
Вангую завтра він признається у всіх гріхах, як той що в нього стріляв депутат у очках.
Маски сорваны 🥳
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15.11.2024 22:36 Відповісти
Ага а коли камеру вимкнули то він ще і відстрілюватись з танка почав. Задовбали берехати.
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15.11.2024 22:53 Відповісти
Бачу військового, він без попередження стріляє на ураження людини яка тікає.

Що тут ще треба вигадувати?

Тут треба зізнатись офіційно, що співробітниками дали право на силу.

А ті, вирішили цю силу використовувати не проти ворогів а проти незахищених громадян.

Звідси - не виконання своїх повноважень поліцією. Тобто, тир має місце в дотримані порядку.
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15.11.2024 22:54 Відповісти
Може хтось пояснити де в законі прописані відсрочки чи бронювання для муниціпальної варти?

Якщо він може працювати в муніципальній варті та пройшов наскільки я знаю медкомісію та фізпідготовку то чому вони не можуть бути призвані, зараз в кожному місті є багато поліції, їх штат збільшили, є тилові підрозділи і охорона тцк, нацгвардія, для чого ще варта?

І ніде не прописано що вони можуть бути залучені до оповіщення і тим більше когось затримувати.
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15.11.2024 23:34 Відповісти
Муніципальна варта- це " охорона місцевого феодала" , результат децентралізації .
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16.11.2024 00:05 Відповісти
Яка різниця? В законі для них не передбачено бронювання.
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16.11.2024 03:37 Відповісти
"Муніципальна варта", "ДФТГ", "Нацполіція", "ТЦК", різноманітні "ГФОГП", "підрозділи сприяння правоохоронним органам"...
Чи не забагато ухилянтів поховалося за цими назвами? Деякі з яких - офіційно зареєстровані злочинні угруповання "на службі державі".
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16.11.2024 08:33 Відповісти
Обіг тітушок у природі.
На Конституцію і Закони України х@й поклали.
Може Гарант щось сказати хоче?
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15.11.2024 23:41 Відповісти
Гарант у рояля
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16.11.2024 00:07 Відповісти
В Україні продовжується "марафон брехні" від холуїв режиму Зеленського щодо подій в селі Щасливе на Київщині. "У стрілянині у селі Щасливе на Київщині був присутній працівник "Муніципальної варти", якого вдарили й він вистрілив з травматичної зброї."

Повідомляємо що ніякого рішення сільської Ради щодо створення в селі Щасливе "муніципальної варти" нема. Третій варіант брехні і знову мимо ...

ЗАКОН УКРАЇНИ Про муніципальну варту https://ips.ligazakon.net/document/JH28A00V?an=3

Нова версія Умєрова "У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному". Умєрова певно залишили останні клітини мозку ... Озброєні добровольчі формування в усіх підручниках по кримінальному праву називаються термінами "банда", або "незаконні збройні формування" (ст. 260, ст. 257 ККУ). Якщо ви хочете сказати, що в своїй діяльності ви використовуєте подібні формування, то ви і є класична корупційна диктатура латиноамериканського зразка.

Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій. ЗМІ

Від кайданок і "бусифікації" сторожові пси режиму Зеленського перейшли вже на застосування зброї серед біла дня. Про яку "правомірність" може говорити МОУ Умєрова, коли зброя застосовується в населеному пункті, особою, що не має на це ні найменшого права ?
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16.11.2024 00:11 Відповісти
Все як завжди - ці гроші не хабар, а інвестиції, це не тцк, а група оповіщення.
Взагалі то має бути заява до поліції як мінімум по трьом епізодами: незаконне носіння військової форми, **********, незаконні військові формування.
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16.11.2024 06:33 Відповісти
Звісно))) Щей походу в труселя насрав. ТЦК завжди праві, чксні і з крилами. А народ тупий і бреше.
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16.11.2024 07:05 Відповісти
Треш.... Нет слов. Какая-то "Муниципальная варта" проверяет документы у граждан в рамках мобилизации. Сухопутные войска сами не поняли, что они написали. И полиция вместе с ними в полной ...пе.
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16.11.2024 09:03 Відповісти
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