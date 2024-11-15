Сухопутні війська про події в Щасливому: Чоловік, у якого стріляли, перед цим вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати

У стрілянині у селі Щасливе на Київщині був присутній працівник "Муніципальної варти", якого вдарили й він вистрілив з травматичної зброї.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, у складі групи оповіщення були військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади.

"Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення... Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади", - зазначили в командуванні.

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Версія події від Сухопутних військ

Там розповіли, що під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.

"Пасажир цього ж авто вибіг з нього, вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив із травматичної зброї", - проінформували у пресслужбі.

У результаті події потерпілих немає, а чоловік втік у невідомому напрямку. Всю відому на цей час інформацію перевіряють.

"Ми вкотре просимо усі медіаплатформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", - додали у Сухопутних військах.

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Стрілянина в Щасливому на Київщині

Нагадаємо, раніше у мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

У Міністерстві оборони вивчають інформацію про застосування зброї працівником ТЦК у Щасливому на Київщині.

Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе. Там кажуть, що представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному.

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