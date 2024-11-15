Сухопутні війська про події в Щасливому: Чоловік, у якого стріляли, перед цим вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати
У стрілянині у селі Щасливе на Київщині був присутній працівник "Муніципальної варти", якого вдарили й він вистрілив з травматичної зброї.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ, передає Цензор.НЕТ.
За їхніми даними, у складі групи оповіщення були військовослужбовці РТЦК та СП, працівники Національної поліції та "Муніципальної варти" громади.
"Відповідно до норм чинного законодавства, у Пристоличній ТГ до заходів оповіщення залучена створена для цього група оповіщення... Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади", - зазначили в командуванні.
Версія події від Сухопутних військ
Там розповіли, що під час однієї з таких перевірок виявилося, що водій автомобіля перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку.
"Пасажир цього ж авто вибіг з нього, вдарив працівника "Муніципальної варти" й почав тікати. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, побіг за чоловіком і вистрілив із травматичної зброї", - проінформували у пресслужбі.
У результаті події потерпілих немає, а чоловік втік у невідомому напрямку. Всю відому на цей час інформацію перевіряють.
"Ми вкотре просимо усі медіаплатформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", - додали у Сухопутних військах.
Стрілянина в Щасливому на Київщині
Нагадаємо, раніше у мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.
У Міністерстві оборони вивчають інформацію про застосування зброї працівником ТЦК у Щасливому на Київщині.
Слідчі поліції Київщини розпочали кримінальне провадження за фактом стрілянини у селі Щасливе. Там кажуть, що представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному.
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какого хера лазят какие то муниципалы с тэцэкунами ?
кличковская муниципальная варта, каие у этих гндонов функции. ваши рыла тоже запомнят.
любая охрфирма, связавшись с нелегалами, измажет своё е бало в зелёном го вне
Там на Новий рік п'яний кацап зарубав бабусю-сусідку. Просто так.
А коли його запитали, навіщо він це зробив, то він відповів, - "Так она сама мєня спровоцировала, - повернулась ко мнє спіной, а в углу топор стоял..."
Маски сорваны 🥳
Що тут ще треба вигадувати?
Тут треба зізнатись офіційно, що співробітниками дали право на силу.
А ті, вирішили цю силу використовувати не проти ворогів а проти незахищених громадян.
Звідси - не виконання своїх повноважень поліцією. Тобто, тир має місце в дотримані порядку.
Якщо він може працювати в муніципальній варті та пройшов наскільки я знаю медкомісію та фізпідготовку то чому вони не можуть бути призвані, зараз в кожному місті є багато поліції, їх штат збільшили, є тилові підрозділи і охорона тцк, нацгвардія, для чого ще варта?
І ніде не прописано що вони можуть бути залучені до оповіщення і тим більше когось затримувати.
Чи не забагато ухилянтів поховалося за цими назвами? Деякі з яких - офіційно зареєстровані злочинні угруповання "на службі державі".
На Конституцію і Закони України х@й поклали.
Може Гарант щось сказати хоче?
рояля
Повідомляємо що ніякого рішення сільської Ради щодо створення в селі Щасливе "муніципальної варти" нема. Третій варіант брехні і знову мимо ...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про муніципальну варту https://ips.ligazakon.net/document/JH28A00V?an=3
Нова версія Умєрова "У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному". Умєрова певно залишили останні клітини мозку ... Озброєні добровольчі формування в усіх підручниках по кримінальному праву називаються термінами "банда", або "незаконні збройні формування" (ст. 260, ст. 257 ККУ). Якщо ви хочете сказати, що в своїй діяльності ви використовуєте подібні формування, то ви і є класична корупційна диктатура латиноамериканського зразка.
Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій. ЗМІ
Від кайданок і "бусифікації" сторожові пси режиму Зеленського перейшли вже на застосування зброї серед біла дня. Про яку "правомірність" може говорити МОУ Умєрова, коли зброя застосовується в населеному пункті, особою, що не має на це ні найменшого права ?
Взагалі то має бути заява до поліції як мінімум по трьом епізодами: незаконне носіння військової форми, **********, незаконні військові формування.