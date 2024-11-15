Сухопутные войска о событиях в Счастливом: Мужчина, в которого стреляли, перед этим ударил работника "Муниципального караула" и начал бежать

В стрельбе в селе Счастливое Киевской области присутствовал работник "Муниципальной стражи", которого ударили и он выстрелил из травматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в составе группы оповещения были военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" общины.

"В соответствии с нормами действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мероприятиям оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения... Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады", - отметили в командовании.

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Версия происшествия от Сухопутных войск

Там рассказали, что во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"Пассажир этого же авто выбежал из него, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать. Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия", - проинформировали в пресс-службе.

В результате происшествия пострадавших нет, а мужчина скрылся в неизвестном направлении. Всю известную на данный момент информацию проверяют.

"Мы еще раз просим все медиаплатформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - добавили в Сухопутных войсках.

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Стрельба в Счастливом в Киевской области

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое. Там говорят, что представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, стрелял в сторону мужчины в штатском.

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