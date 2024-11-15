Сухопутные войска о событиях в Счастливом: Мужчина, в которого стреляли, перед этим ударил работника "Муниципального караула" и начал бежать
В стрельбе в селе Счастливое Киевской области присутствовал работник "Муниципальной стражи", которого ударили и он выстрелил из травматического оружия.
Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.
По их данным, в составе группы оповещения были военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" общины.
"В соответствии с нормами действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мероприятиям оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения... Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады", - отметили в командовании.
Версия происшествия от Сухопутных войск
Там рассказали, что во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета.
"Пассажир этого же авто выбежал из него, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать. Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия", - проинформировали в пресс-службе.
В результате происшествия пострадавших нет, а мужчина скрылся в неизвестном направлении. Всю известную на данный момент информацию проверяют.
"Мы еще раз просим все медиаплатформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - добавили в Сухопутных войсках.
Стрельба в Счастливом в Киевской области
Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.
В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.
Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое. Там говорят, что представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, стрелял в сторону мужчины в штатском.
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какого хера лазят какие то муниципалы с тэцэкунами ?
кличковская муниципальная варта, каие у этих гндонов функции. ваши рыла тоже запомнят.
любая охрфирма, связавшись с нелегалами, измажет своё е бало в зелёном го вне
Там на Новий рік п'яний кацап зарубав бабусю-сусідку. Просто так.
А коли його запитали, навіщо він це зробив, то він відповів, - "Так она сама мєня спровоцировала, - повернулась ко мнє спіной, а в углу топор стоял..."
Маски сорваны 🥳
Що тут ще треба вигадувати?
Тут треба зізнатись офіційно, що співробітниками дали право на силу.
А ті, вирішили цю силу використовувати не проти ворогів а проти незахищених громадян.
Звідси - не виконання своїх повноважень поліцією. Тобто, тир має місце в дотримані порядку.
Якщо він може працювати в муніципальній варті та пройшов наскільки я знаю медкомісію та фізпідготовку то чому вони не можуть бути призвані, зараз в кожному місті є багато поліції, їх штат збільшили, є тилові підрозділи і охорона тцк, нацгвардія, для чого ще варта?
І ніде не прописано що вони можуть бути залучені до оповіщення і тим більше когось затримувати.
Чи не забагато ухилянтів поховалося за цими назвами? Деякі з яких - офіційно зареєстровані злочинні угруповання "на службі державі".
На Конституцію і Закони України х@й поклали.
Може Гарант щось сказати хоче?
рояля
Повідомляємо що ніякого рішення сільської Ради щодо створення в селі Щасливе "муніципальної варти" нема. Третій варіант брехні і знову мимо ...
ЗАКОН УКРАЇНИ Про муніципальну варту https://ips.ligazakon.net/document/JH28A00V?an=3
Нова версія Умєрова "У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному". Умєрова певно залишили останні клітини мозку ... Озброєні добровольчі формування в усіх підручниках по кримінальному праву називаються термінами "банда", або "незаконні збройні формування" (ст. 260, ст. 257 ККУ). Якщо ви хочете сказати, що в своїй діяльності ви використовуєте подібні формування, то ви і є класична корупційна диктатура латиноамериканського зразка.
Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій. ЗМІ
Від кайданок і "бусифікації" сторожові пси режиму Зеленського перейшли вже на застосування зброї серед біла дня. Про яку "правомірність" може говорити МОУ Умєрова, коли зброя застосовується в населеному пункті, особою, що не має на це ні найменшого права ?
Взагалі то має бути заява до поліції як мінімум по трьом епізодами: незаконне носіння військової форми, **********, незаконні військові формування.