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Сухопутные войска о событиях в Счастливом: Мужчина, в которого стреляли, перед этим ударил работника "Муниципального караула" и начал бежать

Сухопутні війська прокоментували стрілянину в Щасливому на Київщині

В стрельбе в селе Счастливое Киевской области присутствовал работник "Муниципальной стражи", которого ударили и он выстрелил из травматического оружия.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск, передает Цензор.НЕТ.

По их данным, в составе группы оповещения были военнослужащие РТЦК и СП, работники Национальной полиции и "Муниципальной стражи" общины.

"В соответствии с нормами действующего законодательства, в Пристоличной ТГ к мероприятиям оповещения привлечена созданная для этого группа оповещения... Группа оповещения проверяла документы водителей и пассажиров автомобилей, которые двигались по дорогам громады", - отметили в командовании.

Читайте: Стрельбу в Счастливом устроил представитель ДФТГ, возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

Версия происшествия от Сухопутных войск

Там рассказали, что во время одной из таких проверок оказалось, что водитель автомобиля находится в розыске за нарушение правил воинского учета.

"Пассажир этого же авто выбежал из него, ударил работника "Муниципальной стражи" и начал убегать. Работник "Муниципальной стражи", которого ударили, побежал за мужчиной и выстрелил из травматического оружия", - проинформировали в пресс-службе.

В результате происшествия пострадавших нет, а мужчина скрылся в неизвестном направлении. Всю известную на данный момент информацию проверяют.

"Мы еще раз просим все медиаплатформы не демонизировать военнослужащих ТЦК и СП и пользоваться исключительно официальными данными", - добавили в Сухопутных войсках.

Читайте также: Работник ТЦК стрелял в мужчину в Счастливом: Минобороны проверяет правомерность его действий

Сухопутні війська прокоментували стрілянину в Щасливому на Київщині

Стрельба в Счастливом в Киевской области

Напомним, ранее в сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое. Там говорят, что представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, стрелял в сторону мужчины в штатском.

Также смотрите: Мужчина в военной форме гонится за гражданским и применяет оружие: "Стріляє! Стріляє, бл#дь!". ВИДЕО

Киевская область (4105) стрельба (3249) ВСУ (6531) ТЦК (515)


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Топ комментарии
+33
В офіційну брехню вже ніхто не вірить!
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15.11.2024 20:59
+33
А якого біса, працівник "Муніципальної варти" , у військовій формі ?
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15.11.2024 20:59
+32
Відкриваю закон, і жодного повноваження "муніципальної варти". Хто це, що це? Чому у них зброя? Чому відкривають стрільбу?
Якісь напудрені, броньовані тітушки вирішили погратись? То хай оцей стрілок на Донбас відправиться, там мішеней ***** достобіса
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15.11.2024 21:21
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какого хера полиция, ау клименко, что с Монастырским, лазит с тэцэкунами?
какого хера лазят какие то муниципалы с тэцэкунами ?
кличковская муниципальная варта, каие у этих гндонов функции. ваши рыла тоже запомнят.
любая охрфирма, связавшись с нелегалами, измажет своё е бало в зелёном го вне
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15.11.2024 22:18 Ответить
В кармані в нього і наркотики вже найшли ?! не дивно як в Тисі гинуть люли !
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15.11.2024 22:23 Ответить
Виправдання тцкашників нагадують щось подібне з кримінально-фарсової короткометражки "Нєчаянно" (2014). https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ

Там на Новий рік п'яний кацап зарубав бабусю-сусідку. Просто так.
А коли його запитали, навіщо він це зробив, то він відповів, - "Так она сама мєня спровоцировала, - повернулась ко мнє спіной, а в углу топор стоял..."

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15.11.2024 22:35 Ответить
Вангую завтра він признається у всіх гріхах, як той що в нього стріляв депутат у очках.
Маски сорваны 🥳
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15.11.2024 22:36 Ответить
Ага а коли камеру вимкнули то він ще і відстрілюватись з танка почав. Задовбали берехати.
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15.11.2024 22:53 Ответить
Бачу військового, він без попередження стріляє на ураження людини яка тікає.

Що тут ще треба вигадувати?

Тут треба зізнатись офіційно, що співробітниками дали право на силу.

А ті, вирішили цю силу використовувати не проти ворогів а проти незахищених громадян.

Звідси - не виконання своїх повноважень поліцією. Тобто, тир має місце в дотримані порядку.
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15.11.2024 22:54 Ответить
Може хтось пояснити де в законі прописані відсрочки чи бронювання для муниціпальної варти?

Якщо він може працювати в муніципальній варті та пройшов наскільки я знаю медкомісію та фізпідготовку то чому вони не можуть бути призвані, зараз в кожному місті є багато поліції, їх штат збільшили, є тилові підрозділи і охорона тцк, нацгвардія, для чого ще варта?

І ніде не прописано що вони можуть бути залучені до оповіщення і тим більше когось затримувати.
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15.11.2024 23:34 Ответить
Муніципальна варта- це " охорона місцевого феодала" , результат децентралізації .
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16.11.2024 00:05 Ответить
Яка різниця? В законі для них не передбачено бронювання.
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16.11.2024 03:37 Ответить
"Муніципальна варта", "ДФТГ", "Нацполіція", "ТЦК", різноманітні "ГФОГП", "підрозділи сприяння правоохоронним органам"...
Чи не забагато ухилянтів поховалося за цими назвами? Деякі з яких - офіційно зареєстровані злочинні угруповання "на службі державі".
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16.11.2024 08:33 Ответить
Обіг тітушок у природі.
На Конституцію і Закони України х@й поклали.
Може Гарант щось сказати хоче?
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15.11.2024 23:41 Ответить
Гарант у рояля
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16.11.2024 00:07 Ответить
В Україні продовжується "марафон брехні" від холуїв режиму Зеленського щодо подій в селі Щасливе на Київщині. "У стрілянині у селі Щасливе на Київщині був присутній працівник "Муніципальної варти", якого вдарили й він вистрілив з травматичної зброї."

Повідомляємо що ніякого рішення сільської Ради щодо створення в селі Щасливе "муніципальної варти" нема. Третій варіант брехні і знову мимо ...

ЗАКОН УКРАЇНИ Про муніципальну варту https://ips.ligazakon.net/document/JH28A00V?an=3

Нова версія Умєрова "У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному". Умєрова певно залишили останні клітини мозку ... Озброєні добровольчі формування в усіх підручниках по кримінальному праву називаються термінами "банда", або "незаконні збройні формування" (ст. 260, ст. 257 ККУ). Якщо ви хочете сказати, що в своїй діяльності ви використовуєте подібні формування, то ви і є класична корупційна диктатура латиноамериканського зразка.

Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій. ЗМІ

Від кайданок і "бусифікації" сторожові пси режиму Зеленського перейшли вже на застосування зброї серед біла дня. Про яку "правомірність" може говорити МОУ Умєрова, коли зброя застосовується в населеному пункті, особою, що не має на це ні найменшого права ?
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16.11.2024 00:11 Ответить
Все як завжди - ці гроші не хабар, а інвестиції, це не тцк, а група оповіщення.
Взагалі то має бути заява до поліції як мінімум по трьом епізодами: незаконне носіння військової форми, **********, незаконні військові формування.
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16.11.2024 06:33 Ответить
Звісно))) Щей походу в труселя насрав. ТЦК завжди праві, чксні і з крилами. А народ тупий і бреше.
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16.11.2024 07:05 Ответить
Треш.... Нет слов. Какая-то "Муниципальная варта" проверяет документы у граждан в рамках мобилизации. Сухопутные войска сами не поняли, что они написали. И полиция вместе с ними в полной ...пе.
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16.11.2024 09:03 Ответить
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