Стрельбу в Счастливом устроил представитель ДФТГ, возбуждено уголовное производство, - Нацполиция
В селе Счастливое Киевской области представитель добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения, стрелял в сторону мужчины в штатском. Правоохранители возбудили уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
В полиции напомнили, что утром 15 ноября группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий.
Отмечается, что во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.
"В этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела в воздух. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в Нацполиции.
Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы.
Следователи квалифицировали действия представителя ДФТГ по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.) Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Стрельба в Счастливом в Киевской области
В сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.
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"...
Уже в середині 2023 року громадські організації, які «сприяли» поліції, знайшли собі нове і аж ніяк не безкоштовне застосування. ПСПО підключили до силової мобілізації. Вони впевнено долучилися до «бусифікації», виконуючи за поліцейських і воєнкомів найбруднішу роботу - силові затримання чоловіків призовного віку.
Справжня золота жила відкрилася, коли їм запропонували роль посередників у корупційних схемах. Скажімо, якщо людині треба швидко покинути бусик ТЦК після силового затримання, то питання на місці можна вирішити за 500-1000 доларів. Повертають телефон і під наглядом дають можливість зателефонувати ближнім родичам із проханням принести гроші. Часу на це дають не більше ніж півгодини, щоб рідня «бусифікованого» не встигла викликати СБУ або поліцію. Завдання члена ПСПО в цій схемі полягає в тому, щоб запропонувати затриманому такий спосіб повернутися додому, а також зустріти і безпосередньо прийняти хабар від рідні. За це йому належить від 10 до 15%. Утім, після цього він ще зобов'язаний поділитися грошима з керівником організації..."
Хто? Яке добровольче формування? Яке має право таке формування когось оповіщувати? Яке в них є повноваження на це? І чого цей стрілець не на війні? Він ж аж рветься в бій.
https://t.me/exilenova_plus/3422
А чи можуть представники так називаємих ТеЦеКа, делегувати свої повноваження на якихось "представників добровольчих формувань"?
І ще одне питання - а як діяли отих три "тіла" у формі котра нагадує однострій поліціянта, що були у складі тієї групи оповіщення?
Коротше кажучи - запитань більше ніж відповідей.
Між іншим - цікаво було би знати, чим закінчилось слідство по стрілянині тецекуна по цивільним на Тернопільщині, де четверо загиблих (четверта померла в лікарні згодом).
Мабуть був айтішником, бізнесменом, чи банкіром, перед тим як в добровольці пішов, як нам часто розповідають.
Якого хріна ПЕРЕВІРКА документів виконується тітуханами зі зброєю ?
Перетворили Україну на загін для худоби...
Але ж у нас "правова" держава.
Больше чем с военными экспертами мне нравится с юристами общаться. Вы кому пишите? Быдлу и лохам? Почему вы нас так не уважаете? Не будьте лентяем. Откройте Гугл. Прочтите определение. Что такое разбой. Ну не позорьтесь
Стаття 187. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
Так піде?
У "якійсь" Швеції за таке вже б подали у відставку міністр МВС та міністр МО. У нашій папуасії потерпілий ще й вийде винуватим.
p.s. Вже вийшов винуватим, тцкуни пишуть, що той напав на них.
павлинухилянт. Тот мужик постоянно, каждое утро по складам бегает. Все местные об этом знают, и не удивляются. А ТЦКашник не в курсе, того и за шпалер хватается
Це головний міліціонер, де прокурор, хто узаконив якесь банд формування?
Зеленьському доповідали, чи Верхоглавком сильно зайнятий, п'є яйця, прочищає горло перед суфльором?
- Дружиннік. А ви?
- А я бабку подмєняю...