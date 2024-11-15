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Стрельбу в Счастливом устроил представитель ДФТГ, возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: реакція Нацполіції

В селе Счастливое Киевской области представитель добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения, стрелял в сторону мужчины в штатском. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции напомнили, что утром 15 ноября группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий.

Отмечается, что во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

"В этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела в воздух. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в Нацполиции.

Читайте также: Работник ТЦК стрелял в мужчину в Счастливом: Минобороны проверяет правомерность его действий

Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы.

Следователи квалифицировали действия представителя ДФТГ по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.) Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Стрельба в Счастливом в Киевской области

В сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В настоящее время невозможно расформировать или сократить ТЦК. Это повлияет на эффективность мобилизации, - "слуга народа" Федиенко

Автор: 

Киевская область (4105) Нацполиция (16415) стрельба (3249) ТЦК (515)


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Топ комментарии
+37
У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному Джерело:

Хто? Яке добровольче формування? Яке має право таке формування когось оповіщувати? Яке в них є повноваження на це? І чого цей стрілець не на війні? Він ж аж рветься в бій.
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15.11.2024 17:46
+14
А потім пише ТЦК нас усього 30 тисяч, а ціх ДеФіГтивних мабуть ще 100-150тис. А зброю їм хто видав, менти мабуть?
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15.11.2024 17:51
+12
А тепер вніманіє вапрос:
А чи можуть представники так називаємих ТеЦеКа, делегувати свої повноваження на якихось "представників добровольчих формувань"?
І ще одне питання - а як діяли отих три "тіла" у формі котра нагадує однострій поліціянта, що були у складі тієї групи оповіщення?
Коротше кажучи - запитань більше ніж відповідей.
Між іншим - цікаво було би знати, чим закінчилось слідство по стрілянині тецекуна по цивільним на Тернопільщині, де четверо загиблих (четверта померла в лікарні згодом).
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15.11.2024 17:54
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Крутелики і так на війну не йдуть.В них є гроші.
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15.11.2024 17:58 Ответить
Це може у їх штабі так. А звичайні нічого, крім форми, не отримують. Це пенси які збираються 1-2 рази за неділю на стрільби та інші тренінги, а іноді їх залучають на різні заходи з охорони та т.і.
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15.11.2024 18:14 Ответить
Это отрывок из статьи и том что это такие. Ссылка на полную версию: https://dumskaya.net/news/v-odesse-razvernulas-voyna-mezhdu-dobrovolnymi-p-186385/ua/

"...

Уже в середині 2023 року громадські організації, які «сприяли» поліції, знайшли собі нове і аж ніяк не безкоштовне застосування. ПСПО підключили до силової мобілізації. Вони впевнено долучилися до «бусифікації», виконуючи за поліцейських і воєнкомів найбруднішу роботу - силові затримання чоловіків призовного віку.

Справжня золота жила відкрилася, коли їм запропонували роль посередників у корупційних схемах. Скажімо, якщо людині треба швидко покинути бусик ТЦК після силового затримання, то питання на місці можна вирішити за 500-1000 доларів. Повертають телефон і під наглядом дають можливість зателефонувати ближнім родичам із проханням принести гроші. Часу на це дають не більше ніж півгодини, щоб рідня «бусифікованого» не встигла викликати СБУ або поліцію. Завдання члена ПСПО в цій схемі полягає в тому, щоб запропонувати затриманому такий спосіб повернутися додому, а також зустріти і безпосередньо прийняти хабар від рідні. За це йому належить від 10 до 15%. Утім, після цього він ще зобов'язаний поділитися грошима з керівником організації..."
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15.11.2024 18:29 Ответить
повний треш...
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15.11.2024 17:46 Ответить
У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному Джерело:

Хто? Яке добровольче формування? Яке має право таке формування когось оповіщувати? Яке в них є повноваження на це? І чого цей стрілець не на війні? Він ж аж рветься в бій.
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15.11.2024 17:46 Ответить
А потім пише ТЦК нас усього 30 тисяч, а ціх ДеФіГтивних мабуть ще 100-150тис. А зброю їм хто видав, менти мабуть?
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15.11.2024 17:51 Ответить
Так і самих тцк напевно більше.Ціла армія.А воювати мають працівники на підприємствах.В нас водіїв які хліб розвозять позабирали.І всі мовчать.Я не чув а ні слова від опозиції і від тих же генералів.Їх таке влаштовує.
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15.11.2024 17:56 Ответить
Угу 60+ та інвалідів. Раніше була невелика кількість придатних, але вони або вже мобілізувалися до ВСУ, або хутко зникли.
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15.11.2024 18:06 Ответить
От мені просто цікаво. Перед такими рейдами працівників ДФТГ хтось інструктує? Принаймні повинні інструктувати керівники ТЦК. Як проходить інструктаж, чи дозволено їм носити зброю (навіть травматичну), на що вони мають право, а на що ні, що взагалі їм кажуть керівники ТЦК, це їх вимога чи особиста ініціатива цих оповіщатателів?
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15.11.2024 17:49 Ответить
Так повинно бути,але ж бардак у всьому і всюди в країні.
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15.11.2024 19:42 Ответить
ВІДЕО стрілянини:

https://t.me/exilenova_plus/3422
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15.11.2024 17:49 Ответить
Щось я не побачив що він у воздух стріляв.
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15.11.2024 17:53 Ответить
І я про те ж.

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15.11.2024 18:19 Ответить
Повітря ж не лише угорі, але і навколо нас
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15.11.2024 18:28 Ответить
+++
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15.11.2024 19:24 Ответить
Скільки такі формування грошей коштують?
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15.11.2024 17:52 Ответить
Комусь навіть і життя, як тому одеському хачику.
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15.11.2024 18:03 Ответить
Кому?
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15.11.2024 18:10 Ответить
Геші Байбутяну.
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15.11.2024 22:44 Ответить
А тепер вніманіє вапрос:
А чи можуть представники так називаємих ТеЦеКа, делегувати свої повноваження на якихось "представників добровольчих формувань"?
І ще одне питання - а як діяли отих три "тіла" у формі котра нагадує однострій поліціянта, що були у складі тієї групи оповіщення?
Коротше кажучи - запитань більше ніж відповідей.
Між іншим - цікаво було би знати, чим закінчилось слідство по стрілянині тецекуна по цивільним на Тернопільщині, де четверо загиблих (четверта померла в лікарні згодом).
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15.11.2024 17:54 Ответить
Спите люді, в Багдаде всё спАкойно, жартє шашлычкі . На счёт три - ваши глаза закрываются пудра с мивиной разбавляются )))
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15.11.2024 18:05 Ответить
Який титухан, відбитий спарцмен, колектор, колишній мєнт чи просто гопник? Нєнєнє.
Мабуть був айтішником, бізнесменом, чи банкіром, перед тим як в добровольці пішов, як нам часто розповідають.
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15.11.2024 17:57 Ответить
Все вже перекрутили, брехуни, був ТЦК став х..уй знає хто.
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15.11.2024 18:02 Ответить
Капець. Чи відсутність документів це вже привід стріляти ?
Якого хріна ПЕРЕВІРКА документів виконується тітуханами зі зброєю ?

Перетворили Україну на загін для худоби...
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15.11.2024 18:07 Ответить
Добровольные формирования???Вооруженные,это класс,а бронь дают?
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15.11.2024 18:07 Ответить
Навпаки-подають списки придатних на мобілізацію
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15.11.2024 18:17 Ответить
Розбій, в складі злочинної группи, під час воєнного стану - 15 років з конфіскацією. Мають бути арештовані в тому числі співробітники РТЦК та керівник РТЦК.
Але ж у нас "правова" держава.
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15.11.2024 18:07 Ответить
Славних прадідів великих онуки погані.
Больше чем с военными экспертами мне нравится с юристами общаться. Вы кому пишите? Быдлу и лохам? Почему вы нас так не уважаете? Не будьте лентяем. Откройте Гугл. Прочтите определение. Что такое разбой. Ну не позорьтесь
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15.11.2024 19:31 Ответить
У хлопа вибито 3 хребця, він у реанімації, пропала сумка з грошима в якій було 15000$.
Стаття 187. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
Так піде?
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15.11.2024 22:12 Ответить
Це по добровольцю-стрільцю та його "колегам", мусорам що стояли рядом 367, по начальнику РТЦК - 30-та. Ще можна задіяти інші, у нас багатий КК, шкода тільки не виконується.
У "якійсь" Швеції за таке вже б подали у відставку міністр МВС та міністр МО. У нашій папуасії потерпілий ще й вийде винуватим.
p.s. Вже вийшов винуватим, тцкуни пишуть, що той напав на них.
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15.11.2024 22:24 Ответить
Соромно.
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15.11.2024 18:10 Ответить
Тобто тебе влаштовує беззаконня яке відбувається в країні ? Чи для бидла як ти це норм ?
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15.11.2024 18:20 Ответить
Ти говно смердюче, що тут робиш? Видно обіжений по життю і жінки тобі не дають.
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15.11.2024 18:42 Ответить
Тут пишут только те кому бабы дают?
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15.11.2024 19:37 Ответить
Какой такой павлин ухилянт. Тот мужик постоянно, каждое утро по складам бегает. Все местные об этом знают, и не удивляются. А ТЦКашник не в курсе, того и за шпалер хватается
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15.11.2024 19:36 Ответить
Які правові норми дозволяють цивільній особі когось оповіщувати і носити зброю, не кажучи вже про використання такої ? чому цей моцний дядько з пістолетом не на фронті ?
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15.11.2024 18:19 Ответить
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15.11.2024 18:40 Ответить
Слідчі кваліфікували дії представника ДФТГ за статтею про *********** Джерело: А це ,часом,не замах на убивство?
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15.11.2024 18:24 Ответить
В Одессе беспредельничают какие то "гражданские формирования помощи полиции", по сути титушки с бронью. Тут ДФТГ какие-то. Полиция не умеет воевать, в ТЦК чуть ли не все тяжелораненые гражданские... Но виноваты во всем "ухылянты".
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15.11.2024 18:29 Ответить
Уже шлепнули их начальничка-армяшку.
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15.11.2024 22:42 Ответить
Який правовий статус у ДФТГ? Ще народні дружинники? Хто їм надав зброю?
Це головний міліціонер, де прокурор, хто узаконив якесь банд формування?
Зеленьському доповідали, чи Верхоглавком сильно зайнятий, п'є яйця, прочищає горло перед суфльором?
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15.11.2024 18:34 Ответить
- Ви кто?
- Дружиннік. А ви?
- А я бабку подмєняю...

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15.11.2024 18:49 Ответить
Зелені покидьки зі своєю репресивною машиною залазить все глибше і глибше в лайно. По вулицях вільно тусуються бандити, гопники, мородери разом з поліцією і ТЦКунами під патронатом єрмака, зеленського. Це вже доходить до межі. Дивіться виродки.
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15.11.2024 18:40 Ответить
Ні окуповані території,ні вислови блазня,не викликають стільки коментарів,як згадка про ТЦК!"
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15.11.2024 18:51 Ответить
Шо це за гестапо з добровольчою ініціативою. Це ж наскільки з больно кукухою треба бути щоб людоловством добровільно займатися.
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15.11.2024 19:05 Ответить
А як в те ДФТГ попасти ? Чи то тільки для блатних?
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15.11.2024 19:19 Ответить
Що це фігня? Добровольці-оповіщуни. Кому вони підпорядковуються? Країна можливостей бляхамуха.
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15.11.2024 19:43 Ответить
А проти мусорів буде справа що стояли і спостерігали ?
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15.11.2024 20:14 Ответить
Надоело давно напоминать, как об стену горохом, но ещё раз. Пока не будет принят абсолютно Конституционный закон о продаже и праве иметь ть оружие, и конечно короткий у том числе огнестрел, и конечно с правом ношения--- мы все будем быдлом стадлом для власти и прочих! Не путать охотничье и спортивное. Всё подобное и многое другое сразу затихнет и много навсегда. И учится уже после первой ошибки пойдет сильно. Умнеют на глазах все, а некоторые со следующего утра! ,, Сделаем мир чище,, Кольт.
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16.11.2024 08:25 Ответить
 
 