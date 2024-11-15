Стрельбу в Счастливом устроил представитель ДФТГ, возбуждено уголовное производство, - Нацполиция

В селе Счастливое Киевской области представитель добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения, стрелял в сторону мужчины в штатском. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба главного управления Нацполиции Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

В полиции напомнили, что утром 15 ноября группа оповещения согласно приказу ТЦК проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов возле одного из предприятий.

Отмечается, что во время проверки документов у водителя, пассажир вышел из авто и побежал на территорию предприятия.

"В этот момент представитель добровольческого формирования, который находился в группе оповещения, по собственной инициативе стал его догонять и произвел два выстрела в воздух. В результате происшествия пострадавших нет", - сообщили в Нацполиции.

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Полицейские изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и гильзы.

Следователи квалифицировали действия представителя ДФТГ по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.) Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Стрельба в Счастливом в Киевской области

В сети было опубликовано видео, на котором мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

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