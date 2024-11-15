УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9785 відвідувачів онлайн
Новини
9 535 55

Стрілянину в Щасливому влаштував представник ДФТГ, відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: реакція Нацполіції

У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції нагадали, що зранку 15 листопада група оповіщення згідно з наказом ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств.

Зазначається, що під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

"У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря. Внаслідок події потерпілих немає", - повідомили в Нацполіції. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Працівник ТЦК стріляв у чоловіка в Щасливому: Міноборони перевіряє правомірність його дій

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.

Слідчі кваліфікували дії представника ДФТГ за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.) Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Стрілянина в Щасливому на Київщині

У мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

Дивіться також: Чоловік у військовому однострої женеться за цивільним і застосовує зброю: "Стріляє! Стріляє, бл#дь!". ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4002) Нацполіція (15129) стрілянина (1777) ТЦК та СП (559)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+37
У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному Джерело:

Хто? Яке добровольче формування? Яке має право таке формування когось оповіщувати? Яке в них є повноваження на це? І чого цей стрілець не на війні? Він ж аж рветься в бій.
показати весь коментар
15.11.2024 17:46
+14
А потім пише ТЦК нас усього 30 тисяч, а ціх ДеФіГтивних мабуть ще 100-150тис. А зброю їм хто видав, менти мабуть?
показати весь коментар
15.11.2024 17:51
+12
А тепер вніманіє вапрос:
А чи можуть представники так називаємих ТеЦеКа, делегувати свої повноваження на якихось "представників добровольчих формувань"?
І ще одне питання - а як діяли отих три "тіла" у формі котра нагадує однострій поліціянта, що були у складі тієї групи оповіщення?
Коротше кажучи - запитань більше ніж відповідей.
Між іншим - цікаво було би знати, чим закінчилось слідство по стрілянині тецекуна по цивільним на Тернопільщині, де четверо загиблих (четверта померла в лікарні згодом).
показати весь коментар
15.11.2024 17:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крутелики і так на війну не йдуть.В них є гроші.
показати весь коментар
15.11.2024 17:58 Відповісти
Це може у їх штабі так. А звичайні нічого, крім форми, не отримують. Це пенси які збираються 1-2 рази за неділю на стрільби та інші тренінги, а іноді їх залучають на різні заходи з охорони та т.і.
показати весь коментар
15.11.2024 18:14 Відповісти
Это отрывок из статьи и том что это такие. Ссылка на полную версию: https://dumskaya.net/news/v-odesse-razvernulas-voyna-mezhdu-dobrovolnymi-p-186385/ua/

"...

Уже в середині 2023 року громадські організації, які «сприяли» поліції, знайшли собі нове і аж ніяк не безкоштовне застосування. ПСПО підключили до силової мобілізації. Вони впевнено долучилися до «бусифікації», виконуючи за поліцейських і воєнкомів найбруднішу роботу - силові затримання чоловіків призовного віку.

Справжня золота жила відкрилася, коли їм запропонували роль посередників у корупційних схемах. Скажімо, якщо людині треба швидко покинути бусик ТЦК після силового затримання, то питання на місці можна вирішити за 500-1000 доларів. Повертають телефон і під наглядом дають можливість зателефонувати ближнім родичам із проханням принести гроші. Часу на це дають не більше ніж півгодини, щоб рідня «бусифікованого» не встигла викликати СБУ або поліцію. Завдання члена ПСПО в цій схемі полягає в тому, щоб запропонувати затриманому такий спосіб повернутися додому, а також зустріти і безпосередньо прийняти хабар від рідні. За це йому належить від 10 до 15%. Утім, після цього він ще зобов'язаний поділитися грошима з керівником організації..."
показати весь коментар
15.11.2024 18:29 Відповісти
повний треш...
показати весь коментар
15.11.2024 17:46 Відповісти
У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному Джерело:

Хто? Яке добровольче формування? Яке має право таке формування когось оповіщувати? Яке в них є повноваження на це? І чого цей стрілець не на війні? Він ж аж рветься в бій.
показати весь коментар
15.11.2024 17:46 Відповісти
А потім пише ТЦК нас усього 30 тисяч, а ціх ДеФіГтивних мабуть ще 100-150тис. А зброю їм хто видав, менти мабуть?
показати весь коментар
15.11.2024 17:51 Відповісти
Так і самих тцк напевно більше.Ціла армія.А воювати мають працівники на підприємствах.В нас водіїв які хліб розвозять позабирали.І всі мовчать.Я не чув а ні слова від опозиції і від тих же генералів.Їх таке влаштовує.
показати весь коментар
15.11.2024 17:56 Відповісти
Угу 60+ та інвалідів. Раніше була невелика кількість придатних, але вони або вже мобілізувалися до ВСУ, або хутко зникли.
показати весь коментар
15.11.2024 18:06 Відповісти
От мені просто цікаво. Перед такими рейдами працівників ДФТГ хтось інструктує? Принаймні повинні інструктувати керівники ТЦК. Як проходить інструктаж, чи дозволено їм носити зброю (навіть травматичну), на що вони мають право, а на що ні, що взагалі їм кажуть керівники ТЦК, це їх вимога чи особиста ініціатива цих оповіщатателів?
показати весь коментар
15.11.2024 17:49 Відповісти
Так повинно бути,але ж бардак у всьому і всюди в країні.
показати весь коментар
15.11.2024 19:42 Відповісти
ВІДЕО стрілянини:

https://t.me/exilenova_plus/3422
показати весь коментар
15.11.2024 17:49 Відповісти
Щось я не побачив що він у воздух стріляв.
показати весь коментар
15.11.2024 17:53 Відповісти
І я про те ж.

показати весь коментар
15.11.2024 18:19 Відповісти
Повітря ж не лише угорі, але і навколо нас
показати весь коментар
15.11.2024 18:28 Відповісти
+++
показати весь коментар
15.11.2024 19:24 Відповісти
Скільки такі формування грошей коштують?
показати весь коментар
15.11.2024 17:52 Відповісти
Комусь навіть і життя, як тому одеському хачику.
показати весь коментар
15.11.2024 18:03 Відповісти
Кому?
показати весь коментар
15.11.2024 18:10 Відповісти
Геші Байбутяну.
показати весь коментар
15.11.2024 22:44 Відповісти
А тепер вніманіє вапрос:
А чи можуть представники так називаємих ТеЦеКа, делегувати свої повноваження на якихось "представників добровольчих формувань"?
І ще одне питання - а як діяли отих три "тіла" у формі котра нагадує однострій поліціянта, що були у складі тієї групи оповіщення?
Коротше кажучи - запитань більше ніж відповідей.
Між іншим - цікаво було би знати, чим закінчилось слідство по стрілянині тецекуна по цивільним на Тернопільщині, де четверо загиблих (четверта померла в лікарні згодом).
показати весь коментар
15.11.2024 17:54 Відповісти
Спите люді, в Багдаде всё спАкойно, жартє шашлычкі . На счёт три - ваши глаза закрываются пудра с мивиной разбавляются )))
показати весь коментар
15.11.2024 18:05 Відповісти
Який титухан, відбитий спарцмен, колектор, колишній мєнт чи просто гопник? Нєнєнє.
Мабуть був айтішником, бізнесменом, чи банкіром, перед тим як в добровольці пішов, як нам часто розповідають.
показати весь коментар
15.11.2024 17:57 Відповісти
Все вже перекрутили, брехуни, був ТЦК став х..уй знає хто.
показати весь коментар
15.11.2024 18:02 Відповісти
Капець. Чи відсутність документів це вже привід стріляти ?
Якого хріна ПЕРЕВІРКА документів виконується тітуханами зі зброєю ?

Перетворили Україну на загін для худоби...
показати весь коментар
15.11.2024 18:07 Відповісти
Добровольные формирования???Вооруженные,это класс,а бронь дают?
показати весь коментар
15.11.2024 18:07 Відповісти
Навпаки-подають списки придатних на мобілізацію
показати весь коментар
15.11.2024 18:17 Відповісти
Розбій, в складі злочинної группи, під час воєнного стану - 15 років з конфіскацією. Мають бути арештовані в тому числі співробітники РТЦК та керівник РТЦК.
Але ж у нас "правова" держава.
показати весь коментар
15.11.2024 18:07 Відповісти
Славних прадідів великих онуки погані.
Больше чем с военными экспертами мне нравится с юристами общаться. Вы кому пишите? Быдлу и лохам? Почему вы нас так не уважаете? Не будьте лентяем. Откройте Гугл. Прочтите определение. Что такое разбой. Ну не позорьтесь
показати весь коментар
15.11.2024 19:31 Відповісти
У хлопа вибито 3 хребця, він у реанімації, пропала сумка з грошима в якій було 15000$.
Стаття 187. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
Так піде?
показати весь коментар
15.11.2024 22:12 Відповісти
Це по добровольцю-стрільцю та його "колегам", мусорам що стояли рядом 367, по начальнику РТЦК - 30-та. Ще можна задіяти інші, у нас багатий КК, шкода тільки не виконується.
У "якійсь" Швеції за таке вже б подали у відставку міністр МВС та міністр МО. У нашій папуасії потерпілий ще й вийде винуватим.
p.s. Вже вийшов винуватим, тцкуни пишуть, що той напав на них.
показати весь коментар
15.11.2024 22:24 Відповісти
Соромно.
показати весь коментар
15.11.2024 18:10 Відповісти
Тобто тебе влаштовує беззаконня яке відбувається в країні ? Чи для бидла як ти це норм ?
показати весь коментар
15.11.2024 18:20 Відповісти
Ти говно смердюче, що тут робиш? Видно обіжений по життю і жінки тобі не дають.
показати весь коментар
15.11.2024 18:42 Відповісти
Тут пишут только те кому бабы дают?
показати весь коментар
15.11.2024 19:37 Відповісти
Какой такой павлин ухилянт. Тот мужик постоянно, каждое утро по складам бегает. Все местные об этом знают, и не удивляются. А ТЦКашник не в курсе, того и за шпалер хватается
показати весь коментар
15.11.2024 19:36 Відповісти
Які правові норми дозволяють цивільній особі когось оповіщувати і носити зброю, не кажучи вже про використання такої ? чому цей моцний дядько з пістолетом не на фронті ?
показати весь коментар
15.11.2024 18:19 Відповісти
показати весь коментар
15.11.2024 18:40 Відповісти
Слідчі кваліфікували дії представника ДФТГ за статтею про *********** Джерело: А це ,часом,не замах на убивство?
показати весь коментар
15.11.2024 18:24 Відповісти
В Одессе беспредельничают какие то "гражданские формирования помощи полиции", по сути титушки с бронью. Тут ДФТГ какие-то. Полиция не умеет воевать, в ТЦК чуть ли не все тяжелораненые гражданские... Но виноваты во всем "ухылянты".
показати весь коментар
15.11.2024 18:29 Відповісти
Уже шлепнули их начальничка-армяшку.
показати весь коментар
15.11.2024 22:42 Відповісти
Який правовий статус у ДФТГ? Ще народні дружинники? Хто їм надав зброю?
Це головний міліціонер, де прокурор, хто узаконив якесь банд формування?
Зеленьському доповідали, чи Верхоглавком сильно зайнятий, п'є яйця, прочищає горло перед суфльором?
показати весь коментар
15.11.2024 18:34 Відповісти
- Ви кто?
- Дружиннік. А ви?
- А я бабку подмєняю...

показати весь коментар
15.11.2024 18:49 Відповісти
Зелені покидьки зі своєю репресивною машиною залазить все глибше і глибше в лайно. По вулицях вільно тусуються бандити, гопники, мородери разом з поліцією і ТЦКунами під патронатом єрмака, зеленського. Це вже доходить до межі. Дивіться виродки.
показати весь коментар
15.11.2024 18:40 Відповісти
Ні окуповані території,ні вислови блазня,не викликають стільки коментарів,як згадка про ТЦК!"
показати весь коментар
15.11.2024 18:51 Відповісти
Шо це за гестапо з добровольчою ініціативою. Це ж наскільки з больно кукухою треба бути щоб людоловством добровільно займатися.
показати весь коментар
15.11.2024 19:05 Відповісти
А як в те ДФТГ попасти ? Чи то тільки для блатних?
показати весь коментар
15.11.2024 19:19 Відповісти
Що це фігня? Добровольці-оповіщуни. Кому вони підпорядковуються? Країна можливостей бляхамуха.
показати весь коментар
15.11.2024 19:43 Відповісти
А проти мусорів буде справа що стояли і спостерігали ?
показати весь коментар
15.11.2024 20:14 Відповісти
Надоело давно напоминать, как об стену горохом, но ещё раз. Пока не будет принят абсолютно Конституционный закон о продаже и праве иметь ть оружие, и конечно короткий у том числе огнестрел, и конечно с правом ношения--- мы все будем быдлом стадлом для власти и прочих! Не путать охотничье и спортивное. Всё подобное и многое другое сразу затихнет и много навсегда. И учится уже после первой ошибки пойдет сильно. Умнеют на глазах все, а некоторые со следующего утра! ,, Сделаем мир чище,, Кольт.
показати весь коментар
16.11.2024 08:25 Відповісти
 
 