Стрілянину в Щасливому влаштував представник ДФТГ, відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція

У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

У поліції нагадали, що зранку 15 листопада група оповіщення згідно з наказом ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств.

Зазначається, що під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.

"У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря. Внаслідок події потерпілих немає", - повідомили в Нацполіції.

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Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.

Слідчі кваліфікували дії представника ДФТГ за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.) Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Стрілянина в Щасливому на Київщині

У мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.

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