Стрілянину в Щасливому влаштував представник ДФТГ, відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція
У селі Щасливе Київської області представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, стріляв у бік чоловіка в цивільному. Правоохоронці порушили кримінальне провадження.
Про це повідомляє пресслужба головного управління Нацполіції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
У поліції нагадали, що зранку 15 листопада група оповіщення згідно з наказом ТЦК перевіряла чоловіків на наявність військово-облікових документів біля одного із підприємств.
Зазначається, що під час перевірки документів у водія, пасажир вийшов з авто та побіг на територію підприємства.
"У цей момент представник добровольчого формування, який перебував у групі оповіщення, за власної ініціативи став його наздоганяти та здійснив два постріли у повітря. Внаслідок події потерпілих немає", - повідомили в Нацполіції.
Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи.
Слідчі кваліфікували дії представника ДФТГ за статтею про хуліганство (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.) Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Стрілянина в Щасливому на Київщині
У мережі було опубліковано відео, на якому чоловік у військовому однострої біжить за цивільним і стріляє у його напрямку.
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"...
Уже в середині 2023 року громадські організації, які «сприяли» поліції, знайшли собі нове і аж ніяк не безкоштовне застосування. ПСПО підключили до силової мобілізації. Вони впевнено долучилися до «бусифікації», виконуючи за поліцейських і воєнкомів найбруднішу роботу - силові затримання чоловіків призовного віку.
Справжня золота жила відкрилася, коли їм запропонували роль посередників у корупційних схемах. Скажімо, якщо людині треба швидко покинути бусик ТЦК після силового затримання, то питання на місці можна вирішити за 500-1000 доларів. Повертають телефон і під наглядом дають можливість зателефонувати ближнім родичам із проханням принести гроші. Часу на це дають не більше ніж півгодини, щоб рідня «бусифікованого» не встигла викликати СБУ або поліцію. Завдання члена ПСПО в цій схемі полягає в тому, щоб запропонувати затриманому такий спосіб повернутися додому, а також зустріти і безпосередньо прийняти хабар від рідні. За це йому належить від 10 до 15%. Утім, після цього він ще зобов'язаний поділитися грошима з керівником організації..."
Хто? Яке добровольче формування? Яке має право таке формування когось оповіщувати? Яке в них є повноваження на це? І чого цей стрілець не на війні? Він ж аж рветься в бій.
https://t.me/exilenova_plus/3422
А чи можуть представники так називаємих ТеЦеКа, делегувати свої повноваження на якихось "представників добровольчих формувань"?
І ще одне питання - а як діяли отих три "тіла" у формі котра нагадує однострій поліціянта, що були у складі тієї групи оповіщення?
Коротше кажучи - запитань більше ніж відповідей.
Між іншим - цікаво було би знати, чим закінчилось слідство по стрілянині тецекуна по цивільним на Тернопільщині, де четверо загиблих (четверта померла в лікарні згодом).
Мабуть був айтішником, бізнесменом, чи банкіром, перед тим як в добровольці пішов, як нам часто розповідають.
Якого хріна ПЕРЕВІРКА документів виконується тітуханами зі зброєю ?
Перетворили Україну на загін для худоби...
Але ж у нас "правова" держава.
Больше чем с военными экспертами мне нравится с юристами общаться. Вы кому пишите? Быдлу и лохам? Почему вы нас так не уважаете? Не будьте лентяем. Откройте Гугл. Прочтите определение. Что такое разбой. Ну не позорьтесь
Стаття 187. Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
Так піде?
У "якійсь" Швеції за таке вже б подали у відставку міністр МВС та міністр МО. У нашій папуасії потерпілий ще й вийде винуватим.
p.s. Вже вийшов винуватим, тцкуни пишуть, що той напав на них.
павлинухилянт. Тот мужик постоянно, каждое утро по складам бегает. Все местные об этом знают, и не удивляются. А ТЦКашник не в курсе, того и за шпалер хватается
Це головний міліціонер, де прокурор, хто узаконив якесь банд формування?
Зеленьському доповідали, чи Верхоглавком сильно зайнятий, п'є яйця, прочищає горло перед суфльором?
- Дружиннік. А ви?
- А я бабку подмєняю...