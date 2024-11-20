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Новости
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"Слуга народа" Кравец незаконно получил статус непригодного и волонтера, отдыхая с девушкой в ​​Париже и Саудовской Аравии. ВИДЕО+ФОТО

Издание "Суспільне" утверждает, что Роман Кравец, которого называют владельцем Telegram-канала "Джокер", по решению ВЛК летом 2024 года был снят с военного учета, хотя в это время был за границей. Также в сентябре он в Вене встречался с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым и экс-председателем Офиса президента Андреем Богданом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Hromadske".

"До июня 2024 года Роман выезжал за границу пять раз, после - еще трижды. По его же словам, сначала на основании приложения "Шлях" (вероятно, как волонтер), затем - по "белому" билету. Последняя поездка, с 22 сентября до 3 октября, нас заинтересовало больше всего.

29 сентября Кравец и его девушка – 23-летняя блоггерша Ульяна Мельник – прибыли в парижский аэропорт. В Париже заселились в 5-звездочный отель Shangri-La Paris. Самый дешевый номер здесь стоит от 2000 долларов за ночь, люкс - от 6500 долларов", - сообщает Суспільне.

Далее в расследовании рассказывается, что пара активно занималась шоппингом, закупая вещи таких брендов как Chanel, Gucci, Hermes и Louis Vuitton.

Розслідування ЗМІ про власника Telegram-каналу Джокер слуги народу Романа Кравця

Розслідування ЗМІ про власника Telegram-каналу Джокер слуги народу Романа Кравця

В то же время, журналисты установили, что 25 сентября Кравец прилетает в Австрию и останавливается в отеле "Almanac Palais Vienna". А на следующий день напротив в баре гостиницы "Ritz" встречается с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым (которого три года назад за контрабанду внесли в санкционный список СНБО) и бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

"Суспільне", ссылаясь на свои данные, утверждает, что Куршутов контролирует другой крупный Telegram-канал - "Темный рыцарь".

"слуга народу" Кравець та екскерівник ОП Богдан у Відні

"Встреча в "Ritz" проходит в семейной атмосфере: Богдан и Сеяр с детьми и женами. И здесь есть только два варианта. Первый: Джокер поддерживает отношения абсолютно с кем угодно… Или другой вариант: Сеяр Куршутов и Андрей Богдан решили возвращаться в политическую жизнь Украины, а действующая власть - не против. В таком случае, неудивительно, что в этом году санкции в отношении Куршутова СНБО не продлили", - рассказывают журналисты.

Все трое подтвердили, что такая встреча имела место, однако, преимущественно, отшутились, что говорили тогда о "продажных журналистах в Украине".

"Суспільне" также опубликовало справку ВЛК, на которой написано: "Солдат запаса Роман Кравец признан непригодным к военной службе". Медицинское освидетельствование якобы провела Голосеевская военно-врачебная комиссия и 16 июля 2024 года сняла Кравца с учета. В документе также отмечается, что в этот день он ознакомился с этим решением. Однако журналисты утверждают, что по имеющейся информации, подтверждаемой базой пересечения границы, Кравец с 20 июня по 20 июля был за границей.

В комментарии изданию сам Кравец предоставил фото того, как он проходил ВЛК в Голосеевском районе, но - в мае, и "как так получилось, что он ознакомился с решением ВЛК и снимался с учета из-за границы, четко не объяснил".

Кравец убеждает, что выезжал за границу сначала через "Шлях", а затем - на основании "белого билета". Он продолжает утверждать, что продал Telegram-канал Джокер, но не помнит - кому.


Роман Кравець Джокер: ЗМІ дізналися, як знявся з військового обліку
Роман Кравець Джокер: ЗМІ дізналися, як знявся з військового обліку

О деятельности "слуги народа" Кравца писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Президент и его офис защищают шантажиста?"

Автор: 

граница (5266) расследование (3040) Слуга народа (2630) ТЦК (526) Кравец Роман Джокер (4)


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Топ комментарии
+76
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.

Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
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20.11.2024 16:31
+44
які огидні @бала у цих ЗЕгнид...
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20.11.2024 16:36
+33
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20.11.2024 16:28
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Правила форума Совет форумчан
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20.11.2024 16:28 Ответить
Наводив красу з Сабіною? - розстріляите иого нах на задньому дворі
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20.11.2024 16:29 Ответить
Ти що спиш з ним? Бо люди воюють за свою сім'ю і рідних.
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20.11.2024 16:36 Ответить
не перемайтеся - кацапи обов'язково подарують!! десь в районі благовєщєнска, вам сподобається...
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20.11.2024 21:25 Ответить
Він сам росіянин під ВіПіеНом
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20.11.2024 21:35 Ответить
. А чому ти на роісію вирішив жалітися на українському сайті, та ще й німецький прапорець ВПН- ном вчепив?
Дивись, на фермі за такі штучки випорять.
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20.11.2024 21:34 Ответить
Твойо мєсто возле пара..и, росіянин, ти ще не вивчив ?
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20.11.2024 23:27 Ответить
Воюємо за Украіну , а не за жирного пацюка ,
якому начхати на нашу країну ,
бо він всеодно втече за бугор🙁
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20.11.2024 16:38 Ответить
Але офіційним уособленням "ваюючої" України є саме це ЗЕпадло.
Чого ж тоді дивуватися падінню рівеня підтримки України?
Ну не хочуть мешканці Відня та Парижу платити за пентхаузи цього ЗЕволонтера!
Слава криворагульній дипломатії- самій криворукій у Світі.
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20.11.2024 17:02 Ответить
Ці жирні парxаті пацюки і є сьогодні Україна. Вони її доять з усіx боків, і саме за їх безпеку і можливість продовжувати грабунок ти воюєш. Чи в тебе інша версія?
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20.11.2024 18:37 Ответить
Оскільки ти худий пацюк і до України немаєш ніякого відношення ти можеш невоювати і не писати на ресурсі
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21.11.2024 00:34 Ответить
скорее с ним - тоже.
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20.11.2024 17:20 Ответить
А буде НАТО воювати то ти чмо сцикливе що видумаєш??
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20.11.2024 18:22 Ответить
А за що ти готовий воювати?
За маму з татом, братів-сестер, державу, принципи? Чи за гроші?
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20.11.2024 20:19 Ответить
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.

Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
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20.11.2024 16:31 Ответить
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20.11.2024 18:16 Ответить
Випадкових нема , а покидьків вишуканих тьма .
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21.11.2024 08:01 Ответить
знайти та знешкодити...
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20.11.2024 16:31 Ответить
100+++
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20.11.2024 16:35 Ответить
ті xто повинні шукати і знешкоджувати - виписують йому за бабло пропуск на виїзд!
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20.11.2024 18:39 Ответить
Не факт, що за бабло. Деколи просто, як дякую за мовчання.
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20.11.2024 19:44 Ответить
У цього слуги нарІду , Кравця
мика хоть пацюків бий
звісно , щоо воно хворе
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20.11.2024 16:34 Ответить
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20.11.2024 16:40 Ответить
які огидні @бала у цих ЗЕгнид...
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20.11.2024 16:36 Ответить
і таких патріотичних кравців зі своїми кравчихами, систематично відпочиваючих по закордонах, там як кварталовців не різаних!
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20.11.2024 16:36 Ответить
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20.11.2024 16:38 Ответить
То може пора оті розсадники корупції розігнати і відправити на передову! Чи ніззя-бо вони табличку ділення знають.
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20.11.2024 16:39 Ответить
а великий комбінатор Богдан що робить за кордоном ? чи він теж інвалід ?
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20.11.2024 17:23 Ответить
"комбінатор" з польскої "жулік"! в цьому юмор Файзєрбєрга і Катаєва ("Ільфа" і "Пєтрова")
тобто "великий комбінатор" = "большой жулік"
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20.11.2024 18:42 Ответить
Пройшов ВЛК у тайванський клініці?!
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20.11.2024 16:39 Ответить
Типовий "нафронтпасилатєль".
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20.11.2024 16:40 Ответить
За його словами, "План стійкості" складається з 10 пунктів:

Єдність
Фронт
Зброя
Гроші
Енергетика
Безпека
Громади
Людський капітал
Культурний суверенітет
Політика Героїв
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20.11.2024 16:42 Ответить
Ще той гімнюк. Шантажист. Дивуюсь як його ще не придушили десь.
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20.11.2024 16:42 Ответить
бо він зіц-прєдсєдатєль бандюков крупніше, типу Богдана і Куршутова
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20.11.2024 18:43 Ответить
не дивуюся... якщо не зрадник то злочинець..то ще й ухилянт..СНароду..
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20.11.2024 16:42 Ответить
каліки...
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20.11.2024 16:43 Ответить
Це вже правило.

Депутат СН = паскуда.
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20.11.2024 16:45 Ответить
Непридатне як і всі слуги, подивитись на мордашку то брат безуглої
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20.11.2024 16:46 Ответить
Так він з партії Зеленського, а їм можна все:
- і за кордон, коли захочуть
- і бронь від армії, скільки завгодно
- ну звісно також інвалідність будь-якої групи, яка більше до вподоби.
Так вирішив ''мудрий народ'' у 2019році...
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20.11.2024 16:50 Ответить
Судячи з обличча, їсть гарно та спить спокійно.
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20.11.2024 16:53 Ответить
Всі прочитали тільки текст але опустили деталі статті "Як встановили журналісти, у цьому ТЦК 24 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшук і вилучило у працівників понад 1,2 мільйона доларів готівкою"
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20.11.2024 16:59 Ответить
Только вчера предоставили "План внутрішньої стійкості" и тут такая подстава от журналистов...
Ведь могли бы раньше опубликовать, или попозже...
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20.11.2024 17:01 Ответить
Статус має бути приведено в фізичну відповідність.
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20.11.2024 17:06 Ответить
А цей кравець часом не Лєнки з кварталу родич?
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20.11.2024 17:09 Ответить
Статья исключения с учёта не указана. Это как?
Я обмежено придатний, но у меня в справке ВЛК написано 61-б с полным описанием. А эта бумажка что в статье не документ, а фуфло какое-то 🤣
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20.11.2024 17:11 Ответить
там он є "п.3 ч.6 ст.37 " , а шо за діагноз в нього ?
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20.11.2024 17:22 Ответить
В том то и дело. В этой бумажке нет ничего. А должна быть статья и причины снятия с учёта и полное описание.
На моей справке 61-б, посттравматический остеоартроз голеностопа
А тут вообще ничего нет 😁
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20.11.2024 18:28 Ответить
блин а шо с артрозом снимают с учета , а какой степени 3-й или 4-й ?
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20.11.2024 20:45 Ответить
61-б это обмежено придатний, 3 степень. 61-а - это инвалид 4 степень с исключением с учёта. Ну я по этой статье прохожу, потому знаю. Был на отправке в пехоту - послали нах с такой ногой 😁
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20.11.2024 21:45 Ответить
Також звернув на це увагу. Але суті цієї фауни не міняє
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20.11.2024 17:25 Ответить
Засекречена хвороба. Називається - абсолютна атрофія частини головного мозку, що відповідає за совість.
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20.11.2024 18:29 Ответить
Вписали що попало. А може то пароль для тих, хто в темі. Треба дивитись, в кого ще так само оформлено.
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20.11.2024 20:14 Ответить
... як гнида так у прислузі .
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20.11.2024 17:14 Ответить
Депутатка марченко из слуг народа, которая выбрасывала взятку через забор, спокойно сидит в верховной раде.

Как и остальные

Это и есть ваша борьба с коррупцией
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20.11.2024 17:19 Ответить
оце з оцим ******* вова зєльц хоче щоб ми єдналися . а ще з куницьким . одарченком . буратіно-дубинським . манькою безмозглою . дмитруком . деркачем . татаровим . шифером . єрмаком . арохамлом . масейчук-каломойською і лещенко-пацюком --- єднайся ти з ними вова
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20.11.2024 17:23 Ответить
НАШЛИ ДЖОКЕРА.... ЧМО РОГАТОЕ....
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20.11.2024 17:24 Ответить
Ну ы де влада ? за пыдлог за брехню в буцигарню з конфыскацыею майна
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20.11.2024 17:25 Ответить
У Богдана теж білий квиток? Які ж вони всі хворі виявилися. І хворіють по Парижам, Монако та Відням.
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20.11.2024 17:32 Ответить
..тупорилі птЄнци Зєлєнскага ще й досі не зрозуміли, що у випадку їхньої 100%вої ідентифікації притомні Українці (дуже вже злі за УСЕ ЗЕЛЕНСЬКЕ-підєрмачне) їх будуть тупо пздти надвОрі, коли доберуться до їхньої жирної підчеревини... і це, звісно, не будуть політичні переслідування, на які вони аж так розраховують.. куди ж будуть тікати арахамії-верещучки-дермаки-татарови.., професійні хвойди-зрадники?..
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20.11.2024 17:44 Ответить
якщо досі не почали ******* - то навряд чи почнуть
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20.11.2024 18:49 Ответить
Якщо ти друг Блазня Тупорилого, то можеш красти з бюджету і насолоджуватися життям, поки інші віддають життя і здоров'я.
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20.11.2024 18:04 Ответить
І це все лайно обрала більшість українців. Незламні та згуртовані і цілі знищити Ураїну.
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20.11.2024 18:06 Ответить
ВЛК Заочно? Ще й "диплом" отримати???? В Дії мабуть, еОсвіта...
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20.11.2024 18:08 Ответить
он больше похож на пингвина из фильма про Бэтмена чем на джокера!
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20.11.2024 18:17 Ответить
Звичайний шахрай , як все оточення зе.
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20.11.2024 19:43 Ответить
Ох и тридварасты в зелёном шобле . Это видать такое специально собирали ?
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20.11.2024 19:47 Ответить
самих найбільших бандитів, злодіїв, брехунів зібрали в одній партії. Цікаво, а хто це за них голосував?
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20.11.2024 20:01 Ответить
огидний мордатий коротун.
цього явно зельц сам обирав в шнирі, як путін, по зросту.
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20.11.2024 20:12 Ответить
Одразу видно -- кохання з першого класу
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20.11.2024 20:14 Ответить
літака
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20.11.2024 20:23 Ответить
"СЛУГА НАРОДА" в действии, такая у него " ррррррааааааббббббооооо....ооооо....та..ттата",ввесь в "зааааааббббооо....ооо..оооотах".....
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20.11.2024 20:23 Ответить
А погані "мамині бусинки, ухилянти, сцикуни" не хочуть в тцк йти і ніхто не розуміє чому 😢
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20.11.2024 20:35 Ответить
Якийсь репан, а все туди ж, в Париж
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20.11.2024 21:01 Ответить
Людина, яка зможе повернути клоунів у цирк, має бути вписана в історію
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20.11.2024 21:09 Ответить
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20.11.2024 21:40 Ответить
Не можна судити людину, за її зовнішністю!...
Але за її поступками -- необхідно
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21.11.2024 12:08 Ответить
Отакий здоровань-інвалід, такий собі слуга народу, і йому подібні, порозповзалися по світу з величезними баулами барахла, що нахапали по різних бутіках, поки українські герої проливають кров у боротьбі з лютим ворогом. Через отаку владу і маємо те, що маємо
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20.11.2024 22:00 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили сотрудника ГУР Киреева?
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20.11.2024 22:10 Ответить
І от читають десь там на фронті про весь цей зелений бедлам хлопці ні мотивація воювати в них зникає.
І заходять орки без єдиного пострілу в Селідово і Очеретино, поздавали Марʼїнку і Курахово, Вугледар і НьюЙорк, і тд
підарасня зелена пройоб у є Україну
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21.11.2024 06:47 Ответить
Ну і пика у цієї свині....на палю виродка!!!
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20.11.2024 22:12 Ответить
Укравця пика більша ніж він сам і яка дівчина може його хотіть
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20.11.2024 23:59 Ответить
дуже сподіваюсь, що цього товстого ублюдка хтось непомітно прикандичить з кінцями.
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21.11.2024 04:42 Ответить
КРАВЕЦЬ ЦЕ Ж БОЛЯЧКА !?)
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21.11.2024 10:57 Ответить
 
 