"Слуга народа" Кравец незаконно получил статус непригодного и волонтера, отдыхая с девушкой в Париже и Саудовской Аравии. ВИДЕО+ФОТО
Издание "Суспільне" утверждает, что Роман Кравец, которого называют владельцем Telegram-канала "Джокер", по решению ВЛК летом 2024 года был снят с военного учета, хотя в это время был за границей. Также в сентябре он в Вене встречался с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым и экс-председателем Офиса президента Андреем Богданом.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Hromadske".
"До июня 2024 года Роман выезжал за границу пять раз, после - еще трижды. По его же словам, сначала на основании приложения "Шлях" (вероятно, как волонтер), затем - по "белому" билету. Последняя поездка, с 22 сентября до 3 октября, нас заинтересовало больше всего.
29 сентября Кравец и его девушка – 23-летняя блоггерша Ульяна Мельник – прибыли в парижский аэропорт. В Париже заселились в 5-звездочный отель Shangri-La Paris. Самый дешевый номер здесь стоит от 2000 долларов за ночь, люкс - от 6500 долларов", - сообщает Суспільне.
Далее в расследовании рассказывается, что пара активно занималась шоппингом, закупая вещи таких брендов как Chanel, Gucci, Hermes и Louis Vuitton.
В то же время, журналисты установили, что 25 сентября Кравец прилетает в Австрию и останавливается в отеле "Almanac Palais Vienna". А на следующий день напротив в баре гостиницы "Ritz" встречается с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым (которого три года назад за контрабанду внесли в санкционный список СНБО) и бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.
"Суспільне", ссылаясь на свои данные, утверждает, что Куршутов контролирует другой крупный Telegram-канал - "Темный рыцарь".
"Встреча в "Ritz" проходит в семейной атмосфере: Богдан и Сеяр с детьми и женами. И здесь есть только два варианта. Первый: Джокер поддерживает отношения абсолютно с кем угодно… Или другой вариант: Сеяр Куршутов и Андрей Богдан решили возвращаться в политическую жизнь Украины, а действующая власть - не против. В таком случае, неудивительно, что в этом году санкции в отношении Куршутова СНБО не продлили", - рассказывают журналисты.
Все трое подтвердили, что такая встреча имела место, однако, преимущественно, отшутились, что говорили тогда о "продажных журналистах в Украине".
"Суспільне" также опубликовало справку ВЛК, на которой написано: "Солдат запаса Роман Кравец признан непригодным к военной службе". Медицинское освидетельствование якобы провела Голосеевская военно-врачебная комиссия и 16 июля 2024 года сняла Кравца с учета. В документе также отмечается, что в этот день он ознакомился с этим решением. Однако журналисты утверждают, что по имеющейся информации, подтверждаемой базой пересечения границы, Кравец с 20 июня по 20 июля был за границей.
В комментарии изданию сам Кравец предоставил фото того, как он проходил ВЛК в Голосеевском районе, но - в мае, и "как так получилось, что он ознакомился с решением ВЛК и снимался с учета из-за границы, четко не объяснил".
Кравец убеждает, что выезжал за границу сначала через "Шлях", а затем - на основании "белого билета". Он продолжает утверждать, что продал Telegram-канал Джокер, но не помнит - кому.
О деятельности "слуги народа" Кравца писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Президент и его офис защищают шантажиста?"
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Дивись, на фермі за такі штучки випорять.
якому начхати на нашу країну ,
бо він всеодно втече за бугор🙁
Чого ж тоді дивуватися падінню рівеня підтримки України?
Ну не хочуть мешканці Відня та Парижу платити за пентхаузи цього ЗЕволонтера!
Слава криворагульній дипломатії- самій криворукій у Світі.
За маму з татом, братів-сестер, державу, принципи? Чи за гроші?
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
мика хоть пацюків бий
звісно , щоо воно хворе
тобто "великий комбінатор" = "большой жулік"
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Політика Героїв
Депутат СН = паскуда.
- і за кордон, коли захочуть
- і бронь від армії, скільки завгодно
- ну звісно також інвалідність будь-якої групи, яка більше до вподоби.
Так вирішив ''мудрий народ'' у 2019році...
Ведь могли бы раньше опубликовать, или попозже...
Я обмежено придатний, но у меня в справке ВЛК написано 61-б с полным описанием. А эта бумажка что в статье не документ, а фуфло какое-то 🤣
На моей справке 61-б, посттравматический остеоартроз голеностопа
А тут вообще ничего нет 😁
Как и остальные
Это и есть ваша борьба с коррупцией
цього явно зельц сам обирав в шнирі, як путін, по зросту.
Але за її поступками -- необхідно
І заходять орки без єдиного пострілу в Селідово і Очеретино, поздавали Марʼїнку і Курахово, Вугледар і НьюЙорк, і тд
підарасня зелена пройоб у є Україну