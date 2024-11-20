"Слуга народа" Кравец незаконно получил статус непригодного и волонтера, отдыхая с девушкой в ​​Париже и Саудовской Аравии. ВИДЕО+ФОТО

Издание "Суспільне" утверждает, что Роман Кравец, которого называют владельцем Telegram-канала "Джокер", по решению ВЛК летом 2024 года был снят с военного учета, хотя в это время был за границей. Также в сентябре он в Вене встречался с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым и экс-председателем Офиса президента Андреем Богданом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Hromadske".

"До июня 2024 года Роман выезжал за границу пять раз, после - еще трижды. По его же словам, сначала на основании приложения "Шлях" (вероятно, как волонтер), затем - по "белому" билету. Последняя поездка, с 22 сентября до 3 октября, нас заинтересовало больше всего.

29 сентября Кравец и его девушка – 23-летняя блоггерша Ульяна Мельник – прибыли в парижский аэропорт. В Париже заселились в 5-звездочный отель Shangri-La Paris. Самый дешевый номер здесь стоит от 2000 долларов за ночь, люкс - от 6500 долларов", - сообщает Суспільне.

Далее в расследовании рассказывается, что пара активно занималась шоппингом, закупая вещи таких брендов как Chanel, Gucci, Hermes и Louis Vuitton.

В то же время, журналисты установили, что 25 сентября Кравец прилетает в Австрию и останавливается в отеле "Almanac Palais Vienna". А на следующий день напротив в баре гостиницы "Ritz" встречается с киевским бизнесменом Сеяром Куршутовым (которого три года назад за контрабанду внесли в санкционный список СНБО) и бывшим руководителем Офиса президента Украины Андреем Богданом.

"Суспільне", ссылаясь на свои данные, утверждает, что Куршутов контролирует другой крупный Telegram-канал - "Темный рыцарь".

"Встреча в "Ritz" проходит в семейной атмосфере: Богдан и Сеяр с детьми и женами. И здесь есть только два варианта. Первый: Джокер поддерживает отношения абсолютно с кем угодно… Или другой вариант: Сеяр Куршутов и Андрей Богдан решили возвращаться в политическую жизнь Украины, а действующая власть - не против. В таком случае, неудивительно, что в этом году санкции в отношении Куршутова СНБО не продлили", - рассказывают журналисты.

Все трое подтвердили, что такая встреча имела место, однако, преимущественно, отшутились, что говорили тогда о "продажных журналистах в Украине".

"Суспільне" также опубликовало справку ВЛК, на которой написано: "Солдат запаса Роман Кравец признан непригодным к военной службе". Медицинское освидетельствование якобы провела Голосеевская военно-врачебная комиссия и 16 июля 2024 года сняла Кравца с учета. В документе также отмечается, что в этот день он ознакомился с этим решением. Однако журналисты утверждают, что по имеющейся информации, подтверждаемой базой пересечения границы, Кравец с 20 июня по 20 июля был за границей.

В комментарии изданию сам Кравец предоставил фото того, как он проходил ВЛК в Голосеевском районе, но - в мае, и "как так получилось, что он ознакомился с решением ВЛК и снимался с учета из-за границы, четко не объяснил".

Кравец убеждает, что выезжал за границу сначала через "Шлях", а затем - на основании "белого билета". Он продолжает утверждать, что продал Telegram-канал Джокер, но не помнит - кому.







О деятельности "слуги народа" Кравца писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов: "Президент и его офис защищают шантажиста?"