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Новини
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"Слуга народу" Кравець незаконно отримав статус непридатного та волонтера, відпочиваючи з дівчиною у Парижі та Саудівській Аравії. ВІДЕО+ФОТО

Видання "Громадське" стверджує, що Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", за рішенням ВЛК влітку 2024 року був знятий з військового обліку, хоча в цей час був за кордоном. Також у вересні він у Відні зустрічався із київським бізнесменом Сеяром Куршутовим і ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Hromadske".

"До червня 2024 року Роман виїжджав за кордон п’ять разів, після — ще тричі. За його ж словами, спершу на підставі "Шляху" (ймовірно, як волонтер), потім — за "білим" квитком. Остання поїздка, з 22 вересня до 3 жовтня, нас зацікавила найбільше.

29 вересня Кравець та його дівчина — 23-річна блогерка Уляна Мельник — прибули у паризький аеропорт. У Парижі заселились у 5-зірковий готель Shangri-La Paris. Найдешевший номер тут коштує від 2000 доларів за ніч, люкс — від 6500 доларів", - повідомляє Громадське.

Далі в розслідуванні розповідається, що пара активно займалася шопінгом, закуповуючи речі таких брендів як Chanel, Gucci, Hermes та Louis Vuitton.

Розслідування ЗМІ про власника Telegram-каналу Джокер слуги народу Романа Кравця

Розслідування ЗМІ про власника Telegram-каналу Джокер слуги народу Романа Кравця

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як живе власник Telegram-каналу "Джокер", "слуга народу" Кравець: авто за 8 млн та виїзди за кордон через "прохання згори". ВIДЕО

Водночас журналісти встановили, що 25 вересня Кравець прилітає до Австрії і зупиняється у готелі "Almanac Palais Vienna". А наступного дня навпроти у барі готелю "Ritz" зустрічається з київським бізнесменом Сеяром Куршутовим (якого три роки тому за контрабанду внесли до санкційного списку РНБО) і колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.

"Громадське", посилаючись на свої дані, стверджує, що Куршутов контролює інший великий Telegram-канал "Тёмный рыцарь".

"слуга народу" Кравець та екскерівник ОП Богдан у Відні

"Зустріч у "Ritz" проходить у родинній атмосфері: Богдан і Сеяр з дітьми та дружинами. І тут є лише два варіанти. Перший, Джокер підтримує стосунки абсолютно з будь-ким… Або інший варіант – Сеяр Куршутов і Андрій Богдан надумали вертатися в політичне життя України, а чинна влада і не проти. У такому випадку не дивно, що в цьому році санкції щодо Куршутова РНБО не продовжила", - розповідають журналісти.

Усі троє підтвердили, що така зустріч мала місце, проте переважно віджартувалися, що говорили під час неї про "продажних журналістів в Україні".

"Громадське" також опублікувало довідку ВЛК, на якій написано: "солдат запасу Роман Кравець визнаний непридатним до військової служби". Медичний огляд нібито провела Голосіївська військово-лікарська комісія і 16 липня 2024 року зняла Кравця з обліку. На документі також є відмітка, що в цей день він ознайомився з цим рішенням. Проте журналісти стверджують, що за наявною інформацією, що підтверджується базою перетину кордону, Кравець з 20 червня до 20 липня був за кордоном.

В коментарі виданню сам Кравець надав фото того, як він проходив ВЛК у Голосіївському районі, але у травні, і "як так вийшло, що він ознайомлювався з рішенням ВЛК і знімався з обліку з-за кордону чітко не пояснив".

Кравець переконує, що виїжджав за кордон спочатку через "Шлях", а тоді на підставі "білого квитка". Він продовжує стверджувати, що продав Telegram-канал "Джокер", але не пам’ятає, кому.


Роман Кравець Джокер: ЗМІ дізналися, як знявся з військового обліку
Роман Кравець Джокер: ЗМІ дізналися, як знявся з військового обліку

Про діяльність "слуги народу" Кравця писав також головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Президент та його офіс захищають шантажиста?"

Автор: 

кордон (4754) розслідування (2268) Telegram (279) Слуга народу (2811) ТЦК та СП (563) Кравець Роман (Джокер) (4)


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Топ коментарі
+76
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.

Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
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20.11.2024 16:31
+44
які огидні @бала у цих ЗЕгнид...
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20.11.2024 16:36
+33
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20.11.2024 16:28
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20.11.2024 16:28 Відповісти
Наводив красу з Сабіною? - розстріляите иого нах на задньому дворі
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20.11.2024 16:29 Відповісти
Ти що спиш з ним? Бо люди воюють за свою сім'ю і рідних.
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20.11.2024 16:36 Відповісти
не перемайтеся - кацапи обов'язково подарують!! десь в районі благовєщєнска, вам сподобається...
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20.11.2024 21:25 Відповісти
Він сам росіянин під ВіПіеНом
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20.11.2024 21:35 Відповісти
. А чому ти на роісію вирішив жалітися на українському сайті, та ще й німецький прапорець ВПН- ном вчепив?
Дивись, на фермі за такі штучки випорять.
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20.11.2024 21:34 Відповісти
Твойо мєсто возле пара..и, росіянин, ти ще не вивчив ?
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20.11.2024 23:27 Відповісти
Воюємо за Украіну , а не за жирного пацюка ,
якому начхати на нашу країну ,
бо він всеодно втече за бугор🙁
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20.11.2024 16:38 Відповісти
Але офіційним уособленням "ваюючої" України є саме це ЗЕпадло.
Чого ж тоді дивуватися падінню рівеня підтримки України?
Ну не хочуть мешканці Відня та Парижу платити за пентхаузи цього ЗЕволонтера!
Слава криворагульній дипломатії- самій криворукій у Світі.
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20.11.2024 17:02 Відповісти
Ці жирні парxаті пацюки і є сьогодні Україна. Вони її доять з усіx боків, і саме за їх безпеку і можливість продовжувати грабунок ти воюєш. Чи в тебе інша версія?
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20.11.2024 18:37 Відповісти
Оскільки ти худий пацюк і до України немаєш ніякого відношення ти можеш невоювати і не писати на ресурсі
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21.11.2024 00:34 Відповісти
скорее с ним - тоже.
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20.11.2024 17:20 Відповісти
А буде НАТО воювати то ти чмо сцикливе що видумаєш??
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20.11.2024 18:22 Відповісти
А за що ти готовий воювати?
За маму з татом, братів-сестер, державу, принципи? Чи за гроші?
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20.11.2024 20:19 Відповісти
В партії "слуга" народу не було та немає випадкових людей.

Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
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20.11.2024 16:31 Відповісти
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20.11.2024 18:16 Відповісти
Випадкових нема , а покидьків вишуканих тьма .
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21.11.2024 08:01 Відповісти
знайти та знешкодити...
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20.11.2024 16:31 Відповісти
100+++
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20.11.2024 16:35 Відповісти
ті xто повинні шукати і знешкоджувати - виписують йому за бабло пропуск на виїзд!
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20.11.2024 18:39 Відповісти
Не факт, що за бабло. Деколи просто, як дякую за мовчання.
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20.11.2024 19:44 Відповісти
У цього слуги нарІду , Кравця
мика хоть пацюків бий
звісно , щоо воно хворе
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20.11.2024 16:34 Відповісти
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20.11.2024 16:40 Відповісти
які огидні @бала у цих ЗЕгнид...
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20.11.2024 16:36 Відповісти
і таких патріотичних кравців зі своїми кравчихами, систематично відпочиваючих по закордонах, там як кварталовців не різаних!
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20.11.2024 16:36 Відповісти
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20.11.2024 16:38 Відповісти
То може пора оті розсадники корупції розігнати і відправити на передову! Чи ніззя-бо вони табличку ділення знають.
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20.11.2024 16:39 Відповісти
а великий комбінатор Богдан що робить за кордоном ? чи він теж інвалід ?
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20.11.2024 17:23 Відповісти
"комбінатор" з польскої "жулік"! в цьому юмор Файзєрбєрга і Катаєва ("Ільфа" і "Пєтрова")
тобто "великий комбінатор" = "большой жулік"
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20.11.2024 18:42 Відповісти
Пройшов ВЛК у тайванський клініці?!
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20.11.2024 16:39 Відповісти
Типовий "нафронтпасилатєль".
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20.11.2024 16:40 Відповісти
За його словами, "План стійкості" складається з 10 пунктів:

Єдність
Фронт
Зброя
Гроші
Енергетика
Безпека
Громади
Людський капітал
Культурний суверенітет
Політика Героїв
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20.11.2024 16:42 Відповісти
Ще той гімнюк. Шантажист. Дивуюсь як його ще не придушили десь.
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20.11.2024 16:42 Відповісти
бо він зіц-прєдсєдатєль бандюков крупніше, типу Богдана і Куршутова
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20.11.2024 18:43 Відповісти
не дивуюся... якщо не зрадник то злочинець..то ще й ухилянт..СНароду..
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20.11.2024 16:42 Відповісти
каліки...
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20.11.2024 16:43 Відповісти
Це вже правило.

Депутат СН = паскуда.
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20.11.2024 16:45 Відповісти
Непридатне як і всі слуги, подивитись на мордашку то брат безуглої
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20.11.2024 16:46 Відповісти
Так він з партії Зеленського, а їм можна все:
- і за кордон, коли захочуть
- і бронь від армії, скільки завгодно
- ну звісно також інвалідність будь-якої групи, яка більше до вподоби.
Так вирішив ''мудрий народ'' у 2019році...
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20.11.2024 16:50 Відповісти
Судячи з обличча, їсть гарно та спить спокійно.
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20.11.2024 16:53 Відповісти
Всі прочитали тільки текст але опустили деталі статті "Як встановили журналісти, у цьому ТЦК 24 жовтня Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшук і вилучило у працівників понад 1,2 мільйона доларів готівкою"
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20.11.2024 16:59 Відповісти
Только вчера предоставили "План внутрішньої стійкості" и тут такая подстава от журналистов...
Ведь могли бы раньше опубликовать, или попозже...
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20.11.2024 17:01 Відповісти
Статус має бути приведено в фізичну відповідність.
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20.11.2024 17:06 Відповісти
А цей кравець часом не Лєнки з кварталу родич?
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20.11.2024 17:09 Відповісти
Статья исключения с учёта не указана. Это как?
Я обмежено придатний, но у меня в справке ВЛК написано 61-б с полным описанием. А эта бумажка что в статье не документ, а фуфло какое-то 🤣
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20.11.2024 17:11 Відповісти
там он є "п.3 ч.6 ст.37 " , а шо за діагноз в нього ?
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20.11.2024 17:22 Відповісти
В том то и дело. В этой бумажке нет ничего. А должна быть статья и причины снятия с учёта и полное описание.
На моей справке 61-б, посттравматический остеоартроз голеностопа
А тут вообще ничего нет 😁
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20.11.2024 18:28 Відповісти
блин а шо с артрозом снимают с учета , а какой степени 3-й или 4-й ?
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20.11.2024 20:45 Відповісти
61-б это обмежено придатний, 3 степень. 61-а - это инвалид 4 степень с исключением с учёта. Ну я по этой статье прохожу, потому знаю. Был на отправке в пехоту - послали нах с такой ногой 😁
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20.11.2024 21:45 Відповісти
Також звернув на це увагу. Але суті цієї фауни не міняє
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20.11.2024 17:25 Відповісти
Засекречена хвороба. Називається - абсолютна атрофія частини головного мозку, що відповідає за совість.
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20.11.2024 18:29 Відповісти
Вписали що попало. А може то пароль для тих, хто в темі. Треба дивитись, в кого ще так само оформлено.
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20.11.2024 20:14 Відповісти
... як гнида так у прислузі .
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20.11.2024 17:14 Відповісти
Депутатка марченко из слуг народа, которая выбрасывала взятку через забор, спокойно сидит в верховной раде.

Как и остальные

Это и есть ваша борьба с коррупцией
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20.11.2024 17:19 Відповісти
оце з оцим ******* вова зєльц хоче щоб ми єдналися . а ще з куницьким . одарченком . буратіно-дубинським . манькою безмозглою . дмитруком . деркачем . татаровим . шифером . єрмаком . арохамлом . масейчук-каломойською і лещенко-пацюком --- єднайся ти з ними вова
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20.11.2024 17:23 Відповісти
НАШЛИ ДЖОКЕРА.... ЧМО РОГАТОЕ....
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20.11.2024 17:24 Відповісти
Ну ы де влада ? за пыдлог за брехню в буцигарню з конфыскацыею майна
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20.11.2024 17:25 Відповісти
У Богдана теж білий квиток? Які ж вони всі хворі виявилися. І хворіють по Парижам, Монако та Відням.
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20.11.2024 17:32 Відповісти
..тупорилі птЄнци Зєлєнскага ще й досі не зрозуміли, що у випадку їхньої 100%вої ідентифікації притомні Українці (дуже вже злі за УСЕ ЗЕЛЕНСЬКЕ-підєрмачне) їх будуть тупо пздти надвОрі, коли доберуться до їхньої жирної підчеревини... і це, звісно, не будуть політичні переслідування, на які вони аж так розраховують.. куди ж будуть тікати арахамії-верещучки-дермаки-татарови.., професійні хвойди-зрадники?..
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20.11.2024 17:44 Відповісти
якщо досі не почали ******* - то навряд чи почнуть
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20.11.2024 18:49 Відповісти
Якщо ти друг Блазня Тупорилого, то можеш красти з бюджету і насолоджуватися життям, поки інші віддають життя і здоров'я.
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20.11.2024 18:04 Відповісти
І це все лайно обрала більшість українців. Незламні та згуртовані і цілі знищити Ураїну.
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20.11.2024 18:06 Відповісти
ВЛК Заочно? Ще й "диплом" отримати???? В Дії мабуть, еОсвіта...
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20.11.2024 18:08 Відповісти
он больше похож на пингвина из фильма про Бэтмена чем на джокера!
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20.11.2024 18:17 Відповісти
Звичайний шахрай , як все оточення зе.
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20.11.2024 19:43 Відповісти
Ох и тридварасты в зелёном шобле . Это видать такое специально собирали ?
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20.11.2024 19:47 Відповісти
самих найбільших бандитів, злодіїв, брехунів зібрали в одній партії. Цікаво, а хто це за них голосував?
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20.11.2024 20:01 Відповісти
огидний мордатий коротун.
цього явно зельц сам обирав в шнирі, як путін, по зросту.
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20.11.2024 20:12 Відповісти
Одразу видно -- кохання з першого класу
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20.11.2024 20:14 Відповісти
літака
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20.11.2024 20:23 Відповісти
"СЛУГА НАРОДА" в действии, такая у него " ррррррааааааббббббооооо....ооооо....та..ттата",ввесь в "зааааааббббооо....ооо..оооотах".....
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20.11.2024 20:23 Відповісти
А погані "мамині бусинки, ухилянти, сцикуни" не хочуть в тцк йти і ніхто не розуміє чому 😢
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20.11.2024 20:35 Відповісти
Якийсь репан, а все туди ж, в Париж
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20.11.2024 21:01 Відповісти
Людина, яка зможе повернути клоунів у цирк, має бути вписана в історію
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20.11.2024 21:09 Відповісти
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20.11.2024 21:40 Відповісти
Не можна судити людину, за її зовнішністю!...
Але за її поступками -- необхідно
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21.11.2024 12:08 Відповісти
Отакий здоровань-інвалід, такий собі слуга народу, і йому подібні, порозповзалися по світу з величезними баулами барахла, що нахапали по різних бутіках, поки українські герої проливають кров у боротьбі з лютим ворогом. Через отаку владу і маємо те, що маємо
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20.11.2024 22:00 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили сотрудника ГУР Киреева?
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20.11.2024 22:10 Відповісти
І от читають десь там на фронті про весь цей зелений бедлам хлопці ні мотивація воювати в них зникає.
І заходять орки без єдиного пострілу в Селідово і Очеретино, поздавали Марʼїнку і Курахово, Вугледар і НьюЙорк, і тд
підарасня зелена пройоб у є Україну
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21.11.2024 06:47 Відповісти
Ну і пика у цієї свині....на палю виродка!!!
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20.11.2024 22:12 Відповісти
Укравця пика більша ніж він сам і яка дівчина може його хотіть
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20.11.2024 23:59 Відповісти
дуже сподіваюсь, що цього товстого ублюдка хтось непомітно прикандичить з кінцями.
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21.11.2024 04:42 Відповісти
КРАВЕЦЬ ЦЕ Ж БОЛЯЧКА !?)
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21.11.2024 10:57 Відповісти
 
 