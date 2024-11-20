"Слуга народу" Кравець незаконно отримав статус непридатного та волонтера, відпочиваючи з дівчиною у Парижі та Саудівській Аравії. ВІДЕО+ФОТО

Видання "Громадське" стверджує, що Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", за рішенням ВЛК влітку 2024 року був знятий з військового обліку, хоча в цей час був за кордоном. Також у вересні він у Відні зустрічався із київським бізнесменом Сеяром Куршутовим і ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Hromadske".

"До червня 2024 року Роман виїжджав за кордон п’ять разів, після — ще тричі. За його ж словами, спершу на підставі "Шляху" (ймовірно, як волонтер), потім — за "білим" квитком. Остання поїздка, з 22 вересня до 3 жовтня, нас зацікавила найбільше.

29 вересня Кравець та його дівчина — 23-річна блогерка Уляна Мельник — прибули у паризький аеропорт. У Парижі заселились у 5-зірковий готель Shangri-La Paris. Найдешевший номер тут коштує від 2000 доларів за ніч, люкс — від 6500 доларів", - повідомляє Громадське.

Далі в розслідуванні розповідається, що пара активно займалася шопінгом, закуповуючи речі таких брендів як Chanel, Gucci, Hermes та Louis Vuitton.

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Водночас журналісти встановили, що 25 вересня Кравець прилітає до Австрії і зупиняється у готелі "Almanac Palais Vienna". А наступного дня навпроти у барі готелю "Ritz" зустрічається з київським бізнесменом Сеяром Куршутовим (якого три роки тому за контрабанду внесли до санкційного списку РНБО) і колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.

"Громадське", посилаючись на свої дані, стверджує, що Куршутов контролює інший великий Telegram-канал "Тёмный рыцарь".

"Зустріч у "Ritz" проходить у родинній атмосфері: Богдан і Сеяр з дітьми та дружинами. І тут є лише два варіанти. Перший, Джокер підтримує стосунки абсолютно з будь-ким… Або інший варіант – Сеяр Куршутов і Андрій Богдан надумали вертатися в політичне життя України, а чинна влада і не проти. У такому випадку не дивно, що в цьому році санкції щодо Куршутова РНБО не продовжила", - розповідають журналісти.

Усі троє підтвердили, що така зустріч мала місце, проте переважно віджартувалися, що говорили під час неї про "продажних журналістів в Україні".

"Громадське" також опублікувало довідку ВЛК, на якій написано: "солдат запасу Роман Кравець визнаний непридатним до військової служби". Медичний огляд нібито провела Голосіївська військово-лікарська комісія і 16 липня 2024 року зняла Кравця з обліку. На документі також є відмітка, що в цей день він ознайомився з цим рішенням. Проте журналісти стверджують, що за наявною інформацією, що підтверджується базою перетину кордону, Кравець з 20 червня до 20 липня був за кордоном.

В коментарі виданню сам Кравець надав фото того, як він проходив ВЛК у Голосіївському районі, але у травні, і "як так вийшло, що він ознайомлювався з рішенням ВЛК і знімався з обліку з-за кордону чітко не пояснив".

Кравець переконує, що виїжджав за кордон спочатку через "Шлях", а тоді на підставі "білого квитка". Він продовжує стверджувати, що продав Telegram-канал "Джокер", але не пам’ятає, кому.







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