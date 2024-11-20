"Слуга народу" Кравець незаконно отримав статус непридатного та волонтера, відпочиваючи з дівчиною у Парижі та Саудівській Аравії. ВІДЕО+ФОТО
Видання "Громадське" стверджує, що Роман Кравець, якого називають власником Telegram-каналу "Джокер", за рішенням ВЛК влітку 2024 року був знятий з військового обліку, хоча в цей час був за кордоном. Також у вересні він у Відні зустрічався із київським бізнесменом Сеяром Куршутовим і ексголовою Офісу президента Андрієм Богданом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Hromadske".
"До червня 2024 року Роман виїжджав за кордон п’ять разів, після — ще тричі. За його ж словами, спершу на підставі "Шляху" (ймовірно, як волонтер), потім — за "білим" квитком. Остання поїздка, з 22 вересня до 3 жовтня, нас зацікавила найбільше.
29 вересня Кравець та його дівчина — 23-річна блогерка Уляна Мельник — прибули у паризький аеропорт. У Парижі заселились у 5-зірковий готель Shangri-La Paris. Найдешевший номер тут коштує від 2000 доларів за ніч, люкс — від 6500 доларів", - повідомляє Громадське.
Далі в розслідуванні розповідається, що пара активно займалася шопінгом, закуповуючи речі таких брендів як Chanel, Gucci, Hermes та Louis Vuitton.
Водночас журналісти встановили, що 25 вересня Кравець прилітає до Австрії і зупиняється у готелі "Almanac Palais Vienna". А наступного дня навпроти у барі готелю "Ritz" зустрічається з київським бізнесменом Сеяром Куршутовим (якого три роки тому за контрабанду внесли до санкційного списку РНБО) і колишнім керівником Офісу президента України Андрієм Богданом.
"Громадське", посилаючись на свої дані, стверджує, що Куршутов контролює інший великий Telegram-канал "Тёмный рыцарь".
"Зустріч у "Ritz" проходить у родинній атмосфері: Богдан і Сеяр з дітьми та дружинами. І тут є лише два варіанти. Перший, Джокер підтримує стосунки абсолютно з будь-ким… Або інший варіант – Сеяр Куршутов і Андрій Богдан надумали вертатися в політичне життя України, а чинна влада і не проти. У такому випадку не дивно, що в цьому році санкції щодо Куршутова РНБО не продовжила", - розповідають журналісти.
Усі троє підтвердили, що така зустріч мала місце, проте переважно віджартувалися, що говорили під час неї про "продажних журналістів в Україні".
"Громадське" також опублікувало довідку ВЛК, на якій написано: "солдат запасу Роман Кравець визнаний непридатним до військової служби". Медичний огляд нібито провела Голосіївська військово-лікарська комісія і 16 липня 2024 року зняла Кравця з обліку. На документі також є відмітка, що в цей день він ознайомився з цим рішенням. Проте журналісти стверджують, що за наявною інформацією, що підтверджується базою перетину кордону, Кравець з 20 червня до 20 липня був за кордоном.
В коментарі виданню сам Кравець надав фото того, як він проходив ВЛК у Голосіївському районі, але у травні, і "як так вийшло, що він ознайомлювався з рішенням ВЛК і знімався з обліку з-за кордону чітко не пояснив".
Кравець переконує, що виїжджав за кордон спочатку через "Шлях", а тоді на підставі "білого квитка". Він продовжує стверджувати, що продав Telegram-канал "Джокер", але не пам’ятає, кому.
Про діяльність "слуги народу" Кравця писав також головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов: "Президент та його офіс захищають шантажиста?"
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Дивись, на фермі за такі штучки випорять.
якому начхати на нашу країну ,
бо він всеодно втече за бугор🙁
Чого ж тоді дивуватися падінню рівеня підтримки України?
Ну не хочуть мешканці Відня та Парижу платити за пентхаузи цього ЗЕволонтера!
Слава криворагульній дипломатії- самій криворукій у Світі.
За маму з татом, братів-сестер, державу, принципи? Чи за гроші?
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
мика хоть пацюків бий
звісно , щоо воно хворе
тобто "великий комбінатор" = "большой жулік"
Єдність
Фронт
Зброя
Гроші
Енергетика
Безпека
Громади
Людський капітал
Культурний суверенітет
Політика Героїв
Депутат СН = паскуда.
- і за кордон, коли захочуть
- і бронь від армії, скільки завгодно
- ну звісно також інвалідність будь-якої групи, яка більше до вподоби.
Так вирішив ''мудрий народ'' у 2019році...
Ведь могли бы раньше опубликовать, или попозже...
Я обмежено придатний, но у меня в справке ВЛК написано 61-б с полным описанием. А эта бумажка что в статье не документ, а фуфло какое-то 🤣
На моей справке 61-б, посттравматический остеоартроз голеностопа
А тут вообще ничего нет 😁
Как и остальные
Это и есть ваша борьба с коррупцией
цього явно зельц сам обирав в шнирі, як путін, по зросту.
Але за її поступками -- необхідно
І заходять орки без єдиного пострілу в Селідово і Очеретино, поздавали Марʼїнку і Курахово, Вугледар і НьюЙорк, і тд
підарасня зелена пройоб у є Україну