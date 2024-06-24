УКР
Новини
28 937 68

Як живе власник Telegram-каналу "Джокер", "слуга народу" Кравець: авто за 8 млн та виїзди за кордон через "прохання згори". ВIДЕО

Власником Telegram-каналу "Джокер" є Роман Кравець - 153-й номер у списках "Слуги народу".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Hromadske".

Видання називає одноосібним власником Telegram-каналу "Джокер" 29-річного Романа Кравця.

Роман Кравець веде телеграм канал Джокер

Так, "Джокер" атакував керівництво компанії Uklon, яке нібито виїжджає за кордон під час великої війни. Проте сам Кравець за час повномасштабного вторгнення РФ 5 разів виїжджав за кордон.

"Загалом був там понад два місяці. Вперше виїхав з України 22 жовтня 2023 року, а повернувся аж через місяць, 20 листопада. Кордон перетнув на КПВВ "Краківець" на автівці Mercedes-BenzS 550, зареєстрованій на нього. Кравець купив цей автомобіль ще на початку 2022 року в попереднього власника приблизно за 50 тисяч доларів", - йдеться в матеріалі.

"Назад в Україну повернувся вже на іншому Mercedes-Benz S 250 CDI, зареєстрованому на 67-річну львів'янку Катерину Лозинську. Але справжні мандри за кордон почалися тільки у 2024 році. 18 лютого "Джокер" виїжджає з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse, а за 4 дні повертається на орендованому Mercedes-Benz V220. І це вже четверта автівка.

22 квітня знову виїзд за кордон на автівці львівської пенсіонерки. Повернення — через тиждень на орендованому Mercedes-Benz S-Klasse. На ньому ж він виїжджає знову 4 травня, повертається за 18 днів раптово — на Nissan Rogue. У червні "Джокер" знову ненадовго виїжджає і повертається за два дні на Mercedes-Maybach GLS 600. І це — вже шоста машина, яку Роман Кравець використовує тільки для закордонних вояжів", - додає видання.

Джерела Hromadske повідомили, що 18 травня до Саудівської Аравії "Джокер" їздив на бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.

Підстава для виїзду з України у витягах з бази прикордонників відсутня, що може означати, що або Роман Кравець не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив.

Джерело в СБУ заявило: "З мого досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори".

У каналі "Джокер" також оприлюднено прайс на інформаційні послуги:

  • Реклама - від $47 500;
  • Стоп (тобто припинення публікацій на певну тематику) - від $389 000;
  • Видалення інформації - від $236 000.

Видання Forbes, яке раніше деанонімізувало "Джокера" повідомило, що його основний дохід приносять саме медіаатаки. Остання публічна історія сталася з компанією Uklon. "Джокер" згадував службу таксі у своїх постах понад 320 разів. Героями десятків звинувачувальних публікацій були також "Цитрус", "Стилус", "Техно Їжак" та інші.

Лише на купівлю авто за останні два роки "Джокер" витратив понад 8 млн грн.

Журналісти встановили, що Кравець проживає у квартирі на 100 кв.м. в елітному ЖК "Чикаго" в Києві. Оренда апартаментів коштує щонайменше $2 тис. на місць. Також у цьому ЖК мають квартири ексглава ОП Андрій Богдан та забудовник Андрій Вавриш.

Кравця супроводжують щонайменше 4 охоронці. Джерело з його оточення повідомило, що той пояснював наявність охорони "подарунком Малюка". Журналісти направили відповідні запити до СБУ та УДО.

ЗМІ встановило, що час від часу "Джокер" навідується у бізнес-центр "Парковий", де часто збираються нардепи зі "Слуги Народу".

Джерела видання також розповіли, що Кравець комунікує з Офісом Президента.

"Роман Кравець — не обдарований інтелектом покидьок, що дорвався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики і співробітники спецслужб. Мотиви у кожного з них, очевидно, різні. В одних банальні — щоб не чіпали їх, в інших суто меркантильні. Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення медійних проблем і допомогою в їхньому розв’язанні… Цей чорт точно не діє один.

З певністю можу сказати, що цей ідіот Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує. Існує лише півметровий імбецил, якого згодом або вкоротять ще більше через зламані ноги, або він зіллє всіх, з ким спілкується і спілкувався. І всіх, хто у нього розміщував і продовжує розміщувати замовні нісенітниці. Від бізнесменів до співробітників ОП, навіть до керівництва АП часів Януковича. Хоча це вже відбувається", - розповів один зі політиків анонімно.

Речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук у коментарі щодо ймовірної дружби між очільником фракції "Слуга Народу" Давидом Арахамією і Романом Кравцем заявила: "Я не знаю, що може розповідати Роман Кравець. Я з ним особисто не знайома. І говорити про його якісь близькі стосунки з кимось… Він може говорити, що завгодно. Але я такою інформацією не володію стосовно контактів людини з іменем "Роман Кравець" із моїм безпосереднім керівництвом".

Кравець з'явився в оточенні Геннадія Корбана, який висувався від партії "УКРОП", у 2015 році. Він тоді допомагав йому з виборами та інформаційними кампаніями, йдеться в матеріалі.

"Перед зміною влади у 2019 році Кравець уже мав певні зв'язки серед високопосадовців. Зокрема, теплі стосунки у нього виникли з Андрієм Богданом — тоді ще адвокатом впливових людей, а трохи згодом — очільником Офісу президента. А також — зі Світланою Крюковою, заступницею головного редактора проросійського видання "Страна.ua", яке перебуває під санкціями РНБО. Богдан саме тоді став важливою частиною команди Володимира Зеленського і, зокрема, відповідав за наповнення списків партії "Слуга Народу". З різних джерел нам підтвердили: обираючи людей на останні кілька вакантних місць у списку, Андрій Богдан просто гортав свою телефонну книгу. Так він зупинився, з-поміж інших, на Романові Кравцеві, якого й запросив у список 153 номером. До Верховної Ради той не пройшов", - зазначають автори розслідування.

У 2019 році Богдан, Корбан та Крюкова нібито посварилися. Останні двоє завели Telegram-канал "Джокер", а Кравця взяли помічником. До 2021 року Корбан та Крюкова, за даними джерел видання, зберігали вплив на канал. Проте згодом Кравець відсторонив їх ві можливості впливати на контент та став одноосібним власником "Джокера".

"Саме тоді канал почав перетворюватися на рупор ОП. Зараз "Джокер" публікує пости з виправданням влади", - пишуть журналісти.

Водночас Кравець має шанси потрапити до Ради. Нещодавно до ВР зайшов 147-й - Микола Тарарін. Роман Кравець у списках "Слуги Народу" - 153-й.

Пізніше Кравець зв'язався із журналістами та розповів, що нібито не володіє каналом вже два роки, оскільки продав його за $2 млн. Він виїжджає за кордон, бо ВЛК визнала його непридатним до військової служби. А його охорона - приватна, а не державна.

Автор: 

Топ коментарі
+46
показати весь коментар
24.06.2024 17:16 Відповісти
+42
Оце проголосували. Піметрові імбецили тепер зайняли всі соціальні і політичні ліфти.
А ще на засранців пальцем тикають.
показати весь коментар
24.06.2024 17:15 Відповісти
+35
Вот кого завел инфантильный лох избиратель в парламент - классический шариков.
До 19 года был дворовой собакой, по помойкам шлялся, но потом его взяли в партию "слуга народа" и тут пошла масть: недвига, тачки, крипта.. Есть и силиконовая содержанка оральная машинистка Васнецова, все по Булгакову. Проблема теперь в том как и кто будет разгребать все что это монобольшинство накуралесило за 5 лет
показати весь коментар
24.06.2024 17:22 Відповісти
Ось і прилетіло карикатурному "правдорубу"
показати весь коментар
24.06.2024 17:11 Відповісти
Он такой-же правдоруб, как и балерина. Очередная шавка, очередное дерьмо на службе Зели и Ермака. Только уж очень тупое, раз за его деятельность вышли подобные расследования.
показати весь коментар
24.06.2024 17:41 Відповісти
Не тупое, наглое и уверенное в своей безнаказанности
показати весь коментар
24.06.2024 22:37 Відповісти
А хто на нього в ДБР заяву напише? Тцк альо! Ви де?
показати весь коментар
24.06.2024 17:15 Відповісти
Так не буде ж Єрмак давати на це команду Безуглій чи Кротевичу
показати весь коментар
24.06.2024 23:59 Відповісти
Я скоріше стану на бік Содоля чим безуглої. Потрібно розібратись в цьому конфлікті, а потім давати свою оцінку
показати весь коментар
25.06.2024 07:01 Відповісти
Оце проголосували. Піметрові імбецили тепер зайняли всі соціальні і політичні ліфти.
А ще на засранців пальцем тикають.
показати весь коментар
24.06.2024 17:15 Відповісти
"Зато сісьтєму сламалі"©
показати весь коментар
24.06.2024 17:30 Відповісти
Продати себе як найдорожче - ось головна і основна мета отаких "правдорубів" в Україні.
І не секрет, що це та мета, заради якої всі оті ************ з корочками "українських" ЗМІ готові були вилити тони помиїв, безпідставно переслідувати кого завгодно і кричати "я тобі недорогенька!".
Калібровані покидьки - це і є та основа "служок", на якій вони і тримаються на плаву.
показати весь коментар
24.06.2024 17:51 Відповісти
Это называют в народе, да простят дамы, имбецил минетного роста.
показати весь коментар
24.06.2024 19:01 Відповісти
Так, "Джокер" атакував керівництво компанії Uklon, яке нібито виїжджає за кордон під час великої війни. Проте сам Кравець за час повномасштабного вторгнення РФ 5 разів виїжджав за кордон. ============

Але заперечення, що керівництво компанії Uklon виїжджає за кордон, не послiдувало
показати весь коментар
24.06.2024 17:16 Відповісти
Хотелось бы знать, что они сделали для ВСУ, а тогда уже решать по выездам.
показати весь коментар
24.06.2024 17:20 Відповісти
А что у нас там на границе, датчики-мерятели стоят и бигборд - "да воздастся тебе проезд по делам для ЗСУ своим"?
показати весь коментар
24.06.2024 17:27 Відповісти
багато бізнесменів спокійно через шлях виїздить, теж мені знайшли новину.
показати весь коментар
24.06.2024 17:23 Відповісти
Треба розрізняти звичайних бізнесменів і рекетіра зразка 21сторіччя.Чи для тебе теж "какая разніца".
показати весь коментар
24.06.2024 17:50 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 17:16 Відповісти
Універсальна картинка.
Міняєш на рясу - кому тут ще мерседес освятити?!
Міняєш на форму - кого тут ще позбавити ганебного тавра "ухилянт"?!
Міняєш на медичний халат - кому тут ще "поплохєло"?!
Міняєш на сірий піджак з окулярами - кому тут ще в аспіранти різко захотілося?!
І так далі
показати весь коментар
24.06.2024 17:25 Відповісти
Здається, за основу Коливана взяли..
показати весь коментар
24.06.2024 17:31 Відповісти
Головне - у вишиванці та ламаною державною мовою.
показати весь коментар
24.06.2024 17:35 Відповісти
З яким акцентом?
показати весь коментар
24.06.2024 18:26 Відповісти
С хриплым, вестимо.
показати весь коментар
25.06.2024 00:15 Відповісти
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!
( Ільф, Петров "Золоте теля")
показати весь коментар
25.06.2024 07:52 Відповісти
Раньше, публикация в прессе, рассматривалась, как основание проводить следственные действия. Интересно, найдется тот кто способен это сделать, или слуги народа не прикасаемы, можно трогать только их хозяев-народ. И как можно уважать депутатов. Да и все это шобло при власти
показати весь коментар
24.06.2024 17:18 Відповісти
Еще остались принципиальные журналисты, но в большинстве, когда начинается хайп, то однозначно что кто-то уже насиделся, пора и честь знать - с нажитым на отдых в Европу. Всех денег не наворуешь - а желающих целая очередь за поворотом
показати весь коментар
24.06.2024 17:29 Відповісти
А при чем тут журналисты, вот эта публикация, журналисты свое дело сделали, теперь очередь правоохранительных органов, а тут беда, они только понимают команду фас от хозяина
показати весь коментар
24.06.2024 17:52 Відповісти
Вот кого завел инфантильный лох избиратель в парламент - классический шариков.
До 19 года был дворовой собакой, по помойкам шлялся, но потом его взяли в партию "слуга народа" и тут пошла масть: недвига, тачки, крипта.. Есть и силиконовая содержанка оральная машинистка Васнецова, все по Булгакову. Проблема теперь в том как и кто будет разгребать все что это монобольшинство накуралесило за 5 лет
показати весь коментар
24.06.2024 17:22 Відповісти
цікаво, а цей ***** встигне зїбатись з України....
показати весь коментар
24.06.2024 17:25 Відповісти
аж бігом
показати весь коментар
24.06.2024 17:28 Відповісти
думаю, буде сусідом шарія.
показати весь коментар
24.06.2024 17:33 Відповісти
Впевнений, що він давно *інвалід"
показати весь коментар
24.06.2024 17:32 Відповісти
у нього великі шанси стати інвалідом до кінця життя, а може взагалі закінчити як бузина.
показати весь коментар
24.06.2024 17:35 Відповісти
Это точно. Слишком многих людей задел. И не самых обычных людей. Такие расследования просто так не появляются. Неофициально про него уже знают абсолютно все, включая где и как хранится нажитое "непосильным трудом". Может остаться не просто инвалидом, а нищим инвалидом.
показати весь коментар
24.06.2024 18:50 Відповісти
Бажаю йому здохнути, але не зразу, а до того, як до нього доїде швидка.
показати весь коментар
24.06.2024 18:54 Відповісти
Що посієш - те й пожнеш !!! Це стосується як і цього недоробленого єрмаківського прихвостня, так і всього електорату зільоної плісняви...
показати весь коментар
24.06.2024 17:25 Відповісти
Таке молоде, а вже така закінчена сволота.
показати весь коментар
24.06.2024 17:28 Відповісти
Зате не пес-совок.😋
показати весь коментар
24.06.2024 19:55 Відповісти
"Джокер" - рупор ОПЗЄ у Телеграмі.

Не важко здогадатися, хто кришує цього покидька.
показати весь коментар
24.06.2024 17:29 Відповісти
как на его допысы состоящие на 99% из откровенной лжи ведутся пересични я не понимаю, все мозги уже пропили, клоуна президентом выбрали, верите какому-то джокеру
показати весь коментар
24.06.2024 17:36 Відповісти
Народ - неосвідчене бидло(
показати весь коментар
24.06.2024 17:46 Відповісти
та давно вже все це відомо. Просто читаю "https://t.me/s/zelyazradnik ЗЕ зрада🕵️ ", навіть колись її тут постив, але потім відмовився через її екстремізм. А вона все це вже викладала.
показати весь коментар
24.06.2024 17:41 Відповісти
мамкин пиріжек тепер плаче напевно)
показати весь коментар
24.06.2024 17:42 Відповісти
Упітанный інвалід... Ажірєніє мабуть... Хто підкаже, у якій БРИГАДІ є профільний лікар? Чи тіки лізка-дохтур у накабздону?
показати весь коментар
24.06.2024 17:47 Відповісти
Но налоги всё равно надо подымать а то рыгам не хватает.
показати весь коментар
24.06.2024 17:51 Відповісти
Ох і рило. Вже на ВЛК?
показати весь коментар
24.06.2024 18:02 Відповісти
Курви.
показати весь коментар
24.06.2024 18:32 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 18:35 Відповісти
Може хтось знає точну дату, коли воно здохне?!!
показати весь коментар
24.06.2024 18:48 Відповісти
Та ХІБА це "джокер"?
Це якесь "СЛАЩЯВО-ПУПСЯВЕ" чмо.
І воно ще досі шестачить на падляка????
показати весь коментар
24.06.2024 19:16 Відповісти
"Дякуємо" за галочку у 2019 .

Нація-суїцидник хотіли замість бариг - нових облич, простих пацанів криворагульних .

Ну ось вони: мамині пиріжечки, як "джокер", тепер живуть краще життя, за наш кошт звичайно.
показати весь коментар
24.06.2024 20:19 Відповісти
що пудрик.,свиномордий з одеської митниці при зе повернувся що лце= на одне лице , -свині
показати весь коментар
24.06.2024 21:08 Відповісти


братт по розуміу пудрик- керуючий потоками одеської митниці
показати весь коментар
24.06.2024 22:01 Відповісти
Какая атвратітєльная рожа (кінофільм "Джентльмени удачі")
показати весь коментар
25.06.2024 08:02 Відповісти
Схожий на Євгєнія Понасєнкова
показати весь коментар
24.06.2024 22:22 Відповісти
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО повертається? Як Зе і Єрмак крадуть в України шанс на відновлення || Цензор.НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=14jAPBU6cqo
показати весь коментар
24.06.2024 22:55 Відповісти
Дивуюсь читачам, які до сих пір розділяють українців на 73 і 27.. масштабна корупція притаманна всім "владам", починаючи з часів кравчука.. всі шість презіков і їх команди разом із опозиціями вели країну до цієї страшної війни.. а такі ублюдки, як герой цієї статті непагано почували себе в усі часи незалежності України..
показати весь коментар
24.06.2024 23:06 Відповісти
" ... вели країну до цієї страшної війни..." - що, прям так, вели до війни ?? А можна якісь аргументи, що вони цього хотіли ?
показати весь коментар
25.06.2024 02:20 Відповісти
Какая персона. Ну просто жуть.
У Сталіна був такий самий персонаж. Дем"ян Бєдний його кликали. Був близький до вождя, з уст вождя ловив думки і хлєстав усіх наліво направо. Сталін поселив його в Кремлі, часто з ним бухав. Дем"ян таку близькість використовував сповна - гонорари,тиражі,публікації у всіх журналах та і інші справи інформциган. Персонаж попадався на перо Дем"яна і пиши пропало, хто міг той викуповувався. Ну геть теперішній блогераст. А все закінчилось прозаїчно для блогераста тієї епохи. Проживаючи в Кремлі почав тирити стародруки з царських бібліотек і заганяти їх. Був пійманий, прогнали в 1935 році з кремлівської хатки, гонорари вмить щезли, побирався по газетках і помер в 45, забутий всіма.
А два інших блогерастів, вже Генріха Ягоди, племінник його дружини Авербах та Кіршон проживали тривалий час за рахунок НКВД, окупували асоціацію письменників і клеймілі всіх талановитіших. Гоніння на українських літераторів, то вони іспірували. Саме за вказівкою свого друга Ягоди в 1933-1934 роках Балицький влаштував різню українських письменників. Шолохова третирували через НКВД ще з 1928 року, коли побачили тираж перших його оповідань. Перед арештом ображені драматурги кричали на зборах, що п"єски Кіршона одночасно йшли в 104 театрах СРСР і він забирав весь фонд авторських для драматургів. Їх швиденько включили в Список №1 і покоцали разом з "другом всіх письменників" Ягодою.
показати весь коментар
24.06.2024 23:06 Відповісти
Повитухою цього мордаста є Хламідія. Самому вже срамно писати подмьотниє пісьма, як по справах бронежилетів та "Кузні на Рибальському", то як професійний картяр запустив свого джокера. Старший брат Дерьмак політизує а Хламідія займається чистим рекетом.
Щойно сайт ВЧК повідомив, що подверглісь арешту в Гніловодську два отца-основатєля (адміністратор і составітєль програм)
ското ферми в Ольгіно. І за що ? За теж саме. Вимагательство. Вимагали гроші у теперішньої головки ферми. А вони ж були повноправними партнерами шапіто на виборах 19 року. Як там в їх пісеньці - ех яблочко, куда ти котішся.....
показати весь коментар
24.06.2024 23:17 Відповісти
Як живе власник Telegram-каналу "Джокер", "слуга народу" Кравець: авто за 8 млн та виїзди за кордон через "прохання згори". ВIДЕО Джерело:
ПРОСТІТУТКИ ПРИ ЛЮБІЙ ВЛАДІ ГАРНО ЖИЛИ.
показати весь коментар
24.06.2024 23:48 Відповісти
Дитя з очима вбивці...
показати весь коментар
25.06.2024 00:07 Відповісти
У системі прикордонників мабуть видно, хто не вніс ознаку "підстава для виїзду". Службове розслідування буде ??
показати весь коментар
25.06.2024 02:29 Відповісти
В Італії є мафія. В Україні мафія має всю країну. Кучма постарався. Далі буде...
показати весь коментар
25.06.2024 07:32 Відповісти
Пам'ятаєте маминого вареничка синка свинарчуків? Так цей ще пухкіший мамин вареничок
показати весь коментар
25.06.2024 09:47 Відповісти
https://t.me/pecherhill/953 Печерский холм
🏛️Ну что, посмотрели расследование про канал "Джокер" Ромы Кравца? Сразу предупредим, это не последняя горячая новость, которая возникнет в ближайшее время.
🤔Все просто. Запад долго решал что ему делать с украинской властью, которая не воспринимала вообще никаких предупрежданий и категорически игнорировала требования Запада начать реформы - точнее вернуть как было на момент вступления Зеленского в должность, и улучшить. Офис Ермака стойко выдержал даже полгода без американской военной помощи - чего там?
🥊Посему Запад начал убивать рейтинг... нет, уже не Зеленского. Это - на закуску. Запад начал формировать общественное мнение против серого кардинала всея Украины, против самого Андрея Ермака. Расследование провело "Общественное телевидение", даже не скрывающее своих тесных связей с западными грантодателями. Намек понятен?
🤦🏼Сейчас, на волне скандала вокруг Джокера-Кравца, во-первых образом жизни Кравца просто обязаны заняться полиция и прокуратура; во-вторых, Ермаку выставят претензии ряд крупных украинских бизнесменов, которых Джокер ранее открыто шантажировал. Придется решать, договориваться, кем-то жертвовать... Далее мы прогнозируем расследование о бурной деятельности брата Ермака. О распределении гуманитарной помощи Запада...
🤷‍♂️История Европы знает множество примеров, когда бунт начинался не против короля, а против осточертевшего народу фаворита. Ключевой момент таких историй, однажны король оказывался перед выбором либо отправить фаворита на плаху, либо отправиться на плаху вместе с фаворитом.
😁Мы же в курсе, что Украина - цэ Европа?
показати весь коментар
25.06.2024 14:44 Відповісти
Ермак это корень всей корупции в Украине и крыша регианалов (опзж, видновлення Украины) вместе с Татаровым, Портновым, Шурмой, Арахамией, Кравцем и Левочкиным. После обмена Медведчука, у бизнес партнера Ермака Колюбаева появилась доля в застройщике Медведчука Энсо, которая должна была пойти в казну, и другие активы опзж. Сюда можно добавить лояльность правоохранительных органов которые под ОП к главе Киевгорстроя Кушниру который умножил с женой холдинг на ноль, Резникову, Резниченко, Хланте, Трухину, Баканову, Князеву, и оставили правки Лозового. А то что экономику Украины умножает на ноль Гетьманцев который обслуживал и работал на Сивковича это нонсенс
показати весь коментар
25.06.2024 15:51 Відповісти
А якщо для пересічних вимкнути інтернет мобільний зв,язок чи буде якась шкода? До 2000 років не було цього а тепер що не дурінь з телефоном то блохер журнліст правдоруб київстар не працював і що хтось вмер ?
показати весь коментар
25.06.2024 17:07 Відповісти
 
 