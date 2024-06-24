Як живе власник Telegram-каналу "Джокер", "слуга народу" Кравець: авто за 8 млн та виїзди за кордон через "прохання згори". ВIДЕО
Власником Telegram-каналу "Джокер" є Роман Кравець - 153-й номер у списках "Слуги народу".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі "Hromadske".
Видання називає одноосібним власником Telegram-каналу "Джокер" 29-річного Романа Кравця.
Так, "Джокер" атакував керівництво компанії Uklon, яке нібито виїжджає за кордон під час великої війни. Проте сам Кравець за час повномасштабного вторгнення РФ 5 разів виїжджав за кордон.
"Загалом був там понад два місяці. Вперше виїхав з України 22 жовтня 2023 року, а повернувся аж через місяць, 20 листопада. Кордон перетнув на КПВВ "Краківець" на автівці Mercedes-BenzS 550, зареєстрованій на нього. Кравець купив цей автомобіль ще на початку 2022 року в попереднього власника приблизно за 50 тисяч доларів", - йдеться в матеріалі.
"Назад в Україну повернувся вже на іншому Mercedes-Benz S 250 CDI, зареєстрованому на 67-річну львів'янку Катерину Лозинську. Але справжні мандри за кордон почалися тільки у 2024 році. 18 лютого "Джокер" виїжджає з України на орендованому, вже третьому Mercedes-Benz S-Klasse, а за 4 дні повертається на орендованому Mercedes-Benz V220. І це вже четверта автівка.
22 квітня знову виїзд за кордон на автівці львівської пенсіонерки. Повернення — через тиждень на орендованому Mercedes-Benz S-Klasse. На ньому ж він виїжджає знову 4 травня, повертається за 18 днів раптово — на Nissan Rogue. У червні "Джокер" знову ненадовго виїжджає і повертається за два дні на Mercedes-Maybach GLS 600. І це — вже шоста машина, яку Роман Кравець використовує тільки для закордонних вояжів", - додає видання.
Джерела Hromadske повідомили, що 18 травня до Саудівської Аравії "Джокер" їздив на бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика.
Підстава для виїзду з України у витягах з бази прикордонників відсутня, що може означати, що або Роман Кравець не стоїть на військовому обліку у свої 29 років, або він виїхав, бо про це хтось дуже попросив.
Джерело в СБУ заявило: "З мого досвіду, підставу виїзду не вносять, коли є прохання згори".
У каналі "Джокер" також оприлюднено прайс на інформаційні послуги:
- Реклама - від $47 500;
- Стоп (тобто припинення публікацій на певну тематику) - від $389 000;
- Видалення інформації - від $236 000.
Видання Forbes, яке раніше деанонімізувало "Джокера" повідомило, що його основний дохід приносять саме медіаатаки. Остання публічна історія сталася з компанією Uklon. "Джокер" згадував службу таксі у своїх постах понад 320 разів. Героями десятків звинувачувальних публікацій були також "Цитрус", "Стилус", "Техно Їжак" та інші.
Лише на купівлю авто за останні два роки "Джокер" витратив понад 8 млн грн.
Журналісти встановили, що Кравець проживає у квартирі на 100 кв.м. в елітному ЖК "Чикаго" в Києві. Оренда апартаментів коштує щонайменше $2 тис. на місць. Також у цьому ЖК мають квартири ексглава ОП Андрій Богдан та забудовник Андрій Вавриш.
Кравця супроводжують щонайменше 4 охоронці. Джерело з його оточення повідомило, що той пояснював наявність охорони "подарунком Малюка". Журналісти направили відповідні запити до СБУ та УДО.
ЗМІ встановило, що час від часу "Джокер" навідується у бізнес-центр "Парковий", де часто збираються нардепи зі "Слуги Народу".
Джерела видання також розповіли, що Кравець комунікує з Офісом Президента.
"Роман Кравець — не обдарований інтелектом покидьок, що дорвався до швидких неофіційних грошей через замовні матеріали, у чому йому активно сприяли і сприяють окремі чинні та колишні політики і співробітники спецслужб. Мотиви у кожного з них, очевидно, різні. В одних банальні — щоб не чіпали їх, в інших суто меркантильні. Адже так кошмарити бізнес з очевидною метою створення медійних проблем і допомогою в їхньому розв’язанні… Цей чорт точно не діє один.
З певністю можу сказати, що цей ідіот Кравець називає Арахамію одним з найближчих своїх друзів. Ще кілька губернаторів. Для розуміння тих, з ким це опудало спілкується, він завжди робить скріни особистих листувань і принагідно демонструє їх усім для підняття особистої ваги. Якої просто не існує. Існує лише півметровий імбецил, якого згодом або вкоротять ще більше через зламані ноги, або він зіллє всіх, з ким спілкується і спілкувався. І всіх, хто у нього розміщував і продовжує розміщувати замовні нісенітниці. Від бізнесменів до співробітників ОП, навіть до керівництва АП часів Януковича. Хоча це вже відбувається", - розповів один зі політиків анонімно.
Речниця фракції "Слуга Народу" Юлія Палійчук у коментарі щодо ймовірної дружби між очільником фракції "Слуга Народу" Давидом Арахамією і Романом Кравцем заявила: "Я не знаю, що може розповідати Роман Кравець. Я з ним особисто не знайома. І говорити про його якісь близькі стосунки з кимось… Він може говорити, що завгодно. Але я такою інформацією не володію стосовно контактів людини з іменем "Роман Кравець" із моїм безпосереднім керівництвом".
Кравець з'явився в оточенні Геннадія Корбана, який висувався від партії "УКРОП", у 2015 році. Він тоді допомагав йому з виборами та інформаційними кампаніями, йдеться в матеріалі.
"Перед зміною влади у 2019 році Кравець уже мав певні зв'язки серед високопосадовців. Зокрема, теплі стосунки у нього виникли з Андрієм Богданом — тоді ще адвокатом впливових людей, а трохи згодом — очільником Офісу президента. А також — зі Світланою Крюковою, заступницею головного редактора проросійського видання "Страна.ua", яке перебуває під санкціями РНБО. Богдан саме тоді став важливою частиною команди Володимира Зеленського і, зокрема, відповідав за наповнення списків партії "Слуга Народу". З різних джерел нам підтвердили: обираючи людей на останні кілька вакантних місць у списку, Андрій Богдан просто гортав свою телефонну книгу. Так він зупинився, з-поміж інших, на Романові Кравцеві, якого й запросив у список 153 номером. До Верховної Ради той не пройшов", - зазначають автори розслідування.
У 2019 році Богдан, Корбан та Крюкова нібито посварилися. Останні двоє завели Telegram-канал "Джокер", а Кравця взяли помічником. До 2021 року Корбан та Крюкова, за даними джерел видання, зберігали вплив на канал. Проте згодом Кравець відсторонив їх ві можливості впливати на контент та став одноосібним власником "Джокера".
"Саме тоді канал почав перетворюватися на рупор ОП. Зараз "Джокер" публікує пости з виправданням влади", - пишуть журналісти.
Водночас Кравець має шанси потрапити до Ради. Нещодавно до ВР зайшов 147-й - Микола Тарарін. Роман Кравець у списках "Слуги Народу" - 153-й.
Пізніше Кравець зв'язався із журналістами та розповів, що нібито не володіє каналом вже два роки, оскільки продав його за $2 млн. Він виїжджає за кордон, бо ВЛК визнала його непридатним до військової служби. А його охорона - приватна, а не державна.
А ще на засранців пальцем тикають.
І не секрет, що це та мета, заради якої всі оті ************ з корочками "українських" ЗМІ готові були вилити тони помиїв, безпідставно переслідувати кого завгодно і кричати "я тобі недорогенька!".
Калібровані покидьки - це і є та основа "служок", на якій вони і тримаються на плаву.
Але заперечення, що керівництво компанії Uklon виїжджає за кордон, не послiдувало
Міняєш на рясу - кому тут ще мерседес освятити?!
Міняєш на форму - кого тут ще позбавити ганебного тавра "ухилянт"?!
Міняєш на медичний халат - кому тут ще "поплохєло"?!
Міняєш на сірий піджак з окулярами - кому тут ще в аспіранти різко захотілося?!
І так далі
( Ільф, Петров "Золоте теля")
До 19 года был дворовой собакой, по помойкам шлялся, но потом его взяли в партию "слуга народа" и тут пошла масть: недвига, тачки, крипта.. Есть и силиконовая содержанка оральная машинистка Васнецова, все по Булгакову. Проблема теперь в том как и кто будет разгребать все что это монобольшинство накуралесило за 5 лет
Не важко здогадатися, хто кришує цього покидька.
Це якесь "СЛАЩЯВО-ПУПСЯВЕ" чмо.
І воно ще досі шестачить на падляка????
Нація-суїцидник хотіли замість бариг - нових облич, простих пацанів криворагульних .
Ну ось вони: мамині пиріжечки, як "джокер", тепер живуть краще життя, за наш кошт звичайно.
братт по розуміу пудрик- керуючий потоками одеської митниці
https://www.youtube.com/watch?v=14jAPBU6cqo
У Сталіна був такий самий персонаж. Дем"ян Бєдний його кликали. Був близький до вождя, з уст вождя ловив думки і хлєстав усіх наліво направо. Сталін поселив його в Кремлі, часто з ним бухав. Дем"ян таку близькість використовував сповна - гонорари,тиражі,публікації у всіх журналах та і інші справи інформциган. Персонаж попадався на перо Дем"яна і пиши пропало, хто міг той викуповувався. Ну геть теперішній блогераст. А все закінчилось прозаїчно для блогераста тієї епохи. Проживаючи в Кремлі почав тирити стародруки з царських бібліотек і заганяти їх. Був пійманий, прогнали в 1935 році з кремлівської хатки, гонорари вмить щезли, побирався по газетках і помер в 45, забутий всіма.
А два інших блогерастів, вже Генріха Ягоди, племінник його дружини Авербах та Кіршон проживали тривалий час за рахунок НКВД, окупували асоціацію письменників і клеймілі всіх талановитіших. Гоніння на українських літераторів, то вони іспірували. Саме за вказівкою свого друга Ягоди в 1933-1934 роках Балицький влаштував різню українських письменників. Шолохова третирували через НКВД ще з 1928 року, коли побачили тираж перших його оповідань. Перед арештом ображені драматурги кричали на зборах, що п"єски Кіршона одночасно йшли в 104 театрах СРСР і він забирав весь фонд авторських для драматургів. Їх швиденько включили в Список №1 і покоцали разом з "другом всіх письменників" Ягодою.
Щойно сайт ВЧК повідомив, що подверглісь арешту в Гніловодську два отца-основатєля (адміністратор і составітєль програм)
ското ферми в Ольгіно. І за що ? За теж саме. Вимагательство. Вимагали гроші у теперішньої головки ферми. А вони ж були повноправними партнерами шапіто на виборах 19 року. Як там в їх пісеньці - ех яблочко, куда ти котішся.....
ПРОСТІТУТКИ ПРИ ЛЮБІЙ ВЛАДІ ГАРНО ЖИЛИ.
🏛️Ну что, посмотрели расследование про канал "Джокер" Ромы Кравца? Сразу предупредим, это не последняя горячая новость, которая возникнет в ближайшее время.
🤔Все просто. Запад долго решал что ему делать с украинской властью, которая не воспринимала вообще никаких предупрежданий и категорически игнорировала требования Запада начать реформы - точнее вернуть как было на момент вступления Зеленского в должность, и улучшить. Офис Ермака стойко выдержал даже полгода без американской военной помощи - чего там?
🥊Посему Запад начал убивать рейтинг... нет, уже не Зеленского. Это - на закуску. Запад начал формировать общественное мнение против серого кардинала всея Украины, против самого Андрея Ермака. Расследование провело "Общественное телевидение", даже не скрывающее своих тесных связей с западными грантодателями. Намек понятен?
🤦🏼Сейчас, на волне скандала вокруг Джокера-Кравца, во-первых образом жизни Кравца просто обязаны заняться полиция и прокуратура; во-вторых, Ермаку выставят претензии ряд крупных украинских бизнесменов, которых Джокер ранее открыто шантажировал. Придется решать, договориваться, кем-то жертвовать... Далее мы прогнозируем расследование о бурной деятельности брата Ермака. О распределении гуманитарной помощи Запада...
🤷♂️История Европы знает множество примеров, когда бунт начинался не против короля, а против осточертевшего народу фаворита. Ключевой момент таких историй, однажны король оказывался перед выбором либо отправить фаворита на плаху, либо отправиться на плаху вместе с фаворитом.
😁Мы же в курсе, что Украина - цэ Европа?