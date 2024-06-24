РУС
Как живет владелец Telegram-канала "Джокер", "слуга народа" Кравец: авто за 8 млн и выезды за границу через "просьбу сверху". ВИДЕО

Владельцем Telegram-канала "Джокер" является Роман Кравец - 153-й номер в списках "Слуги народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Hromadske".

Издание называет единоличным владельцем Telegram-канала "Джокер" 29-летнего Романа Кравца.

Роман Кравець веде телеграм канал Джокер

Так, "Джокер" атаковал руководство компании Uklon, которое якобы выезжает за границу во время большой войны. Однако сам Кравец за время полномасштабного вторжения РФ 5 раз выезжал за границу.

"В целом был там более двух месяцев. Впервые выехал из Украины 22 октября 2023 года, а вернулся только через месяц, 20 ноября. Границу пересек на КПВВ "Краковец" на машине Mercedes-BenzS 550, зарегистрированной на него. Кравец купил этот автомобиль еще в начале 2022 года у предыдущего владельца примерно за 50 тысяч долларов", - говорится в материале.

"Назад в Украину вернулся уже на другом Mercedes-Benz S 250 CDI, зарегистрированном на 67-летнюю львовянку Екатерину Лозинскую. Но настоящие путешествия за границу начались только в 2024 году. 18 февраля "Джокер" выезжает из Украины на арендованном, уже третьем Mercedes-Benz S-Klasse, а через 4 дня возвращается на арендованном Mercedes-Benz V220. И это уже четвертая машина.

22 апреля снова выезд за границу на машине львовской пенсионерки. Возвращение - через неделю на арендованном Mercedes-Benz S-Klasse. На нем же он выезжает снова 4 мая, возвращается через 18 дней внезапно - на Nissan Rogue. В июне "Джокер" снова ненадолго выезжает и возвращается через два дня на Mercedes-Maybach GLS 600. И это - уже шестая машина, которую Роман Кравец использует только для заграничных вояжей", - добавляет издание.

Источники Hromadske сообщили, что 18 мая в Саудовскую Аравию "Джокер" ездил на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Основание для выезда из Украины в выписках из базы пограничников отсутствует, что может означать, что либо Роман Кравец не стоит на воинском учете в свои 29 лет, либо он выехал, потому что об этом кто-то очень попросил.

Источник в СБУ заявил: "По моему опыту, основание выезда не вносят, когда есть просьба сверху".

В канале "Джокер" также обнародован прайс на информационные услуги:

  • Реклама - от $47 500;
  • Стоп (то есть прекращение публикаций на определенную тематику) - от $389 000;
  • Удаление информации - от $236 000.

Издание Forbes, которое ранее деанонимизировало "Джокера" сообщило, что его основной доход приносят именно медиаатаки. Последняя публичная история произошла с компанией Uklon. "Джокер" упоминал службу такси в своих постах более 320 раз. Героями десятков обвинительных публикаций были также "Цитрус", "Стилус", "Техно Їжак" и другие.

Только на покупку авто за последние два года "Джокер" потратил более 8 млн грн.

Журналисты установили, что Кравец проживает в квартире на 100 кв.м. в элитном ЖК "Чикаго" в Киеве. Аренда апартаментов стоит не менее $2 тыс. в мест. Также в этом ЖК имеют квартиры экс-глава ОП Андрей Богдан и застройщик Андрей Ваврыш.

Кравца сопровождают по меньшей мере 4 охранника. Источник из его окружения сообщил, что тот объяснял наличие охраны "подарком Малюка". Журналисты направили соответствующие запросы в СБУ и УГО.

СМИ установило, что время от времени "Джокер" наведывается в бизнес-центр "Парковый", где часто собираются нардепы из "Слуги народа".

Источники издания также рассказали, что Кравец коммуницирует с Офисом Президента.

"Роман Кравец - неодаренный интеллектом подонок, дорвавшийся до быстрых неофициальных денег через заказные материалы, в чем ему активно содействовали и содействуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб. Мотивы у каждого из них, очевидно, разные. У одних - банальные, чтобы их не трогали, у других - сугубо меркантильные. Поскольку так кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощи в их решении... Этот черт точно не действует один.

"С уверенностью могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из ближайших своих друзей. Еще несколько губернаторов. Для понимания тех, с кем это чучело общается, он всегда делает скрины личных переписок и попутно демонстрирует их всем для поднятия личного веса. Которого просто не существует. Существует лишь полуметровый имбецил, которого со временем либо укоротят еще больше из-за сломанных ног, либо он сольет всех, с кем общается и общался. И всех, кто у него размещал и продолжает размещать заказную чушь. От бизнесменов - до сотрудников ОП, даже до руководства АП времен Януковича. Хотя это уже происходит", - рассказал один из политиков анонимно.

Спикер фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук в комментарии относительно вероятной дружбы между главой фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией и Романом Кравцом заявила: "Я не знаю, что может рассказывать Роман Кравец. Я с ним лично не знакома. И говорить о его каких-то близких отношениях с кем-то... Он может говорить, что угодно. Но я такой информацией не владею относительно контактов человека с именем "Роман Кравец" с моим непосредственным руководством".

Кравец появился в окружении Геннадия Корбана, который выдвигался от партии "УКРОП", в 2015 году. Он тогда помогал ему с выборами и информационными кампаниями, говорится в материале.

"Перед сменой власти в 2019 году Кравец уже имел определенные связи среди чиновников. В частности, теплые отношения у него возникли с Андреем Богданом - тогда еще адвокатом влиятельных людей, а чуть позже - главой Офиса президента. А также - со Светланой Крюковой, заместителем главного редактора пророссийского издания "Страна.ua", которое находится под санкциями СНБО. Богдан именно тогда стал важной частью команды Владимира Зеленского и, в частности, отвечал за наполнение списков партии "Слуга народа". Из разных источников нам подтвердили: выбирая людей на последние несколько вакантных мест в списке, Андрей Богдан просто листал свою телефонную книгу. Так он остановился, среди других, на Романе Кравцеве, которого и пригласил в список 153 номером. В Верховную Раду тот не прошел", - отмечают авторы расследования.

В 2019 году Богдан, Корбан и Крюкова якобы поссорились. Последние двое завели Telegram-канал "Джокер", а Кравца взяли помощником. До 2021 года Корбан и Крюкова, по данным источников издания, сохраняли влияние на канал. Однако впоследствии Кравец отстранил их от возможности влиять на контент и стал единоличным владельцем "Джокера".

"Именно тогда канал начал превращаться в рупор ОП. Сейчас "Джокер" публикует посты с оправданием власти", - пишут журналисты.

В то же время Кравец имеет шансы попасть в Раду. Недавно в ВР зашел 147-й - Николай Тарарин. Роман Кравец в списках "Слуги народа" - 153-й.

Позже Кравец связался с журналистами и рассказал, что якобы не владеет каналом уже два года, поскольку продал его за $2 млн. Он выезжает за границу, потому что ВВК признала его непригодным к военной службе. А его охрана - частная, а не государственная.

+46
показать весь комментарий
24.06.2024 17:16 Ответить
+42
Оце проголосували. Піметрові імбецили тепер зайняли всі соціальні і політичні ліфти.
А ще на засранців пальцем тикають.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:15 Ответить
+35
Вот кого завел инфантильный лох избиратель в парламент - классический шариков.
До 19 года был дворовой собакой, по помойкам шлялся, но потом его взяли в партию "слуга народа" и тут пошла масть: недвига, тачки, крипта.. Есть и силиконовая содержанка оральная машинистка Васнецова, все по Булгакову. Проблема теперь в том как и кто будет разгребать все что это монобольшинство накуралесило за 5 лет
показать весь комментарий
24.06.2024 17:22 Ответить
Ось і прилетіло карикатурному "правдорубу"
показать весь комментарий
24.06.2024 17:11 Ответить
Он такой-же правдоруб, как и балерина. Очередная шавка, очередное дерьмо на службе Зели и Ермака. Только уж очень тупое, раз за его деятельность вышли подобные расследования.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:41 Ответить
Не тупое, наглое и уверенное в своей безнаказанности
показать весь комментарий
24.06.2024 22:37 Ответить
А хто на нього в ДБР заяву напише? Тцк альо! Ви де?
показать весь комментарий
24.06.2024 17:15 Ответить
Так не буде ж Єрмак давати на це команду Безуглій чи Кротевичу
показать весь комментарий
24.06.2024 23:59 Ответить
Я скоріше стану на бік Содоля чим безуглої. Потрібно розібратись в цьому конфлікті, а потім давати свою оцінку
показать весь комментарий
25.06.2024 07:01 Ответить
Оце проголосували. Піметрові імбецили тепер зайняли всі соціальні і політичні ліфти.
А ще на засранців пальцем тикають.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:15 Ответить
"Зато сісьтєму сламалі"©
показать весь комментарий
24.06.2024 17:30 Ответить
Продати себе як найдорожче - ось головна і основна мета отаких "правдорубів" в Україні.
І не секрет, що це та мета, заради якої всі оті ************ з корочками "українських" ЗМІ готові були вилити тони помиїв, безпідставно переслідувати кого завгодно і кричати "я тобі недорогенька!".
Калібровані покидьки - це і є та основа "служок", на якій вони і тримаються на плаву.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:51 Ответить
Это называют в народе, да простят дамы, имбецил минетного роста.
показать весь комментарий
24.06.2024 19:01 Ответить
Так, "Джокер" атакував керівництво компанії Uklon, яке нібито виїжджає за кордон під час великої війни. Проте сам Кравець за час повномасштабного вторгнення РФ 5 разів виїжджав за кордон. ============

Але заперечення, що керівництво компанії Uklon виїжджає за кордон, не послiдувало
показать весь комментарий
24.06.2024 17:16 Ответить
Хотелось бы знать, что они сделали для ВСУ, а тогда уже решать по выездам.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:20 Ответить
А что у нас там на границе, датчики-мерятели стоят и бигборд - "да воздастся тебе проезд по делам для ЗСУ своим"?
показать весь комментарий
24.06.2024 17:27 Ответить
багато бізнесменів спокійно через шлях виїздить, теж мені знайшли новину.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:23 Ответить
Треба розрізняти звичайних бізнесменів і рекетіра зразка 21сторіччя.Чи для тебе теж "какая разніца".
показать весь комментарий
24.06.2024 17:50 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 17:16 Ответить
Універсальна картинка.
Міняєш на рясу - кому тут ще мерседес освятити?!
Міняєш на форму - кого тут ще позбавити ганебного тавра "ухилянт"?!
Міняєш на медичний халат - кому тут ще "поплохєло"?!
Міняєш на сірий піджак з окулярами - кому тут ще в аспіранти різко захотілося?!
І так далі
показать весь комментарий
24.06.2024 17:25 Ответить
Здається, за основу Коливана взяли..
показать весь комментарий
24.06.2024 17:31 Ответить
Головне - у вишиванці та ламаною державною мовою.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:35 Ответить
З яким акцентом?
показать весь комментарий
24.06.2024 18:26 Ответить
С хриплым, вестимо.
показать весь комментарий
25.06.2024 00:15 Ответить
Интересный вы человек! Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!
( Ільф, Петров "Золоте теля")
показать весь комментарий
25.06.2024 07:52 Ответить
Раньше, публикация в прессе, рассматривалась, как основание проводить следственные действия. Интересно, найдется тот кто способен это сделать, или слуги народа не прикасаемы, можно трогать только их хозяев-народ. И как можно уважать депутатов. Да и все это шобло при власти
показать весь комментарий
24.06.2024 17:18 Ответить
Еще остались принципиальные журналисты, но в большинстве, когда начинается хайп, то однозначно что кто-то уже насиделся, пора и честь знать - с нажитым на отдых в Европу. Всех денег не наворуешь - а желающих целая очередь за поворотом
показать весь комментарий
24.06.2024 17:29 Ответить
А при чем тут журналисты, вот эта публикация, журналисты свое дело сделали, теперь очередь правоохранительных органов, а тут беда, они только понимают команду фас от хозяина
показать весь комментарий
24.06.2024 17:52 Ответить
Вот кого завел инфантильный лох избиратель в парламент - классический шариков.
До 19 года был дворовой собакой, по помойкам шлялся, но потом его взяли в партию "слуга народа" и тут пошла масть: недвига, тачки, крипта.. Есть и силиконовая содержанка оральная машинистка Васнецова, все по Булгакову. Проблема теперь в том как и кто будет разгребать все что это монобольшинство накуралесило за 5 лет
показать весь комментарий
24.06.2024 17:22 Ответить
цікаво, а цей ***** встигне зїбатись з України....
показать весь комментарий
24.06.2024 17:25 Ответить
аж бігом
показать весь комментарий
24.06.2024 17:28 Ответить
думаю, буде сусідом шарія.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:33 Ответить
Впевнений, що він давно *інвалід"
показать весь комментарий
24.06.2024 17:32 Ответить
у нього великі шанси стати інвалідом до кінця життя, а може взагалі закінчити як бузина.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:35 Ответить
Это точно. Слишком многих людей задел. И не самых обычных людей. Такие расследования просто так не появляются. Неофициально про него уже знают абсолютно все, включая где и как хранится нажитое "непосильным трудом". Может остаться не просто инвалидом, а нищим инвалидом.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:50 Ответить
Бажаю йому здохнути, але не зразу, а до того, як до нього доїде швидка.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:54 Ответить
Що посієш - те й пожнеш !!! Це стосується як і цього недоробленого єрмаківського прихвостня, так і всього електорату зільоної плісняви...
показать весь комментарий
24.06.2024 17:25 Ответить
Таке молоде, а вже така закінчена сволота.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:28 Ответить
Зате не пес-совок.😋
показать весь комментарий
24.06.2024 19:55 Ответить
"Джокер" - рупор ОПЗЄ у Телеграмі.

Не важко здогадатися, хто кришує цього покидька.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:29 Ответить
как на его допысы состоящие на 99% из откровенной лжи ведутся пересични я не понимаю, все мозги уже пропили, клоуна президентом выбрали, верите какому-то джокеру
показать весь комментарий
24.06.2024 17:36 Ответить
Народ - неосвідчене бидло(
показать весь комментарий
24.06.2024 17:46 Ответить
та давно вже все це відомо. Просто читаю "https://t.me/s/zelyazradnik ЗЕ зрада🕵️ ", навіть колись її тут постив, але потім відмовився через її екстремізм. А вона все це вже викладала.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:41 Ответить
мамкин пиріжек тепер плаче напевно)
показать весь комментарий
24.06.2024 17:42 Ответить
Упітанный інвалід... Ажірєніє мабуть... Хто підкаже, у якій БРИГАДІ є профільний лікар? Чи тіки лізка-дохтур у накабздону?
показать весь комментарий
24.06.2024 17:47 Ответить
Но налоги всё равно надо подымать а то рыгам не хватает.
показать весь комментарий
24.06.2024 17:51 Ответить
Ох і рило. Вже на ВЛК?
показать весь комментарий
24.06.2024 18:02 Ответить
Курви.
показать весь комментарий
24.06.2024 18:32 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2024 18:35 Ответить
Може хтось знає точну дату, коли воно здохне?!!
показать весь комментарий
24.06.2024 18:48 Ответить
Та ХІБА це "джокер"?
Це якесь "СЛАЩЯВО-ПУПСЯВЕ" чмо.
І воно ще досі шестачить на падляка????
показать весь комментарий
24.06.2024 19:16 Ответить
"Дякуємо" за галочку у 2019 .

Нація-суїцидник хотіли замість бариг - нових облич, простих пацанів криворагульних .

Ну ось вони: мамині пиріжечки, як "джокер", тепер живуть краще життя, за наш кошт звичайно.
показать весь комментарий
24.06.2024 20:19 Ответить
що пудрик.,свиномордий з одеської митниці при зе повернувся що лце= на одне лице , -свині
показать весь комментарий
24.06.2024 21:08 Ответить


братт по розуміу пудрик- керуючий потоками одеської митниці
показать весь комментарий
24.06.2024 22:01 Ответить
Какая атвратітєльная рожа (кінофільм "Джентльмени удачі")
показать весь комментарий
25.06.2024 08:02 Ответить
Схожий на Євгєнія Понасєнкова
показать весь комментарий
24.06.2024 22:22 Ответить
ВЕЛИКЕ КРАДІВНИЦТВО повертається? Як Зе і Єрмак крадуть в України шанс на відновлення || Цензор.НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=14jAPBU6cqo
показать весь комментарий
24.06.2024 22:55 Ответить
Дивуюсь читачам, які до сих пір розділяють українців на 73 і 27.. масштабна корупція притаманна всім "владам", починаючи з часів кравчука.. всі шість презіков і їх команди разом із опозиціями вели країну до цієї страшної війни.. а такі ублюдки, як герой цієї статті непагано почували себе в усі часи незалежності України..
показать весь комментарий
24.06.2024 23:06 Ответить
" ... вели країну до цієї страшної війни..." - що, прям так, вели до війни ?? А можна якісь аргументи, що вони цього хотіли ?
показать весь комментарий
25.06.2024 02:20 Ответить
Какая персона. Ну просто жуть.
У Сталіна був такий самий персонаж. Дем"ян Бєдний його кликали. Був близький до вождя, з уст вождя ловив думки і хлєстав усіх наліво направо. Сталін поселив його в Кремлі, часто з ним бухав. Дем"ян таку близькість використовував сповна - гонорари,тиражі,публікації у всіх журналах та і інші справи інформциган. Персонаж попадався на перо Дем"яна і пиши пропало, хто міг той викуповувався. Ну геть теперішній блогераст. А все закінчилось прозаїчно для блогераста тієї епохи. Проживаючи в Кремлі почав тирити стародруки з царських бібліотек і заганяти їх. Був пійманий, прогнали в 1935 році з кремлівської хатки, гонорари вмить щезли, побирався по газетках і помер в 45, забутий всіма.
А два інших блогерастів, вже Генріха Ягоди, племінник його дружини Авербах та Кіршон проживали тривалий час за рахунок НКВД, окупували асоціацію письменників і клеймілі всіх талановитіших. Гоніння на українських літераторів, то вони іспірували. Саме за вказівкою свого друга Ягоди в 1933-1934 роках Балицький влаштував різню українських письменників. Шолохова третирували через НКВД ще з 1928 року, коли побачили тираж перших його оповідань. Перед арештом ображені драматурги кричали на зборах, що п"єски Кіршона одночасно йшли в 104 театрах СРСР і він забирав весь фонд авторських для драматургів. Їх швиденько включили в Список №1 і покоцали разом з "другом всіх письменників" Ягодою.
показать весь комментарий
24.06.2024 23:06 Ответить
Повитухою цього мордаста є Хламідія. Самому вже срамно писати подмьотниє пісьма, як по справах бронежилетів та "Кузні на Рибальському", то як професійний картяр запустив свого джокера. Старший брат Дерьмак політизує а Хламідія займається чистим рекетом.
Щойно сайт ВЧК повідомив, що подверглісь арешту в Гніловодську два отца-основатєля (адміністратор і составітєль програм)
ското ферми в Ольгіно. І за що ? За теж саме. Вимагательство. Вимагали гроші у теперішньої головки ферми. А вони ж були повноправними партнерами шапіто на виборах 19 року. Як там в їх пісеньці - ех яблочко, куда ти котішся.....
показать весь комментарий
24.06.2024 23:17 Ответить
Як живе власник Telegram-каналу "Джокер", "слуга народу" Кравець: авто за 8 млн та виїзди за кордон через "прохання згори". ВIДЕО Джерело:
ПРОСТІТУТКИ ПРИ ЛЮБІЙ ВЛАДІ ГАРНО ЖИЛИ.
показать весь комментарий
24.06.2024 23:48 Ответить
Дитя з очима вбивці...
показать весь комментарий
25.06.2024 00:07 Ответить
У системі прикордонників мабуть видно, хто не вніс ознаку "підстава для виїзду". Службове розслідування буде ??
показать весь комментарий
25.06.2024 02:29 Ответить
В Італії є мафія. В Україні мафія має всю країну. Кучма постарався. Далі буде...
показать весь комментарий
25.06.2024 07:32 Ответить
Пам'ятаєте маминого вареничка синка свинарчуків? Так цей ще пухкіший мамин вареничок
показать весь комментарий
25.06.2024 09:47 Ответить
https://t.me/pecherhill/953 Печерский холм
🏛️Ну что, посмотрели расследование про канал "Джокер" Ромы Кравца? Сразу предупредим, это не последняя горячая новость, которая возникнет в ближайшее время.
🤔Все просто. Запад долго решал что ему делать с украинской властью, которая не воспринимала вообще никаких предупрежданий и категорически игнорировала требования Запада начать реформы - точнее вернуть как было на момент вступления Зеленского в должность, и улучшить. Офис Ермака стойко выдержал даже полгода без американской военной помощи - чего там?
🥊Посему Запад начал убивать рейтинг... нет, уже не Зеленского. Это - на закуску. Запад начал формировать общественное мнение против серого кардинала всея Украины, против самого Андрея Ермака. Расследование провело "Общественное телевидение", даже не скрывающее своих тесных связей с западными грантодателями. Намек понятен?
🤦🏼Сейчас, на волне скандала вокруг Джокера-Кравца, во-первых образом жизни Кравца просто обязаны заняться полиция и прокуратура; во-вторых, Ермаку выставят претензии ряд крупных украинских бизнесменов, которых Джокер ранее открыто шантажировал. Придется решать, договориваться, кем-то жертвовать... Далее мы прогнозируем расследование о бурной деятельности брата Ермака. О распределении гуманитарной помощи Запада...
🤷‍♂️История Европы знает множество примеров, когда бунт начинался не против короля, а против осточертевшего народу фаворита. Ключевой момент таких историй, однажны король оказывался перед выбором либо отправить фаворита на плаху, либо отправиться на плаху вместе с фаворитом.
😁Мы же в курсе, что Украина - цэ Европа?
показать весь комментарий
25.06.2024 14:44 Ответить
Ермак это корень всей корупции в Украине и крыша регианалов (опзж, видновлення Украины) вместе с Татаровым, Портновым, Шурмой, Арахамией, Кравцем и Левочкиным. После обмена Медведчука, у бизнес партнера Ермака Колюбаева появилась доля в застройщике Медведчука Энсо, которая должна была пойти в казну, и другие активы опзж. Сюда можно добавить лояльность правоохранительных органов которые под ОП к главе Киевгорстроя Кушниру который умножил с женой холдинг на ноль, Резникову, Резниченко, Хланте, Трухину, Баканову, Князеву, и оставили правки Лозового. А то что экономику Украины умножает на ноль Гетьманцев который обслуживал и работал на Сивковича это нонсенс
показать весь комментарий
25.06.2024 15:51 Ответить
А якщо для пересічних вимкнути інтернет мобільний зв,язок чи буде якась шкода? До 2000 років не було цього а тепер що не дурінь з телефоном то блохер журнліст правдоруб київстар не працював і що хтось вмер ?
показать весь комментарий
25.06.2024 17:07 Ответить
 
 