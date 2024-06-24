Как живет владелец Telegram-канала "Джокер", "слуга народа" Кравец: авто за 8 млн и выезды за границу через "просьбу сверху". ВИДЕО

Владельцем Telegram-канала "Джокер" является Роман Кравец - 153-й номер в списках "Слуги народа".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале "Hromadske".

Издание называет единоличным владельцем Telegram-канала "Джокер" 29-летнего Романа Кравца.

Так, "Джокер" атаковал руководство компании Uklon, которое якобы выезжает за границу во время большой войны. Однако сам Кравец за время полномасштабного вторжения РФ 5 раз выезжал за границу.

"В целом был там более двух месяцев. Впервые выехал из Украины 22 октября 2023 года, а вернулся только через месяц, 20 ноября. Границу пересек на КПВВ "Краковец" на машине Mercedes-BenzS 550, зарегистрированной на него. Кравец купил этот автомобиль еще в начале 2022 года у предыдущего владельца примерно за 50 тысяч долларов", - говорится в материале.

"Назад в Украину вернулся уже на другом Mercedes-Benz S 250 CDI, зарегистрированном на 67-летнюю львовянку Екатерину Лозинскую. Но настоящие путешествия за границу начались только в 2024 году. 18 февраля "Джокер" выезжает из Украины на арендованном, уже третьем Mercedes-Benz S-Klasse, а через 4 дня возвращается на арендованном Mercedes-Benz V220. И это уже четвертая машина.

22 апреля снова выезд за границу на машине львовской пенсионерки. Возвращение - через неделю на арендованном Mercedes-Benz S-Klasse. На нем же он выезжает снова 4 мая, возвращается через 18 дней внезапно - на Nissan Rogue. В июне "Джокер" снова ненадолго выезжает и возвращается через два дня на Mercedes-Maybach GLS 600. И это - уже шестая машина, которую Роман Кравец использует только для заграничных вояжей", - добавляет издание.

Источники Hromadske сообщили, что 18 мая в Саудовскую Аравию "Джокер" ездил на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Основание для выезда из Украины в выписках из базы пограничников отсутствует, что может означать, что либо Роман Кравец не стоит на воинском учете в свои 29 лет, либо он выехал, потому что об этом кто-то очень попросил.

Источник в СБУ заявил: "По моему опыту, основание выезда не вносят, когда есть просьба сверху".

В канале "Джокер" также обнародован прайс на информационные услуги:

Реклама - от $47 500;

Стоп (то есть прекращение публикаций на определенную тематику) - от $389 000;

Удаление информации - от $236 000.

Издание Forbes, которое ранее деанонимизировало "Джокера" сообщило, что его основной доход приносят именно медиаатаки. Последняя публичная история произошла с компанией Uklon. "Джокер" упоминал службу такси в своих постах более 320 раз. Героями десятков обвинительных публикаций были также "Цитрус", "Стилус", "Техно Їжак" и другие.

Только на покупку авто за последние два года "Джокер" потратил более 8 млн грн.

Журналисты установили, что Кравец проживает в квартире на 100 кв.м. в элитном ЖК "Чикаго" в Киеве. Аренда апартаментов стоит не менее $2 тыс. в мест. Также в этом ЖК имеют квартиры экс-глава ОП Андрей Богдан и застройщик Андрей Ваврыш.

Кравца сопровождают по меньшей мере 4 охранника. Источник из его окружения сообщил, что тот объяснял наличие охраны "подарком Малюка". Журналисты направили соответствующие запросы в СБУ и УГО.

СМИ установило, что время от времени "Джокер" наведывается в бизнес-центр "Парковый", где часто собираются нардепы из "Слуги народа".

Источники издания также рассказали, что Кравец коммуницирует с Офисом Президента.

"Роман Кравец - неодаренный интеллектом подонок, дорвавшийся до быстрых неофициальных денег через заказные материалы, в чем ему активно содействовали и содействуют отдельные действующие и бывшие политики и сотрудники спецслужб. Мотивы у каждого из них, очевидно, разные. У одних - банальные, чтобы их не трогали, у других - сугубо меркантильные. Поскольку так кошмарить бизнес с очевидной целью создания медийных проблем и помощи в их решении... Этот черт точно не действует один.

"С уверенностью могу сказать, что этот идиот Кравец называет Арахамию одним из ближайших своих друзей. Еще несколько губернаторов. Для понимания тех, с кем это чучело общается, он всегда делает скрины личных переписок и попутно демонстрирует их всем для поднятия личного веса. Которого просто не существует. Существует лишь полуметровый имбецил, которого со временем либо укоротят еще больше из-за сломанных ног, либо он сольет всех, с кем общается и общался. И всех, кто у него размещал и продолжает размещать заказную чушь. От бизнесменов - до сотрудников ОП, даже до руководства АП времен Януковича. Хотя это уже происходит", - рассказал один из политиков анонимно.

Спикер фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук в комментарии относительно вероятной дружбы между главой фракции "Слуга Народа" Давидом Арахамией и Романом Кравцом заявила: "Я не знаю, что может рассказывать Роман Кравец. Я с ним лично не знакома. И говорить о его каких-то близких отношениях с кем-то... Он может говорить, что угодно. Но я такой информацией не владею относительно контактов человека с именем "Роман Кравец" с моим непосредственным руководством".

Кравец появился в окружении Геннадия Корбана, который выдвигался от партии "УКРОП", в 2015 году. Он тогда помогал ему с выборами и информационными кампаниями, говорится в материале.

"Перед сменой власти в 2019 году Кравец уже имел определенные связи среди чиновников. В частности, теплые отношения у него возникли с Андреем Богданом - тогда еще адвокатом влиятельных людей, а чуть позже - главой Офиса президента. А также - со Светланой Крюковой, заместителем главного редактора пророссийского издания "Страна.ua", которое находится под санкциями СНБО. Богдан именно тогда стал важной частью команды Владимира Зеленского и, в частности, отвечал за наполнение списков партии "Слуга народа". Из разных источников нам подтвердили: выбирая людей на последние несколько вакантных мест в списке, Андрей Богдан просто листал свою телефонную книгу. Так он остановился, среди других, на Романе Кравцеве, которого и пригласил в список 153 номером. В Верховную Раду тот не прошел", - отмечают авторы расследования.

В 2019 году Богдан, Корбан и Крюкова якобы поссорились. Последние двое завели Telegram-канал "Джокер", а Кравца взяли помощником. До 2021 года Корбан и Крюкова, по данным источников издания, сохраняли влияние на канал. Однако впоследствии Кравец отстранил их от возможности влиять на контент и стал единоличным владельцем "Джокера".

"Именно тогда канал начал превращаться в рупор ОП. Сейчас "Джокер" публикует посты с оправданием власти", - пишут журналисты.

В то же время Кравец имеет шансы попасть в Раду. Недавно в ВР зашел 147-й - Николай Тарарин. Роман Кравец в списках "Слуги народа" - 153-й.

Позже Кравец связался с журналистами и рассказал, что якобы не владеет каналом уже два года, поскольку продал его за $2 млн. Он выезжает за границу, потому что ВВК признала его непригодным к военной службе. А его охрана - частная, а не государственная.

