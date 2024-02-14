В Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, - ГУР

В украинской разведке признают, что Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается Телеграма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, - вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, это обязательно произойдет", - сказал он.

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По словам Юсова, всем хотелось бы ответить на все вопросы и хотелось бы иметь "волшебную кнопку", которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов, к сожалению, нет. Поэтому Украина, отметил он, выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе - с Телеграмом, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.

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"С кем-то это получается решать проще, с кем-то - сложнее. С Телеграмом выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы, путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", - подытожил представитель ГУР.