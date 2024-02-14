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кибербезопасность (663) Telegram (109) ГУР (349)

В Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, - ГУР

telegram,телеграм

В украинской разведке признают, что Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Что касается Телеграма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, - вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, это обязательно произойдет", - сказал он.

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По словам Юсова, всем хотелось бы ответить на все вопросы и хотелось бы иметь "волшебную кнопку", которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов, к сожалению, нет. Поэтому Украина, отметил он, выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе - с Телеграмом, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.

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"С кем-то это получается решать проще, с кем-то - сложнее. С Телеграмом выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы, путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", - подытожил представитель ГУР.
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Топ комментарии
+20
А ви все там забийте зеленим шмарафоном
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14.02.2024 17:16
+15
А чому тоді купа держаних організацій там мають свої канали для звернень споживачів, передачі данних? І реєструватись там треба.
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14.02.2024 17:16
+13
Найбільша небезпека то є - гниди
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14.02.2024 17:22
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А ви все там забийте зеленим шмарафоном
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14.02.2024 17:16 Ответить
А чому тоді купа держаних організацій там мають свої канали для звернень споживачів, передачі данних? І реєструватись там треба.
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14.02.2024 17:16 Ответить
Бо dybily. Мої друзі і я ніколи не користувались Telegram. Бо ж мокшанська платформа. Хіба треба щоб ГУр повідомляв аби розуміти небезпеку?
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14.02.2024 17:20 Ответить
Да?? А як показники лічильника за гарячу воду передати, бо по телефону не додзвонитись, а Портмоне й ЦКС організація Є@лореконструкція ігнорує? Я всі показники передаю чи через ЦКС чи через банк, а цим удодам от тільки телеграм.
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14.02.2024 18:57 Ответить
Навіть наш жековський чат перевели на Телеграм з просто якимось нахрапом.
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14.02.2024 17:33 Ответить
Шукайте кому це вигідно і хто за цим стоїть!
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14.02.2024 17:42 Ответить
У Вас хоч чат з жеком є. У нас нафіга)) тільки гроші за щось беруть))

А взагалі, я не розумію - чому той телеграм не заборонять. Він ж й всю телефонну книгу відразу палить..
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14.02.2024 19:00 Ответить
А навіщо ви надали йому дозвіл?)) Він же вас питав))
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14.02.2024 20:41 Ответить
Ото ж бо й воно. Дозвіл не надавала, а він сам мені вивалив відразу купу контактів по книжці
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14.02.2024 20:44 Ответить
Головна загроза - це анонімні ТГ-канали.
Чомусь цієї проблеми немає на росії.
Там аноніми не мають такого впливу на суспільство, як в інших демократичних країнах.
Може, тому, що русня інстинктивно користується простим правилом інформаційної гігієни: до самого кінця не вір у те, що тобі не вигідно.
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14.02.2024 17:18 Ответить
так але термін гігієна не доречний, скоріш інформаційна безпека диктатури
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14.02.2024 17:28 Ответить
Можна і так назвати.
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14.02.2024 17:32 Ответить
Та ви шо! Яка несподіванка!
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14.02.2024 17:19 Ответить
Нарешті роздуплились, цифрові ідіоти?
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14.02.2024 17:22 Ответить
В чому роздуплились?
п.с. Я тільки без «теорій про ключі у фсб.
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14.02.2024 19:01 Ответить
Найбільша небезпека то є - гниди
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14.02.2024 17:22 Ответить
зелені.
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14.02.2024 17:38 Ответить
За кацапські гроші тут постиш? Телеграм--кацапська платформа й смердить кацапнею! Що не зрозуміло?
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14.02.2024 17:32 Ответить
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14.02.2024 19:18 Ответить
Ніколи ним не користувався і не планую. А от від родичів освітян чув, що керівництво вимагає, аби цей непотріб встановлювали для дистанційного навчання і викладачі, і учні.
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14.02.2024 17:30 Ответить
Більшого бреда не чув сьогодні...
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14.02.2024 21:29 Ответить
Цікаво, "найвеличніший" вже видалив з свого телефону яндекс диск, чи так і користується...
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14.02.2024 17:33 Ответить
Ніт! Використання Тєлєги Зельою прописано в Мінських угодах.
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14.02.2024 17:47 Ответить
А памʼятаєте вкид фсб , що нібито ватсапп ненадійний а от телеграм надіцний і навітт представники зсу на це повелися і говорили особовому складу видалити ватсап і користуватись телеграм, навіть медичні працівники теж промили їм мізкі .

отак відсутність державної політики в цьому плані дуже шеодить Україні.

А заблокувавши цей фсбешний дотаток пішлоб тільки на корить Україні
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14.02.2024 17:36 Ответить
73% зомбувати мають право лише з опи, ясне діло. Кому ж і для чого в Україні треба платформа, в якій не закликають спокійно готуватися до шашличків, а постять реальну ситуацію...
Яскравий приклад - крайній масовий ракетний обстріл, коли орки по Києву влупили цирконом. Офіційна інфа від ПС - відсутня була взагалі в принципі, зато моніторингові канали попередили про вихід балістики з криму через 30 сек після власне виходу балістики. Звичайно, тому, хто живе в бімбосховищах, це не важливо, а от людям, які якось намагаються працювати в умовах війни - дуже.
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14.02.2024 17:44 Ответить
Ой *** телеграмм опасный,а агент сивковича и агент фсб козырь ну совсем не опасны.
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14.02.2024 17:44 Ответить
Та ну, сівкович, хоча і з малої літери. сЯвковіч - ото так буде правильно: сявка він #уйловська
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14.02.2024 18:10 Ответить
Тому мене там і немає!
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14.02.2024 17:52 Ответить
А як вас тоді знайти?
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14.02.2024 17:55 Ответить
А ви з сбу, що лайкнули таке важливе запитання? Камери встановлюйте в публічних туалетах, може знайдете
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14.02.2024 18:12 Ответить
жирафа, по швидкості сприйняття інфи, це просто реактивний йожег в порівнянні з гур ))
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14.02.2024 17:58 Ответить
А у мене його немає. Як і хфєйсбука, як і екс-твітера. І нічого, якось живу без усього цього лайна
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14.02.2024 18:07 Ответить
Що глгіщвілі дав добро????
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14.02.2024 18:24 Ответить
Найбільшу небезпеку для України несуть *********,в яких нетримання язика.
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14.02.2024 18:45 Ответить
М'ясо, масло і цукор теж дуже шкодять українцям )))
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14.02.2024 19:02 Ответить
Тому що публічно кажуть правду , яку не забаніш, як на приклад на ЦН
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14.02.2024 19:05 Ответить
Это детище лаборатории кашперского по заказу фсб, а прикрылись двумя "гениальными"малолетками.
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14.02.2024 19:18 Ответить
согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.
Это взаимоисключающие вещи.
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14.02.2024 19:44 Ответить
ПНХ зе дебіли вже вирішили корею зробити ну довбні аж не разу не зпалилися
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14.02.2024 19:49 Ответить
Березовый сок
Дві новини, які натякають на те, що влада починає боротьбу з телеграмом. Боротьбу, яку їй не виграти, але нерви попортить.

1. Керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко радить українцям не користуватися соцмережею Телеграм.

- Я вам скажу відверто: в телефоні не повинно бути нічого, крім телефонної книги, - заявив він.

2. Представник ГУР Міноборони Юсов визнав, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми

Що на це можна сказати? Загрози можна знайти будь-який програмі чи аплікації. Наприклад, в тій самій Дії. І є ті, хто вважає, що русня може отримувати якусь інформацію через телеграм, що не заважає мати в телезі офіційні аккаунти всім від президента до Голови ГУР МО Буданова. Але тут інше. Телеграм став альтернативою офіційним новинам, в яких рожеві поні гадять веселками. На Єдиному телемарафоні немає корупції, хабарництва, ганьби слуг та провалів влади. Там немає проблем та втрат на фронті. Там є слуги, представники ОП, ОПЗЖ та лояльні Банковій голови. Важаю, що саме тому в Офісі президента і хочуть взяти під контроль телеграм або взагалі поставити його поза законом. До речі, саме Зеленський та його команда почала комунікації через телеграм і зробили його таким популярним в Україні. А зараз він їх лякає, тому це альтернатива їх Єдиному телемарафону.

А тим, хто пропонує, щоб на телефоні була лише телефонна книга, то раджу їм провести додому лінію і встановити кнопочний телефон. А краще дисковий. І телефону книгу покласти поряд. Паперову.
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14.02.2024 19:51 Ответить
Ну, це нормальна позиція безпечника. У нас на підприємстві такі ж - для них безпечним є тільки той робочий комп'ютер, який не виходить в мережу, а краще - не включається. А на питання - а як працювати з виключеним компом? відповідають - а це вже не наша сфера, щось придумуйте. Так і тут - телефон з телефонною книгою, типовий дегенерат від "кібербезпеки".
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15.02.2024 10:12 Ответить
Ось тут цікаво розповідається про небезпеку телеграма:

https://www.youtube.com/watch?v=q8kl6LX-Vts
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14.02.2024 20:01 Ответить
Заборонити потрібно все! Потрібно довіряти лише лідеру держави та єдиному лохотрону! За різні телеграми та фейсбуки до буцигарні! Прийняти Закон про карну відповідальність за фейки! "Дякуємо, дуже дякуємо" за ваші намагання зробити з України диктаторський )(уйлостан!
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14.02.2024 20:14 Ответить
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14.02.2024 21:23 Ответить
Не те всіх цікавить. Бандюки у владі, аккуратно під білі рученьки підведуть, а потім затиснуть. Красиво всіх зроблять.
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14.02.2024 21:31 Ответить
Труху першою закриють?
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14.02.2024 23:10 Ответить
Дурова випустили з ********** лише після того як згодився злити ФСБ всі коди "тєлєгі". Інакше сидів би голодранцем довічно, або недовго і здох від туберкульозу в лєфортово. Мене дивує державна підтримка і реклама на всіх можливих ресурсах "тєлєгі" незважаючи на те що "тєлєга" викорстовується фсб на повну і вся інформація яка там проходить ретельно просіюється спецслужбами ворога. Схоже що "тєлєгу" зробили чимось на зразок шахової дошки для ігрищ спецслужб. Отака домовленість - ми паскудимо вам, а ви спробуйте напаскудити нам. От тільки оригінал "ключів" до "тєлєгі" у фсб...
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15.02.2024 12:07 Ответить
 
 