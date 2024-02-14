В Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, - ГУР
В украинской разведке признают, что Телеграме есть ряд угроз для безопасности Украины, и нужно искать варианты решения этой проблемы.
Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Что касается Телеграма, то угрозы, которые он несет для общества, реальны. Речь идет не об отдельных пользователях или отдельных медиа, представленных на этой платформе, - вопросе к самой платформе. Она включает в себя целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности нашей страны. Да, на этот вопрос надо давать ответ, и я думаю, это обязательно произойдет", - сказал он.
По словам Юсова, всем хотелось бы ответить на все вопросы и хотелось бы иметь "волшебную кнопку", которая выключает все, что несет угрозу, однако таких простых ответов, к сожалению, нет. Поэтому Украина, отметил он, выстраивает сейчас коммуникацию с администрациями всех платформ, в том числе - с Телеграмом, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами.
"С кем-то это получается решать проще, с кем-то - сложнее. С Телеграмом выходит тяжелее всего. Это постоянная работа, многоуровневая: как на территории самой платформы, путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно много", - подытожил представитель ГУР.
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А взагалі, я не розумію - чому той телеграм не заборонять. Він ж й всю телефонну книгу відразу палить..
Чомусь цієї проблеми немає на росії.
Там аноніми не мають такого впливу на суспільство, як в інших демократичних країнах.
Може, тому, що русня інстинктивно користується простим правилом інформаційної гігієни: до самого кінця не вір у те, що тобі не вигідно.
п.с. Я тільки без «теорій про ключі у фсб.
отак відсутність державної політики в цьому плані дуже шеодить Україні.
А заблокувавши цей фсбешний дотаток пішлоб тільки на корить Україні
Яскравий приклад - крайній масовий ракетний обстріл, коли орки по Києву влупили цирконом. Офіційна інфа від ПС - відсутня була взагалі в принципі, зато моніторингові канали попередили про вихід балістики з криму через 30 сек після власне виходу балістики. Звичайно, тому, хто живе в бімбосховищах, це не важливо, а от людям, які якось намагаються працювати в умовах війни - дуже.
Это взаимоисключающие вещи.
Дві новини, які натякають на те, що влада починає боротьбу з телеграмом. Боротьбу, яку їй не виграти, але нерви попортить.
1. Керівник Головного управління радіоелектронної боротьби та кібербезпеки Генерального штабу ЗСУ полковник Іван Павленко радить українцям не користуватися соцмережею Телеграм.
- Я вам скажу відверто: в телефоні не повинно бути нічого, крім телефонної книги, - заявив він.
2. Представник ГУР Міноборони Юсов визнав, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми
Що на це можна сказати? Загрози можна знайти будь-який програмі чи аплікації. Наприклад, в тій самій Дії. І є ті, хто вважає, що русня може отримувати якусь інформацію через телеграм, що не заважає мати в телезі офіційні аккаунти всім від президента до Голови ГУР МО Буданова. Але тут інше. Телеграм став альтернативою офіційним новинам, в яких рожеві поні гадять веселками. На Єдиному телемарафоні немає корупції, хабарництва, ганьби слуг та провалів влади. Там немає проблем та втрат на фронті. Там є слуги, представники ОП, ОПЗЖ та лояльні Банковій голови. Важаю, що саме тому в Офісі президента і хочуть взяти під контроль телеграм або взагалі поставити його поза законом. До речі, саме Зеленський та його команда почала комунікації через телеграм і зробили його таким популярним в Україні. А зараз він їх лякає, тому це альтернатива їх Єдиному телемарафону.
А тим, хто пропонує, щоб на телефоні була лише телефонна книга, то раджу їм провести додому лінію і встановити кнопочний телефон. А краще дисковий. І телефону книгу покласти поряд. Паперову.
https://www.youtube.com/watch?v=q8kl6LX-Vts