Против телеграм-каналов, раскрывающих движение ракет и БПЛА, будут приниматься меры, - Игнат

Воздушные силы предупреждают об ответственности администрации телеграм-каналов, которые выставляют скриншоты и сообщают в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

"Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов – запрещено", - сказал Игнат.

По его словам, телеграм-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и "шахедов", нуждаются в особом контроле. "Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, "шахедов". В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграм- каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, и как они их получают - это еще отдельный разговор. На скриншотах указывается время и место нахождения дронов или их исчезновение с радаров", - отметил спикер.

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Он предостерег администраторов таких каналов, что информирование врага является преступлением, и поэтому будут приниматься определенные меры.

Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.

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