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Против телеграм-каналов, раскрывающих движение ракет и БПЛА, будут приниматься меры, - Игнат

ігнат

Воздушные силы предупреждают об ответственности администрации телеграм-каналов, которые выставляют скриншоты и сообщают в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".

"Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов – запрещено", - сказал Игнат.

По его словам, телеграм-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и "шахедов", нуждаются в особом контроле. "Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, "шахедов". В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграм- каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, и как они их получают - это еще отдельный разговор. На скриншотах указывается время и место нахождения дронов или их исчезновение с радаров", - отметил спикер.

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Он предостерег администраторов таких каналов, что информирование врага является преступлением, и поэтому будут приниматься определенные меры.

Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.

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крылатые ракеты (878) Telegram (111) дроны (3841) Игнат (590)


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Топ комментарии
+13
Ага, ну звісно, клоуни зелені. ТГ-канали вам винні, що ви за півроку не змогли знайти дієвих методів боротьби з балалайками за 10к. То тепер і їх прикрити, дивіться гівномарафон і гундосики, зебіли. ТГ-каналди пишуть напрям і куди полетіли, і все одно дрони по пів-України пролітають і влучають куди їм треба. А правди населенню знати не треба, такі от ігнати потім виступлять і скажуть, що все збили, а як не збили, то нема можливості збивати, вибайчате. Ну і тривогу кожен раз вмикайте, коли в бульбостані кукурузник злітає, паралізуючи всю країну. Зате в ТГ каналах буде тихо. Неможливо виграти війну, коли при владі такі персонажі, що не кажіть.
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22.03.2023 13:41
+11
Телеграм це взагалі московська платформа. Чому б її не заблокувати…
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22.03.2023 13:26
+10
Ігнат -ї..нат дивись щоб тебе не заблокували ...Бездарне стидобище заздрить каналам які швидші за його слова .В реалі за допомогою інформації з каналів я особисто знав що ракети Х-22 летіли в моє місто і в мене було 5-7 хвилин щоб на1ти укриття .Через 8 хвилин 10 ракет Х-22 вже вибухали
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22.03.2023 13:33
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Телеграм це взагалі московська платформа. Чому б її не заблокувати…
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22.03.2023 13:26 Ответить
Це звідки така інформація?
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22.03.2023 13:32 Ответить
А ти шо - тільки прокинувся? Всі нормальні це знають.
наприклад:

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/07/17/115121/kavkaz-tsentr-v-ocherednoj-raz-preduprezhdaet-u-nas-net-kanala-v-chekistskom-messendzhere-Telegram.shtml КАВКАЗ-ЦЕНТР в очередной раз предупреждает: У нас нет канала в чекистском мессенджере Telegram

https://www.youtube.com/watch?v=yiTIy9Fqtbk Журналисты американского издания Wired утверждают, что мессенджер Павла Дурова Telegram сотрудничает с российскими спецслужбами.

Про це відомо вже багато років...
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22.03.2023 14:09 Ответить
Ігнат -ї..нат дивись щоб тебе не заблокували ...Бездарне стидобище заздрить каналам які швидші за його слова .В реалі за допомогою інформації з каналів я особисто знав що ракети Х-22 летіли в моє місто і в мене було 5-7 хвилин щоб на1ти укриття .Через 8 хвилин 10 ракет Х-22 вже вибухали
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22.03.2023 13:33 Ответить
Так, цивільним ці канали добряче допомагають зорієнтуватися. А кацапи... Та вони й так все знають - куди їх балалайки запрограмували, туди й летять.
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22.03.2023 13:48 Ответить
Він заздрить бо канали швидші , а його жаба давить бо він вже себе хазяїном українського ППО бачить .А тут конкуренти .Тіпа не слухайте телеграм канали - а слухайте Ігната .Типове совкове лайно
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22.03.2023 14:08 Ответить
Нехай краще скаже, коли з українського Гната, перетворився в гондурасєйського плядь, Ігната!
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22.03.2023 18:09 Ответить
Яка ж мерзенна гнида, цей Гнат!
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22.03.2023 18:04 Ответить
Zachem dolgo iskat, vot privjaska mesnosti dlja povtornova udara: pervo istochnik: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5584
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22.03.2023 13:38 Ответить
Ага, ну звісно, клоуни зелені. ТГ-канали вам винні, що ви за півроку не змогли знайти дієвих методів боротьби з балалайками за 10к. То тепер і їх прикрити, дивіться гівномарафон і гундосики, зебіли. ТГ-каналди пишуть напрям і куди полетіли, і все одно дрони по пів-України пролітають і влучають куди їм треба. А правди населенню знати не треба, такі от ігнати потім виступлять і скажуть, що все збили, а як не збили, то нема можливості збивати, вибайчате. Ну і тривогу кожен раз вмикайте, коли в бульбостані кукурузник злітає, паралізуючи всю країну. Зате в ТГ каналах буде тихо. Неможливо виграти війну, коли при владі такі персонажі, що не кажіть.
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22.03.2023 13:41 Ответить
блогеров с оккупированных территорий которые прославляют оккупантов тоже нужно прижать.
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22.03.2023 13:45 Ответить
Їх давно пора було заблокувати, так як вони більше шкоди завдають чим користі
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22.03.2023 13:45 Ответить
Брехня на їхні й брехнею поганяє. Правда є першою жертвою війни. Це аксіома.
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22.03.2023 13:45 Ответить
тобто якщо летить в сторону мого міста, то мені це знати не треба? дякую.
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22.03.2023 14:04 Ответить
В інформуванні про Шахеди та ракєти більше користі, ніж шкоди. Це Ігнату порулити хочеться.
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22.03.2023 14:07 Ответить
Ігнат бере "уроки" у Ганни Маляр?!
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22.03.2023 14:09 Ответить
Воно себе собствєнніком нашого ППО бачить , яка з нього коли він роздупляється через добу .А в каналах в режимі реального часу все відомо .От його жаба і давить
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22.03.2023 14:12 Ответить
А звідки в тгканалах інфа береться?
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22.03.2023 14:14 Ответить
Кримінальна відповідальність за інформацію щодо переміщення ракет і БПЛА...Якби то вони наші були б я б зрозумів .Ігнат точно керівник українського ППО?
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22.03.2023 14:57 Ответить
Взагалі, готуйтесь до шашликів!
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22.03.2023 15:10 Ответить
Очевидно це стосується тг каналу - Ракетна небезпека " ..
Дивно , адже він працює вже давно , а звернули увагу на нього лише зараз . Хоча , інформація з каналу майже завжди дійсна , і згодом підтверджується іншими джерелами . В тому числі й речниками МО .
По правді кажучи , я теж не можу зрозуміти звідки в них інфа в реальному часі .? Вони повідомляють про зліт кацапсячих винищувачів , наприклад - з аеродрому в Білорусі , або в Криму , вже через лічені хвилини після зльоту .
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22.03.2023 16:09 Ответить
вероятно сами же росияцы ведут чтоб завоевать доверие которое потом тебе и продадут-жизни не хватит аотом расплатиться
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23.03.2023 04:38 Ответить
 
 