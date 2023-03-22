Против телеграм-каналов, раскрывающих движение ракет и БПЛА, будут приниматься меры, - Игнат
Воздушные силы предупреждают об ответственности администрации телеграм-каналов, которые выставляют скриншоты и сообщают в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости".
"Выставлять скриншоты и сообщать в реальном времени о движении вражеских воздушных объектов – запрещено", - сказал Игнат.
По его словам, телеграм-каналы, информирующие о конкретном движении ракет и "шахедов", нуждаются в особом контроле. "Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей, а информирующих о движении вражеских ракет, "шахедов". В ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые телеграм- каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, и как они их получают - это еще отдельный разговор. На скриншотах указывается время и место нахождения дронов или их исчезновение с радаров", - отметил спикер.
Он предостерег администраторов таких каналов, что информирование врага является преступлением, и поэтому будут приниматься определенные меры.
Игнат подчеркнул, что подобную информацию россия учитывает при планировании последующих ракетных атак.
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Про це відомо вже багато років...
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Дивно , адже він працює вже давно , а звернули увагу на нього лише зараз . Хоча , інформація з каналу майже завжди дійсна , і згодом підтверджується іншими джерелами . В тому числі й речниками МО .
По правді кажучи , я теж не можу зрозуміти звідки в них інфа в реальному часі .? Вони повідомляють про зліт кацапсячих винищувачів , наприклад - з аеродрому в Білорусі , або в Криму , вже через лічені хвилини після зльоту .