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Проти телеграм-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА, вживатимуться заходи, - Ігнат

ігнат

Повітряні сили вкотре попереджають про відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які виставляють скриншоти і повідомляють у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено", - сказав Ігнат.

За його словами, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та "шахедів", потребують особливого контролю. "Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "шахедів". Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, і як вони їх отримують - це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів", - зазначив речник.

Також дивіться: СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації. ФОТОрепортаж

Він застеріг адміністраторів таких тг-каналів, що інформування ворога є злочином, і тому будуть вживатися певні заходи.

Ігнат наголосив, що таку інформацію росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

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Автор: 

крилаті ракети (1070) Telegram (278) дрони (4620) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+13
Ага, ну звісно, клоуни зелені. ТГ-канали вам винні, що ви за півроку не змогли знайти дієвих методів боротьби з балалайками за 10к. То тепер і їх прикрити, дивіться гівномарафон і гундосики, зебіли. ТГ-каналди пишуть напрям і куди полетіли, і все одно дрони по пів-України пролітають і влучають куди їм треба. А правди населенню знати не треба, такі от ігнати потім виступлять і скажуть, що все збили, а як не збили, то нема можливості збивати, вибайчате. Ну і тривогу кожен раз вмикайте, коли в бульбостані кукурузник злітає, паралізуючи всю країну. Зате в ТГ каналах буде тихо. Неможливо виграти війну, коли при владі такі персонажі, що не кажіть.
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22.03.2023 13:41
+11
Телеграм це взагалі московська платформа. Чому б її не заблокувати…
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22.03.2023 13:26
+10
Ігнат -ї..нат дивись щоб тебе не заблокували ...Бездарне стидобище заздрить каналам які швидші за його слова .В реалі за допомогою інформації з каналів я особисто знав що ракети Х-22 летіли в моє місто і в мене було 5-7 хвилин щоб на1ти укриття .Через 8 хвилин 10 ракет Х-22 вже вибухали
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22.03.2023 13:33
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Телеграм це взагалі московська платформа. Чому б її не заблокувати…
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22.03.2023 13:26 Відповісти
Це звідки така інформація?
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22.03.2023 13:32 Відповісти
А ти шо - тільки прокинувся? Всі нормальні це знають.
наприклад:

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2017/07/17/115121/kavkaz-tsentr-v-ocherednoj-raz-preduprezhdaet-u-nas-net-kanala-v-chekistskom-messendzhere-Telegram.shtml КАВКАЗ-ЦЕНТР в очередной раз предупреждает: У нас нет канала в чекистском мессенджере Telegram

https://www.youtube.com/watch?v=yiTIy9Fqtbk Журналисты американского издания Wired утверждают, что мессенджер Павла Дурова Telegram сотрудничает с российскими спецслужбами.

Про це відомо вже багато років...
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22.03.2023 14:09 Відповісти
Ігнат -ї..нат дивись щоб тебе не заблокували ...Бездарне стидобище заздрить каналам які швидші за його слова .В реалі за допомогою інформації з каналів я особисто знав що ракети Х-22 летіли в моє місто і в мене було 5-7 хвилин щоб на1ти укриття .Через 8 хвилин 10 ракет Х-22 вже вибухали
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22.03.2023 13:33 Відповісти
Так, цивільним ці канали добряче допомагають зорієнтуватися. А кацапи... Та вони й так все знають - куди їх балалайки запрограмували, туди й летять.
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22.03.2023 13:48 Відповісти
Він заздрить бо канали швидші , а його жаба давить бо він вже себе хазяїном українського ППО бачить .А тут конкуренти .Тіпа не слухайте телеграм канали - а слухайте Ігната .Типове совкове лайно
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22.03.2023 14:08 Відповісти
Нехай краще скаже, коли з українського Гната, перетворився в гондурасєйського плядь, Ігната!
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22.03.2023 18:09 Відповісти
Яка ж мерзенна гнида, цей Гнат!
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22.03.2023 18:04 Відповісти
Zachem dolgo iskat, vot privjaska mesnosti dlja povtornova udara: pervo istochnik: https://t.me/V_Zelenskiy_official/5584
()
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22.03.2023 13:38 Відповісти
Ага, ну звісно, клоуни зелені. ТГ-канали вам винні, що ви за півроку не змогли знайти дієвих методів боротьби з балалайками за 10к. То тепер і їх прикрити, дивіться гівномарафон і гундосики, зебіли. ТГ-каналди пишуть напрям і куди полетіли, і все одно дрони по пів-України пролітають і влучають куди їм треба. А правди населенню знати не треба, такі от ігнати потім виступлять і скажуть, що все збили, а як не збили, то нема можливості збивати, вибайчате. Ну і тривогу кожен раз вмикайте, коли в бульбостані кукурузник злітає, паралізуючи всю країну. Зате в ТГ каналах буде тихо. Неможливо виграти війну, коли при владі такі персонажі, що не кажіть.
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22.03.2023 13:41 Відповісти
блогеров с оккупированных территорий которые прославляют оккупантов тоже нужно прижать.
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22.03.2023 13:45 Відповісти
Їх давно пора було заблокувати, так як вони більше шкоди завдають чим користі
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22.03.2023 13:45 Відповісти
Брехня на їхні й брехнею поганяє. Правда є першою жертвою війни. Це аксіома.
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22.03.2023 13:45 Відповісти
тобто якщо летить в сторону мого міста, то мені це знати не треба? дякую.
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22.03.2023 14:04 Відповісти
В інформуванні про Шахеди та ракєти більше користі, ніж шкоди. Це Ігнату порулити хочеться.
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22.03.2023 14:07 Відповісти
Ігнат бере "уроки" у Ганни Маляр?!
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22.03.2023 14:09 Відповісти
Воно себе собствєнніком нашого ППО бачить , яка з нього коли він роздупляється через добу .А в каналах в режимі реального часу все відомо .От його жаба і давить
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22.03.2023 14:12 Відповісти
А звідки в тгканалах інфа береться?
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22.03.2023 14:14 Відповісти
Кримінальна відповідальність за інформацію щодо переміщення ракет і БПЛА...Якби то вони наші були б я б зрозумів .Ігнат точно керівник українського ППО?
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22.03.2023 14:57 Відповісти
Взагалі, готуйтесь до шашликів!
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22.03.2023 15:10 Відповісти
Очевидно це стосується тг каналу - Ракетна небезпека " ..
Дивно , адже він працює вже давно , а звернули увагу на нього лише зараз . Хоча , інформація з каналу майже завжди дійсна , і згодом підтверджується іншими джерелами . В тому числі й речниками МО .
По правді кажучи , я теж не можу зрозуміти звідки в них інфа в реальному часі .? Вони повідомляють про зліт кацапсячих винищувачів , наприклад - з аеродрому в Білорусі , або в Криму , вже через лічені хвилини після зльоту .
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22.03.2023 16:09 Відповісти
вероятно сами же росияцы ведут чтоб завоевать доверие которое потом тебе и продадут-жизни не хватит аотом расплатиться
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23.03.2023 04:38 Відповісти
 
 