Проти телеграм-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА, вживатимуться заходи, - Ігнат

Повітряні сили вкотре попереджають про відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які виставляють скриншоти і повідомляють у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено", - сказав Ігнат.

За його словами, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та "шахедів", потребують особливого контролю. "Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "шахедів". Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, і як вони їх отримують - це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів", - зазначив речник.

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Він застеріг адміністраторів таких тг-каналів, що інформування ворога є злочином, і тому будуть вживатися певні заходи.

Ігнат наголосив, що таку інформацію росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

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