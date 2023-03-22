Проти телеграм-каналів, які розкривають рух ракет та БПЛА, вживатимуться заходи, - Ігнат
Повітряні сили вкотре попереджають про відповідальність адміністрації телеграм-каналів, які виставляють скриншоти і повідомляють у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено", - сказав Ігнат.
За його словами, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та "шахедів", потребують особливого контролю. "Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "шахедів". Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі телеграм-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, і як вони їх отримують - це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів", - зазначив речник.
Він застеріг адміністраторів таких тг-каналів, що інформування ворога є злочином, і тому будуть вживатися певні заходи.
Ігнат наголосив, що таку інформацію росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.
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https://www.youtube.com/watch?v=yiTIy9Fqtbk Журналисты американского издания Wired утверждают, что мессенджер Павла Дурова Telegram сотрудничает с российскими спецслужбами.
Про це відомо вже багато років...
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Дивно , адже він працює вже давно , а звернули увагу на нього лише зараз . Хоча , інформація з каналу майже завжди дійсна , і згодом підтверджується іншими джерелами . В тому числі й речниками МО .
По правді кажучи , я теж не можу зрозуміти звідки в них інфа в реальному часі .? Вони повідомляють про зліт кацапсячих винищувачів , наприклад - з аеродрому в Білорусі , або в Криму , вже через лічені хвилини після зльоту .