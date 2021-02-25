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Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ

Киевский районный суд Харькова принял решение заблокировать telegram-каналы, которые, по данным Службы безопасности Украины, занимались подрывной деятельностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Решение судьи было принято 23 февраля. Оно касается telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница". Нацкомиссию просят обязать интернет-провайдеров закрыть доступ к этим ресурсам.

В сообщении говорится, что на решение суда можно подать апелляцию в течение пяти дней, то есть до 28 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Telegram-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - российские проекты и не имеют отношения к Вооруженным силам Украины, - заявление ВСУ

Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.

Также читайте: Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Телеграмм это чисто фсб-шный проект, как бы Дуров не надувал щеки.
Поэтому, лично мой совет чем быстрее удалите, тем меньше будут знать о вас!
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24.02.2021 23:30
+8
А телеграм анал фашиста портнова в этом списке?!
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24.02.2021 22:53
+7
Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ - Цензор.НЕТ 3885
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24.02.2021 22:51
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Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ - Цензор.НЕТ 3885
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24.02.2021 22:51 Ответить
шутники, однако
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24.02.2021 22:51 Ответить
А телеграм анал фашиста портнова в этом списке?!
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24.02.2021 22:53 Ответить
Гиблое дело.
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24.02.2021 22:57 Ответить
Имеются ввиду анонимные ТК. Они льют такую же российскую пропаганду, как и медведчуковские помойки. Отключать надо, но вот как. Читала что россиянцы пытались, не получилось. Требовали у Дурова какой-то ключ от блокировки, он не дал. И вообще, хоть Дуров и живет в Европе но он россиянец и все, что от них исходит всегда беда, в том числе и ТГ.
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24.02.2021 22:57 Ответить
Ребята, вот если бы заблокировали еще ТЕ, каналы в Телеграмм, которые постятся на другие страны...!!!
Например на Германию... Вот пример кацапских пропагандонов...:


@unzensiert


А вот пример статьи поданного в ней...

"Seit Tage wird die Lage an der Donbass-Front zunehmend ******** und spitzt sich weiter zu, seit V. Kuleba, der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates SNBO, der Presse öffentlich mitteilte dass die ukrainischen Truppen (drunter auch mehrere Hundertschaften der ukra-faschistischen Söldner wie Rechter Sektor / DUK, Aidar und Asow-Nazis) eine Schießbefehl-Freigabe zur Eröffnung des Feuers an der Donbass-Front nach eigenem Abwiegen (!) bereits erhalten haben, also ein Blankocheck für Beschuss des Donbass quasi.

+++ Gestern: Ukrainische Truppen und ukra-faschistische Söldner haben mindestens 51 Artillerie-Geschosse auf den Donezker Vorort Schachty (bei Gorlovka nahe Donezk) und Stellungen der anti-faschistischen Donbass-Widerstandsarmee u.a. 120-mm und 82-mm Geschossen abgeschossen. Dabei soll neben verletzten Zivilisten auch mindestens 1 Donbass-Widerständler getötet und bis zu 8 teils schwer verletzt worden sein. Unbestätigte Gerüchte sprechen von bis zu 7 getöteten Donbass-Widerständler. Als Antwort hat die Donbass-Widerstandsarmee der DNR (Volksrepublik Donezk) die angreifenden Stellungen der ukrainischen Artillerie per Gegenangriff beschossen und laut eigenen Angaben bis zu 11 ukrainische Soldaten und ukra-faschistische Söldner getötet haben.

+++ Gestern: Ukrainische Truppen und ukra-faschistische Söldner haben rund zwei Dutzend 82-mm Minengeschosse von ihren Stellungen Swetlodarsk in Richtung des Donbass-Orts Lazovoe (Volksrepublik Lugansk) abgeschossen und mehrere Häuser getroffen."

Для тех, кто не владее немецким... В ней говорится, что в украине действуют укро-фашистские вооруженные силы, которым противостоит Армия сопротивления Донбасса ...


Нужно КАК ТО закрывать эти каналы... Немцы ОЧЕНЬ доверчивы и верят такой пропаганде....
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24.02.2021 23:01 Ответить
Немцев не очень то и интересует, что происходит в Украине. Не знаю на кого это рассчитано.
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24.02.2021 23:17 Ответить
В основном на бывшее ГДР ...
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24.02.2021 23:25 Ответить
А это приличный кусок населения... голосующих на выборах за определенные партии ...
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24.02.2021 23:26 Ответить
даскалица-це напевне молдаванка, призвіще точно молдавське.
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24.02.2021 23:04 Ответить
Телеграмм это чисто фсб-шный проект, как бы Дуров не надувал щеки.
Поэтому, лично мой совет чем быстрее удалите, тем меньше будут знать о вас!
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24.02.2021 23:30 Ответить
Поставте собі вотЦап, хай цукершмукер знає про Вас все! Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 2812
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25.02.2021 07:37 Ответить
Сигнал вважається більш захищеним, а Кютокс ваапше крутим
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25.02.2021 09:11 Ответить
Ще напевно не все відомо просто ,що той сиґнал і куди зливає.
Цілком можливо що АНБ зробило собі запасний проєкт на випадок випадкового прозріння кретинів котрі сидять у пейсбухах іт.п.
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25.02.2021 09:27 Ответить
ХОТЬ ОДНО НОРМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ СУДА!
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24.02.2021 23:35 Ответить
рішення дуже тупе - бо заблокувати телеграм неможливо в принципі
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25.02.2021 00:27 Ответить
Забанить можно, провайдер может фильтровать пакеты с данными ,"ненужные" уничтожать
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25.02.2021 02:56 Ответить
у провайдерів в Україні наявна така апаратура? Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 9086
уявляєте ЦІНУ ПИТАННЯ?
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25.02.2021 07:49 Ответить
В наявності! Будь-який домашній вай-фай роутер вміє подібне робити ,от зайдіть за допомогою браузера в його налаштування,подивіться, там ще й файрвол можете побачити,а от у провайдерів маршрутизатори подорожче. Це на росії було дорого і складно, бо теба було встановити дуже здоровенні дата-центри, щоб архівувати весь трафік інтернета, це ж скільки жостких дисків там! А електрики скільки воно з'їдає? Потім треба було встановити додаткові сервера,та ще й "навчити" щоб на льоту розшифровували , наприклад https.Нічого, справились,а хочуть ще й повний контроль і управління, їм просто дивитися мало, то закриють нафік ,о, стаття вийшла вночі-частина 1 потім нажимайте "некст"-частина 2
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25.02.2021 08:55 Ответить
Какой бы был смысл от https если его можно было бы расшифровывать налету.
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25.02.2021 10:54 Ответить
У некоторых давно уже такое, а вы тут разбалованные Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 3841

"В соответствии с действующими в Казахстане с 2016 года поправками к закону «О связи», многие казахские провайдеры, включая Kcell, Beeline, Tele2 и Altel, с сегодняшнего дня ввели в строй системы перехвата HTTPS-трафика клиентов с подменой изначально используемого сертификата. Изначально систему перехвата планировалось внедрить в 2016 году, но это операция постоянно откладывалась и закон уже стал восприниматься как формальный. Перехват осуществляется под видом заботы о безопасности пользователей и желания оградить их от предоставляющего угрозу контента."
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25.02.2021 11:22 Ответить
Возможно, я что-то не до конца понимаю, но каким образом они смогут подделать соединение если они не добавлены ко мне в список корневых сертификатов. Мне, когда надо было посмотреть защищенный трафик у моего планшета, сделать это была проблема. Сертификат создай, подпиши, установи. В общем цела процессия.
Хотя, с другой стороны, можно вынудить поставить себе их сертификат. Если поставить выбор «или так или никак».
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25.02.2021 13:22 Ответить
Українським судам пофіг,за що платять те і "вирішують"! Колись кучмандюк цікавився чи можна інтернет відключити Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 6068 Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 6068 Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 6068
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25.02.2021 07:39 Ответить
По ссылке из браузера забанят легче лёгкого, а вот в мессенджере нет конечно. А вообще Signal не плохой мессенджер.
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24.02.2021 23:59 Ответить
Из браузера телегой и не пользуется никто, даже на ПК давно уже есть десктопная версия, которая удобнее во всём. Тем более, из браузерки нельзя смотреть видео, а аудио слушается с большим трудом (при попытке запустить аудиофайл нужно сначала дождаться, пока он скачается в кэш, потоком слушать тоже нельзя).
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25.02.2021 00:17 Ответить
украинский суд может только с мусорами нищих украинцев раздевать и разбувать, государство воров и мусоров
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25.02.2021 07:49 Ответить
Из легенды о персидском царе (с 486 до н. э.) Ксерксе (?-465 до н. э.), который в 480-479 гг. до н. э. возглавил поход персов в Грецию, окончившийся поражением. Когда готовилось сражение при Саламине, Ксеркс приказал устроить понтонный мост, чтобы скорее перебросить свои воинские силы к месту битвы. Но поднялся ветер, мост был разрушен.
Разъярённый царь приказал наказать море, и персидские палачи, бывшие при войске, высекли морскую воду.
Море было «наказано». Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 3159
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25.02.2021 07:52 Ответить
Ну тупі, зараз кожен школяр знає що море не само по собі, у нього є начальник, треба просто молитися чи жертви приносити через спеціалістів-посередників, навчених це робити
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25.02.2021 09:06 Ответить
Це щось подібне на юристів - індивідів котрі застрягли у розвитку між 4-тим і 5-тим роком від народження!
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25.02.2021 09:30 Ответить
Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ - Цензор.НЕТ 7034
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25.02.2021 10:19 Ответить
когда канал ВАШ будет закрыт?
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25.02.2021 08:13 Ответить
крутяк )
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25.02.2021 09:10 Ответить
Телеграм був і задуманий як засіб дестабілізації інших країн з на росії, та контролю за громадянами. Є країни в яких він повністтю під забороною, його дуже ******* терористи наркомани і т д, бо їх ніхто там не чіпає.Суд виносить рішення, а як це технічно виконати , це не проблеми суду,є інші структури для цього
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25.02.2021 09:20 Ответить
на кого это рассчитано? На совсем тупых? Этого нельзя сделать технически. Или блокировать весь Телеграм, или ничего.
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25.02.2021 09:32 Ответить
Кроме того, можно вспомнить попытки рф заблокировать телеграмм. И какой урон при этом был нанесен.
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25.02.2021 10:57 Ответить
Некоторые так боятся любых каналов потому что боятся, что их неприглядное рыло где-нибудь всплывет. Надо быстренько зачистить
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25.02.2021 11:30 Ответить
 
 