Суд постановил заблокировать telegram-каналы, работавшие на спецслужбы РФ, - НКРСИ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Киевский районный суд Харькова принял решение заблокировать telegram-каналы, которые, по данным Службы безопасности Украины, занимались подрывной деятельностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Решение судьи было принято 23 февраля. Оно касается telegram-каналов "Резидент", "Легитимный", "Картель", "Сплетница". Нацкомиссию просят обязать интернет-провайдеров закрыть доступ к этим ресурсам.
В сообщении говорится, что на решение суда можно подать апелляцию в течение пяти дней, то есть до 28 февраля.
Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".
Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Например на Германию... Вот пример кацапских пропагандонов...:
@unzensiert
А вот пример статьи поданного в ней...
"Seit Tage wird die Lage an der Donbass-Front zunehmend ******** und spitzt sich weiter zu, seit V. Kuleba, der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates SNBO, der Presse öffentlich mitteilte dass die ukrainischen Truppen (drunter auch mehrere Hundertschaften der ukra-faschistischen Söldner wie Rechter Sektor / DUK, Aidar und Asow-Nazis) eine Schießbefehl-Freigabe zur Eröffnung des Feuers an der Donbass-Front nach eigenem Abwiegen (!) bereits erhalten haben, also ein Blankocheck für Beschuss des Donbass quasi.
+++ Gestern: Ukrainische Truppen und ukra-faschistische Söldner haben mindestens 51 Artillerie-Geschosse auf den Donezker Vorort Schachty (bei Gorlovka nahe Donezk) und Stellungen der anti-faschistischen Donbass-Widerstandsarmee u.a. 120-mm und 82-mm Geschossen abgeschossen. Dabei soll neben verletzten Zivilisten auch mindestens 1 Donbass-Widerständler getötet und bis zu 8 teils schwer verletzt worden sein. Unbestätigte Gerüchte sprechen von bis zu 7 getöteten Donbass-Widerständler. Als Antwort hat die Donbass-Widerstandsarmee der DNR (Volksrepublik Donezk) die angreifenden Stellungen der ukrainischen Artillerie per Gegenangriff beschossen und laut eigenen Angaben bis zu 11 ukrainische Soldaten und ukra-faschistische Söldner getötet haben.
+++ Gestern: Ukrainische Truppen und ukra-faschistische Söldner haben rund zwei Dutzend 82-mm Minengeschosse von ihren Stellungen Swetlodarsk in Richtung des Donbass-Orts Lazovoe (Volksrepublik Lugansk) abgeschossen und mehrere Häuser getroffen."
Для тех, кто не владее немецким... В ней говорится, что в украине действуют укро-фашистские вооруженные силы, которым противостоит Армия сопротивления Донбасса ...
Нужно КАК ТО закрывать эти каналы... Немцы ОЧЕНЬ доверчивы и верят такой пропаганде....
Поэтому, лично мой совет чем быстрее удалите, тем меньше будут знать о вас!
Цілком можливо що АНБ зробило собі запасний проєкт на випадок випадкового прозріння кретинів котрі сидять у пейсбухах іт.п.
уявляєте ЦІНУ ПИТАННЯ?
"В соответствии с действующими в Казахстане с 2016 года поправками к закону «О связи», многие казахские провайдеры, включая Kcell, Beeline, Tele2 и Altel, с сегодняшнего дня ввели в строй системы перехвата HTTPS-трафика клиентов с подменой изначально используемого сертификата. Изначально систему перехвата планировалось внедрить в 2016 году, но это операция постоянно откладывалась и закон уже стал восприниматься как формальный. Перехват осуществляется под видом заботы о безопасности пользователей и желания оградить их от предоставляющего угрозу контента."
Хотя, с другой стороны, можно вынудить поставить себе их сертификат. Если поставить выбор «или так или никак».
Разъярённый царь приказал наказать море, и персидские палачи, бывшие при войске, высекли морскую воду.
Море было «наказано».