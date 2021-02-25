Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ
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Київський районний суд Харкова прийняв рішення заблокувати telegram-канали, які, за даними Служби безпеки України, займалися підривною діяльністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Рішення судді було прийнято 23 лютого. Воно стосується telegram-каналів "Резидент", "Легітимний", "Картель", "Пліткарка". Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.
У повідомленні сказано, що на рішення суду можна подати апеляцію впродовж п'яти днів, тобто до 28 лютого.
Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. В СБУ заявили, що українські telegram-канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live" і їхні адміністратори працюють на військову розвідку Росії. За даними спецслужб, адміністратори telegram-каналів на даний момент "базуються" на території підконтрольного Росії Придністров'я.
Була затримана підозрювана у державній зраді у справі про telegram-канали, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторія Даскаліца. 8 лютого вона вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Например на Германию... Вот пример кацапских пропагандонов...:
@unzensiert
А вот пример статьи поданного в ней...
"Seit Tage wird die Lage an der Donbass-Front zunehmend ******** und spitzt sich weiter zu, seit V. Kuleba, der Chef des ukrainischen Sicherheitsrates SNBO, der Presse öffentlich mitteilte dass die ukrainischen Truppen (drunter auch mehrere Hundertschaften der ukra-faschistischen Söldner wie Rechter Sektor / DUK, Aidar und Asow-Nazis) eine Schießbefehl-Freigabe zur Eröffnung des Feuers an der Donbass-Front nach eigenem Abwiegen (!) bereits erhalten haben, also ein Blankocheck für Beschuss des Donbass quasi.
+++ Gestern: Ukrainische Truppen und ukra-faschistische Söldner haben mindestens 51 Artillerie-Geschosse auf den Donezker Vorort Schachty (bei Gorlovka nahe Donezk) und Stellungen der anti-faschistischen Donbass-Widerstandsarmee u.a. 120-mm und 82-mm Geschossen abgeschossen. Dabei soll neben verletzten Zivilisten auch mindestens 1 Donbass-Widerständler getötet und bis zu 8 teils schwer verletzt worden sein. Unbestätigte Gerüchte sprechen von bis zu 7 getöteten Donbass-Widerständler. Als Antwort hat die Donbass-Widerstandsarmee der DNR (Volksrepublik Donezk) die angreifenden Stellungen der ukrainischen Artillerie per Gegenangriff beschossen und laut eigenen Angaben bis zu 11 ukrainische Soldaten und ukra-faschistische Söldner getötet haben.
+++ Gestern: Ukrainische Truppen und ukra-faschistische Söldner haben rund zwei Dutzend 82-mm Minengeschosse von ihren Stellungen Swetlodarsk in Richtung des Donbass-Orts Lazovoe (Volksrepublik Lugansk) abgeschossen und mehrere Häuser getroffen."
Для тех, кто не владее немецким... В ней говорится, что в украине действуют укро-фашистские вооруженные силы, которым противостоит Армия сопротивления Донбасса ...
Нужно КАК ТО закрывать эти каналы... Немцы ОЧЕНЬ доверчивы и верят такой пропаганде....
Поэтому, лично мой совет чем быстрее удалите, тем меньше будут знать о вас!
Цілком можливо що АНБ зробило собі запасний проєкт на випадок випадкового прозріння кретинів котрі сидять у пейсбухах іт.п.
уявляєте ЦІНУ ПИТАННЯ?
"В соответствии с действующими в Казахстане с 2016 года поправками к закону «О связи», многие казахские провайдеры, включая Kcell, Beeline, Tele2 и Altel, с сегодняшнего дня ввели в строй системы перехвата HTTPS-трафика клиентов с подменой изначально используемого сертификата. Изначально систему перехвата планировалось внедрить в 2016 году, но это операция постоянно откладывалась и закон уже стал восприниматься как формальный. Перехват осуществляется под видом заботы о безопасности пользователей и желания оградить их от предоставляющего угрозу контента."
Хотя, с другой стороны, можно вынудить поставить себе их сертификат. Если поставить выбор «или так или никак».
Разъярённый царь приказал наказать море, и персидские палачи, бывшие при войске, высекли морскую воду.
Море было «наказано».