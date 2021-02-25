Суд постановив заблокувати telegram-канали, які працювали на спецслужби РФ, - НКРЗІ

Київський районний суд Харкова прийняв рішення заблокувати telegram-канали, які, за даними Служби безпеки України, займалися підривною діяльністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Рішення судді було прийнято 23 лютого. Воно стосується telegram-каналів "Резидент", "Легітимний", "Картель", "Пліткарка". Нацкомісію просять зобов'язати інтернет-провайдерів закрити доступ до цих ресурсів.

У повідомленні сказано, що на рішення суду можна подати апеляцію впродовж п'яти днів, тобто до 28 лютого.

Нагадаємо, 1 лютого СБУ заявила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, яка дестабілізувала ситуацію в Україні через Телеграм-канали. В СБУ заявили, що українські telegram-канали "Легітимний", "Резидент", "Картель", "Пліткарка", "Чорний квартал", "Політичний розклад", "Нетипове Запоріжжя", "Тремпель Харків", "Одеський фраєр", "Дніпро live", "Миколаїв live", "Херсон live" і їхні адміністратори працюють на військову розвідку Росії. За даними спецслужб, адміністратори telegram-каналів на даний момент "базуються" на території підконтрольного Росії Придністров'я.

Була затримана підозрювана у державній зраді у справі про telegram-канали, які, за версією СБУ, контролюються з Росії, Вікторія Даскаліца. 8 лютого вона вийшла з харківського СІЗО під заставу 1,58 млн грн.

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