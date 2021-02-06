УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9849 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
22 600 181
Павло Дуров (2) Telegram (54)

Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ

Засновник мережі "Телеграм" Павло Дуров повідомив, що месенджер заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери й адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів. Таким чином він хоче уберегти соцмережу від закликів до насильства, що містилися в одному з таких каналів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграмі.

Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація телеграму вирішила заблокувати "проблемні канали".

"Подібне використання телеграму безпосередньо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційний накал обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням", - пояснив Дуров.

Також читайте: Telegram позначив канал Трампа як шахрайський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+42
О чём я и говорил. Дуров играл роль оппозиции, переманил на свой супернезависимый Телеграмм всех недовольных, а теперь вскрылся как консерва ФСБ. Такие же подозрения по Навальному.
показати весь коментар
06.02.2021 01:16
+36
Kavkaz Center
@newkc14
В Нижнем Новгороде похищены 2 уроженцев Чечни. По данным 1ADAT это Салах Магамадов и Исмаил Исаев. Их похитили местные ОМОНовцы и передали кадыровцам. Оба были админами группы в «телеграме», в которой иногда критиковали Кадырова. Это к вопросу о безопасной чекистской «телеге»
показати весь коментар
06.02.2021 01:16
+35
Да скорее казачком засланным на зарплате в ФСБ
показати весь коментар
06.02.2021 01:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вы видимо со рукам-ногам с Беней и Фирташем повязаны, что так боитесь США Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 7958
показати весь коментар
06.02.2021 08:04 Відповісти
+100500
показати весь коментар
06.02.2021 10:52 Відповісти
Извините, а можно полюбопытствовать какой интерес я буду представлять для США если буду к примеру участвовать в тарифном майдане в Украине? Хотелось бы понять.
показати весь коментар
07.02.2021 04:27 Відповісти
Прежде, чем задавать вопросі, нужно представиться не кликухой паганой из подворотни.
показати весь коментар
07.02.2021 08:42 Відповісти
это такой пост от дибилов))
джинса от фейсбуковского вацапа)))
показати весь коментар
06.02.2021 14:41 Відповісти
Думаю очередной ППЦ рассчитанный на хомячков. Маркетинг рулит. Когда фейсбуки с ватсапами сравняются по легкости, скорости, удобства открытой API с телегой - тогда и поговорим.
показати весь коментар
07.02.2021 04:32 Відповісти
Россиянина можно вывезти из россии, а россию из россиянина нет. Все они трусливые, продажные, с рабской сущностью.
показати весь коментар
06.02.2021 07:29 Відповісти
Что тут можно сказать? Цитируя преобладающее мнение мирового сообщества - в информационной войне все средства хороши или цитируя Гоголя - ради красного словца, не пожалеют и отца!!
показати весь коментар
06.02.2021 07:51 Відповісти
А что на счет собственно ПО? Есть что сказать?
показати весь коментар
07.02.2021 04:35 Відповісти
Кацап есть кацап. Будь то дуров или умняков.
показати весь коментар
06.02.2021 07:29 Відповісти
ФСБшная богодельня, граждане будьте бдительны
показати весь коментар
06.02.2021 07:40 Відповісти
если списки были в сети - их теперь с каждого утюга перепостить можно
показати весь коментар
06.02.2021 07:54 Відповісти
Нужно чтобы их ещё и из ФБ выкинули.
показати весь коментар
06.02.2021 08:17 Відповісти
Собрать на коленке анономный канал мессенджер на сокетах вполне реально, было бы желание)
показати весь коментар
06.02.2021 08:35 Відповісти
Что-то не наблюдается подобного рода украинских мессенджеров. Аууууууууу!!!!! Гиде Вы боевые украинские мессенджеры. Ауууууууу, где ты украинское программное обеспечение на замену 1С? А так да пи...деть не мешки ворочать.
показати весь коментар
07.02.2021 04:38 Відповісти
о, консерва фсбшная вскрылась
показати весь коментар
06.02.2021 08:46 Відповісти
Дуров давно борется со спецслужбами США за право не подчиняться им. Остальные все давно сдались. Некоторым, вроде Цукерберга, даже нравится быть патриотом-стукачом.

Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5251
показати весь коментар
06.02.2021 08:53 Відповісти
дурову ближе отсос у родного кгб.
показати весь коментар
06.02.2021 11:56 Відповісти
О! в тему, чтоб Он не вернулся из польши. У меня кореш клубнику шинкует или как его там. Кароче я должен ему бабок, но и баба его мне нравится. Думаю что б он не вернулся оттуда, пусть уж лучше его в дробилку засосёт. Ах, хотьбы Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ - Цензор.НЕТ 8742 всегда считал, что такому как я не надо работать или что-либо делать - ведь есть другие. Обычно по утрам стою на балконе и курю, так что дыма куча, типа все думают пожар. Но зато я пью горячее какао и смотрю как все ползут куда-то. Это круто. COOL !
показати весь коментар
06.02.2021 23:05 Відповісти
Все що зроблено і виходить з ерефії або виходцями із московії в тому числі Тelegram ФІНАНСУЄТЬСЯ КРЕМЛЕМ, працює на ФСБ Московії і сприяє тероризму та нестабільності в світі. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ДЕМОКРАТИ І ЛЮБИТЕЛІ ЕРЕФІЇ ЯКЩО НЕ ХОЧЕТЕ НЕСТАБІЛЬНОСТІ І ЗАВОРУШЕНЬ В СВОЇЙ КРАЇНІ.ЕРЕФІЇ ВІРИТИ НЕ МОЖНА ЦЕ ОРДА!!!!!
показати весь коментар
06.02.2021 09:15 Відповісти
Может Зеленский запретит и Телеграм? Аппетит приходит во время еды.
показати весь коментар
06.02.2021 09:23 Відповісти
только наивные идиоты могли поверить чт оТелеграмм не контролируется российскими спецслужбами. )))
Зная историю Дурова и в Колнтакте, кто стал владельцем после Дурова и т.д.
Я даже думаю что Телеграмм создавался по заказу спецслужб.
Далее его раскрутили как "независимый" и защищенныЙ мессенджер, что бы всякие террористы, наркоторговцы, оппозиционеры там засветились . Они сами себя сдали спецам.

Скажите, зачем ФСБ устанавливать жучки в кабинетах украинских депутатов, если некоторые украинские партии еще несколько лет назад, вели все внутрипартийные разговоры и переписку в Телеграмме ?
показати весь коментар
06.02.2021 09:41 Відповісти
+100500
показати весь коментар
07.02.2021 09:02 Відповісти
Тилибздон имени дзюржинскава расшифравался, хрен он типерь прадасцца яблаку. Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5402 Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5402 Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5402
показати весь коментар
06.02.2021 09:56 Відповісти
Всі і так знають, що телега - фсб-й проєкт.
показати весь коментар
06.02.2021 10:16 Відповісти
А як же свобода слова? Що скажуть зливні бачки?
показати весь коментар
06.02.2021 10:17 Відповісти
Агент ФСБ дуров продовжує працювати. Спочатку створив ФСБук (Вконтакте) потім меседжер з сервером в ФСБ.
показати весь коментар
06.02.2021 10:38 Відповісти
Дуров отдал ФСБ контроль над Телеграм
15‑летнего администратора телеграм‑канала «Данные карателей Беларуси» приговорили к двум годам лишения свободы
показати весь коментар
06.02.2021 10:45 Відповісти
Задача и Дурова, и Навального - выпуск пара протестного потенциала в России в бессмысленный и бесполезный гудок. Это крайне важная для сохранения режима ВВХ задача.
показати весь коментар
06.02.2021 10:48 Відповісти
уже давно говорю россиянам, что Дуров продался чекистам и поэтому им не закрыли Телеграмм...они с пеной у рта доказывали мне, что Телеграмм самый надёжный канал...и сейчас гэбня создала несколько страниц и вешает россиянам лапшу, чтобы закрывали пиндосский фейсбук и все переходили на Телеграмм...например канал Телеграмер...лапшу вешает только так...посмотрите видеоролик американского IT- специалиста на русском языке " Майкл Тэлэн срывает маски. Мифы о "приватности" в интернете" на канале NEWSADER...очень интересно о дуровском Телеграм.....
показати весь коментар
06.02.2021 11:00 Відповісти
Дуров правильно сделал, что заблочил Рашкины каналы.
Вы разве не знаете что у Дурова отобрали его Вконтакт?
Так вот после этого Дуров покинул Рашу и создал Телеграм.
А телеграм в свою очередь это тот чат которые не сливает информацию ФСБ как это делает Ватцап вместе с Вайбером. Если вы думаете что Телега это ФСБ вы реально либо идиоты с лапшой на ушах либо проплаченные прокремлевские гады.
показати весь коментар
06.02.2021 11:11 Відповісти
Дуров месяц назад вернулся на россию.
Сдал всё ФСБ.
Нейтральной Телеги больше нет.
показати весь коментар
06.02.2021 12:39 Відповісти
прививку сделали тебе?))
побочка??
показати весь коментар
06.02.2021 14:42 Відповісти
Ох и говнище у тебя 'Sergey Gorbutenko' в голове.
показати весь коментар
06.02.2021 23:03 Відповісти
Вот что бывает когда не подчиняешься ЦРУ. Но Дуров молодец, все равно не сдался.
показати весь коментар
06.02.2021 11:17 Відповісти
Он уехал в Америку под страшные вопли об ужасной рашке, о волосатой руке ФСБ и все такое. Но когда приехал на Запад оказалось что там то же самое. Он бы выглядел двуличным лжецом если бы покорно одел американский ошейник. То есть у него не было выбора.
показати весь коментар
06.02.2021 11:21 Відповісти
Не только у Дурова "не было выбора ".
Сейчас ФБР просто скирдует кремлёвско-трамповую сволочь.

«Как можно было забанить целую соцсеть в США, в которой поддерживали Трампа».... На фото жена Джона Матце, основателя американской соцсети Parler Алина Мухутдинова.На футболке надпись: «Поверь мне, я русская шпионка». Давайте попробуем поверить.Это была большая инвестиция в переворот в США.Основатель компании Parler Джон Матц обвиняется в сговоре с Россией из-за жены. Его супруга - татарка Алина Мухутдинова из Казани

...Внезапно появились инвестора и деньги. Продукт начали разрабатывать еще в начале 2018 года.
Parler был запущен в августе 2018 года. В мае 2019 года его аудитория выросла до 100 000 пользователей. В декабре 2018 года твит консервативной активистки Кэндис Оуэнс способствовал единовременному привлечению порядка 40 000 новых пользователей.. В числе первых пользователей были известные представители Республиканской партии...

Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ - Цензор.НЕТ 8180
показати весь коментар
06.02.2021 12:33 Відповісти
Теперь этот 'молодец' пожизненно в долгах:
- и отныне ему до упора нюхать 'дым отечества'.
показати весь коментар
06.02.2021 11:35 Відповісти
Пришло время удалить российские гб-шные 'сервисы' Телеграм и Viber


- они полностью читаемы ФСБ.

Так же,

Viber распространяет 'сервисы' запрещённого в Украине Яндекса:

- Яндекс.Касса
- Яндекс.Деньги
- Яндекс.Дзен
- Яндекс.Водитель
и пр.

Viber=Яндекс
показати весь коментар
06.02.2021 11:29 Відповісти
И чем заменить Viber в Украине?
показати весь коментар
06.02.2021 11:43 Відповісти
Например, некоммерческий аналог, рекомендованый (самим!) Илоном Маском.
показати весь коментар
06.02.2021 12:03 Відповісти
Это не его фича (он просто поудалял fb, wu, и пр., и за себя и за всю Теслу).
показати весь коментар
06.02.2021 12:06 Відповісти
WhatsApp нет, не судьба?
показати весь коментар
07.02.2021 01:49 Відповісти
я уже удалил
и фейсбук и ватцап
это ваще проект фбр))
ты шо? разведчик??
люди просто общаются
им пох)))
показати весь коментар
06.02.2021 14:58 Відповісти
Именно: "люди просто общаются" и помогают кремлёвской гэбне отслеживать связи, локации и , в итоге, винтить и мочить неугодных ***** и разных полезных идиотов.
показати весь коментар
06.02.2021 23:00 Відповісти
"люди просто общаются" - ето должно стать мемом
показати весь коментар
07.02.2021 02:09 Відповісти
и 500000000 людей за неделю новых подключений)))
ему листинг сделать
легче чем тебе заплакать от бедности))
запустит рекламную платформу
акции будут стоить денег
показати весь коментар
06.02.2021 14:48 Відповісти
На нем клеймо ФСБ и никакой листинг с акциями ему уже не светит.

Ближайшая перспектива Дурова - получить санкции за вмешательство в выборы и, следом, бан Телеги.
показати весь коментар
06.02.2021 21:10 Відповісти
Шейхи уже банились за финансирование терроризма - сами расскажут всё своим балбесам.

К негром на поклон ходили только под-ГБ-шные АнтиФа - это твои коллеги, русский Sergey.
показати весь коментар
06.02.2021 23:13 Відповісти
Мотайте на ус.. Реально безопасные мессенджеры ТОЛЬКО Threema, Briar , Wickr Me Остальные - сливаются по щелчку.
показати весь коментар
06.02.2021 11:43 Відповісти
все что имеет платформу - не безопасно
о слова - вообще!!
показати весь коментар
06.02.2021 14:54 Відповісти
Зашкварился гэбэшник
показати весь коментар
06.02.2021 12:09 Відповісти
а в ответ - тишина
..шото не слышно завываний из помоек кремльтв и местных, оставшихся блдй про наступление на свободу слову и доступ к информации
показати весь коментар
06.02.2021 12:48 Відповісти
Очередная консерва вскрылась.
показати весь коментар
06.02.2021 15:03 Відповісти
похоже, что Дуров гэбешная консерва...

видимо, гэбня шантажирует дурова через компромат про заднеприводные его штучки... или ещё какие скелеты в шкафу, которые есть почти у каждого... Ну и дурак, заявил бы, что гей, как Тим Кук ещё 6 лет, и послал бы кремлядь и гебнюков далеко и надолго...а может ещё какие точки давления...

одолевают большие сомнения насчет реальной безопасности телеграмма, на пасется ли там гебня, как в своих ноутах?
не был ли это гебешный проект самого начала? Типа мы даём тебе продать твои сраные вконтактике и выпускаем с деньгами, а ты нам всю инфу, все ключи по первому запросу.. скользкий этот дуров, короче...
показати весь коментар
06.02.2021 16:04 Відповісти
Я не участвую в Телеграме, хоть и зарегистрирован там уже больше двух лет. И мне интересно, какая в нем необходимость, учитівая, что Дуров - россиянин по происхождению ?
показати весь коментар
07.02.2021 08:50 Відповісти
Был был, да весь вышел. Никто не вечен. А я то раньше был о нем лучшего мнения.
показати весь коментар
06.02.2021 23:31 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 