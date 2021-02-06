Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ

Засновник мережі "Телеграм" Павло Дуров повідомив, що месенджер заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери й адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів. Таким чином він хоче уберегти соцмережу від закликів до насильства, що містилися в одному з таких каналів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграмі.

Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація телеграму вирішила заблокувати "проблемні канали".

"Подібне використання телеграму безпосередньо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційний накал обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням", - пояснив Дуров.

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