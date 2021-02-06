Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Засновник мережі "Телеграм" Павло Дуров повідомив, що месенджер заблокував канали, в яких публікувалися телефонні номери й адреси російських суддів, прокурорів, силовиків і журналістів. Таким чином він хоче уберегти соцмережу від закликів до насильства, що містилися в одному з таких каналів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у своєму телеграмі.
Крім того, існування цих каналів не дозволяло випустити екстрене оновлення месенджера для iOS. Таким чином адміністрація телеграму вирішила заблокувати "проблемні канали".
"Подібне використання телеграму безпосередньо суперечить нашим правилам, які забороняють публічні заклики до насильства. Беручи до уваги емоційний накал обстановки в Росії, ми ретельно аналізували ситуацію, не бажаючи завдати шкоди поспішним рішенням", - пояснив Дуров.
Будь ласка, зачекайте...
Не используйте Телеграм:
Дуров вернулся в Россию!
Телеграм теперь открыт для ФСБ
джинса от фейсбуковского вацапа)))
Зная историю Дурова и в Колнтакте, кто стал владельцем после Дурова и т.д.
Я даже думаю что Телеграмм создавался по заказу спецслужб.
Далее его раскрутили как "независимый" и защищенныЙ мессенджер, что бы всякие террористы, наркоторговцы, оппозиционеры там засветились . Они сами себя сдали спецам.
Скажите, зачем ФСБ устанавливать жучки в кабинетах украинских депутатов, если некоторые украинские партии еще несколько лет назад, вели все внутрипартийные разговоры и переписку в Телеграмме ?
15‑летнего администратора телеграм‑канала «Данные карателей Беларуси» приговорили к двум годам лишения свободы
Вы разве не знаете что у Дурова отобрали его Вконтакт?
Так вот после этого Дуров покинул Рашу и создал Телеграм.
А телеграм в свою очередь это тот чат которые не сливает информацию ФСБ как это делает Ватцап вместе с Вайбером. Если вы думаете что Телега это ФСБ вы реально либо идиоты с лапшой на ушах либо проплаченные прокремлевские гады.
Сдал всё ФСБ.
Нейтральной Телеги больше нет.
побочка??
Сразу после запрета Дурову в США на выпуск и биржевой оборот акций Телеграм, он вернулся в Россию и сдал ФСБ контроль над Телеграм.
Долг Дурова перед инвесторами Телеграм
- 2 миллиарда долларов
Сейчас ФБР просто скирдует кремлёвско-трамповую сволочь.
«Как можно было забанить целую соцсеть в США, в которой поддерживали Трампа».... На фото жена Джона Матце, основателя американской соцсети Parler Алина Мухутдинова.На футболке надпись: «Поверь мне, я русская шпионка». Давайте попробуем поверить.Это была большая инвестиция в переворот в США.Основатель компании Parler Джон Матц обвиняется в сговоре с Россией из-за жены. Его супруга - татарка Алина Мухутдинова из Казани
...Внезапно появились инвестора и деньги. Продукт начали разрабатывать еще в начале 2018 года.
Parler был запущен в августе 2018 года. В мае 2019 года его аудитория выросла до 100 000 пользователей. В декабре 2018 года твит консервативной активистки Кэндис Оуэнс способствовал единовременному привлечению порядка 40 000 новых пользователей.. В числе первых пользователей были известные представители Республиканской партии...
- и отныне ему до упора нюхать 'дым отечества'.
- они полностью читаемы ФСБ.
Так же,
Viber распространяет 'сервисы' запрещённого в Украине Яндекса:
- Яндекс.Касса
- Яндекс.Деньги
- Яндекс.Дзен
- Яндекс.Водитель
и пр.
Viber=Яндекс
и фейсбук и ватцап
это ваще проект фбр))
ты шо? разведчик??
люди просто общаются
им пох)))
ему листинг сделать
легче чем тебе заплакать от бедности))
запустит рекламную платформу
акции будут стоить денег
Ближайшая перспектива Дурова - получить санкции за вмешательство в выборы и, следом, бан Телеги.
К негром на поклон ходили только под-ГБ-шные АнтиФа - это твои коллеги, русский Sergey.
о слова - вообще!!
..шото не слышно завываний из помоек кремльтв и местных, оставшихся блдй про наступление на свободу слову и доступ к информации
видимо, гэбня шантажирует дурова через компромат про заднеприводные его штучки... или ещё какие скелеты в шкафу, которые есть почти у каждого... Ну и дурак, заявил бы, что гей, как Тим Кук ещё 6 лет, и послал бы кремлядь и гебнюков далеко и надолго...а может ещё какие точки давления...
одолевают большие сомнения насчет реальной безопасности телеграмма, на пасется ли там гебня, как в своих ноутах?
не был ли это гебешный проект самого начала? Типа мы даём тебе продать твои сраные вконтактике и выпускаем с деньгами, а ты нам всю инфу, все ключи по первому запросу.. скользкий этот дуров, короче...