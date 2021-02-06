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Павел Дуров (2) Telegram (48)

Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались телефонные номера и адреса российских судей, прокуроров, силовиков и журналистов. Таким образом он хочет уберечь соцсеть от призывов к насилию, содержавшиеся в одном из таких каналов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своем Telegram.

Кроме того, существование этих каналов не позволяло выпустить экстренное обновление мессенджера для iOS. Таким образом администрация Telegram решила заблокировать "проблемные каналы".

"Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением", - пояснил Дуров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ. ИНФОГРАФИКА

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+42
О чём я и говорил. Дуров играл роль оппозиции, переманил на свой супернезависимый Телеграмм всех недовольных, а теперь вскрылся как консерва ФСБ. Такие же подозрения по Навальному.
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06.02.2021 01:16
+36
Kavkaz Center
@newkc14
В Нижнем Новгороде похищены 2 уроженцев Чечни. По данным 1ADAT это Салах Магамадов и Исмаил Исаев. Их похитили местные ОМОНовцы и передали кадыровцам. Оба были админами группы в «телеграме», в которой иногда критиковали Кадырова. Это к вопросу о безопасной чекистской «телеге»
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06.02.2021 01:16
+35
Да скорее казачком засланным на зарплате в ФСБ
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06.02.2021 01:27
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Вы видимо со рукам-ногам с Беней и Фирташем повязаны, что так боитесь США Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 7958
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06.02.2021 08:04 Ответить
+100500
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06.02.2021 10:52 Ответить
Извините, а можно полюбопытствовать какой интерес я буду представлять для США если буду к примеру участвовать в тарифном майдане в Украине? Хотелось бы понять.
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07.02.2021 04:27 Ответить
Прежде, чем задавать вопросі, нужно представиться не кликухой паганой из подворотни.
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07.02.2021 08:42 Ответить
это такой пост от дибилов))
джинса от фейсбуковского вацапа)))
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06.02.2021 14:41 Ответить
Думаю очередной ППЦ рассчитанный на хомячков. Маркетинг рулит. Когда фейсбуки с ватсапами сравняются по легкости, скорости, удобства открытой API с телегой - тогда и поговорим.
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07.02.2021 04:32 Ответить
Россиянина можно вывезти из россии, а россию из россиянина нет. Все они трусливые, продажные, с рабской сущностью.
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06.02.2021 07:29 Ответить
Что тут можно сказать? Цитируя преобладающее мнение мирового сообщества - в информационной войне все средства хороши или цитируя Гоголя - ради красного словца, не пожалеют и отца!!
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06.02.2021 07:51 Ответить
А что на счет собственно ПО? Есть что сказать?
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07.02.2021 04:35 Ответить
Кацап есть кацап. Будь то дуров или умняков.
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06.02.2021 07:29 Ответить
ФСБшная богодельня, граждане будьте бдительны
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06.02.2021 07:40 Ответить
если списки были в сети - их теперь с каждого утюга перепостить можно
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06.02.2021 07:54 Ответить
Нужно чтобы их ещё и из ФБ выкинули.
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06.02.2021 08:17 Ответить
Собрать на коленке анономный канал мессенджер на сокетах вполне реально, было бы желание)
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06.02.2021 08:35 Ответить
Что-то не наблюдается подобного рода украинских мессенджеров. Аууууууууу!!!!! Гиде Вы боевые украинские мессенджеры. Ауууууууу, где ты украинское программное обеспечение на замену 1С? А так да пи...деть не мешки ворочать.
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07.02.2021 04:38 Ответить
о, консерва фсбшная вскрылась
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06.02.2021 08:46 Ответить
Дуров давно борется со спецслужбами США за право не подчиняться им. Остальные все давно сдались. Некоторым, вроде Цукерберга, даже нравится быть патриотом-стукачом.

Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5251
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06.02.2021 08:53 Ответить
дурову ближе отсос у родного кгб.
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06.02.2021 11:56 Ответить
О! в тему, чтоб Он не вернулся из польши. У меня кореш клубнику шинкует или как его там. Кароче я должен ему бабок, но и баба его мне нравится. Думаю что б он не вернулся оттуда, пусть уж лучше его в дробилку засосёт. Ах, хотьбы Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ - Цензор.НЕТ 8742 всегда считал, что такому как я не надо работать или что-либо делать - ведь есть другие. Обычно по утрам стою на балконе и курю, так что дыма куча, типа все думают пожар. Но зато я пью горячее какао и смотрю как все ползут куда-то. Это круто. COOL !
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06.02.2021 23:05 Ответить
Все що зроблено і виходить з ерефії або виходцями із московії в тому числі Тelegram ФІНАНСУЄТЬСЯ КРЕМЛЕМ, працює на ФСБ Московії і сприяє тероризму та нестабільності в світі. ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ ДЕМОКРАТИ І ЛЮБИТЕЛІ ЕРЕФІЇ ЯКЩО НЕ ХОЧЕТЕ НЕСТАБІЛЬНОСТІ І ЗАВОРУШЕНЬ В СВОЇЙ КРАЇНІ.ЕРЕФІЇ ВІРИТИ НЕ МОЖНА ЦЕ ОРДА!!!!!
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06.02.2021 09:15 Ответить
Может Зеленский запретит и Телеграм? Аппетит приходит во время еды.
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06.02.2021 09:23 Ответить
только наивные идиоты могли поверить чт оТелеграмм не контролируется российскими спецслужбами. )))
Зная историю Дурова и в Колнтакте, кто стал владельцем после Дурова и т.д.
Я даже думаю что Телеграмм создавался по заказу спецслужб.
Далее его раскрутили как "независимый" и защищенныЙ мессенджер, что бы всякие террористы, наркоторговцы, оппозиционеры там засветились . Они сами себя сдали спецам.

Скажите, зачем ФСБ устанавливать жучки в кабинетах украинских депутатов, если некоторые украинские партии еще несколько лет назад, вели все внутрипартийные разговоры и переписку в Телеграмме ?
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06.02.2021 09:41 Ответить
+100500
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07.02.2021 09:02 Ответить
Тилибздон имени дзюржинскава расшифравался, хрен он типерь прадасцца яблаку. Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5402 Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5402 Дуров закрыл Тelegram-каналы с адресами силовиков и судей РФ - Цензор.НЕТ 5402
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06.02.2021 09:56 Ответить
Всі і так знають, що телега - фсб-й проєкт.
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06.02.2021 10:16 Ответить
А як же свобода слова? Що скажуть зливні бачки?
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06.02.2021 10:17 Ответить
Агент ФСБ дуров продовжує працювати. Спочатку створив ФСБук (Вконтакте) потім меседжер з сервером в ФСБ.
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06.02.2021 10:38 Ответить
Дуров отдал ФСБ контроль над Телеграм
15‑летнего администратора телеграм‑канала «Данные карателей Беларуси» приговорили к двум годам лишения свободы
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06.02.2021 10:45 Ответить
Задача и Дурова, и Навального - выпуск пара протестного потенциала в России в бессмысленный и бесполезный гудок. Это крайне важная для сохранения режима ВВХ задача.
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06.02.2021 10:48 Ответить
уже давно говорю россиянам, что Дуров продался чекистам и поэтому им не закрыли Телеграмм...они с пеной у рта доказывали мне, что Телеграмм самый надёжный канал...и сейчас гэбня создала несколько страниц и вешает россиянам лапшу, чтобы закрывали пиндосский фейсбук и все переходили на Телеграмм...например канал Телеграмер...лапшу вешает только так...посмотрите видеоролик американского IT- специалиста на русском языке " Майкл Тэлэн срывает маски. Мифы о "приватности" в интернете" на канале NEWSADER...очень интересно о дуровском Телеграм.....
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06.02.2021 11:00 Ответить
Дуров правильно сделал, что заблочил Рашкины каналы.
Вы разве не знаете что у Дурова отобрали его Вконтакт?
Так вот после этого Дуров покинул Рашу и создал Телеграм.
А телеграм в свою очередь это тот чат которые не сливает информацию ФСБ как это делает Ватцап вместе с Вайбером. Если вы думаете что Телега это ФСБ вы реально либо идиоты с лапшой на ушах либо проплаченные прокремлевские гады.
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06.02.2021 11:11 Ответить
Дуров месяц назад вернулся на россию.
Сдал всё ФСБ.
Нейтральной Телеги больше нет.
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06.02.2021 12:39 Ответить
прививку сделали тебе?))
побочка??
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06.02.2021 14:42 Ответить
Ох и говнище у тебя 'Sergey Gorbutenko' в голове.
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06.02.2021 23:03 Ответить
Вот что бывает когда не подчиняешься ЦРУ. Но Дуров молодец, все равно не сдался.
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06.02.2021 11:17 Ответить
Он уехал в Америку под страшные вопли об ужасной рашке, о волосатой руке ФСБ и все такое. Но когда приехал на Запад оказалось что там то же самое. Он бы выглядел двуличным лжецом если бы покорно одел американский ошейник. То есть у него не было выбора.
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06.02.2021 11:21 Ответить
Не только у Дурова "не было выбора ".
Сейчас ФБР просто скирдует кремлёвско-трамповую сволочь.

«Как можно было забанить целую соцсеть в США, в которой поддерживали Трампа».... На фото жена Джона Матце, основателя американской соцсети Parler Алина Мухутдинова.На футболке надпись: «Поверь мне, я русская шпионка». Давайте попробуем поверить.Это была большая инвестиция в переворот в США.Основатель компании Parler Джон Матц обвиняется в сговоре с Россией из-за жены. Его супруга - татарка Алина Мухутдинова из Казани

...Внезапно появились инвестора и деньги. Продукт начали разрабатывать еще в начале 2018 года.
Parler был запущен в августе 2018 года. В мае 2019 года его аудитория выросла до 100 000 пользователей. В декабре 2018 года твит консервативной активистки Кэндис Оуэнс способствовал единовременному привлечению порядка 40 000 новых пользователей.. В числе первых пользователей были известные представители Республиканской партии...

Дуров закрив телеграм-канали з адресами силовиків і суддів РФ - Цензор.НЕТ 8180
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06.02.2021 12:33 Ответить
Теперь этот 'молодец' пожизненно в долгах:
- и отныне ему до упора нюхать 'дым отечества'.
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06.02.2021 11:35 Ответить
Пришло время удалить российские гб-шные 'сервисы' Телеграм и Viber


- они полностью читаемы ФСБ.

Так же,

Viber распространяет 'сервисы' запрещённого в Украине Яндекса:

- Яндекс.Касса
- Яндекс.Деньги
- Яндекс.Дзен
- Яндекс.Водитель
и пр.

Viber=Яндекс
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06.02.2021 11:29 Ответить
И чем заменить Viber в Украине?
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06.02.2021 11:43 Ответить
Например, некоммерческий аналог, рекомендованый (самим!) Илоном Маском.
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06.02.2021 12:03 Ответить
Это не его фича (он просто поудалял fb, wu, и пр., и за себя и за всю Теслу).
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06.02.2021 12:06 Ответить
WhatsApp нет, не судьба?
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07.02.2021 01:49 Ответить
я уже удалил
и фейсбук и ватцап
это ваще проект фбр))
ты шо? разведчик??
люди просто общаются
им пох)))
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06.02.2021 14:58 Ответить
Именно: "люди просто общаются" и помогают кремлёвской гэбне отслеживать связи, локации и , в итоге, винтить и мочить неугодных ***** и разных полезных идиотов.
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06.02.2021 23:00 Ответить
"люди просто общаются" - ето должно стать мемом
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07.02.2021 02:09 Ответить
и 500000000 людей за неделю новых подключений)))
ему листинг сделать
легче чем тебе заплакать от бедности))
запустит рекламную платформу
акции будут стоить денег
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06.02.2021 14:48 Ответить
На нем клеймо ФСБ и никакой листинг с акциями ему уже не светит.

Ближайшая перспектива Дурова - получить санкции за вмешательство в выборы и, следом, бан Телеги.
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06.02.2021 21:10 Ответить
Шейхи уже банились за финансирование терроризма - сами расскажут всё своим балбесам.

К негром на поклон ходили только под-ГБ-шные АнтиФа - это твои коллеги, русский Sergey.
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06.02.2021 23:13 Ответить
Мотайте на ус.. Реально безопасные мессенджеры ТОЛЬКО Threema, Briar , Wickr Me Остальные - сливаются по щелчку.
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06.02.2021 11:43 Ответить
все что имеет платформу - не безопасно
о слова - вообще!!
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06.02.2021 14:54 Ответить
Зашкварился гэбэшник
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06.02.2021 12:09 Ответить
а в ответ - тишина
..шото не слышно завываний из помоек кремльтв и местных, оставшихся блдй про наступление на свободу слову и доступ к информации
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06.02.2021 12:48 Ответить
Очередная консерва вскрылась.
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06.02.2021 15:03 Ответить
похоже, что Дуров гэбешная консерва...

видимо, гэбня шантажирует дурова через компромат про заднеприводные его штучки... или ещё какие скелеты в шкафу, которые есть почти у каждого... Ну и дурак, заявил бы, что гей, как Тим Кук ещё 6 лет, и послал бы кремлядь и гебнюков далеко и надолго...а может ещё какие точки давления...

одолевают большие сомнения насчет реальной безопасности телеграмма, на пасется ли там гебня, как в своих ноутах?
не был ли это гебешный проект самого начала? Типа мы даём тебе продать твои сраные вконтактике и выпускаем с деньгами, а ты нам всю инфу, все ключи по первому запросу.. скользкий этот дуров, короче...
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06.02.2021 16:04 Ответить
Я не участвую в Телеграме, хоть и зарегистрирован там уже больше двух лет. И мне интересно, какая в нем необходимость, учитівая, что Дуров - россиянин по происхождению ?
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07.02.2021 08:50 Ответить
Был был, да весь вышел. Никто не вечен. А я то раньше был о нем лучшего мнения.
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06.02.2021 23:31 Ответить
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