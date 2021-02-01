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СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе длительной спецоперации оперативники СБУ установили, что агентурная сеть создана так называемым 85 Главным центром специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". Они сейчас "базируются" на территории подконтрольной России "ПМР" - Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе.

СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 01

СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 02

Спецслужбы страны-агрессора привлекли украинских граждан к созданию и администрированию ряда политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 03

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Установлено, что "главным менеджером" агентурной сети является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Сейчас его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

По данным источников Цензор.НЕТ, организатором сети является Артем Давидченко, один из одесских "антимайдановцев".

Фигурант лично администрирует 12 Telegram-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах.

СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 04

СБУ уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информбезопасности государства.

По заключению лингвистически-психологической экспертизы, материалы, которые распространяли в Telegram-каналах, были направлены на создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации. Ключевой задачей исполнителей была дискредитация органов государственной власти, влияние на государственную политику, искусственное создание социальной напряженности и протестных настроений среди граждан.

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Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию.

СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 05
СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 06

Также сотрудники СБУ задержали в Киеве гражданку Украины, одну из ключевых фигуранток производства. Ей и еще одной участнице агентурной сети сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Дополнительно оперативники получили материалы, которые могут свидетельствовать о причастности задержанной гражданки к сбору информации, составляющей государственную тайну, в интересах спецслужб РФ. У нее изъят электронный носитель с персональными данными большого количества сотрудников правоохранительных органов, который был с ней во время отдыха в Доминиканской республике. СБУ неоднократно получала данные об использовании этого региона для конспиративных встреч сотрудников спецслужбы РФ с агентурным аппаратом.

Также заочное подозрение в госизмене объявлено руководителю сети, который скрывается от следствия за рубежом.

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СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 07
СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ 08

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
він знає коли ху..ло приїде до шмарклі СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 1288
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01.02.2021 13:38
+5
коли за Медведчуковські говноканали візьмитесь?
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01.02.2021 13:52
+4
А ти думаєш що тобі повинні все доповідати? До речі, коли Байден збирається приїхати до нас?
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01.02.2021 13:36
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ну, опосля, гениальной комбинации с аркашкой бабченко ни одно действие доблестной сбу не подвергается сомнению, 100%-я вера и ничего боле
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01.02.2021 13:30 Ответить
А ти думаєш що тобі повинні все доповідати? До речі, коли Байден збирається приїхати до нас?
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01.02.2021 13:36 Ответить
він знає коли ху..ло приїде до шмарклі СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 1288
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01.02.2021 13:38 Ответить
Чавой не спится стукачек?
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01.02.2021 13:37 Ответить
ты сегодня пятачок, а завтра?
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01.02.2021 13:39 Ответить
Подумаешь... Да у нас правительство и ********** работают на рф!
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01.02.2021 13:32 Ответить
Ніколи такого не було ось знов.
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01.02.2021 13:33 Ответить
Молодці.
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01.02.2021 13:37 Ответить
_Пузатый тип с "СБУ" на спене - сколько отожмётся? А пробежит? Думаю не сдаст ГТО. Оперативник мамкин...
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01.02.2021 13:42 Ответить
Зато він не напише "на спЕне" .)))
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01.02.2021 13:43 Ответить
Та хто ж иво знаит?
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01.02.2021 13:49 Ответить
масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации
СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 3778
Разоблачают по несколько масштабных агентурных сетей в месяц.
Создается такое ощущение, что пол-страны этим занимается. Одни создают, другие юзают ..
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01.02.2021 13:43 Ответить
СБУ а шо там по "вагнеровцам" ???
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01.02.2021 13:44 Ответить
коли за Медведчуковські говноканали візьмитесь?
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01.02.2021 13:52 Ответить
Сроки за измену надо давать не минимальные по этим статьям, а максимальные
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01.02.2021 14:03 Ответить
а як на рахунок зік і інших к аналів чому зе влада мовчить
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01.02.2021 14:04 Ответить
"За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян." Джерело: https://censor.net/ua/n3245277

Також до кожного другого коментаря на ЦН підходить СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ - Цензор.НЕТ 3224
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01.02.2021 14:24 Ответить
Интересно, а Уйло Владимировича, Шойгу, Вагнера разыскивают в Украине вообще, хоть какая нибудь структура?
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01.02.2021 15:08 Ответить
А за каналы-112,zik,newsone и "наш" когда возьмутся. Тоже работают в открытую на запоребриков.
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01.02.2021 16:56 Ответить
СБУ традиційно не називає прізвища підозрюваного, але по цій справі за даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Артема Давидченка. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.
От цей Давиденко (рафінований рускомирець)
СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ - Цензор.НЕТ 257
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01.02.2021 17:43 Ответить
А СБУ случайно не хочет за Мертвечуковские каналы взяться? Их скоро будет больше чем украинских.
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01.02.2021 18:53 Ответить
А панічні настрої в суспільстві дуже добре створює зебільна влада на чолі з Бубочкою.
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01.02.2021 18:56 Ответить
 
 