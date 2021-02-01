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СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Події

Кіберспеціалісти Служби безпеки України викрили масштабну агентурну мережу, яка вела розвідувально-підривну діяльність на замовлення спецслужб Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "руської весни". Вони наразі "базуються" на території підконтрольної Росії "ПМР" – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 01

СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 02

Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Йдеться про канали "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Чорний квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 03

Встановлено, що "головним менеджером" агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського "Антимайдану". Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

За даними джерел Цензор.НЕТ, організатором мережі є Артем Давидченко, один з одеських "антимайданівців".

Фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.

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СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 04

СБУ вже ідентифікувала 50 замовників, які перерахували кошти за публікацію матеріалів. Перевіряється їхня причетність до протиправної діяльності на шкоду інформбезпеці держави.

За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян.

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Встановлено, що спецслужби Росії дозволили учасникам мережі самостійно організувати механізм монетизації. Транзакції проводили через мережу спільників, які відкрили рахунки в українських банках для отримання "гонорарів" за публікацію замовних матеріалів. Потім виконавці конвертували гроші у валюту і переводили у невизнану "ПМР", Молдову чи Росію.

СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 05
СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 06

Також співробітники СБУ затримали у Києві громадянку України, одну з ключових фігуранток провадження. Їй та ще одній учасниці агентурної мережі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Додатково оперативники отримали матеріали, які можуть свідчити про причетність затриманої громадянки до збирання інформації, що становить державну таємницю, в інтересах спецслужб РФ. У неї вилучено електронний носій з персональними даними великої кількості співробітників правоохоронних органів, який був з нею під час відпочинку в Домініканській республіці. СБУ неодноразово отримувала дані щодо використання цього регіону для конспіративних зустрічей співробітників спецслужби РФ з агентурним апаратом.

Також заочну підозру за держзраду оголошено очільнику мережі, який переховується від слідства за кордоном.

СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 07
СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ 08

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
він знає коли ху..ло приїде до шмарклі СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 1288
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01.02.2021 13:38
+5
коли за Медведчуковські говноканали візьмитесь?
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01.02.2021 13:52
+4
А ти думаєш що тобі повинні все доповідати? До речі, коли Байден збирається приїхати до нас?
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01.02.2021 13:36
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ну, опосля, гениальной комбинации с аркашкой бабченко ни одно действие доблестной сбу не подвергается сомнению, 100%-я вера и ничего боле
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01.02.2021 13:30 Відповісти
А ти думаєш що тобі повинні все доповідати? До речі, коли Байден збирається приїхати до нас?
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01.02.2021 13:36 Відповісти
він знає коли ху..ло приїде до шмарклі СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 1288
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01.02.2021 13:38 Відповісти
Чавой не спится стукачек?
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01.02.2021 13:37 Відповісти
ты сегодня пятачок, а завтра?
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01.02.2021 13:39 Відповісти
Подумаешь... Да у нас правительство и ********** работают на рф!
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01.02.2021 13:32 Відповісти
Ніколи такого не було ось знов.
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01.02.2021 13:33 Відповісти
Молодці.
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01.02.2021 13:37 Відповісти
_Пузатый тип с "СБУ" на спене - сколько отожмётся? А пробежит? Думаю не сдаст ГТО. Оперативник мамкин...
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01.02.2021 13:42 Відповісти
Зато він не напише "на спЕне" .)))
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01.02.2021 13:43 Відповісти
Та хто ж иво знаит?
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01.02.2021 13:49 Відповісти
масштабную агентурную сеть, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью по заказу спецслужб Российской Федерации
СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ - Цензор.НЕТ 3778
Разоблачают по несколько масштабных агентурных сетей в месяц.
Создается такое ощущение, что пол-страны этим занимается. Одни создают, другие юзают ..
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01.02.2021 13:43 Відповісти
СБУ а шо там по "вагнеровцам" ???
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01.02.2021 13:44 Відповісти
коли за Медведчуковські говноканали візьмитесь?
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01.02.2021 13:52 Відповісти
Сроки за измену надо давать не минимальные по этим статьям, а максимальные
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01.02.2021 14:03 Відповісти
а як на рахунок зік і інших к аналів чому зе влада мовчить
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01.02.2021 14:04 Відповісти
"За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, матеріали, які поширювали у Telegram-каналах, були направлені на створення панічних настроїв, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації. Ключовим завданням виконавців була дискредитація органів державної влади, вплив на державну політику, штучне створення соціальної напруги та протестних настроїв серед громадян." Джерело: https://censor.net/ua/n3245277

Також до кожного другого коментаря на ЦН підходить СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ - Цензор.НЕТ 3224
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01.02.2021 14:24 Відповісти
Интересно, а Уйло Владимировича, Шойгу, Вагнера разыскивают в Украине вообще, хоть какая нибудь структура?
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01.02.2021 15:08 Відповісти
А за каналы-112,zik,newsone и "наш" когда возьмутся. Тоже работают в открытую на запоребриков.
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01.02.2021 16:56 Відповісти
СБУ традиційно не називає прізвища підозрюваного, але по цій справі за даними джерела УП в правоохоронних органах, йдеться про Артема Давидченка. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.
От цей Давиденко (рафінований рускомирець)
СБУ викрила мережу українських Telegram-каналів, які працювали на спецслужби РФ - Цензор.НЕТ 257
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01.02.2021 17:43 Відповісти
А СБУ случайно не хочет за Мертвечуковские каналы взяться? Их скоро будет больше чем украинских.
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01.02.2021 18:53 Відповісти
А панічні настрої в суспільстві дуже добре створює зебільна влада на чолі з Бубочкою.
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01.02.2021 18:56 Відповісти
 
 