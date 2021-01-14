Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

Месенджер Telegram позначив офіційний канал чинного президента США Дональда Трампа як шахрайський.

Позначка "Scam" з'явилася поруч із назвою каналу Трампа ввечері в середу, 13 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Поруч розміщено такий текст: "Попередження: багато користувачів повідомили про цей обліковий запис як про шахрайський або підроблений. Будь ласка, будьте обережними, особливо якщо у вас вимагатимуть гроші".

Раніше розробник месенджера Павло Дуров пояснив, що подібна мітка буде застосовуватися до акаунтів з підозрою на шахрайство.

"Нововведення буде корисним недосвідченим і довірливим користувачам, а також тим, хто веде в месенджері комерційну діяльність", - пояснював Дуров.

Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.