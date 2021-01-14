Telegram позначив канал Трампа як шахрайський
Месенджер Telegram позначив офіційний канал чинного президента США Дональда Трампа як шахрайський.
Позначка "Scam" з'явилася поруч із назвою каналу Трампа ввечері в середу, 13 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Поруч розміщено такий текст: "Попередження: багато користувачів повідомили про цей обліковий запис як про шахрайський або підроблений. Будь ласка, будьте обережними, особливо якщо у вас вимагатимуть гроші".
Раніше розробник месенджера Павло Дуров пояснив, що подібна мітка буде застосовуватися до акаунтів з підозрою на шахрайство.
"Нововведення буде корисним недосвідченим і довірливим користувачам, а також тим, хто веде в месенджері комерційну діяльність", - пояснював Дуров.
Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.
Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
Головне - датацентри, на яких серваки тєлєги крутяться. А от якщо там забанять, а в даному випадку мова про амазон, кизда цій недомережі. В один день.
Клієнти вже встановлені на мільйонах девайсів і вони теоретично можуть мати для обнов бекапні лінки на серваки в кацапстані. Але, якщо амазон вирішить заблокувати тєлєгу, тобто відмовити надавати послуги хостингу, а гугл автоматом підтягнеться, дуров перевезе весь мотлах нарасію?
Так в чому тут істерика?
- 1 term.
- 2 impeachments.
And in 7 days, his legal nightmare begins...
- Тот, кто сказал твиттеру и фейсбуку заблокировать Трампа.
©Евгений Полищук
Открывая аккаунт в ЧАСТНОЙ социальной сети, мы автоматически подписываем пользовательское соглашениие. Оно, по сути, ничем не отличается от договора аренды. И собственник волен аннулировать договор, когда сочтет нужным. Соображения о свободе слова в этом случае просто художественная литература.
"Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги"
В моєму випадку це був сервер в Нідерландах (ніяк не зі списку країн, що я обрав). http://retn.net. Хостер І ось що він про себе каже. Тобто провайдер для рашки, Китаю і частини Європи. Довіряю агентові фсб дупову, аж гай шумить!
Телегр пометил псевдо аккаунт, как мошеннический.
Настоящий канал работает.