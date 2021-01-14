УКР
Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

Месенджер Telegram позначив офіційний канал чинного президента США Дональда Трампа як шахрайський.

Позначка "Scam" з'явилася поруч із назвою каналу Трампа ввечері в середу, 13 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Поруч розміщено такий текст: "Попередження: багато користувачів повідомили про цей обліковий запис як про шахрайський або підроблений. Будь ласка, будьте обережними, особливо якщо у вас вимагатимуть гроші".

Telegram позначив канал Трампа як шахрайський 01

Раніше розробник месенджера Павло Дуров пояснив, що подібна мітка буде застосовуватися до акаунтів з підозрою на шахрайство.

"Нововведення буде корисним недосвідченим і довірливим користувачам, а також тим, хто веде в месенджері комерційну діяльність", - пояснював Дуров.

Також читайте: Єврокомісар Бретон про блокування Трампа в соцмережах: Це бентежить і свідчить про величезну владу таких платформ

Месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США. У період з 6 по 10 січня Telegram в США завантажили близько 545 тисяч разів. Це майже в три рази більше, ніж в аналогічний період минулого тижня.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

Автор: 

шахрайство (1156) соціальні мережі (1214) Трамп Дональд (7197) Telegram (304)
+22
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 2342

14.01.2021 00:49 Відповісти
+21
Чмырят путинскую подстилку все кому не лень

14.01.2021 00:40 Відповісти
+21
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 5676

14.01.2021 00:47 Відповісти
Чмырят путинскую подстилку все кому не лень

14.01.2021 00:40 Відповісти
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 2342

14.01.2021 00:49 Відповісти
Pennsylvania Avenue right now.

Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 1061

14.01.2021 00:56 Відповісти
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 1628

14.01.2021 01:08 Відповісти
Маланка - ікона стилю! Шо-шо, а смак у неї бездоганний.

14.01.2021 02:08 Відповісти
с миллионами трампа даже у ольги фреймут смак будет бездоганным

14.01.2021 08:39 Відповісти
Дуров мстит.

14.01.2021 00:41 Відповісти
как же так? Паша? Дуров? а ми в тєбя так вєрілі. після повного блокування месенджера,який створила русня і яким користувалися прихильники Трапма, Павло поняв,що йому легенько глаз на жопу натягнуть і здав рижого. боїться аби гугл і епл не випиляли його з магазину додатків.

14.01.2021 00:49 Відповісти
У тебя какая-то истерика.

14.01.2021 00:58 Відповісти
В чому саме?
Головне - датацентри, на яких серваки тєлєги крутяться. А от якщо там забанять, а в даному випадку мова про амазон, кизда цій недомережі. В один день.
Клієнти вже встановлені на мільйонах девайсів і вони теоретично можуть мати для обнов бекапні лінки на серваки в кацапстані. Але, якщо амазон вирішить заблокувати тєлєгу, тобто відмовити надавати послуги хостингу, а гугл автоматом підтягнеться, дуров перевезе весь мотлах нарасію?

14.01.2021 01:06 Відповісти
І перекрити доступ зовсім не важко - терміново припиняється дія договору по хостингу за умов порушення законів і всі серваки тєлєги виключаються за годину. Протягом доби-двох ДНСи по всьому світу забувають про таку мережу. Доки хтось сміливий не підніме в себе це лайно.
Так в чому тут істерика?

14.01.2021 01:07 Відповісти
Так що на виході це не Дуров мстить, а Дуров ссит)

14.01.2021 01:11 Відповісти
Дудя иди смотри.

14.01.2021 01:47 Відповісти
Ти настільки тупий що дивишся мокшанських свинособак? Га?

14.01.2021 02:00 Відповісти
Тебе зайдет, как раз по твоему уровню.

14.01.2021 02:18 Відповісти
Мокшанский ******, ты как с бутылки соскочил?

14.01.2021 02:20 Відповісти
*******, телега и вк юзают соседние серваки под контролем ********.
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 2374 Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 7987

14.01.2021 02:22 Відповісти
Хостер http://retn.net.

14.01.2021 02:24 Відповісти
Тебе дауну популярно обьяснили, что серваки телеграмм находятся на хостинге амазон и поэтому дуров зассал санкций и заблокировал мокшанский аккаунт трампа.

14.01.2021 02:19 Відповісти
Что такое "дудя"?

14.01.2021 12:11 Відповісти
пипец

14.01.2021 00:42 Відповісти
Donald tRUmp made history:
- 1 term.
- 2 impeachments.
And in 7 days, his legal nightmare begins...

14.01.2021 00:42 Відповісти
Прочитав і все зрозумів. Дякую.

14.01.2021 00:45 Відповісти
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 4902

14.01.2021 01:04 Відповісти
Очередного ЗЕбаната показуешь?

14.01.2021 02:39 Відповісти
это же карликовый трамп, вы не узнали?

14.01.2021 08:41 Відповісти
very well

14.01.2021 01:36 Відповісти
Смеются с путинского дурака все кому не лень=)

14.01.2021 00:43 Відповісти
Кто еще не пнул клоуна?

14.01.2021 00:43 Відповісти
Дуров шарить - він виїхав з рашки, бо на нього фсб наїхало і віджало вконтактє в нього! Бо Дуров не дуже горів бажанням давати фсб-шникам доступ до акаунтів людей - у кацапів ж за пост вконтактє тепер посадити можуть...

14.01.2021 00:43 Відповісти
Це підтверджує факт, що серваки під контролем русні, але хостяться на амазоні. Різницю відчуваєш?

14.01.2021 01:20 Відповісти
Ахахаха! Смішно, про контроль русні над тєлєгою!

14.01.2021 01:50 Відповісти
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 6189Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 2194

14.01.2021 01:57 Відповісти
Перевірив маршрутизацію для трьох серваків тєлєги (Україна, Великобританія і США). Всі маршрути ведуть до одного сервера, попри те,що я вказував різні. Тобто BGP тєлєги налаштований таким чином,щоб незалежно від твоїх бажаннь ти підключався на той,який виделений для твоєї локації

14.01.2021 01:58 Відповісти
це ж краще для безпеки щоб авторизація відбувалась в одному місці,де твій номер телефону.....

14.01.2021 09:11 Відповісти
Вони під контролем рашки, але знаходяться по всьому сівту. Конкретно ці в Амстердамі. Але хостинг заточений на рашку. Можливо, і хозяєва свинособаки. Проте серваки фізично за межами болот.

Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 9483

14.01.2021 01:59 Відповісти
Ну вот и русня пнула Трампушку, хотя и легонько.

14.01.2021 00:43 Відповісти
Доня шахрай, шолі?

14.01.2021 00:46 Відповісти
Шльопер

14.01.2021 01:25 Відповісти
Мне кажется, что вся эта история с блокировкой Трампа в соцсетях, лишь укрепляют его позицию. Вскоре для того, чтобы его убрать из поля зрения, Байдену останется его только убить.(с)

14.01.2021 00:47 Відповісти
Трамп сам себя убил

14.01.2021 00:50 Відповісти
я не оспариваю это !!! первым кто увидал то что Трамп чмо был - Маккейн, и он сказал что он приведет Америку к катастрофе и запретил ему появляться на его похоронах..

14.01.2021 01:04 Відповісти
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 5676

14.01.2021 00:47 Відповісти
неопределенный артикль намекает что он уже овощ)

14.01.2021 01:59 Відповісти
Всі вже забанили рудого клована, а Дуров шо лисий шолє?

14.01.2021 00:49 Відповісти
Це підтверджує факт, що серваки під контролем русні, але хостяться на амазоні.

14.01.2021 00:52 Відповісти
Скоро рыжего ************* бомжи возле метро будут носаками под жопу пинать

14.01.2021 00:50 Відповісти
на згідний, скоро донні буде поливати московитів золотим дощем прямо з кремлівських башен. В Україні друг Донні великий моураві бігав по дахах але окропити киян золотим дощем не встиг. І донні як наполиває московитів золотим дощем буде ходити по світу в рубище як махатма Ганді і співати інтернаціонал.

14.01.2021 07:17 Відповісти
мошенника трампа раскусили многие... нечего теперь дуть пузыри...

14.01.2021 00:56 Відповісти
- А кто самый могущественный человек в мире?
- Тот, кто сказал твиттеру и фейсбуку заблокировать Трампа.

©Евгений Полищук

14.01.2021 01:09 Відповісти
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100009494690038 Леонид Заславский

Открывая аккаунт в ЧАСТНОЙ социальной сети, мы автоматически подписываем пользовательское соглашениие. Оно, по сути, ничем не отличается от договора аренды. И собственник волен аннулировать договор, когда сочтет нужным. Соображения о свободе слова в этом случае просто художественная литература.

14.01.2021 08:10 Відповісти
Да ладно...мне уже,лично,чубатого жалко-как загнаная собака...Байден очень мстительный -бубочка сдохнет.

14.01.2021 01:13 Відповісти
Але полюбасу тРУмп вже увійшов в історію з "чорного ходу", як президент, що отримав 2 імпічмента за один термін, та ще й другий за тиждень до закінченя терміну.

14.01.2021 01:15 Відповісти
То вам бубочку жалко... тільки не заплачте. Така доля у блазня.

14.01.2021 02:39 Відповісти
Я щось не зрозумів - українські редактори пішли спати ?

14.01.2021 01:38 Відповісти
Короче, Дуров за Байдена))
"Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги"

14.01.2021 01:40 Відповісти
Перевірив маршрутизацію для трьох серваків тєлєги (Україна, Великобританія і США). Всі маршрути ведуть до одного сервера, попри те,що я вказував різні. Тобто BGP тєлєги налаштований таким чином,щоб незалежно від твоїх бажаннь ти підключався на той,який виделений для твоєї локації
В моєму випадку це був сервер в Нідерландах (ніяк не зі списку країн, що я обрав). http://retn.net. Хостер І ось що він про себе каже. Тобто провайдер для рашки, Китаю і частини Європи. Довіряю агентові фсб дупову, аж гай шумить!
Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 5752

14.01.2021 01:49 Відповісти
Получается вся та история с "блокировкой" телеги на раше, была операцией "прикрытие"? В очередной раз убеждаюсь, для плохих кацапов - плохие, для хороших - хорошие... гробы...

14.01.2021 03:49 Відповісти
Доля ************* не заздрісна

14.01.2021 01:48 Відповісти
Тупое левачье на кликало, что скам. Тоже самое как например тупоголовые байдобилы сейчас накликают, что этот комент - спам. Ничего особенного.

14.01.2021 05:17 Відповісти
та какой там Трамп и Телеграмм - он даже в GAB и Parler себе не заводил акков после тех банов. это фантазии местных дурачков.

14.01.2021 05:34 Відповісти
в статье враньё.
Телегр пометил псевдо аккаунт, как мошеннический.
Настоящий канал работает.

14.01.2021 07:59 Відповісти
Вах-вах-вах, фсб-й канал проти фсб-ї підстилки

14.01.2021 09:59 Відповісти
 
 