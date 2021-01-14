Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический
Мессенджер Telegram отметил официальный канал действующего президента США Дональда Трампа как мошеннический.
Пометка "Scam" появилась рядом с названием канала Трампа вечером в среду, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Рядом размещен такой текст: "Предупреждение: многие пользователи сообщили об этой учетной записи как о мошеннической или поддельной. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги".
Ранее разработчик мессенджера Павел Дуров пояснил, что подобная метка будет применяться к аккаунтам с подозрением на мошенничество.
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу
"Новшество будет полезно неопытным и доверчивым пользователям, а также тем, кто ведет в мессенджере коммерческую деятельность", - пояснял Дуров.
Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.
Трамп отреагировал на блокировку своего аккаунта в Twitter: "Нас замолчать не заставят!"
Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.
Головне - датацентри, на яких серваки тєлєги крутяться. А от якщо там забанять, а в даному випадку мова про амазон, кизда цій недомережі. В один день.
Клієнти вже встановлені на мільйонах девайсів і вони теоретично можуть мати для обнов бекапні лінки на серваки в кацапстані. Але, якщо амазон вирішить заблокувати тєлєгу, тобто відмовити надавати послуги хостингу, а гугл автоматом підтягнеться, дуров перевезе весь мотлах нарасію?
Так в чому тут істерика?
- 1 term.
- 2 impeachments.
And in 7 days, his legal nightmare begins...
- Тот, кто сказал твиттеру и фейсбуку заблокировать Трампа.
©Евгений Полищук
Открывая аккаунт в ЧАСТНОЙ социальной сети, мы автоматически подписываем пользовательское соглашениие. Оно, по сути, ничем не отличается от договора аренды. И собственник волен аннулировать договор, когда сочтет нужным. Соображения о свободе слова в этом случае просто художественная литература.
"Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги"
В моєму випадку це був сервер в Нідерландах (ніяк не зі списку країн, що я обрав). http://retn.net. Хостер І ось що він про себе каже. Тобто провайдер для рашки, Китаю і частини Європи. Довіряю агентові фсб дупову, аж гай шумить!
Телегр пометил псевдо аккаунт, как мошеннический.
Настоящий канал работает.