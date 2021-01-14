Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический

Мессенджер Telegram отметил официальный канал действующего президента США Дональда Трампа как мошеннический.

Пометка "Scam" появилась рядом с названием канала Трампа вечером в среду, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Рядом размещен такой текст: "Предупреждение: многие пользователи сообщили об этой учетной записи как о мошеннической или поддельной. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги".

Ранее разработчик мессенджера Павел Дуров пояснил, что подобная метка будет применяться к аккаунтам с подозрением на мошенничество.

"Новшество будет полезно неопытным и доверчивым пользователям, а также тем, кто ведет в мессенджере коммерческую деятельность", - пояснял Дуров.

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.