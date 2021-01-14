РУС
6 193 71

Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический

Мессенджер Telegram отметил официальный канал действующего президента США Дональда Трампа как мошеннический.

Пометка "Scam" появилась рядом с названием канала Трампа вечером в среду, 13 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Рядом размещен такой текст: "Предупреждение: многие пользователи сообщили об этой учетной записи как о мошеннической или поддельной. Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги".

Ранее разработчик мессенджера Павел Дуров пояснил, что подобная метка будет применяться к аккаунтам с подозрением на мошенничество.

"Новшество будет полезно неопытным и доверчивым пользователям, а также тем, кто ведет в мессенджере коммерческую деятельность", - пояснял Дуров.

Мессенджер Telegram стал вторым по количеству скачиваний приложением в США. В период с 6 по 10 января Telegram в США скачали около 545 тысяч раз. Это почти в три раза больше, чем в аналогичный период на прошлой неделе.

Рост популярности Telegram произошел на фоне блокирования аккаунтов президента Дональда Трампа в Facebook и Twitter, а также отключения соцсети Parler, популярной у его сторонников.

 

+22
показать весь комментарий
14.01.2021 00:49 Ответить
+21
Чмырят путинскую подстилку все кому не лень
показать весь комментарий
14.01.2021 00:40 Ответить
+21
показать весь комментарий
14.01.2021 00:47 Ответить
Чмырят путинскую подстилку все кому не лень
показать весь комментарий
14.01.2021 00:40 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 00:49 Ответить
Pennsylvania Avenue right now.

Telegram обозначил канал Трампа как мошеннический - Цензор.НЕТ 1061
показать весь комментарий
14.01.2021 00:56 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 01:08 Ответить
Маланка - ікона стилю! Шо-шо, а смак у неї бездоганний.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:08 Ответить
с миллионами трампа даже у ольги фреймут смак будет бездоганным
показать весь комментарий
14.01.2021 08:39 Ответить
Дуров мстит.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:41 Ответить
как же так? Паша? Дуров? а ми в тєбя так вєрілі. після повного блокування месенджера,який створила русня і яким користувалися прихильники Трапма, Павло поняв,що йому легенько глаз на жопу натягнуть і здав рижого. боїться аби гугл і епл не випиляли його з магазину додатків.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:49 Ответить
У тебя какая-то истерика.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:58 Ответить
В чому саме?
Головне - датацентри, на яких серваки тєлєги крутяться. А от якщо там забанять, а в даному випадку мова про амазон, кизда цій недомережі. В один день.
Клієнти вже встановлені на мільйонах девайсів і вони теоретично можуть мати для обнов бекапні лінки на серваки в кацапстані. Але, якщо амазон вирішить заблокувати тєлєгу, тобто відмовити надавати послуги хостингу, а гугл автоматом підтягнеться, дуров перевезе весь мотлах нарасію?
показать весь комментарий
14.01.2021 01:06 Ответить
І перекрити доступ зовсім не важко - терміново припиняється дія договору по хостингу за умов порушення законів і всі серваки тєлєги виключаються за годину. Протягом доби-двох ДНСи по всьому світу забувають про таку мережу. Доки хтось сміливий не підніме в себе це лайно.
Так в чому тут істерика?
показать весь комментарий
14.01.2021 01:07 Ответить
Так що на виході це не Дуров мстить, а Дуров ссит)
показать весь комментарий
14.01.2021 01:11 Ответить
Дудя иди смотри.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:47 Ответить
Ти настільки тупий що дивишся мокшанських свинособак? Га?
показать весь комментарий
14.01.2021 02:00 Ответить
Тебе зайдет, как раз по твоему уровню.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:18 Ответить
Мокшанский ******, ты как с бутылки соскочил?
показать весь комментарий
14.01.2021 02:20 Ответить
*******, телега и вк юзают соседние серваки под контролем ********.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:22 Ответить
Хостер http://retn.net.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:24 Ответить
Тебе дауну популярно обьяснили, что серваки телеграмм находятся на хостинге амазон и поэтому дуров зассал санкций и заблокировал мокшанский аккаунт трампа.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:19 Ответить
Что такое "дудя"?
показать весь комментарий
14.01.2021 12:11 Ответить
пипец
показать весь комментарий
14.01.2021 00:42 Ответить
Donald tRUmp made history:
- 1 term.
- 2 impeachments.
And in 7 days, his legal nightmare begins...
показать весь комментарий
14.01.2021 00:42 Ответить
Прочитав і все зрозумів. Дякую.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:45 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 01:04 Ответить
Очередного ЗЕбаната показуешь?
показать весь комментарий
14.01.2021 02:39 Ответить
это же карликовый трамп, вы не узнали?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:41 Ответить
very well
показать весь комментарий
14.01.2021 01:36 Ответить
Смеются с путинского дурака все кому не лень=)
показать весь комментарий
14.01.2021 00:43 Ответить
Кто еще не пнул клоуна?
показать весь комментарий
14.01.2021 00:43 Ответить
Дуров шарить - він виїхав з рашки, бо на нього фсб наїхало і віджало вконтактє в нього! Бо Дуров не дуже горів бажанням давати фсб-шникам доступ до акаунтів людей - у кацапів ж за пост вконтактє тепер посадити можуть...
показать весь комментарий
14.01.2021 00:43 Ответить
Це підтверджує факт, що серваки під контролем русні, але хостяться на амазоні. Різницю відчуваєш?
показать весь комментарий
14.01.2021 01:20 Ответить
Ахахаха! Смішно, про контроль русні над тєлєгою!
показать весь комментарий
14.01.2021 01:50 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 01:57 Ответить
Перевірив маршрутизацію для трьох серваків тєлєги (Україна, Великобританія і США). Всі маршрути ведуть до одного сервера, попри те,що я вказував різні. Тобто BGP тєлєги налаштований таким чином,щоб незалежно від твоїх бажаннь ти підключався на той,який виделений для твоєї локації
показать весь комментарий
14.01.2021 01:58 Ответить
це ж краще для безпеки щоб авторизація відбувалась в одному місці,де твій номер телефону.....
показать весь комментарий
14.01.2021 09:11 Ответить
Вони під контролем рашки, але знаходяться по всьому сівту. Конкретно ці в Амстердамі. Але хостинг заточений на рашку. Можливо, і хозяєва свинособаки. Проте серваки фізично за межами болот.

показать весь комментарий
14.01.2021 01:59 Ответить
Ну вот и русня пнула Трампушку, хотя и легонько.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:43 Ответить
Доня шахрай, шолі?
показать весь комментарий
14.01.2021 00:46 Ответить
Шльопер
показать весь комментарий
14.01.2021 01:25 Ответить
Мне кажется, что вся эта история с блокировкой Трампа в соцсетях, лишь укрепляют его позицию. Вскоре для того, чтобы его убрать из поля зрения, Байдену останется его только убить.(с)
показать весь комментарий
14.01.2021 00:47 Ответить
Трамп сам себя убил
показать весь комментарий
14.01.2021 00:50 Ответить
я не оспариваю это !!! первым кто увидал то что Трамп чмо был - Маккейн, и он сказал что он приведет Америку к катастрофе и запретил ему появляться на его похоронах..
показать весь комментарий
14.01.2021 01:04 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 00:47 Ответить
неопределенный артикль намекает что он уже овощ)
показать весь комментарий
14.01.2021 01:59 Ответить
Всі вже забанили рудого клована, а Дуров шо лисий шолє?
показать весь комментарий
14.01.2021 00:49 Ответить
Це підтверджує факт, що серваки під контролем русні, але хостяться на амазоні.
показать весь комментарий
14.01.2021 00:52 Ответить
Скоро рыжего ************* бомжи возле метро будут носаками под жопу пинать
показать весь комментарий
14.01.2021 00:50 Ответить
на згідний, скоро донні буде поливати московитів золотим дощем прямо з кремлівських башен. В Україні друг Донні великий моураві бігав по дахах але окропити киян золотим дощем не встиг. І донні як наполиває московитів золотим дощем буде ходити по світу в рубище як махатма Ганді і співати інтернаціонал.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:17 Ответить
мошенника трампа раскусили многие... нечего теперь дуть пузыри...
показать весь комментарий
14.01.2021 00:56 Ответить
- А кто самый могущественный человек в мире?
- Тот, кто сказал твиттеру и фейсбуку заблокировать Трампа.

©Евгений Полищук
показать весь комментарий
14.01.2021 01:09 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/100009494690038 Леонид Заславский

Открывая аккаунт в ЧАСТНОЙ социальной сети, мы автоматически подписываем пользовательское соглашениие. Оно, по сути, ничем не отличается от договора аренды. И собственник волен аннулировать договор, когда сочтет нужным. Соображения о свободе слова в этом случае просто художественная литература.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:10 Ответить
Да ладно...мне уже,лично,чубатого жалко-как загнаная собака...Байден очень мстительный -бубочка сдохнет.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:13 Ответить
Але полюбасу тРУмп вже увійшов в історію з "чорного ходу", як президент, що отримав 2 імпічмента за один термін, та ще й другий за тиждень до закінченя терміну.
показать весь комментарий
14.01.2021 01:15 Ответить
То вам бубочку жалко... тільки не заплачте. Така доля у блазня.
показать весь комментарий
14.01.2021 02:39 Ответить
Я щось не зрозумів - українські редактори пішли спати ?
показать весь комментарий
14.01.2021 01:38 Ответить
Короче, Дуров за Байдена))
"Пожалуйста, будьте осторожны, особенно если у вас будут требовать деньги"
показать весь комментарий
14.01.2021 01:40 Ответить
Перевірив маршрутизацію для трьох серваків тєлєги (Україна, Великобританія і США). Всі маршрути ведуть до одного сервера, попри те,що я вказував різні. Тобто BGP тєлєги налаштований таким чином,щоб незалежно від твоїх бажаннь ти підключався на той,який виделений для твоєї локації
В моєму випадку це був сервер в Нідерландах (ніяк не зі списку країн, що я обрав). http://retn.net. Хостер І ось що він про себе каже. Тобто провайдер для рашки, Китаю і частини Європи. Довіряю агентові фсб дупову, аж гай шумить!
показать весь комментарий
14.01.2021 01:49 Ответить
Получается вся та история с "блокировкой" телеги на раше, была операцией "прикрытие"? В очередной раз убеждаюсь, для плохих кацапов - плохие, для хороших - хорошие... гробы...
показать весь комментарий
14.01.2021 03:49 Ответить
Доля ************* не заздрісна
показать весь комментарий
14.01.2021 01:48 Ответить
Тупое левачье на кликало, что скам. Тоже самое как например тупоголовые байдобилы сейчас накликают, что этот комент - спам. Ничего особенного.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:17 Ответить
та какой там Трамп и Телеграмм - он даже в GAB и Parler себе не заводил акков после тех банов. это фантазии местных дурачков.
показать весь комментарий
14.01.2021 05:34 Ответить
в статье враньё.
Телегр пометил псевдо аккаунт, как мошеннический.
Настоящий канал работает.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:59 Ответить
Вах-вах-вах, фсб-й канал проти фсб-ї підстилки
показать весь комментарий
14.01.2021 09:59 Ответить
 
 