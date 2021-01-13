Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу
Большинство члены Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.
"Дональд Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона", - говорится в тексте документа.
За объявление импичмента проголосовали 222 демократа и 10 членов Республиканской партии. Против выступили 197 республиканцев.
Трамп за время своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента - меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса, в то время как очередное плановое заседание сената намечено на 19 января. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.
Американские СМИ также отмечают, что, несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Однако Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту с тем, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.
