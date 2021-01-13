РУС
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу

Большинство члены Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат - верхнюю палату Конгресса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

"Дональд Трамп таким поведением продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции, если ему позволят остаться на своем посту, он действовал таким образом, который решительно несовместим с самоуправлением и верховенством закона", - говорится в тексте документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев"

За объявление импичмента проголосовали 222 демократа и 10 членов Республиканской партии. Против выступили 197 республиканцев.

Трамп за время своего президентского срока уже второй раз проходит через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать Трампа виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс. Однако, как ожидается, Сенат США, в котором сторонников импичмента - меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо скорее всего затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента. Так, лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконелл уже заявил, что не созовет экстренного заседания верхней палаты для рассмотрения этого вопроса, в то время как очередное плановое заседание сената намечено на 19 января. Инаугурация избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

Также читайте: Пенс отказался отстранять Трампа с помощью 25-й поправки: Это может создать "ужасный прецедент"

Американские СМИ также отмечают, что, несмотря на ускоренный формат рассмотрения этого вопроса сенаторы вряд ли успеют его завершить до момента вступления в должность избранного президента США Джо Байдена. Однако Сенат может воспользоваться судебным заседанием по импичменту с тем, чтобы провести голосование, которое позволит лишить Трампа возможности снова баллотироваться в президенты.

импичмент (548) Конгресс США (1266) США (27954) Трамп Дональд (6661)
Топ комментарии
+50
Время клоунов уходит.
13.01.2021 23:44 Ответить
13.01.2021 23:44 Ответить
+45
У нас был Янукович - дважды "несудимый".
А у них Трамп - дважды импичментный.
13.01.2021 23:45 Ответить
13.01.2021 23:45 Ответить
+38
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу - Цензор.НЕТ 9989
13.01.2021 23:42 Ответить
13.01.2021 23:42 Ответить
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 7680
14.01.2021 13:02 Ответить
14.01.2021 13:02 Ответить
Не сильно радуйтесь Байдену. Он уже пригласил на инаугурацию Путина . И если Трамп давал Украине хотя бы Джевелины и пограничные катера, то я уверен что Байден даст Украине ровно столько сколько давал Обама, т е 0,0...
14.01.2021 13:24 Ответить
14.01.2021 13:24 Ответить
Большинство члены Палаты представителей США
Источник: https://censor.net/ru/n3241669

********
У Палаті представників США більшість, - члени.
Смілива заява, як на наш час.
14.01.2021 13:33 Ответить
14.01.2021 13:33 Ответить
Когда это чучело пребывало на посту президента, показалось, что в США наступила смута, но, к счастью, все приходят в себя и это радует.
14.01.2021 15:02 Ответить
14.01.2021 15:02 Ответить
в раисе уже ответили
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 2519
14.01.2021 19:16 Ответить
14.01.2021 19:16 Ответить
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 7741
14.01.2021 19:33 Ответить
14.01.2021 19:33 Ответить
