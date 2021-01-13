Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу

Більшість членів Палати представників США схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, тепер це питання переходить до Сенату - верхньої палати Конгресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У резолюції Трампа звинувачують у "тяжких злочинах і проступках" з огляду на заворушення в Капітолії, що відбулися минулого тижня в США.

"Дональд Трамп такою поведінкою продемонстрував, що він залишиться загрозою національній безпеці, демократії і Конституції, якщо йому дозволять залишитися на своєму посту, він діяв таким чином, який рішуче несумісний із самоврядуванням і верховенством закону", - сказано в тексті документа.

За оголошення імпічменту проголосували 222 демократи і 10 членів Республіканської партії. Проти виступили 197 республіканців.

Трамп за час свого президентського терміну вже вдруге проходить через процедуру імпічменту. У лютому минулого року американські сенатори не стали визнавати Трампа винним у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Після того як справу про імпічмент буде передано в Сенат, там почнеться судовий процес. Однак, як очікується, Сенат США, в якому прихильників імпічменту - менше, ніж у Палаті представників, або відхилить пропозицію про імпічмент, або швидше за все затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента. Так, лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконелл вже заявив, що не скличе екстреного засідання верхньої палати для розгляду цього питання, тоді як чергове планове засідання сенату призначено на 19 січня. Інавгурація обраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня.

Американські ЗМІ також зазначають, що, незважаючи на прискорений формат розгляду цього питання, сенатори навряд чи встигнуть його завершити до моменту вступу на посаду обраного президента США Джо Байдена. Однак Сенат може скористатися судовим засіданням щодо імпічменту з тим, щоб провести голосування, яке дозволить позбавити Трампа можливості знову балотуватися в президенти.