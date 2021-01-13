УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8489 відвідувачів онлайн
Новини
34 552 306

Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу

Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу

Більшість членів Палати представників США схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, тепер це питання переходить до Сенату - верхньої палати Конгресу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У резолюції Трампа звинувачують у "тяжких злочинах і проступках" з огляду на заворушення в Капітолії, що відбулися минулого тижня в США.

"Дональд Трамп такою поведінкою продемонстрував, що він залишиться загрозою національній безпеці, демократії і Конституції, якщо йому дозволять залишитися на своєму посту, він діяв таким чином, який рішуче несумісний із самоврядуванням і верховенством закону", - сказано в тексті документа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За оголошення імпічменту проголосували 222 демократи і 10 членів Республіканської партії. Проти виступили 197 республіканців.

Трамп за час свого президентського терміну вже вдруге проходить через процедуру імпічменту. У лютому минулого року американські сенатори не стали визнавати Трампа винним у зловживанні владою і перешкоджанні розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Після того як справу про імпічмент буде передано в Сенат, там почнеться судовий процес. Однак, як очікується, Сенат США, в якому прихильників імпічменту - менше, ніж у Палаті представників, або відхилить пропозицію про імпічмент, або швидше за все затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента. Так, лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконелл вже заявив, що не скличе екстреного засідання верхньої палати для розгляду цього питання, тоді як чергове планове засідання сенату призначено на 19 січня. Інавгурація обраного президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня.

Американські ЗМІ також зазначають, що, незважаючи на прискорений формат розгляду цього питання, сенатори навряд чи встигнуть його завершити до моменту вступу на посаду обраного президента США Джо Байдена. Однак Сенат може скористатися судовим засіданням щодо імпічменту з тим, щоб провести голосування, яке дозволить позбавити Трампа можливості знову балотуватися в президенти.

Автор: 

імпічмент (284) Конгрес США (1262) США (24372) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+50
Время клоунов уходит.
показати весь коментар
13.01.2021 23:44 Відповісти
+45
У нас был Янукович - дважды "несудимый".
А у них Трамп - дважды импичментный.
показати весь коментар
13.01.2021 23:45 Відповісти
+38
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу - Цензор.НЕТ 9989
показати весь коментар
13.01.2021 23:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 7680
показати весь коментар
14.01.2021 13:02 Відповісти
Не сильно радуйтесь Байдену. Он уже пригласил на инаугурацию Путина . И если Трамп давал Украине хотя бы Джевелины и пограничные катера, то я уверен что Байден даст Украине ровно столько сколько давал Обама, т е 0,0...
показати весь коментар
14.01.2021 13:24 Відповісти
Большинство члены Палаты представителей США
Источник: https://censor.net/ru/n3241669

********
У Палаті представників США більшість, - члени.
Смілива заява, як на наш час.
показати весь коментар
14.01.2021 13:33 Відповісти
Когда это чучело пребывало на посту президента, показалось, что в США наступила смута, но, к счастью, все приходят в себя и это радует.
показати весь коментар
14.01.2021 15:02 Відповісти
в раисе уже ответили
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 2519
показати весь коментар
14.01.2021 19:16 Відповісти
Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу - Цензор.НЕТ 7741
показати весь коментар
14.01.2021 19:33 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 