Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сотні бійців Нацгвардії США сплять на підлозі Капітолію, доки Палата представників розглядає питання про імпічмент президента Трампа.

Фото з Капітолію публікують Reuters і Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.

Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 01
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 02
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 03
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 04
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 05
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 06Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 07Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 08
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 09
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 10
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 11
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 12
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 13Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців 14

+33
Или все таки надеется о подмоге от брата Владимира в виде десанта над Капитолием Псковских десантников в обосраных портянках?)))))
показати весь коментар
13.01.2021 20:26 Відповісти
+28
Кацап, вернись на бутылку. Очко простудишь
показати весь коментар
13.01.2021 20:31 Відповісти
+24
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев - Цензор.НЕТ 5119
показати весь коментар
13.01.2021 20:32 Відповісти
Ну і все ...Нового цирку на увесь світ не буде
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 5566
показати весь коментар
14.01.2021 02:40 Відповісти
Кошмар.
І на фіга ?
показати весь коментар
14.01.2021 03:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Для того,щоб не зміг вже балатуватися більше ніколи.Бо з імпічментом,це не дозволено.
показати весь коментар
14.01.2021 03:55 Відповісти
Привіт тобі !
Так, розумію.
Я все не пишу, бо у мене своя думка, яка об*ємніша, скажімо так, і не обмежується от лише самим фактом. Та й на форумі дисонує конкретно. Як уже я - =кацап=, то справи у громади кепські.
Треба завжди дивитися і вперед, і по сторонах, і назад озирнутися і вгору глянути, розглядати ситуацію і відповідно приймати рішення, прораховуючи різні варіанти і кілька кроків наперед.
В ідеалі.
Правда, у кожного - своя мета.
Це - не розумне рішення демів. Я вже писала, що, як мені видається зі сторони, вони таким чином (оцими всіма занадто емоційними заявочками і діями) ********* самі себе і країну. Вони чинять, виходячи насамперед з партійних інтересів, а не державних.
Але на публіку - "святі державотворці".
Хай би коменти іншої частини американців почитали.

А оці всі =телодвижения= тепер - смішні.
Значить, поліцаїв вони відпустили тоді, охорони не було, відповідної масштабу акції, а зараз щось пробують показати - "захист демократії". Тупо. Їм щось загрожувало сьогодні ?

P.S. Мишку купив ? Шкарпетки маєш ?
показати весь коментар
14.01.2021 04:16 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Мишка нова була дома запакована.Та й в інтернеті ще замовив.А утеплені шкарпетки, купив магазині побутової хімії,як не дивно.
показати весь коментар
14.01.2021 05:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Ти кацапище! Я давно це підозрював.
показати весь коментар
14.01.2021 05:18 Відповісти
Ужас.

Як ти можеш ?
Якби не свято - образилася б.
показати весь коментар
14.01.2021 05:25 Відповісти
І смайлик не поміг би ...
показати весь коментар
14.01.2021 05:26 Відповісти
До речі - З Новим Роком тебе ще раз !
Щедрувати вже на форумі не буду.
показати весь коментар
14.01.2021 04:17 Відповісти
https://censor.net/ru/user/165058 Сьогодні Василя.А я Васильович.
показати весь коментар
14.01.2021 05:15 Відповісти
Я не знаю, що бажають в таких випадках.
Святкуй. Многая Літа твоєму тату !
показати весь коментар
14.01.2021 07:04 Відповісти
демокр ещё править не начали, а уже трясутся со сраху.
показати весь коментар
14.01.2021 07:49 Відповісти
Похоже, что близится конец эпохи постправды, а , точнее - брехни. Те, кто вечно разыскивает соринку в чужом глазу, такие бревна в своих вырастили, что уже не отличают шута горохового от лидера нации.
показати весь коментар
14.01.2021 07:49 Відповісти
Дуже добре, що звернули увагу. "тхне" - від "тухлий", а "дхне" - від "дух", "дихати","нести духом". З дитинства чув "малі діти не дают спати, а великі - дихати". У нашому випадку більше підходить "дхне", хоча і "тхне" має свої резони.
--------------------------------------------------------------------------
https://r2u.org.ua/html/krym_details.html Російсько-український академічний словник 1924-33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)

Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 4167Отзыва́ться, отозва́ться -
.....
4) (пахнуть ч.-л.) відго́нити чим, дхну́ти чим. [Молоко́ чимсь дхне. ......];
.....
-------------------------------------------------------------------------
Обох українських академіків-філологів Кримського і Єфремова репресували у 1929 році, вони померли в ГУЛАГу.
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 2674 Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3031
показати весь коментар
14.01.2021 15:25 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 