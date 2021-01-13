Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сотні бійців Нацгвардії США сплять на підлозі Капітолію, доки Палата представників розглядає питання про імпічмент президента Трампа.
Фото з Капітолію публікують Reuters і Associated Press, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+33 Геракл Платонович
показати весь коментар13.01.2021 20:26 Відповісти Посилання
+28 oleg1966
показати весь коментар13.01.2021 20:31 Відповісти Посилання
+24 Eugene Boyko
показати весь коментар13.01.2021 20:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І на фіга ?
Так, розумію.
Я все не пишу, бо у мене своя думка, яка об*ємніша, скажімо так, і не обмежується от лише самим фактом. Та й на форумі дисонує конкретно. Як уже я - =кацап=, то справи у громади кепські.
Треба завжди дивитися і вперед, і по сторонах, і назад озирнутися і вгору глянути, розглядати ситуацію і відповідно приймати рішення, прораховуючи різні варіанти і кілька кроків наперед.
В ідеалі.
Правда, у кожного - своя мета.
Це - не розумне рішення демів. Я вже писала, що, як мені видається зі сторони, вони таким чином (оцими всіма занадто емоційними заявочками і діями) ********* самі себе і країну. Вони чинять, виходячи насамперед з партійних інтересів, а не державних.
Але на публіку - "святі державотворці".
Хай би коменти іншої частини американців почитали.
А оці всі =телодвижения= тепер - смішні.
Значить, поліцаїв вони відпустили тоді, охорони не було, відповідної масштабу акції, а зараз щось пробують показати - "захист демократії". Тупо. Їм щось загрожувало сьогодні ?
P.S. Мишку купив ? Шкарпетки маєш ?
Як ти можеш ?
Якби не свято - образилася б.
Щедрувати вже на форумі не буду.
Святкуй. Многая Літа твоєму тату !
--------------------------------------------------------------------------
https://r2u.org.ua/html/krym_details.html Російсько-український академічний словник 1924-33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)
Отзыва́ться, отозва́ться -
.....
4) (пахнуть ч.-л.) відго́нити чим, дхну́ти чим. [Молоко́ чимсь дхне. ......];
.....
-------------------------------------------------------------------------
Обох українських академіків-філологів Кримського і Єфремова репресували у 1929 році, вони померли в ГУЛАГу.