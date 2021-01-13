РУС
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотни бойцов Нацгвардии США спят на полу Капитолия в то время, как Палата представителей рассматривает вопрос об импичменте президента Трампа.

Фото из Капитолия публикуют Reuters и Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.

Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 01
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 02
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 03
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 04
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 05
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 06Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 07Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 08
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 09
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 10
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 11
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 12
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 13Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев 14

+33
Или все таки надеется о подмоге от брата Владимира в виде десанта над Капитолием Псковских десантников в обосраных портянках?)))))
13.01.2021 20:26 Ответить
+28
Кацап, вернись на бутылку. Очко простудишь
13.01.2021 20:31 Ответить
+24
Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев - Цензор.НЕТ 5119
13.01.2021 20:32 Ответить
Ну і все ...Нового цирку на увесь світ не буде
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 5566
14.01.2021 02:40 Ответить
Кошмар.
І на фіга ?
14.01.2021 03:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Для того,щоб не зміг вже балатуватися більше ніколи.Бо з імпічментом,це не дозволено.
14.01.2021 03:55 Ответить
Привіт тобі !
Так, розумію.
Я все не пишу, бо у мене своя думка, яка об*ємніша, скажімо так, і не обмежується от лише самим фактом. Та й на форумі дисонує конкретно. Як уже я - =кацап=, то справи у громади кепські.
Треба завжди дивитися і вперед, і по сторонах, і назад озирнутися і вгору глянути, розглядати ситуацію і відповідно приймати рішення, прораховуючи різні варіанти і кілька кроків наперед.
В ідеалі.
Правда, у кожного - своя мета.
Це - не розумне рішення демів. Я вже писала, що, як мені видається зі сторони, вони таким чином (оцими всіма занадто емоційними заявочками і діями) ********* самі себе і країну. Вони чинять, виходячи насамперед з партійних інтересів, а не державних.
Але на публіку - "святі державотворці".
Хай би коменти іншої частини американців почитали.

А оці всі =телодвижения= тепер - смішні.
Значить, поліцаїв вони відпустили тоді, охорони не було, відповідної масштабу акції, а зараз щось пробують показати - "захист демократії". Тупо. Їм щось загрожувало сьогодні ?

P.S. Мишку купив ? Шкарпетки маєш ?
14.01.2021 04:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Мишка нова була дома запакована.Та й в інтернеті ще замовив.А утеплені шкарпетки, купив магазині побутової хімії,як не дивно.
14.01.2021 05:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Ти кацапище! Я давно це підозрював.
14.01.2021 05:18 Ответить
Ужас.

Як ти можеш ?
Якби не свято - образилася б.
14.01.2021 05:25 Ответить
І смайлик не поміг би ...
14.01.2021 05:26 Ответить
До речі - З Новим Роком тебе ще раз !
Щедрувати вже на форумі не буду.
14.01.2021 04:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Сьогодні Василя.А я Васильович.
14.01.2021 05:15 Ответить
Я не знаю, що бажають в таких випадках.
Святкуй. Многая Літа твоєму тату !
14.01.2021 07:04 Ответить
демокр ещё править не начали, а уже трясутся со сраху.
14.01.2021 07:49 Ответить
Похоже, что близится конец эпохи постправды, а , точнее - брехни. Те, кто вечно разыскивает соринку в чужом глазу, такие бревна в своих вырастили, что уже не отличают шута горохового от лидера нации.
14.01.2021 07:49 Ответить
Дуже добре, що звернули увагу. "тхне" - від "тухлий", а "дхне" - від "дух", "дихати","нести духом". З дитинства чув "малі діти не дают спати, а великі - дихати". У нашому випадку більше підходить "дхне", хоча і "тхне" має свої резони.
--------------------------------------------------------------------------
https://r2u.org.ua/html/krym_details.html Російсько-український академічний словник 1924-33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)

Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 4167Отзыва́ться, отозва́ться -
.....
4) (пахнуть ч.-л.) відго́нити чим, дхну́ти чим. [Молоко́ чимсь дхне. ......];
.....
-------------------------------------------------------------------------
Обох українських академіків-філологів Кримського і Єфремова репресували у 1929 році, вони померли в ГУЛАГу.
Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 2674 Імпічмент Трампа: Капітолій охороняють сотні нацгвардійців - Цензор.НЕТ 3031
14.01.2021 15:25 Ответить
