Импичмент Трампа: Капитолий охраняют сотни нацгвардейцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотни бойцов Нацгвардии США спят на полу Капитолия в то время, как Палата представителей рассматривает вопрос об импичменте президента Трампа.
Фото из Капитолия публикуют Reuters и Associated Press, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+33 Геракл Платонович
показать весь комментарий13.01.2021 20:26 Ответить Ссылка
+28 oleg1966
показать весь комментарий13.01.2021 20:31 Ответить Ссылка
+24 Eugene Boyko
показать весь комментарий13.01.2021 20:32 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І на фіга ?
Так, розумію.
Я все не пишу, бо у мене своя думка, яка об*ємніша, скажімо так, і не обмежується от лише самим фактом. Та й на форумі дисонує конкретно. Як уже я - =кацап=, то справи у громади кепські.
Треба завжди дивитися і вперед, і по сторонах, і назад озирнутися і вгору глянути, розглядати ситуацію і відповідно приймати рішення, прораховуючи різні варіанти і кілька кроків наперед.
В ідеалі.
Правда, у кожного - своя мета.
Це - не розумне рішення демів. Я вже писала, що, як мені видається зі сторони, вони таким чином (оцими всіма занадто емоційними заявочками і діями) ********* самі себе і країну. Вони чинять, виходячи насамперед з партійних інтересів, а не державних.
Але на публіку - "святі державотворці".
Хай би коменти іншої частини американців почитали.
А оці всі =телодвижения= тепер - смішні.
Значить, поліцаїв вони відпустили тоді, охорони не було, відповідної масштабу акції, а зараз щось пробують показати - "захист демократії". Тупо. Їм щось загрожувало сьогодні ?
P.S. Мишку купив ? Шкарпетки маєш ?
Як ти можеш ?
Якби не свято - образилася б.
Щедрувати вже на форумі не буду.
Святкуй. Многая Літа твоєму тату !
--------------------------------------------------------------------------
https://r2u.org.ua/html/krym_details.html Російсько-український академічний словник 1924-33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)
Отзыва́ться, отозва́ться -
.....
4) (пахнуть ч.-л.) відго́нити чим, дхну́ти чим. [Молоко́ чимсь дхне. ......];
.....
-------------------------------------------------------------------------
Обох українських академіків-філологів Кримського і Єфремова репресували у 1929 році, вони померли в ГУЛАГу.