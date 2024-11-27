На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем працівника ТЦК: постраждалий у реанімації

25 листопада у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки селища Тростянець Вінницької області 57-річний військовозобов’язаний чоловік прийшов до центру за повісткою. Він напав на сержанта, завдавши йому удару ножем в ділянку правої ключиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію повідомив Гайсинський РТЦК та СП.

Що відомо про напад?

У РТЦК змінили справжні імена учасників події з метою не розголошення персональних даних.

"Випадок, який стався 25 листопада 2024 року в другому відділі Гайсинського РТЦК та СП (селище Тростянець) – кричущий. Мимоволі запитуєш себе: кому потрібна перемога – чи не нам всім? 57 років – стільки військовозобов’язаному Миколі Р., який прийшов сьогодні по повістці до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП. Проте чомусь військовозобов’язаний Микола Р. переконаний, що саме для нього ворог – це людина, яка… була мобілізована ще в грудні 2022-го", - йдеться у повідомленні.

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Військовий, на якого напали, 53-річний сержант.

"Той, хто у 2022 році призваний на військову службу по мобілізації до військової частини А4712, де неодноразово виконував бойові завдання та лише в липні 2023 року за станом здоров’я був переведений для подальшого проходження служби до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП", - розповіли в ТЦК та СП.

Постраждалий чоловік має 75-річну матір, дружину та двох доньок.

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57-річний чоловік пояснив свій вчинок

"Звичайна планова робота з військовозобов’язаними обернулася… замахом на вбивство. Сержант Г. опинився в реанімації, бо отримав удар ножем в область правої ключиці від свого земляка військовозобов’язаного Миколи Р., спокій і добробут якого воїн захищав з 2022 року, не шкодуючи ні свого життя, ні здоров’я та докладаючи всіх сил для того, щоб війна не дійшла до рідного краю.

Замах на вбивство, пошкоджена артерія, кровотеча, реанімація… "Бо він хотів відправити мене на війну!" – такими словами 57-річний військовозобов’язаний Микола Р. пояснив свій вчинок… Така б лють мала бути спрямована на ворога, але на жаль Микола Р. вирішив в інший спосіб і тепер – потрапить за ґрати", - зазначили в пресслужбі Гайсинського РТЦК та СП.

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