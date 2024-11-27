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Новини
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На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем працівника ТЦК: постраждалий у реанімації

У ТЦК на Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем сержанта

25 листопада у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки селища Тростянець Вінницької області 57-річний військовозобов’язаний чоловік прийшов до центру за повісткою. Він напав на сержанта, завдавши йому удару ножем в ділянку правої ключиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про ситуацію повідомив Гайсинський РТЦК та СП.

Що відомо про напад?

У РТЦК змінили справжні імена учасників події з метою не розголошення персональних даних. 

"Випадок, який стався 25 листопада 2024 року в другому відділі Гайсинського РТЦК та СП (селище Тростянець) – кричущий. Мимоволі запитуєш себе: кому потрібна перемога – чи не нам всім? 57 років – стільки військовозобов’язаному Миколі Р., який прийшов сьогодні по повістці до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП. Проте чомусь військовозобов’язаний Микола Р. переконаний, що саме для нього ворог – це людина, яка… була мобілізована ще в грудні 2022-го", - йдеться у повідомленні.

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Військовий, на якого напали, 53-річний сержант.

"Той, хто у 2022 році призваний на військову службу по мобілізації до військової частини А4712, де неодноразово виконував бойові завдання та лише в липні 2023 року за станом здоров’я був переведений для подальшого проходження служби до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП", - розповіли в ТЦК та СП.

Постраждалий чоловік має 75-річну матір, дружину та двох доньок.

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57-річний чоловік пояснив свій вчинок

"Звичайна планова робота з військовозобов’язаними обернулася… замахом на вбивство. Сержант Г. опинився в реанімації, бо отримав удар ножем в область правої ключиці від свого земляка військовозобов’язаного Миколи Р., спокій і добробут якого воїн захищав з 2022 року, не шкодуючи ні свого життя, ні здоров’я та докладаючи всіх сил для того, щоб війна не дійшла до рідного краю.

Замах на вбивство, пошкоджена артерія, кровотеча, реанімація… "Бо він хотів відправити мене на війну!" – такими словами 57-річний військовозобов’язаний Микола Р. пояснив свій вчинок… Така б лють мала бути спрямована на ворога, але на жаль Микола Р. вирішив в інший спосіб і тепер – потрапить за ґрати", - зазначили в пресслужбі Гайсинського РТЦК та СП.

Також читайте: На Волині затримано начальника РТЦК та СП, який за $3000 робив військовозобов’язаних непридатними в "Оберіг". ФОТОрепортаж

На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем працівника ТЦК

Автор: 

Вінницька область (1008) напад (1116) ТЦК та СП (558) Тростянець (1)


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Топ коментарі
+26
Мого знайомого в 57 років витягли з машини а трасі Київ-Полтава. Відправили на війну. За два тижні на війні він загинув. А чи могло бути інакше враховуючи його стан здоровя? Ні! Не могло. Він це усвідомлював і з усіма попрощався. Але тепер в Пенсійному Фонді стало трошки більше грошей на космічні пенсії держслужбовцям...
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27.11.2024 15:43
+24
Забагато писанини і патосу і 0 інформації...
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27.11.2024 15:25
+23
так це працює в дві сторони. тцкашнік краще від ножа помре, ніж піде захищать Батьківщину
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27.11.2024 15:32
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Федір Сидоренко перешкоджає мобілізації, працює на ворога, значить він ворог України або кремлівський бот.
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27.11.2024 17:41 Відповісти
Ігор Смотренко наводить кацапські ракети на нашу армію і заводи, значить він ворог України або кремлівський бот.
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27.11.2024 17:46 Відповісти
Твій зелений блазень убив сотні тисяч маріупольців та інших цивільних, коли здав їх рашистам. Чого не закликаєш його розстріляти чи єто другоє?
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27.11.2024 17:42 Відповісти
Мого знайомого в 57 років витягли з машини а трасі Київ-Полтава. Відправили на війну. За два тижні на війні він загинув. А чи могло бути інакше враховуючи його стан здоровя? Ні! Не могло. Він це усвідомлював і з усіма попрощався. Але тепер в Пенсійному Фонді стало трошки більше грошей на космічні пенсії держслужбовцям...
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27.11.2024 15:43 Відповісти
Воно для того й робиться! Утилізація бідних пенсіонерів в угоду пенсіонерам багатим!
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27.11.2024 15:46 Відповісти
Найбільша пенсія в Україні 390 000 гривень на місяць. Найменша 2300... Різниця майже в 170 разів! Оце побудували "державу"...
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27.11.2024 15:49 Відповісти
Підвищення офіційних доходів професійних корупціонерів у десятки-сотні разів розпочалося після 2014 року коли владу в державі шахрайством захопили поплічника януковіча, скориставшись революцією
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27.11.2024 17:50 Відповісти
Жодному слову від цієї влади не вірю, ЖОДНОМУ!!!...
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27.11.2024 15:47 Відповісти
Ща ухилянти почнуть свої версії видвигати та квоктати чому вони не хочуть йти Україну захищати...
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27.11.2024 15:51 Відповісти
Ухилянти це ті, хто зі зброєю, але в тилу сидять, та дідів 57-річних ловлять!
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27.11.2024 15:54 Відповісти
Якби мені було 57 то я б вже давно був там, ще з 2014-го...
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27.11.2024 16:03 Відповісти
У нас чоловіки в середньому живуть 62 роки. Якщо працюють в шахті то 36, на будівництві 41. Середній вік смерті наркомана у нас взагалі 28 років. Можливо вам пощастило бути "щасливим і здоровим" як кінь в 57. Але ж не всім так везе...
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27.11.2024 19:37 Відповісти
Мені, на жаль, вже 67... Якби не хвороба та вік то вже б давно був на фронті.
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27.11.2024 19:56 Відповісти
Не говори багато, йди вже.
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27.11.2024 19:59 Відповісти
Куди?
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27.11.2024 20:01 Відповісти
моєму батьку 72 , він також на дивані герой))))
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28.11.2024 08:43 Відповісти
А у мене товариш, йому 70. Ще працює зв'язківцем. Лазить по комунікаційним колодязям, горищам, ще й за кермом по місту ганяє, палить одну за одною, ще по вихідним і сто грамів п'є. Так, що кожному своє. Як Бог дасть...
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28.11.2024 08:50 Відповісти
Вік це умовна цифра. Насправді мова про стан здоровя. Можна бути старим і немічним уже в 30... Мій дід, наприклад, видав останню монографію з теоретичної механіки в 98 років, але на пенсію пішов в 61 рік, але нічого важчого за олівець і вудку на пенсій в руках не тримав...
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27.11.2024 20:15 Відповісти
Не скажи... Одне діло олівець тримати і мізками думати, а інше бути в окопі в жару та холод під дощем, спати на чому прийдеться, фізичні та моральні навантаження. Я до 60 років не знав де гора де низ, а потім став помічати, що вже не те... А пройшло ще три роки інсультик завітав, потім цукорок і пішло поїхало. Зараз печені яблучка та дієта...
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27.11.2024 20:28 Відповісти
То вмри придурок
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28.11.2024 08:30 Відповісти
Кому жити, а кому вмерти це не тобі чи мені вирішувати. Вчора один воїн правильно сказав. За Україну не треба вмирати, за Україну треба кацапів вбивати.
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28.11.2024 08:42 Відповісти
ну видвигай свою версію, чекаємо
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27.11.2024 15:54 Відповісти
О! Вже три гниди відгукнулось.
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27.11.2024 16:01 Відповісти
Я так розумію ти неарищивного віку і просто балаболиш 🥱 всі герої поки їх це не чіпляє
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27.11.2024 18:01 Відповісти
Якого якого віку?
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27.11.2024 19:02 Відповісти
Не призовного
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27.11.2024 19:24 Відповісти
Проте чомусь військовозобов'язаний Микола Р. переконаний, що саме для нього ворог - це людина, яка… була мобілізована ще в грудні 2022-го"

Ох уж эти манипуляции.
Микола вирiшив что для него ворог - это военнослужащий, который вместо борьбы с врагом, выбрал борьбу с гражданским населением.

Бедняжечка, робив що мiг.

Мог бы - чинить машины, пацанам на купянском направлении сейчас пипец как нужно, внедорожники для эвакуации раненых у них по сути разовые, после каждой вылазки радиатор пробит, шины спущены, итд, кто там короче знает.

Мог бы - клеить на дроны аккумуляторы и тротил с шрапнелью.

Мог бы - хавчик в располаге готовить.

Но нет, испугался, там ведь и убить могут, а однострой снимать ой как не хочется.
Кто вообще в здравом уме дал повестку пятидесятисемилетнему?

Единственный вопрос который меня интересует - ТЦК вбивает клин между военными и гражданскими по глупости, или это такой план Зе?
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27.11.2024 15:59 Відповісти
Згідно закону військовозобов'язаним чоловік перестає бути у 60. Але в 57 штурмовиком його усе одно жоден комбат не візьме. Десь по обслуговуванню-може й згодився би.
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27.11.2024 16:05 Відповісти
Конечно план - это продолжение полета в Оман, разминирования Чонгара, шашлыков в мае и т. д.
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27.11.2024 17:46 Відповісти
сцикливий дегенерат
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27.11.2024 16:02 Відповісти
Ну, в представників ТЦК мають же бути бодікамери, згідно з законом. Як й камери в самому ТЦК... То ж ТЦК мало б надати відео, а не байопіки тут розповідати....
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27.11.2024 16:03 Відповісти
Той чувак ніж в ТЦК ніс, щоб там ковбасу порізати? Чи він без ножика з хати не виходить?
Ну да, ну да.
Знав куди йшов. Знав - за чим.
Хай тепер на нарах сидить.
Ідіот.
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27.11.2024 16:04 Відповісти
Он Федір зверху переконує, що ножа треба з собою усюди носити.
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27.11.2024 16:11 Відповісти
ну точно брехло ти звичайне. я ніколи і нікому не говорив, що треба ножа з собою носити, тим більше не переконував. ну брехунів я бачу за кілометр.
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27.11.2024 16:21 Відповісти
Я брехло ? А хіба це не ти вище писав-"я завжди ходжу з ножем. і в тцк і в поліцію ходжу з ножем, і в супермаркет. якщо будуть нападати, то буду захищатись. це якраз так і працює." ? Хіба ж це ти виставляєш не як приклад, тому що саме так, по-твоєму це і "працює" ? Будеш розповідати що ти не закликав нікого ножа з собою тягати і через це я брехло ? Дурню ляпнув, а тепер викручуєшся.
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27.11.2024 16:35 Відповісти
і кого я призиваю робити так само? тебе? ти що тепер з ножем будеш ходити?
так, ти брехло. а я просто сказав, як я роблю.
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27.11.2024 16:39 Відповісти
Ну звісно ж ти не закликав, тому що за носіння холодної зброї передбачена стаття у кримінальному кодексі, і ти про це розумієш. І про свій ножик через це ти розкажеш, що то звичаний туристичний, ним навіть ковбасу на природі складно розрізати. А для захисту-ну то ж таке, то ж ти так вважаєш що підійде. Так ?
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27.11.2024 16:49 Відповісти
я вже зрозумів, що ти клоун і брехло, не пиши мені.
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27.11.2024 16:56 Відповісти
Злився ? Ну, нічого дивного.
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27.11.2024 19:01 Відповісти
я завжди хожу зі складним ножем. і в тцк теж з ним ходив. і якби ламали - теж би використав. не буде мене якесь чмо гнобити
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27.11.2024 16:56 Відповісти
Це не я.
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27.11.2024 16:11 Відповісти
Потенційний вбивця завжди знайде привід для свого злочину. Особливо той, хто смертельно боїться подохнути сам.
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27.11.2024 16:15 Відповісти
Авторка виставляє тцкашніка як героя, прям відбілює !!! Підари вони і всі це знають. Ну дадуть мужику 3 роки і двері тюрми відчиняться, а кришка труни вже ніколи.
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27.11.2024 16:20 Відповісти
Якось слабенько дерьмаковські боти відпрацьовують в коментарях, хоча й загнали сюди самих кончених. Мабуть знов замість нової методички весь бюджет на кокс для найвеличнішого пішов.
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27.11.2024 16:25 Відповісти
мутний тут це ти. хочеш воювати - іди воюй
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27.11.2024 16:57 Відповісти
Микола р. покидьок , його місце за гратами , та усі ,хто його підтримали забувають ,що нашу державу треба боронити.
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27.11.2024 17:08 Відповісти
Я так поняв ти з Німеччини про це пам'ятаєш ?)
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27.11.2024 18:06 Відповісти
Вашу державу?
Німеччину?
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27.11.2024 20:32 Відповісти
Одностороння пропаганда зі сторони махрових злочинців з тцк, які два роки вбивають, катують мобілізованих і не несуть за це жодної відповідальності не викликає довіри.
99% вірогідності, що це була необхідна самооборона від групового нападу на мобілізованого чоловіка згідно ч. 5 ст. 36 ККУ, за що не настає кримінальна відповідальність.
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27.11.2024 18:08 Відповісти
Жахливий випадок, хотілося би почути справжню причину такого вчинку, тому що маю власний досвід спілкування коли в мене вибили з рук телефона яким Я ні знімав не спілкувався по ньому а просто тримав у руці.
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27.11.2024 18:42 Відповісти
Та щось тут не те , пішов оновити даній і пернув мессером )))) тупа вонюча влада. Покидьки зелені. Вас всіх на гиляку !
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28.11.2024 08:26 Відповісти
ВИ ГОВОРИТИ НАВЧИТИСЯ А ПОТІМ З ЛЮДЬМИ СПІЛКУЙТЕСЯ !)
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28.11.2024 13:50 Відповісти
ВИНЕН ТОЙ ХТО ТОГО ПРАЦІВНИКА ТЦК ПОСТАВИВ !!!
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28.11.2024 13:54 Відповісти
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