Викрито працівників Одеського РТЦК, які затримували військовозобов’язаних на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Відстрочка від мобілізації за $4500

Зазначається, що фігуранти зупиняли військовозобов’язаних чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

За $4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

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Правоохоронці, зокрема, задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Погрожував табельною зброєю

"Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам ДБР", - розповіли в пресслужбі.

Він був затриманий. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

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