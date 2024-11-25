Викрито працівників Одеського РТЦК, які затримували військовозобов’язаних на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.
Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Відстрочка від мобілізації за $4500
Зазначається, що фігуранти зупиняли військовозобов’язаних чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.
За $4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.
Правоохоронці, зокрема, задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.
Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Погрожував табельною зброєю
"Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам ДБР", - розповіли в пресслужбі.
Він був затриманий. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.
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В таких індульгенція.
Пора їх в окопи відправляти. Тим більше пропонують кожній бригаді рекрутингові центри відкривати.
І звісно, знімають плату "на ремонт провалля"...
Живі гроші.
І якщо він воював - то це не робить з покидька героя.
Покидьок таким і вернеться з війни.
Не шукайте там святих.