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Викрито працівників Одеського РТЦК, які затримували військовозобов’язаних на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Відстрочка від мобілізації за $4500 

Зазначається, що фігуранти зупиняли військовозобов’язаних чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

За $4500 фігуранти обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки. У разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

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Правоохоронці, зокрема, задокументували факт вимагання грошей у чоловіка, який мав рідних серед зниклих безвісти під час виконання бойових завдань. Тому на законних підставах мав відтермінування від мобілізації.

Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Погрожував табельною зброєю

"Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам ДБР", - розповіли в пресслужбі.

Він був затриманий. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

Читайте також: Чергову схему ухилення від мобілізації викрито на Закарпатті: серед підозрюваних посадовці, медики та експравоохоронці. ФОТОрепортаж 

ДБР викрило співробітників Одеського РТЦК: деталі затримання
ДБР викрило співробітників Одеського РТЦК: деталі затримання
ДБР викрило співробітників Одеського РТЦК: деталі затримання
ДБР викрило співробітників Одеського РТЦК: деталі затримання
ДБР викрило співробітників Одеського РТЦК: деталі затримання

Автор: 

Одеська область (3208) мобілізація (3053) ДБР (3488) ТЦК та СП (569)


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Топ коментарі
+27
Не здивуюсь, якщо такі і потрібні русні координати продадуть за недорого!
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25.11.2024 16:41
+25
І як таке могло трапитись,адже в тцк служать поранені,після операцій,які з фронту,напевне,щось дбр наплутали.руське іпсо
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25.11.2024 16:50
+24
Все це відбувається від безкарності...ніхто не сяде як завжди...
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25.11.2024 16:44
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Не здивуюсь, якщо такі і потрібні русні координати продадуть за недорого!
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25.11.2024 16:41 Відповісти
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26.11.2024 07:06 Відповісти
А решта колег (ВСІ) про це звісно не знали. Ага.
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25.11.2024 16:43 Відповісти
Знали, заздрили та здали.
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25.11.2024 18:02 Відповісти
Все це відбувається від безкарності...ніхто не сяде як завжди...
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25.11.2024 16:44 Відповісти
Сядуть гарантовано. Особливо той, хто пімтолєм ДБР погрожував.
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25.11.2024 17:08 Відповісти
А якщо він воював на передовій, контужений?
В таких індульгенція.
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25.11.2024 17:10 Відповісти
Посилання на закон в стідію, без послилання,за шкірки і за двері.
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25.11.2024 17:13 Відповісти
Закон? Який закон? В нас наказ коменданта - закон.
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25.11.2024 17:14 Відповісти
Тим тцкунам ''кілки хоч теши на голові''
Пора їх в окопи відправляти. Тим більше пропонують кожній бригаді рекрутингові центри відкривати.
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25.11.2024 16:46 Відповісти
Ось звідки в другу світову війну бралися поліцаї з місцевого населення
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25.11.2024 16:47 Відповісти
І як таке могло трапитись,адже в тцк служать поранені,після операцій,які з фронту,напевне,щось дбр наплутали.руське іпсо
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25.11.2024 16:50 Відповісти
В Україні національна ідея - стати гейткіпером на будь-якій дорозі. Українець буде продавати співвітчизникам відстрочки, інвалідності, частоти, пропуска, ліцензії, і право побачити своїх дітей.
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25.11.2024 16:52 Відповісти
О, так, у нас тут дуже ********** ставити шлагбауми з будками і церберами, особливо коло моря.
І звісно, знімають плату "на ремонт провалля"...
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25.11.2024 16:58 Відповісти
Так ось - "мобільні блокпости". Ментура їх дуже ********.
Живі гроші.
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25.11.2024 17:06 Відповісти
...саме тому голова Одеської ОВА - Кіпер👆
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25.11.2024 17:01 Відповісти
По себе судишь
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25.11.2024 17:04 Відповісти
Я б його перевів у частину, де вовав пропавший безвісти. З відповідною "малявою".
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25.11.2024 17:03 Відповісти
Цікаво, того що затримали, - він воював на передовій?
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25.11.2024 17:05 Відповісти
Поки не почнуть розстрілювать як зрадників це буде продовжуватись вічно, всюди де доравлись до влади і держава делегувала їм якісь повноваження.
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25.11.2024 17:07 Відповісти
Поранені інваліди на реабілітації. Щойно з нуля вони.
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25.11.2024 17:09 Відповісти
В ТЦК працюють такі ж люди як і скрізь.
І якщо він воював - то це не робить з покидька героя.
Покидьок таким і вернеться з війни.
Не шукайте там святих.
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25.11.2024 17:13 Відповісти
Тоді нормальні люди не підуть працювати на таможню, поліцію, прокуратуру. суди, різні спецслужби, сільраду, міськраду, податкову....Тільки на завод. Токарем.
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25.11.2024 17:23 Відповісти
Одне уточнення. Людей там не було ніколи.
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25.11.2024 18:25 Відповісти
Таке повсюди, тцк це найбільш корумпований державний орган, який вже давно перетворився на шайку бандитів і корупціонерів. Але владі пофіг
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25.11.2024 17:15 Відповісти
А є таки, що не вимагають бабло?😯
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25.11.2024 17:26 Відповісти
Это ИПСО, такого не может быть. Невозможно даже представить что если кому то дать возможность безраздельно распоряжаться жизнью, здоровьем и имуществом других людей, при этом исключить для них любую ответственность - чтобы эти люди стали пользоваться представившейся возможностью в личных корыстных целях. Скорее всего этих честных людей подставили и правоохранительные органы обязательно разберутся.
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25.11.2024 17:53 Відповісти
Бегемотович ,Вы забыли уточнить
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25.11.2024 18:20 Відповісти
Вот и весь секрет почему на улицах наших городов каждый день ТЦК и полицаи устраивают сафари на людей а на фронте людей как не хватало так и не хватает
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25.11.2024 18:20 Відповісти
Все ТЦК этим промышляет. Всё! Ради этого туда и идут и даже рискуют получить пролом черепа. Там огромные суммы денег крутятся.
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25.11.2024 19:58 Відповісти
естонець.ну ти все знаєш....
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26.11.2024 17:40 Відповісти
а чим вони гірші за свого начальника,славного адєссіта Борісова? вони теж 2заробляють2 свою копієчку....а от чому МО та Сухопутне командування досі не припинило це в ТЦК....думаю,пояснювати не треба....
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26.11.2024 17:42 Відповісти
 
 