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Чергову схему ухилення від мобілізації викрито на Закарпатті: серед підозрюваних посадовці, медики та експравоохоронці. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією викрили на Закарпатті схему оформлення "липових" діагнозів про психічні розлади бажаючим уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР. 

До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин.

"У серпні минулого року начальниця відділу Берегівського районного ТЦК, посадовиця військово-лікарської комісії при цьому ТЦК, психіатри Хустської та Виноградівської районних лікарень і деякі інші особи об’єднались в злочинну групу", - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що злочинці пропонували допомогу охочим незаконно виїхати з України з оформленням необхідних для цього документів. Ціна послуги становила до 14 тис. доларів США.

"Клієнтів" направляли до медиків, які вигадували для них необхідні діагнози. Для правдоподібності їх навіть деякий час тримали на стаціонарному лікуванні. Після цього чоловікам видавались медичні документи з діагнозом, який міг бути підставою для визнання їх непридатними до служби.

На підставі цих документів начальниця відділу районного ТЦК забезпечувала виключення "клієнтів" з військового обліку.

За даними Офісу Генпрокурора, наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лікарка на Одещині "допомагала" чоловікам уникати явки в ТЦК через фіктивну госпіталізацію дітей. ФОТО

Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті

Автор: 

ДБР (3491) Офіс Генпрокурора (3249) ухилянти (900) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+2
Але ж в схемі приймало участь більше сторін... А повісити ти закликаєш лише дві з них. А яку ж сторону ти забув, давай но подумаємо, хм...
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22.11.2024 11:00
+2
От цікаво, коли почнуть мобілізовувати "клієнтів" цих лікарів/воєнкомів?
Наприклад тих, кого будучи воєнкомом відмазав одеський покидьок Борисов. Його синочок зараз працює в СБУ, от і зайнявся б злочинами свого папулі.
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22.11.2024 11:15
+2
Частково погоджуюся, бо якісь точкові зміни тут вже явно не працюють. Всі між собою ниточками скріплені, як же тут розслідувати й садити? Просто дніще. Країні потрібні Петлюри, а вилазять одні Винниченки)
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22.11.2024 12:27
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Насправді можна лише викрити факти відсутності порушень та схем. Все решта - то так система працює, так і задумано. Це - не баг, це - фіча
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22.11.2024 10:19 Відповісти
Ухилянт -дизертир під час війни кара смерть повісить разом з мсек
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22.11.2024 10:37 Відповісти
Але ж в схемі приймало участь більше сторін... А повісити ти закликаєш лише дві з них. А яку ж сторону ти забув, давай но подумаємо, хм...
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22.11.2024 11:00 Відповісти
Патриоты...главное ,что на державній мові все це робили....********...
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22.11.2024 11:08 Відповісти
От цікаво, коли почнуть мобілізовувати "клієнтів" цих лікарів/воєнкомів?
Наприклад тих, кого будучи воєнкомом відмазав одеський покидьок Борисов. Його синочок зараз працює в СБУ, от і зайнявся б злочинами свого папулі.
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22.11.2024 11:15 Відповісти
Думаю буде логічно, а ще соціально справедливо, що "клієнти" їхатимуть на фронт одночасно з поїздкою лікарів/воєнкомів на нари.
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22.11.2024 11:44 Відповісти
А правоохоронці мабуть були чинними аж дотепер і тільки сьогодні дізналися, що вони "колишні"
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22.11.2024 11:47 Відповісти
Та ні, цілком може бути. Вони ж тут всі між собою сплетені - поліція, тцк, влк, чиновники й т.д. Всі знають одне одного, зв'язки й після звільнення лишаються, от і вирішують питання. Мафія.
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22.11.2024 11:56 Відповісти
Як казав один мій знайомий, країну врятує тільки україноорієнтована версія Адольфа Віссаріоновіча Піночета. Малося на увазі щирий патріот україни за допомогою тільки методів тієї трійці.
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22.11.2024 12:00 Відповісти
Такі знайомі думають, що розстрілюватимуть корупціонерів і будуватимуть заводи, а не розстрілюватимуть "ворогів народу" і будуватимуть концтабори)
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22.11.2024 12:11 Відповісти
Не виключаю, що якби вони самі дорвались до корита, робили б як зе! Але той вислів встиг мені приїстися поки я з ними робив у одній компанії.
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22.11.2024 12:22 Відповісти
Частково погоджуюся, бо якісь точкові зміни тут вже явно не працюють. Всі між собою ниточками скріплені, як же тут розслідувати й садити? Просто дніще. Країні потрібні Петлюри, а вилазять одні Винниченки)
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22.11.2024 12:27 Відповісти
 
 