Чергову схему ухилення від мобілізації викрито на Закарпатті: серед підозрюваних посадовці, медики та експравоохоронці. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Нацполіцією викрили на Закарпатті схему оформлення "липових" діагнозів про психічні розлади бажаючим уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДБР.

До злочинної групи входили начальниця відділу ТЦК та СП, членкиня військово-лікарської комісії, завідувач відділення лікарні, двоє колишніх правоохоронців та цивільний громадянин.

"У серпні минулого року начальниця відділу Берегівського районного ТЦК, посадовиця військово-лікарської комісії при цьому ТЦК, психіатри Хустської та Виноградівської районних лікарень і деякі інші особи об’єднались в злочинну групу", - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що злочинці пропонували допомогу охочим незаконно виїхати з України з оформленням необхідних для цього документів. Ціна послуги становила до 14 тис. доларів США.

"Клієнтів" направляли до медиків, які вигадували для них необхідні діагнози. Для правдоподібності їх навіть деякий час тримали на стаціонарному лікуванні. Після цього чоловікам видавались медичні документи з діагнозом, який міг бути підставою для визнання їх непридатними до служби.

На підставі цих документів начальниця відділу районного ТЦК забезпечувала виключення "клієнтів" з військового обліку.

За даними Офісу Генпрокурора, наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів, відсторонення від посад та перевіряється їх причетність до аналогічних правопорушень. Проводяться обшуки та вивчається медична документація.

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