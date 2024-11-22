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Очередная схема уклонения от мобилизации разоблачена на Закарпатье: среди подозреваемых чиновники, медики и экс-правохранители. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Нацполицией разоблачили на Закарпатье схему оформления "липовых" диагнозов о психических расстройствах желающим избежать мобилизации и выехать за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

В преступную группу входили начальница отдела ТЦК и СП, член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский.

"В августе прошлого года начальница отдела Береговского районного ТЦК, должностное лицо военно-врачебной комиссии при этом ТЦК, психиатры Хустской и Виноградовской районных больниц и некоторые другие лица объединились в преступную группу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники предлагали помощь желающим незаконно выехать из Украины с оформлением необходимых для этого документов. Цена услуги составляла до 14 тыс. долларов США.

"Клиентов" направляли к медикам, которые придумывали для них необходимые диагнозы. Для правдоподобности их даже некоторое время держали на стационарном лечении. После этого мужчинам выдавались медицинские документы с диагнозом, который мог быть основанием для признания их непригодными к службе.

На основании этих документов начальница отдела районного ТЦК обеспечивала исключение "клиентов" с воинского учета.

По данным Офиса Генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, отстранении от должностей и проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям. Проводятся обыски и изучается медицинская документация.

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Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті
Викрито схему ухилянтів на Закарпатті

Автор: 

ГБР (2990) Офис Генпрокурора (2468) уклонисты (836) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+2
Але ж в схемі приймало участь більше сторін... А повісити ти закликаєш лише дві з них. А яку ж сторону ти забув, давай но подумаємо, хм...
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22.11.2024 11:00
+2
От цікаво, коли почнуть мобілізовувати "клієнтів" цих лікарів/воєнкомів?
Наприклад тих, кого будучи воєнкомом відмазав одеський покидьок Борисов. Його синочок зараз працює в СБУ, от і зайнявся б злочинами свого папулі.
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22.11.2024 11:15
+2
Частково погоджуюся, бо якісь точкові зміни тут вже явно не працюють. Всі між собою ниточками скріплені, як же тут розслідувати й садити? Просто дніще. Країні потрібні Петлюри, а вилазять одні Винниченки)
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22.11.2024 12:27
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Насправді можна лише викрити факти відсутності порушень та схем. Все решта - то так система працює, так і задумано. Це - не баг, це - фіча
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22.11.2024 10:19 Ответить
Ухилянт -дизертир під час війни кара смерть повісить разом з мсек
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22.11.2024 10:37 Ответить
Але ж в схемі приймало участь більше сторін... А повісити ти закликаєш лише дві з них. А яку ж сторону ти забув, давай но подумаємо, хм...
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22.11.2024 11:00 Ответить
Патриоты...главное ,что на державній мові все це робили....********...
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22.11.2024 11:08 Ответить
От цікаво, коли почнуть мобілізовувати "клієнтів" цих лікарів/воєнкомів?
Наприклад тих, кого будучи воєнкомом відмазав одеський покидьок Борисов. Його синочок зараз працює в СБУ, от і зайнявся б злочинами свого папулі.
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22.11.2024 11:15 Ответить
Думаю буде логічно, а ще соціально справедливо, що "клієнти" їхатимуть на фронт одночасно з поїздкою лікарів/воєнкомів на нари.
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22.11.2024 11:44 Ответить
А правоохоронці мабуть були чинними аж дотепер і тільки сьогодні дізналися, що вони "колишні"
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22.11.2024 11:47 Ответить
Та ні, цілком може бути. Вони ж тут всі між собою сплетені - поліція, тцк, влк, чиновники й т.д. Всі знають одне одного, зв'язки й після звільнення лишаються, от і вирішують питання. Мафія.
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22.11.2024 11:56 Ответить
Як казав один мій знайомий, країну врятує тільки україноорієнтована версія Адольфа Віссаріоновіча Піночета. Малося на увазі щирий патріот україни за допомогою тільки методів тієї трійці.
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22.11.2024 12:00 Ответить
Такі знайомі думають, що розстрілюватимуть корупціонерів і будуватимуть заводи, а не розстрілюватимуть "ворогів народу" і будуватимуть концтабори)
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22.11.2024 12:11 Ответить
Не виключаю, що якби вони самі дорвались до корита, робили б як зе! Але той вислів встиг мені приїстися поки я з ними робив у одній компанії.
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22.11.2024 12:22 Ответить
Частково погоджуюся, бо якісь точкові зміни тут вже явно не працюють. Всі між собою ниточками скріплені, як же тут розслідувати й садити? Просто дніще. Країні потрібні Петлюри, а вилазять одні Винниченки)
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22.11.2024 12:27 Ответить
 
 