Очередная схема уклонения от мобилизации разоблачена на Закарпатье: среди подозреваемых чиновники, медики и экс-правохранители. ФОТОрепортаж

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ и Нацполицией разоблачили на Закарпатье схему оформления "липовых" диагнозов о психических расстройствах желающим избежать мобилизации и выехать за границу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ГБР.

В преступную группу входили начальница отдела ТЦК и СП, член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский.

"В августе прошлого года начальница отдела Береговского районного ТЦК, должностное лицо военно-врачебной комиссии при этом ТЦК, психиатры Хустской и Виноградовской районных больниц и некоторые другие лица объединились в преступную группу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники предлагали помощь желающим незаконно выехать из Украины с оформлением необходимых для этого документов. Цена услуги составляла до 14 тыс. долларов США.

"Клиентов" направляли к медикам, которые придумывали для них необходимые диагнозы. Для правдоподобности их даже некоторое время держали на стационарном лечении. После этого мужчинам выдавались медицинские документы с диагнозом, который мог быть основанием для признания их непригодными к службе.

На основании этих документов начальница отдела районного ТЦК обеспечивала исключение "клиентов" с воинского учета.

По данным Офиса Генпрокурора, сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, отстранении от должностей и проверяется их причастность к аналогичным правонарушениям. Проводятся обыски и изучается медицинская документация.

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