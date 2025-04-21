Задержана безработная агент РФ, которая устанавливала "видеоловушки" и готовила воздушный удар врага по железной дороге на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила новую попытку российской военной разведки "перерезать" железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам спецоперации на Черниговщине задержан агент РФ, которая корректировала воздушные удары агрессора по объектам "Укрзализныци".

Предательница шпионила за железнодорожной инфраструктурой

Под "прицелом" врага были узловые станции с транзитными поездами и эшелонами, которые, по мнению оккупантов, перевозят на фронт военную технику и боеприпасы ВСУ.

"Чтобы скорректировать огневое поражение, агент должна была установить возле местного железнодорожного перегона замаскированную видеокамеру с павербанком и онлайн-трансляцией для российского гру.

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Враг готовил воздушный удар

С помощью "видеоловушки" враг планировал отследить прибытие грузового эшелона к логистической базе "Укрзализныци", чтобы ударить по нему с воздуха", - говорится в сообщении.

Чтобы обстрел был успешным и "прошел мимо" украинской ПВО, оккупанты поручили своей соратнице обнаружить также пункты боевого дежурства радиолокационных станций.

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Задержание предательницы

Как отмечается, военные контрразведчики СБУ сорвали вражеские намерения. После пошагового документирования преступлений агента ее задержали "на горячем", когда она устанавливала видеокамеру возле объекта "Укрзализныци".

Дополнительно во время обыска у нее изъят мобильный телефон и ноутбук, которые фигурантка использовала для контактов с российским гру.

Что известно о предательнице?

По данным следствия, задержанной является 29-летняя местная безработная, которая искала "легкие деньги" на Телеграм-каналах, где впоследствии попала во внимание военной разведки РФ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.