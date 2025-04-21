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Задержана безработная агент РФ, которая устанавливала "видеоловушки" и готовила воздушный удар врага по железной дороге на Черниговщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила новую попытку российской военной разведки "перерезать" железнодорожную логистику Сил обороны на севере Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам спецоперации на Черниговщине задержан агент РФ, которая корректировала воздушные удары агрессора по объектам "Укрзализныци".

Предательница шпионила за железнодорожной инфраструктурой

Под "прицелом" врага были узловые станции с транзитными поездами и эшелонами, которые, по мнению оккупантов, перевозят на фронт военную технику и боеприпасы ВСУ.

"Чтобы скорректировать огневое поражение, агент должна была установить возле местного железнодорожного перегона замаскированную видеокамеру с павербанком и онлайн-трансляцией для российского гру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сдавала врагу локации Сил обороны в Покровске и Мирнограде: экс-сотруднице суда сообщено о подозрении, - СБУ

предательница с Черниговщины
предательница с Черниговщины
предательница с Черниговщины
предательница с Черниговщины

Враг готовил воздушный удар

С помощью "видеоловушки" враг планировал отследить прибытие грузового эшелона к логистической базе "Укрзализныци", чтобы ударить по нему с воздуха", - говорится в сообщении.

Чтобы обстрел был успешным и "прошел мимо" украинской ПВО, оккупанты поручили своей соратнице обнаружить также пункты боевого дежурства радиолокационных станций.

Также читайте: Готовил теракты возле оборонных ведомств в Киеве: задержан законспирированный агент ФСБ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Задержание предательницы

Как отмечается, военные контрразведчики СБУ сорвали вражеские намерения. После пошагового документирования преступлений агента ее задержали "на горячем", когда она устанавливала видеокамеру возле объекта "Укрзализныци".

Дополнительно во время обыска у нее изъят мобильный телефон и ноутбук, которые фигурантка использовала для контактов с российским гру.

Что известно о предательнице?

По данным следствия, задержанной является 29-летняя местная безработная, которая искала "легкие деньги" на Телеграм-каналах, где впоследствии попала во внимание военной разведки РФ.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (19898) Укрзализныця (2748) шпионаж (1387) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+15
А скільки таких виродків і малолєток ще ходить з не-перерізаними горлянками, нажаль 🥺
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21.04.2025 10:27
+15
З моменту появи України, как самостійної держави, ніхто не займався вихованням ні дітей, ні населення, а ху....лоста постійно, від пісень, фільмів, політики тощо. Зараз подивись програми, рекламу, одни воюють, а другий, то перебрали, то переїли
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21.04.2025 10:33
+9
На майдані, привселюдно з прямою трансляцією по всіх телеканалах та в інтернеті, страчувати на шибеницях цих ждунів, заробітчан, зрадників. І пофіг на стурбованності та занепокоїння ООН, та різні гамнесті інтернешнл! Тільки так можна це призупинити! 🤬
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21.04.2025 11:20
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А скільки таких виродків і малолєток ще ходить з не-перерізаними горлянками, нажаль 🥺
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21.04.2025 10:27 Ответить
Яке там у неї майно, якщо вона безробітна і, скоріш за все, ледача.
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21.04.2025 12:46 Ответить
На панелі заробила би більше та безпечно. ****
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21.04.2025 10:29 Ответить
З моменту появи України, как самостійної держави, ніхто не займався вихованням ні дітей, ні населення, а ху....лоста постійно, від пісень, фільмів, політики тощо. Зараз подивись програми, рекламу, одни воюють, а другий, то перебрали, то переїли
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21.04.2025 10:33 Ответить
На жаль, плюсую.
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21.04.2025 14:35 Ответить
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21.04.2025 10:29 Ответить
Пропонуєте відремонтувати їй квартиру? Запінити усі щілини, щоб сквозняків не було?
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21.04.2025 11:08 Ответить
Як швидко летить час... Одинадцять років назад був широко відомий кацапській фейк про "звірства бандерівців" з монтажною піною з якого довго тут глазували...
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21.04.2025 11:17 Ответить
Картинка ілюстративна, бо щілина на ній не функціональна, а декоративна, або технічний шов якийсь, отже я зрозумів, що ви не бажаєте нікому зла.
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21.04.2025 11:32 Ответить
Ну вибачте, якби я навіть і знайшов точну ілюстрацію, то мене мабуть би на довго забанили...
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21.04.2025 11:59 Ответить
А не була спроба втечі? Жаль...
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21.04.2025 10:30 Ответить
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21.04.2025 10:35 Ответить
За це елена зеленська була в базі миротворець,і якимось чудом її там не стало після 2019 року.
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22.04.2025 07:06 Ответить
да вздернуть таких сук тел 5 шоб не повадно было другим!вот же сучище конченное ***..........................................................
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21.04.2025 11:07 Ответить
На майдані, привселюдно з прямою трансляцією по всіх телеканалах та в інтернеті, страчувати на шибеницях цих ждунів, заробітчан, зрадників. І пофіг на стурбованності та занепокоїння ООН, та різні гамнесті інтернешнл! Тільки так можна це призупинити! 🤬
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21.04.2025 11:20 Ответить
Живою на фарш пустити суку...
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21.04.2025 11:21 Ответить
Безробітна, а кілець на пальцях більше людей в країні. Мабуть дуже бідкує.
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21.04.2025 11:26 Ответить
потрібні РОЗСТРІЛИ, інакше ворогів не зупинити
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21.04.2025 13:53 Ответить
ЗЕбанда кришує ворогів України
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21.04.2025 13:54 Ответить
 
 