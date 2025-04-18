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Новости Задержание российских пособников
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Сдавала врагу локации Сил обороны в Покровске и Мирнограде: экс-сотруднице суда сообщено о подозрении, - СБУ

Задержана очередная предательница в Донецкой области

Контрразведка Службы безопасности задержала экс-чиновницу суда, которая работала на российское гру и помогала рашистам наступать на Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Бывшая секретарь городского суда Мирнограда недавно начала сотрудничество с врагом и помогала рашистам прорываться в Покровск и ждала оккупации региона. Предательница "сливала" российской спецслужбе геолокации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

"Чтобы собрать информацию, 34-летняя агент фиксировала координаты украинских войск во время поездок в райцентр. Также в ходе разведвылазок женщина обозначала на гугл-картах маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ и оборонительные линии вблизи передовой", - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задержала ее по месту жительства. Одновременно Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Как установило расследование, российское ГРУ дистанционно завербовало экс-чиновницу через ее одноклассника, который сейчас воюет на восточном фронте в рядах РФ.

Для коммуникации с военной разведкой России агент сначала передавала разведданные своему знакомому, а дальше он отчитывался куратору. Во время задержания у фигурантки изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (19898) государственная измена (1540) подозрение (490)


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Топ комментарии
+12
Співробітниця суду... Хто б сумнівався! Найбільше зрадників як раз у так званих правоохоронних органах, бо туди лізуть найбільш аморальні створіння...
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18.04.2025 10:44
+4
Мабуть інвалідність не змогло зробити, вот і підробіток знайшла. А могла би на панель піти, безпечно та більш вигідно
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18.04.2025 10:54
+4
Вказана посада. Секретарка суду. Екс
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18.04.2025 10:56
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Співробітниця суду... Хто б сумнівався! Найбільше зрадників як раз у так званих правоохоронних органах, бо туди лізуть найбільш аморальні створіння...
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18.04.2025 10:44 Ответить
Не вказана посада!
Це може бути як суддя ( хоча це сама по собі солідна посада зі статусом) так і "посадовця" ( мабудь завідуюча) архіву чи канцелярії ,
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18.04.2025 10:48 Ответить
Вказана посада. Секретарка суду. Екс
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18.04.2025 10:56 Ответить
вказана посада, читай уважно: секретар суду. Тобто: молода ще, і тому лише перший помічник судді, веде протоколи судових засідань. І ще в кожного судді є персональні помічники.
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18.04.2025 10:56 Ответить
Мабуть інвалідність не змогло зробити, вот і підробіток знайшла. А могла би на панель піти, безпечно та більш вигідно
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18.04.2025 10:54 Ответить
Приспіть і не гадате
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18.04.2025 12:19 Ответить
ЗЕбанда підтримує ворогів України, бо не РОЗСТРІЛЮЄ їх під час війни на виживання
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18.04.2025 16:52 Ответить
Нехай вона ходить з ланцюгом
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19.04.2025 16:42 Ответить
 
 