Сдавала врагу локации Сил обороны в Покровске и Мирнограде: экс-сотруднице суда сообщено о подозрении, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала экс-чиновницу суда, которая работала на российское гру и помогала рашистам наступать на Покровск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Бывшая секретарь городского суда Мирнограда недавно начала сотрудничество с врагом и помогала рашистам прорываться в Покровск и ждала оккупации региона. Предательница "сливала" российской спецслужбе геолокации укрепрайонов и огневых позиций Сил обороны.

"Чтобы собрать информацию, 34-летняя агент фиксировала координаты украинских войск во время поездок в райцентр. Также в ходе разведвылазок женщина обозначала на гугл-картах маршруты движения тяжелой бронетехники ВСУ и оборонительные линии вблизи передовой", - говорится в сообщении.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила фигурантку и задержала ее по месту жительства. Одновременно Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Как установило расследование, российское ГРУ дистанционно завербовало экс-чиновницу через ее одноклассника, который сейчас воюет на восточном фронте в рядах РФ.

Для коммуникации с военной разведкой России агент сначала передавала разведданные своему знакомому, а дальше он отчитывался куратору. Во время задержания у фигурантки изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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