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В Одессе задержали адвоката, которая готовилась к захвату власти, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Жительница города Одессы - адвокат - принимала активное участие в создании и функционировании военизированного формирования "Оперативно-боевое подразделение", целью которого было содействие государству-агрессору в оккупации Одессы и области. Ей объявлено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Отмечается, подразделением руководил еще один местный адвокат - "научный деятель", уроженец Автономной Республики Крым, который после захвата полуострова переехал в Одессу и собрал вокруг себя единомышленников и последователей.

Стратегический план "организации" предусматривал подготовку к силовому захвату госучреждений, преодоление сопротивления Сил обороны в случае приближения российских войск к Одессе.

В случае захвата региона, участники формирования должны были войти в состав российских оккупационных органов власти. В частности, подозреваемая стремилась занять "должность" прокурора Одессы в случае оккупации города и входила в разведгруппу организации с позывным АГРА.

Во время обыска по месту жительства адвоката изъято две единицы огнестрельного оружия, в частности нарезной карабин "ФОРТ 205" калибра 7,62×39 (на базе автомата АКМ) с четырьмя магазинами.

Часть участников формирования сотрудничает со следствием и дала показания, которые разоблачают подозреваемую. Кроме того, обоснованность подозрения подтверждается и другими доказательствами.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которого продолжается.

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Предательница в Одессе
Предательница в Одессе
Предательница в Одессе
Предательница в Одессе

Автор: 

Одесса (7885) Одесская область (3567) государственная измена (1540) Одесский район (139)


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Топ комментарии
+28
***, Союз меча і орала-2...
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17.04.2025 09:04
+10
Цікаво, що до цієї справи не підв'язали Порошенка, або хоча би Гончаренка...
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17.04.2025 09:20
+9
На палю курву‼️
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17.04.2025 09:06
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***, Союз меча і орала-2...
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17.04.2025 09:04 Ответить
Дурна... Вирішила пограться в "Жанну д"Арк"? Не вистачало уваги оточуючих? Чи грошей?
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17.04.2025 09:18 Ответить
Як би ж то.
Нажаль, це ідейні прихильники роісії, їх лишилося дуже мало, але є.
В каналі загинувшого Ганула було досить роліків, навіть у 2025- році кошолки , після всіх гбстрілів Одеси, розказують, " Адєса- руцькій горад".
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17.04.2025 11:58 Ответить
Знаємо ... Такі й у нас є... Жере український хліб і сало, але "мечтает о приходе русскава мира"... Хоча й підсвідомо розуміють, що з його приходом українське сало з хлібом може щезнуть...
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17.04.2025 12:06 Ответить
На жаль її не спалять
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17.04.2025 12:48 Ответить
Я жалію про інше: жаль, що її не можна обмінять хоч на одного "азовця" - бо вона в Росії "нах** не потрібна... Вона цінна, (як і "профессорша" Бєлєнко), поки паскудила в Україні...
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17.04.2025 12:55 Ответить
«Запад нам поможет» (также «заграница нам поможет»
Особливо США
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17.04.2025 09:19 Ответить
Незаметно расплатитесь и уходите)
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17.04.2025 09:48 Ответить
ага, буде в неї зараз союз меча і анала..
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17.04.2025 10:00 Ответить
Заголовок просто епічний
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17.04.2025 09:06 Ответить
Чому ж? Все так і є. Адвокатиня з карабіна збиралась застрелити блазня і стати президентом...
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17.04.2025 10:09 Ответить
Це нічого не дасть, бо головний Андрій Борисович)
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17.04.2025 10:15 Ответить
В неї до карабіна чотири магазини патронів. На борисовича теж вистачить.
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17.04.2025 10:46 Ответить
На палю курву‼️
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17.04.2025 09:06 Ответить
Прокурвор - це якийсь генетичний збій?
Повна відсутність емпатії та совісті
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17.04.2025 09:07 Ответить
Читати вмієте? Мова йде про адвоктшу.
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17.04.2025 09:11 Ответить
Читати вмієТЕ, мова йде про її наміри
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17.04.2025 09:26 Ответить
заберіть у неї інвалідність!
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17.04.2025 09:11 Ответить
Вона ж адвокат, їй можна бути ким завгодно, народ влаштує все.
Нічого не можна тільки і виключно прокурорам, мафія не дає в цьому збою.
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17.04.2025 09:13 Ответить
Цікаво, що до цієї справи не підв'язали Порошенка, або хоча би Гончаренка...
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17.04.2025 09:20 Ответить
Так ще ж і не вечір!
Якщо Порох був в Одесі за останні 10 років хоч раз, то знайдеться і ресторан, в якому вони обоє бували, хоча б раз, хай і в різний час.
А там Портнов з Татаровим не підведуть!
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17.04.2025 11:26 Ответить
Порошенко ж не тільки "замахувався", а й "захопив" владу у 2014 му
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17.04.2025 12:51 Ответить
Чи не було у цій ДРГ нотаріуса десь поруч?
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17.04.2025 09:23 Ответить
Поки що в голубому,напевно адвокатка адвокатші,типу адвокат в квадраті.
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17.04.2025 10:04 Ответить
У нас владу захопили прокурори на чолі з нелегетимгим, а тут якась адвакат. Смішно і гірко
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17.04.2025 09:23 Ответить
Цю прорашиську погань треба знищувати де тільки можна,тепер твоє місце су-а на зоні, взагалі питання до адвокатів ,суддів ,прокурорів там чимало проросійського бидла і від мобілізації вони захищенні і зарплати і пенсії космічні в бідній воюючій країні.
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17.04.2025 09:27 Ответить
У вікіпедії випадково на очі потрапило. рашиська фсб не спить
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17.04.2025 09:31 Ответить
Малювальники цієї картинки просто не в курсі, що там вже є інша республіка, теж не надто підконтрольна державі (окрім фінансових потоків). Хоча може вже все викопали, то республіка й закінчилася.
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17.04.2025 10:11 Ответить
Так! Бурштиновий Клондайк, так вона називалась.
Це райони Рівненшини: Гоща, Дубровиця, Сарни!
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17.04.2025 11:23 Ответить
Так. І це правда! Таке вже зустрічалось! І не лише Рівненська, а й Хмельницька, Житомирська, Полтавська, Вінницька, Одеська, Херсонська, Миколаєвська, Чернігівська, Сумська, Харківська, Тернопільська.
Решту областей такої семволіки не виявилось. Це рузький мір знову готується до своїх потуг в Україні?! Київ за 3 дні?!
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17.04.2025 11:21 Ответить
Телка к успеху шла, не повезло, не фантануло🤣
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17.04.2025 09:44 Ответить
То це вона запускала ракети на бункер незламного? А потім ще дрони і знову ракети мільярд
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17.04.2025 09:47 Ответить
хто в це повірить. такий карабін к кожній другій хаті є
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17.04.2025 09:58 Ответить
А ви забули новину, де в чоловіка зі страйкбольною гранатою знайшли "склад зброї", тільки на фото цю зброю не показали? Повірять не повірять, аби робота кипіла)
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17.04.2025 10:13 Ответить
Як таке можливо навіть в теорії? Щоб якась нікому не відома баба-шльондра захопила владу у мільйонній Одесі? Це повний бред у якій навіть на "Привозі" не повірять. Думаю це особиста помста прокурорів або ментів повязана із її професійною діяльністю..........
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17.04.2025 10:09 Ответить
Хоч один адекватний коментар. Але тут, на жаль, таке не вітається...
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17.04.2025 10:13 Ответить
Звичайно можливо. Ну ви таке напишете. Нагадати, як нікому невідомі мийники машин і прочі підараси ставали ватажками ЛНР, ДНР і прочіх ОТСОСів?
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17.04.2025 10:29 Ответить
То були блазні. Ватажками там були зовсім інші люди. Чи хтось і справді вірить, що недорозвинена істота, рівень мозкової діяльності якої не дозволяв піднятись вище мийника автомобілів, могла командувати батальйоном, планувати і проводити військові операції такого рівня?
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17.04.2025 10:56 Ответить
Ну так і ця істота готувалася на позицію такого самого блазня. Не розумію шоо вас в цьому дивує.
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17.04.2025 11:11 Ответить
Президентом? Не сміши.
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17.04.2025 14:25 Ответить
Єсть такая партія (С)
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17.04.2025 12:52 Ответить
"В Одесі затримали адвокатку, яка готувалась до захоплення влади, - прокуратура."

А навіщо їй владу захоплювати? Ми вже всі президенти (с)...
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17.04.2025 10:12 Ответить
Танька Монтян повернулася ?
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17.04.2025 10:23 Ответить
Дурепа. Треба спочатку вивчати матчастину.
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17.04.2025 10:28 Ответить
Ще в нас є адвокат-лейтенант Бакланов, який у 2022 готував до здачі всю Україну.
Його ще не затримали.
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17.04.2025 10:58 Ответить
Так саме вона є членом терористьичної організації "Союз советских офицеров", яка фінансується на кошти країни-агресора, активно діє в Україні, і до речі - офіційно зареєстрована в Мінюсті ще й досі як "ветеранська організація"! Про це багаторазово писали й на Цензр.Нет, передавали по Каналу 24!
Чому досі не закрта ця російська помийка, а її члени не притягнуті до відповідальності?! 😁
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17.04.2025 11:18 Ответить
Я коли заходжу в коментарі до таких новин в мене з'являється щира відраза, зневага і нудота від записів і їхніх авторів. По-перше, з огляду на те, що люди просто сидять і тішаться від проблем іншої людини, а по-друге, беручи до уваги, що роблять це абсолютно не орієнтуючись у справі зате з видом проФФФесорів.
Так от, ця адвокат досить відома в Одесі, захищала свого клієнта в резонансній справі і зараз її пинають, фактично, за участь в тих діях, за які судять її клієнта (лінк - https://www.facebook.com/share/p/1*********/ )
Людина має репутацію, статус, позицію і її зараз підозрять і хочуть закрити в холодну з огляду на те, що вона стала незручна для сторони обвинувачення (держави) в іншому процесі.

Ви можете як завгодно ставитись до її клієнта, до того, в чому його обвинувачують. Але я нагадаю коментаторам, що Медведчуку досі згадують те, як він захищав Стуса. Розказуючи про низький рівень захисту, який Медведчук надавав підзахисному. Що Медведчук, фактично, сам просив покарання поету.

Так от питання, люде, котрі зараз сміються, коли б вас потягнули в буцегарню (а від тюрьми, як кажуть, не зарікайся) ви б особисто хотіли б щоб вас захищав призначений адвокат - Медведчук, який би був просто декорацією для процесу і сидів би як теля кивав мовчки, чи проактивний адвокат який би, може, не виграв процес, але хоча б приклав максимум зусиль для вашого захисту?

Інколи мені здається, що пересічний українець повністю заслуговує на те, щоб держава його їбала, бо він і сам тупий, і навіть не пробує вчитися, читати, робити висновки, аналізувати самостійно.
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17.04.2025 11:36 Ответить
Дайте їй випити окропу.
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18.04.2025 09:18 Ответить
 
 