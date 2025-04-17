В Одессе задержали адвоката, которая готовилась к захвату власти, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Жительница города Одессы - адвокат - принимала активное участие в создании и функционировании военизированного формирования "Оперативно-боевое подразделение", целью которого было содействие государству-агрессору в оккупации Одессы и области. Ей объявлено о подозрении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.

Отмечается, подразделением руководил еще один местный адвокат - "научный деятель", уроженец Автономной Республики Крым, который после захвата полуострова переехал в Одессу и собрал вокруг себя единомышленников и последователей.

Стратегический план "организации" предусматривал подготовку к силовому захвату госучреждений, преодоление сопротивления Сил обороны в случае приближения российских войск к Одессе.

В случае захвата региона, участники формирования должны были войти в состав российских оккупационных органов власти. В частности, подозреваемая стремилась занять "должность" прокурора Одессы в случае оккупации города и входила в разведгруппу организации с позывным АГРА.

Во время обыска по месту жительства адвоката изъято две единицы огнестрельного оружия, в частности нарезной карабин "ФОРТ 205" калибра 7,62×39 (на базе автомата АКМ) с четырьмя магазинами.

Часть участников формирования сотрудничает со следствием и дала показания, которые разоблачают подозреваемую. Кроме того, обоснованность подозрения подтверждается и другими доказательствами.

В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которого продолжается.

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