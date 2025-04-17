В Одессе задержали адвоката, которая готовилась к захвату власти, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Жительница города Одессы - адвокат - принимала активное участие в создании и функционировании военизированного формирования "Оперативно-боевое подразделение", целью которого было содействие государству-агрессору в оккупации Одессы и области. Ей объявлено о подозрении.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
Отмечается, подразделением руководил еще один местный адвокат - "научный деятель", уроженец Автономной Республики Крым, который после захвата полуострова переехал в Одессу и собрал вокруг себя единомышленников и последователей.
Стратегический план "организации" предусматривал подготовку к силовому захвату госучреждений, преодоление сопротивления Сил обороны в случае приближения российских войск к Одессе.
В случае захвата региона, участники формирования должны были войти в состав российских оккупационных органов власти. В частности, подозреваемая стремилась занять "должность" прокурора Одессы в случае оккупации города и входила в разведгруппу организации с позывным АГРА.
Во время обыска по месту жительства адвоката изъято две единицы огнестрельного оружия, в частности нарезной карабин "ФОРТ 205" калибра 7,62×39 (на базе автомата АКМ) с четырьмя магазинами.
Часть участников формирования сотрудничает со следствием и дала показания, которые разоблачают подозреваемую. Кроме того, обоснованность подозрения подтверждается и другими доказательствами.
В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которого продолжается.
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Нажаль, це ідейні прихильники роісії, їх лишилося дуже мало, але є.
В каналі загинувшого Ганула було досить роліків, навіть у 2025- році кошолки , після всіх гбстрілів Одеси, розказують, " Адєса- руцькій горад".
Особливо США
Повна відсутність емпатії та совісті
Нічого не можна тільки і виключно прокурорам, мафія не дає в цьому збою.
Якщо Порох був в Одесі за останні 10 років хоч раз, то знайдеться і ресторан, в якому вони обоє бували, хоча б раз, хай і в різний час.
А там Портнов з Татаровим не підведуть!
Це райони Рівненшини: Гоща, Дубровиця, Сарни!
Решту областей такої семволіки не виявилось. Це рузький мір знову готується до своїх потуг в Україні?! Київ за 3 дні?!
А навіщо їй владу захоплювати? Ми вже всі президенти (с)...
Його ще не затримали.
Чому досі не закрта ця російська помийка, а її члени не притягнуті до відповідальності?! 😁
Так от, ця адвокат досить відома в Одесі, захищала свого клієнта в резонансній справі і зараз її пинають, фактично, за участь в тих діях, за які судять її клієнта (лінк - https://www.facebook.com/share/p/1*********/ )
Людина має репутацію, статус, позицію і її зараз підозрять і хочуть закрити в холодну з огляду на те, що вона стала незручна для сторони обвинувачення (держави) в іншому процесі.
Ви можете як завгодно ставитись до її клієнта, до того, в чому його обвинувачують. Але я нагадаю коментаторам, що Медведчуку досі згадують те, як він захищав Стуса. Розказуючи про низький рівень захисту, який Медведчук надавав підзахисному. Що Медведчук, фактично, сам просив покарання поету.
Так от питання, люде, котрі зараз сміються, коли б вас потягнули в буцегарню (а від тюрьми, як кажуть, не зарікайся) ви б особисто хотіли б щоб вас захищав призначений адвокат - Медведчук, який би був просто декорацією для процесу і сидів би як теля кивав мовчки, чи проактивний адвокат який би, може, не виграв процес, але хоча б приклав максимум зусиль для вашого захисту?
Інколи мені здається, що пересічний українець повністю заслуговує на те, щоб держава його їбала, бо він і сам тупий, і навіть не пробує вчитися, читати, робити висновки, аналізувати самостійно.